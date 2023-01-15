Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК
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Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52 гвардійського полку РФ, які причетні до удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.
Перелік опублікований на сайті спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - заявили у Molfar.
З детальною інформацією про всіх причетних до 52 гвардійського авіаполку можна ознайомитися тут. Дані включають інформацію про посади, біографію, номера паспортів, а також про контакти самих російських військових та членів їх родин.
Публікуємо перелік імен російських військових злочинців.
- Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)
- Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)
- Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)
- Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)
- Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)
- Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)
- Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)
- Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)
- Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)
- Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)
- Криласов Євгеній Ігорович (14.08.1990)
- Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)
- Грігорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)
- Назіров Дінар Дамирович (03.07.1985)
- Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)
- Хоменко Костянтин
- Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)
- Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)
- Головачук Володимир Ігорович (30.04.1988)
- Алєксєєв Олег Ігорович (21.01.1988)
- Хачін Олександр Дмитрович (20.02.1988)
- Тіміркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)
- Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)
- Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)
- Биков Михаїл Вячеславович (03.09.1976)
- Комаров Володимир
- Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)
- Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)
- Агеев Микола
- Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)
- Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)
- Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)
- Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)
- Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)
- Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)
- Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)
- Алімов Олексій
- Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)
- Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)
- Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)
- Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)
- Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)
- Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)
- Шорін.
Будь ласка, зачекайте...
могилеземле.
А якщо він обмежиться навіть одним прізвищем - то також добре. Для початку.
маленький кацапський злочинець…
3 ч. · Город Киев, Украина ·
У трапезному храмі святої Софії Київської (Мала Тепла Софія) помолились за невинних жертв у Дніпрі, які загинули від рук російських вбивць.
Вічна пам'ять і Царство Небесне нашим братам і сестрам українцям, які сьогодні уже з Богом.
Господи, воздай вбивцям по ділам їх. Ти все бачиш
Раптор нужен с двумя Хэллфайрами. Не жлобись дедушко Байден!
Звичайно із сім'ями …
Кари, рашистам ***** та їх прихвостням у ВРУ, страшної КАРИ!!
подивiться на цi страшнi свiтлини.
скiльки бiди та горя принесла на українську землю рашистська сволота...
Ви хоч раз бачили бiль та спiвчуття на самовдоволенiй пицi балаболки дристовича?
хто воно? яке має вiдношення до Україні ?
чому воно ще досi присутнє в українському iнформацiйному просторi ?
знищення ворогів України, цього не хоче панічно Зе влада, бо черга дійде і до них з часом.
Повірти в підоросії 100% знайдеться купа мисливців за головами цих авіо-ракетних підоросів, щоб їх завалити...!!!
Першими будуть їх "вагнерівці" та їх родичі щоб далеко не їхати за заробітком...!!!