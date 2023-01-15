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Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52 гвардійського полку РФ, які причетні до удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Перелік опублікований на сайті спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - заявили у Molfar.

Читайте: Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора

З детальною інформацією про всіх причетних до 52 гвардійського авіаполку можна ознайомитися тут. Дані включають інформацію про посади, біографію, номера паспортів, а також про контакти самих російських військових та членів їх родин.

Також читайте: Арестович відмовився від своїх слів про нібито збиту ППО російську ракету в Дніпрі: Я чітко казав, що треба розбиратися

Публікуємо перелік імен російських військових злочинців.

  1. Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)
  2. Поцелуєв Євген Миколайович (16.06.1980)
  3. Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986)
  4. Васін Олександр Олександрович (04.09.1994)
  5. Іваненко Олексій Сергійович (08.02.1987)
  6. Голенков Дмитро Володимирович (01.09.1978)
  7. Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972)
  8. Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972)
  9. Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)
  10. Горбатко Ігор Володимирович (12.01.1971)
  11. Криласов Євгеній Ігорович (14.08.1990)
  12. Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)
  13. Грігорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)
  14. Назіров Дінар Дамирович (03.07.1985)
  15. Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)
  16. Хоменко Костянтин
  17. Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)
  18. Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987)
  19. Головачук Володимир Ігорович (30.04.1988)
  20. Алєксєєв Олег Ігорович (21.01.1988)
  21. Хачін Олександр Дмитрович (20.02.1988)
  22. Тіміркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)
  23. Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)
  24. Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)
  25. Биков Михаїл Вячеславович (03.09.1976)
  26. Комаров Володимир
  27. Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989)
  28. Назаров Олександр Олександрович (21.07.1976)
  29. Агеев Микола
  30. Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)
  31. Кадушкін Костянтин Сергійович (06.04.1983)
  32. Антіпов Дмитро Генадійович (03.10.1981)
  33. Костюнін Дмитро Леонідович (17.05.1966)
  34. Бойко Олександр Валентинович (05.04.1986)
  35. Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)
  36. Стьопкін Віталій Олександрович (02.10.1975)
  37. Алімов Олексій
  38. Статенін Максим Миколайович (04.09.1978)
  39. Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)
  40. Єремін Олександр Вікторович (10.12.1986)
  41. Файзулін Дмитро Римович (09.01.1981)
  42. Стьопкін Андрей Сергійович (10.07.1991)
  43. Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)
  44. Шорін.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+58
Это список смертников.
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15.01.2023 19:00
+44
доброї охоти мисливцям
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15.01.2023 19:02
+37
должны быть похоронены вместе с самками и личинками
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15.01.2023 19:04
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Там є і українські призвища. Горіти їм двічі Сини перевертнів.
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15.01.2023 20:00 Відповісти
В пеклі горять вічно!
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15.01.2023 21:15 Відповісти
пошвидше б...кабздон ВЖЕ зачекався...та на інших хахлів: мідінского з путінскім козачком козаком....
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15.01.2023 20:12 Відповісти
лётчики не программируют курс ракеты. лётчик-это извозчик,который летит по определённому маршруту,в указанной точке производит пуск и летит обратно. конечно они гниды,но с таким же успехом можно обвинять дельфина,который притащил мину к кораблю,или собаку,которая притащила мину под танк. первоначальная вина лежит на том,кто даёт задание на программирование,ибо он задаёт координаты,и на тех,кто эти координаты вводит в ПО ракеты.
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15.01.2023 20:05 Відповісти
Їм видадуть нові паспорти на інші імена, а тому російським документам довіри немає, потрібено мати відбитьки пальців чи інші матеріали їкі дозволять їх виявити.
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15.01.2023 23:06 Відповісти
..координати у ракети вводить група програмування в авіаційному полку перед підвішуванням ракети на носій. Саму програму оброблюють у спеціальних підрозділах, яку і передають цій групі. Сама програма ракети повністью звязана з прицільно-навігаційним комплексом літака , завдяки якому літак виходить у задану точку пуска і фактично активує програму подальшого польоту ракети. Всій трехомудією активизації..витримування параметрів ..корекції координат виконує екіпаж літака у частині розподілу обов*язків кожного. Екіпаж ДУЖЕ ДОБРЕ знає точку прицілювання..куди буде спрямована ракета. Не треба вважати екіпаж за дельфінів ..чи собак! Вони ціком свідомо виконують свої обов*язки.
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15.01.2023 20:31 Відповісти
немцев всем скопом судили. а потом еще полвека вспоминали. хотя там тоже - наверное - были хорошие люди. да и за бойцовских собак хотя и отвечает хозяин, но и собаку тоже стреляют. хозяину даже меньше попадает. кстати прямая аналогия - Хйло жив здоров а куча более молодых кацапов его усилиями в могиле земле.
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15.01.2023 21:18 Відповісти
Адвокат дьявола?
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15.01.2023 23:12 Відповісти
Это список смертников.
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15.01.2023 19:00 Відповісти
Будемо сподіватися на вдале полювання.
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15.01.2023 19:35 Відповісти
Я маю бажання прочитати ці прізаища у некролозі. Бажано в одному великому. Хоча може бути і декілька малих. І обв'язково - цього року.
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15.01.2023 20:45 Відповісти
Поки цим не почне займатись держава Україна в рамках спецпідрозділів та відповідних організацій, що стабільно та безупинно фінансуються на рівні законів (а не зойків всіляких упирів щодо "скажіть фамілії, я заплачу 25 косарів") - нічого цим людям не буде. А судячи з поведінки хєрограя та буданова - ніяких спец.підрозділів для такої системної роботи (систематичного знищення військових злочинців на території ворога) - не ведеться. І поки хєрограй при владі - вестись не буде.
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15.01.2023 23:05 Відповісти
Якщо Корбан не зіллється.
А якщо він обмежиться навіть одним прізвищем - то також добре. Для початку.
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16.01.2023 01:08 Відповісти
а де решта 4400 імен?
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15.01.2023 19:02 Відповісти
заголовок відредагували вже
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15.01.2023 19:34 Відповісти
доброї охоти мисливцям
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15.01.2023 19:02 Відповісти
должны быть похоронены вместе с самками и личинками
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15.01.2023 19:04 Відповісти
Теперь кое-кто пойдет 34-й раз за линию фронта и отомстит?
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15.01.2023 19:05 Відповісти
Як тільки той хто кістьми ляже , але не віддасть візьме під особистий контроль , так і відразу ((
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15.01.2023 19:11 Відповісти
в жіночому платті та з декольте. Старий прикід люські
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15.01.2023 19:39 Відповісти
44 особи з 52
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15.01.2023 19:05 Відповісти
#22 рустем мінікацаповіч
маленький кацапський злочинець…
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15.01.2023 19:06 Відповісти
прийдётся уничтожить всех, которые попали в мирных в любом месте
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15.01.2023 19:07 Відповісти
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15.01.2023 19:10 Відповісти
Як не повірити визволителю Лівану ((
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15.01.2023 19:12 Відповісти
та да...як не вірити нагородженному за"самоотверженную защиту Мукачево"?
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15.01.2023 20:09 Відповісти
І раньонаму на югах ((
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15.01.2023 20:15 Відповісти
"дайте йому катлєту, з полички"
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15.01.2023 19:18 Відповісти
Йому мітболи їсти ніколи , "воює" за ліси Закарпаття разом із "зедепутатом за третім разом" Вірастюком ((
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15.01.2023 19:37 Відповісти
каклєту
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15.01.2023 19:54 Відповісти
Його "помилка' дозволила російській пропаганді рознести по всьому світі, що будинок став жертвою дій протиповітряної оборони України, а не ціллю кацапів.
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15.01.2023 21:54 Відповісти
панятно, путін непричетний.
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15.01.2023 19:12 Відповісти
Де ви таке побачили?Бункерне пуйло сатана і нелюд,але й оті ******** в списку такі ж тварі.Вони винні.Їх легше дістати і знищити,щоб наступні кацапи,які пускають ракети по Україні,навіть від однієї думки про це сралися в кальсони
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15.01.2023 19:16 Відповісти
путіну до сріки скільки ми знищемо рузьких ********, хоч мільйон. йому тільки не до сріки він сам і його родичі-тому треба їх і знищувати, щоб перемогти рузьке бидло.
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Тільки не забудьте!!!!!
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15.01.2023 19:12 Відповісти
Ураине нужен свой мосад.Главное что бы эти списки не забыли после победы.
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15.01.2023 19:15 Відповісти
Так списком і знищувати і особливо не афішувати,поки всі не здохнуть. Питання, в яких місцях - видно в місцях роботи на аєродромах в місцях відпочинку, підготовки до вильотів, інших зосередженнях. Треба вольфрамові з 198-0000 осколків і вакуумні боеприпаси. Тут робота БПЛА і розвідки.
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15.01.2023 19:16 Відповісти
уничтожить семьями - глаз за глаз зуб за зуб ( библия )
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15.01.2023 19:16 Відповісти
тора а в біблії іудеї тобі написали=підстав другу щоку
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15.01.2023 19:55 Відповісти
Місце в Біблії вкажеш - де це написано? Я перевірю - Біблія стоїть на полиці!
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15.01.2023 22:23 Відповісти
Иван Сидор сейчас в St. Sophia Cathedral Kyiv.

3 ч. · Город Киев, Украина ·

У трапезному храмі святої Софії Київської (Мала Тепла Софія) помолились за невинних жертв у Дніпрі, які загинули від рук російських вбивць.

Вічна пам'ять і Царство Небесне нашим братам і сестрам українцям, які сьогодні уже з Богом.

Господи, воздай вбивцям по ділам їх. Ти все бачиш
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15.01.2023 19:16 Відповісти
Бог уже 10 мес. не воздает ничего...
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15.01.2023 19:29 Відповісти
Божі млини мелють повільно, але незворотно.
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15.01.2023 19:39 Відповісти
Як казала мені одна розумна людина - порахуй скільки одурманених мільйонів моляться за здоров"я отих убивць , а серед тих мільйонів не один і в Україні знайдеться , скільки у нас там прихожан рпц ?
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15.01.2023 19:42 Відповісти
не мели дурного....ничего личного
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15.01.2023 19:46 Відповісти
Щоби надовго припинити пуски Х-22 потрібно першочергово виявити і знищити єдину працездатну на пітьмі установку заправки цих ракет паливом - гептилом, а краще - разом із резервуаром з цим пальним.
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15.01.2023 19:19 Відповісти
Все, кто служил в Полтавской дивизии знают, где в Шайковке расположена рота заправки ракет. Даже разведчик Арестович получит координаты не вставая из-за компьютера.
Раптор нужен с двумя Хэллфайрами. Не жлобись дедушко Байден!
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15.01.2023 21:22 Відповісти
Перший крок зроблено, і це вже не погано
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15.01.2023 19:20 Відповісти
Не увидел в этом списке - ***** ********* ******* "пу#ин"!!!
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15.01.2023 19:23 Відповісти
Ось що роблять 25 тищ долярів від Корбана.
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15.01.2023 19:24 Відповісти
Той випадок , коли Притула має змогу поправити свій імідж не оголошенням збору , а саме виплатою премії виконавцям справедливої страти у відповідь на документальне підтвердження виконання вироку . Усім 44 та їхнім вишкребкам , на Шарки більше витрачає , а ефективність від використання коштів у порівняння не йтиме .
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15.01.2023 19:48 Відповісти
По цим виродкам мають бути плашки Інтерполу і Міжнародного суду по військових злочинах в Гаазі. Як колись по сербах. Тільки мразота висуне рило з підораші - всьо.
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15.01.2023 19:24 Відповісти
Що їм пекло,що їм прокляття,просто потрібно щоб діяла Українська ***** для знищення цих потвор.Навіки.
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15.01.2023 19:33 Відповісти
Мене б більше влаштувало, якщо б всі вони вже були знищені.
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15.01.2023 19:37 Відповісти
Знайте.. От мені не вистачає домашніх адрес.... Закладів , де фігуранти бувають. Рідня,друзі фаловери.
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15.01.2023 19:46 Відповісти
... Этих в плен не брать, вот и все
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15.01.2023 19:46 Відповісти
Сподіваюсь це буде розстрільний список!
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15.01.2023 19:47 Відповісти
Це деякі з 140 000 000...
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15.01.2023 19:47 Відповісти
до цього+140млн.поки цю путінську діарею не знищити,нам життя не буде.
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15.01.2023 19:48 Відповісти
Ну, тепер чекаємо, цих рашистів *****, на відпочинку на морях…
Звичайно із сім'ями …
Кари, рашистам ***** та їх прихвостням у ВРУ, страшної КАРИ!!
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15.01.2023 19:50 Відповісти
И что ? Кто убьет эту мразь или и их родных? Пока не будет ответки по параше и белопараше и их гражданских- ничего не закончиться. Терпите дальше - любители шашлыков и квартала 95. Вы это все сделали. Асфальтом отбивайтесь и слушайте скажем от ********,про ракеты ,которые сбыть нельзя,но сбивали почти год. Тупое быдло....
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15.01.2023 19:51 Відповісти
.. ніхто не сперечається про зеуйобків і зелену мразоту. Але річ йде про ракети С-300 та С-400..які переобладнані для ударів по землі. Вони не летять у горизонтальному польоті ..як ті..що випускали зі стратегів ..чи кораблів і яке бачить наша ППО.. Вони виходять на свою орбіту і фактично вражають з вертикальної позиції. Швидкість ракет до 4000 км. ППО не бачить цей тип ракет. Потрібні системи ПРО..яких у нас нажаль нема. Петріот..це перший крок.
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15.01.2023 20:41 Відповісти
Пришлеш відео про знищення тобою когось зі списку... Критикуй всіх кого завгодно..
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15.01.2023 21:45 Відповісти
Немає у московитів ні Микол , ні Володимирів , ні інших українських імен ! Не перекладайте імена цих покидьків ! Ніхто ж не перекладає ім"я Джон та не каже , що він Іван ... Хоч прізвища цих свинособак не додумались перекласти - дякуємо за це ...
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15.01.2023 19:52 Відповісти
Ні про що.... Як не сумно... Ні про що.
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15.01.2023 19:54 Відповісти
З них вісім манкуртів.Їх та їхніх личинок вирізати з особливою жорстокістю.
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15.01.2023 19:55 Відповісти
якісь українські імена у всіх терористів. Може годі вже з цією меншовартісною хєротою нарешті?
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15.01.2023 19:55 Відповісти
Думаю за 25000$ сольют и конкретный экипаж
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15.01.2023 20:02 Відповісти
Е хе хе ... Починати доведеться з того полку, який обстріляв наших у 2014 р. під Зеленопіллям. Теж військовий злочин.
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15.01.2023 20:05 Відповісти
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15.01.2023 20:19 Відповісти
Пришлеш відео про знищення тобою когось зі списку... Критикуй всіх кого завгодно..
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15.01.2023 21:46 Відповісти
.

подивiться на цi страшнi свiтлини.
скiльки бiди та горя принесла на українську землю рашистська сволота...

Ви хоч раз бачили бiль та спiвчуття на самовдоволенiй пицi балаболки дристовича?

хто воно? яке має вiдношення до Україні ?

чому воно ще досi присутнє в українському iнформацiйному просторi ?



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15.01.2023 20:28 Відповісти
Чисто кацапські прізвища - поцелуєв, тімошин, нажаль в Україні немає аналогів Масаду зі
знищення ворогів України, цього не хоче панічно Зе влада, бо черга дійде і до них з часом.
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15.01.2023 20:48 Відповісти
Кацапські вбивці! Ми не збудемо, кожного буде покарано!
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15.01.2023 20:57 Відповісти
Put them all and all their families down. As the rabid dogs.
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15.01.2023 21:34 Відповісти
Голенков Дмитрий Владимирович (01.09.1978) запомните эту фамилию..... из 52 полка , он летчик ТУ -95.
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15.01.2023 21:37 Відповісти
Эшафот ждёт этих *********.
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15.01.2023 21:38 Відповісти
Тепер Гєні Корбану ще треба докинути 19 штук $$$ та опублікувати ОГОЛОШЕННЯ про ВИНАГОРОДУ за 2 вуха, язик і очі цих підоросів по ВИЩЕ ВКАЗАНОМУ СПИСКУ з підтверджуючими фото і посилкою ампутованих органів...!!!

Повірти в підоросії 100% знайдеться купа мисливців за головами цих авіо-ракетних підоросів, щоб їх завалити...!!!

Першими будуть їх "вагнерівці" та їх родичі щоб далеко не їхати за заробітком...!!!
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15.01.2023 21:53 Відповісти
Здохніть, кацапи, всім списком здохніть…
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15.01.2023 22:27 Відповісти
.
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15.01.2023 22:37 Відповісти
всіх поіменно зі списку проклинаю!
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16.01.2023 01:02 Відповісти
арєстовічЪ™ проклятий окремо. Як інформпідтримка злочину
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16.01.2023 01:05 Відповісти
52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк, воинская часть 33310, мудилище шайковка, аэродром шайковка калужской области... сейчас это мудилище является абсолютно законной военной целью... широта: 54.2433; долгота: 34.3828... добро пожаловать неуважаемое кацапское офицерье и солдатье в ад...
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16.01.2023 07:00 Відповісти
 
 