Путін досі має в Європі таємних союзників, - прем’єр Іспанії Санчес
У багатьох країнах Європи залишилися прихильники Володимира Путіна та російської влади, які тимчасово приховують свої симпатії до Москви.
Про це прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Російський автократ не самотній у своєму реакційному прагненні розколоти світ і повернути час назад. Він має багато союзників у Європі, які зараз приховують свої симпатії до Путіна, але всього рік тому приїжджали до нього і хвалили його методи", - сказав Санчес.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язках із Путіним звинувачували колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Також у тісних відносинах із російською "верхівкою" звинуватили голову агентства з кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома.
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Це просто ідіоти.
Корисний ідіот носить вишиванку та несе ахінею.
Арештович таким придурювався.
Пока не будут арестованы хотя бы такие уроды, как Шредер, Меркель и Курц, то это никогда не кончиться. Почему в Южной Корее каждого президента сажают и сажают за дело? Почему просвещенная Европа так не может? А ведь в Корее культ пожилых людей просто невообразимо оценить, там старикам все прощают.