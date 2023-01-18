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Путін досі має в Європі таємних союзників, - прем’єр Іспанії Санчес

путін

У багатьох країнах Європи залишилися прихильники Володимира Путіна та російської влади, які тимчасово приховують свої симпатії до Москви.

Про це прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Російський автократ не самотній у своєму реакційному прагненні розколоти світ і повернути час назад. Він має багато союзників у Європі, які зараз приховують свої симпатії до Путіна, але всього рік тому приїжджали до нього і хвалили його методи", - сказав Санчес.

Також читайте: Зеленський про Берлусконі: Він повторює слова Путіна

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язках із Путіним звинувачували колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Також у тісних відносинах із російською "верхівкою" звинуватили голову агентства з кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома.

Автор: 

Берлусконі Сільвіо (34) Іспанія (900) путін володимир (23798) росія (65122) Санчес Педро (57)


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Топ коментарі
+7
Там є і не приховують це бо грошикі не пахнуть. Чого стоять мадяри з сербами. Я вам скажу ба більше не поодинокі союзники а цілі країни.
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18.01.2023 08:43
+6
КДБ десятки років вербувало агентуру.
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18.01.2023 08:43
+6
Прихильники вбивці -нациста , самі є нацистами і вбивцями .
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18.01.2023 08:58
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КДБ десятки років вербувало агентуру.
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18.01.2023 08:43 Відповісти
"У багатьох країнах Європи залишилися прихильники путлєра" . Так і є, тільки не "прихильників", а запроданців, які за гроші і матір свою продадуть. І в Україні таких виродів, на жаль, ще дууууже багато.
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18.01.2023 10:00 Відповісти
Там є і не приховують це бо грошикі не пахнуть. Чого стоять мадяри з сербами. Я вам скажу ба більше не поодинокі союзники а цілі країни.
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18.01.2023 08:43 Відповісти
мадяри з сербами то НЕ приховані...а ось у Німеччині, Австрії, Швейцарії слід прихованих шукати
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18.01.2023 11:45 Відповісти
Любящие маньяка на расстоянии, ну-ну, когда благодаря таким очередной рейх зайдет на территории, БДСМ уже будет без согласия.
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18.01.2023 08:46 Відповісти
Та прямо таки таємних...
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18.01.2023 08:47 Відповісти
А Орбан що теж таємний.
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18.01.2023 09:40 Відповісти
А в вишиванках їх скільки!
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18.01.2023 08:53 Відповісти
Оце ти вчора зареєструвався щоб написати таку геніальну думку?
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18.01.2023 09:02 Відповісти
Тобі відомо коли я під стіл пішком ходив, салага?
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18.01.2023 09:37 Відповісти
Корисні ідіоти посадовили блазня на трон під час війни і сказали хуже нібудіт.
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18.01.2023 09:45 Відповісти
Чим вони корисні?
Це просто ідіоти.
Корисний ідіот носить вишиванку та несе ахінею.
Арештович таким придурювався.
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18.01.2023 09:57 Відповісти
Не прикидуйся, все ти розумієш. При зеленому клоуні Україна ослабла у військовому відношенні і ***** вирішило що настав час діяти. Адже три роки нічого не робилось для збільшення обороноздатності. Недарма кремль сприяв сходженню блазня на трон.
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18.01.2023 10:11 Відповісти
Прихильники вбивці -нациста , самі є нацистами і вбивцями .
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18.01.2023 08:58 Відповісти
Які прозорливі іспанці! А танки не дають!
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18.01.2023 09:04 Відповісти
шо там шукати?

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18.01.2023 09:05 Відповісти
анжела -ШтаZZі чи уральський циган ну вже такі таємні що аж нікуди
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18.01.2023 09:16 Відповісти
для багатьох гроші не пахнуть, навіть криваві нафто-рублі.
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18.01.2023 09:17 Відповісти
Колись мій покійний Батько казав,що за бугром залишилися "сплячих" агентів дохлого КГБ після розпаду Совка близько з півмільйона аж до мільйона...
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18.01.2023 09:29 Відповісти
А где же мораль этих высокодуховных европейцев.
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18.01.2023 09:38 Відповісти
Они и в Украине есть и все известны. Мне непонятно одному, почему этот путинячий скот не уничтожен в Украине и их имущество не конфисковано?
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18.01.2023 09:53 Відповісти
французы и немцы всегда "обиженные" в геостратегии. А тут товарищ Пу "понимает и помогает", но в последний год все как то затихарились, все может быть. Немного истории. Максим Пешков на гребне дутой славы выехал на Капри, со своим борделем жил на гонорары в Европе. Одновременно вносил деньги на финансирование "правого дела". Его маклером устроился Парвус, он ведал переводами для соцдеков Европы и России. И, ясное дело, в один момент выяснилось, что исчезло 100 тыс. В ответ на претензии Пешкова о возврате, Парвус прислал Пешкову фотку девицы и уведомил, что деньги он прогулял с ней, больно красивая. Пешкову стало горько, и он разорвал отношения с "ленинцами". Это уже потом Пешков начал бедствовать и вернулся. Но тут Парвус, одесский негой, вместе с земляком Сиднеем Рейли, открыли "Рога и копыта" с немцами на финансирование поражения России в ПМВ и из первых двух лямов сразу под видом покупки оружия в Турции, унесли лям. Финансы потом приходили минуя Парвуса. Сразу же после революции Ленин отдавал полученные деньжата золотишком, всего должен был отдать 140 тон через персов, но успели только 43. Что интересно, переговорщик от немцев потом 10 лет был послом в СССР до 27 года, так сказать смотрящим. Как говорил тоже одесский негой остап Ибраги мович - с тех пор как человечество создало деньги, перед ним стал вопрос -где их взять. Европа берет и давно.
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18.01.2023 09:54 Відповісти
Так и есть. 75% Австрии (сюда же Венгрия входит, они не самостоятельны, по сути рупор австрийских олигархов), 40% Италии, 30% Германии до сих пор под кацапами. Бабки и пропаганда, которую сделали тоже на бабки, не все могут позволить себе закупать десятками тысяч мобильные телефоны и организовать фабрику троллей в этих странах.

Пока не будут арестованы хотя бы такие уроды, как Шредер, Меркель и Курц, то это никогда не кончиться. Почему в Южной Корее каждого президента сажают и сажают за дело? Почему просвещенная Европа так не может? А ведь в Корее культ пожилых людей просто невообразимо оценить, там старикам все прощают.
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18.01.2023 10:14 Відповісти
Да какие тайные? Явные все и подряд по алфавиту! Но есть одна страна, где подобной швали во сто раз больше, и все от райисполкома до верхушки, каждый второй! Пока не перестреляем 5 колону, победы не будет. Все сроки давно вышли. В стране война, и должна быть власть только в руках военных. Мировая практика последних 500 лет.
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18.01.2023 10:47 Відповісти
Адміністрація, не доречніше було в новині з цитатою міністра Іспанії вставити фотку міністра Іспанії?
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18.01.2023 11:26 Відповісти
Кто же эти тайные и никому не известные субъекты😂😂😂?
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18.01.2023 13:47 Відповісти
 
 