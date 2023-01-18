Путін досі має в Європі таємних союзників, - прем’єр Іспанії Санчес

У багатьох країнах Європи залишилися прихильники Володимира Путіна та російської влади, які тимчасово приховують свої симпатії до Москви.

Про це прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Російський автократ не самотній у своєму реакційному прагненні розколоти світ і повернути час назад. Він має багато союзників у Європі, які зараз приховують свої симпатії до Путіна, але всього рік тому приїжджали до нього і хвалили його методи", - сказав Санчес.

Також читайте: Зеленський про Берлусконі: Він повторює слова Путіна

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язках із Путіним звинувачували колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Також у тісних відносинах із російською "верхівкою" звинуватили голову агентства з кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома.