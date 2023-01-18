ЗСУ за добу знищили 100 елітних військових РФ на Луганщині, - Гайдай

За добу українські військові знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони постійно підвозять резерви на Сватівський та Кремінський напрямок. Я щойно повернувся з передової та на власні очі бачив розбитих орків. І до речі, за добу в них втрати 100 особового складу і декілька одиниць тяжкої техніки. При чому цей особовий склад це були не звичайні "мобіки", а спецпризначенці, ВДВшники, які тікали, кинувши зброю та поранених", - розповів він.

За даними Гайдая, біля Білогорівки ситуація важка, але стабільна.

"Сили оборони тримають оборону. І постійно відбивають всі намагання ворога просуватись. Вони постійно цю територію обстрілюють - і танками, і артою, і літаками навіть намагаються наносити ураження", - повідомив Гайдай.

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