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ЗСУ за добу знищили 100 елітних військових РФ на Луганщині, - Гайдай

рф,ліквідація

За добу українські військові знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони постійно підвозять резерви на Сватівський та Кремінський напрямок. Я щойно повернувся з передової та на власні очі бачив розбитих орків. І до речі, за добу в них втрати 100 особового складу і декілька одиниць тяжкої техніки. При чому цей особовий склад це були не звичайні "мобіки", а спецпризначенці, ВДВшники, які тікали, кинувши зброю та поранених", - розповів він.

За даними Гайдая, біля Білогорівки ситуація важка, але стабільна.

"Сили оборони тримають оборону. І постійно відбивають всі намагання ворога просуватись. Вони постійно цю територію обстрілюють - і танками, і артою, і літаками навіть намагаються наносити ураження", - повідомив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть розпочати масштабний наступ на Луганщині, але командування ЗСУ попереду на кілька кроків, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17337) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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такий гайдай...
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18.01.2023 11:03 Відповісти
А чим він тобі не подобається? Тим, що не ниє щохвилини, що "нада здавацца"?
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18.01.2023 12:00 Відповісти
"гайдай" -- брехлива пустомеля. Сидячи в кабінеті, він уже три рази "звільняв" Луганщину.
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18.01.2023 14:09 Відповісти
Елітні?? Це мабуть якийсь "породістий" касап...
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18.01.2023 11:07 Відповісти
Чомусь у мене епітет "елітні" асоціюється з дорогими повіями...
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18.01.2023 11:12 Відповісти
+1
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18.01.2023 11:15 Відповісти
что,опять 76 Псковскую кромсали¡!!!!!!
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18.01.2023 11:15 Відповісти
Для "гайдая" все, що не "стройбат" -- еліта.
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18.01.2023 14:11 Відповісти
 
 