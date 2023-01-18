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На 101-му році пішов із життя Герой України, сотенний УПА Мирослав (Кривоніс) Симчич

мирослав,симчич

Помер сотенний Української повстанської армії Мирослав (Кривоніс) Симчич.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

5 січня Симчич відзначив 100-річний ювілей.

За життя Кривоніс пережив понад 32 роки радянських концтаборів.

"Гордимось, що в нашому краї була така славна людина. Його подвиги знатиме та пам'ятатиме не одне покоління українців. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - підсумувала глава ОВА.

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Мирослав Симчич на псевдо Кривоніс - український військовий та громадський діяч, сотенний УПА, політв'язень, нагадує Суспільне. Кавалер орденів Свободи та "За заслуги", почесний громадянин Коломиї, Космача та Львова.

Повстанець народився у селі Вижній Березів. У 1941 році доєднався до лав юнацької сітки ОУН. Перед закінченням Коломийського архітектурного технікуму, восени 1943 року, Мирослава направили до першого куреня Української народної самооборони до Космача, де хлопець служив кулеметником. Після закінчення старшинської школи у Космачі у 1944 році повернувся у рідні краї.

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Під керівництвом Мирослава Симчича у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС на чолі з генерал-майором Миколою Дергачовим. Бій тривав три дні. Загалом Мирослав Симчич провів 42 успішні бої.

Арештували Кривоноса в 1948 році. Тоді радянська влада таврувала його прізвиськами "преступнік і бандіт". Повстанець відбув 32,5 роки каторги й таборів.

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15 листопада 2017 року Косівський районний суд визнав Мирослава Симчича "таким, що підлягає реабілітації на підставі ст. 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".

У 2022 році з нагоди 80-ліття створення УПА сотенного Карпатського краю Мирослава Симчича нагородили медаллю "80 років УПА".

14 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" сотенному УПА Мирославу Симчичу.

Автор: 

історія (1071) смерть (6746) УПА (136)


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Топ коментарі
+42
Вічна пам'ять.
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18.01.2023 11:03
+31
Хвала таким Борцям!
Пам,ятаймо Героїв!
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18.01.2023 11:07
+26
Це легендарна особистість, чому ж реабілітували лише в 2017?
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18.01.2023 11:07
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Вічна пам'ять.
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18.01.2023 11:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N-kxZp7rB64 Розповідь Мирослава Васильовича Симчича про своє життя, відео на Ютубі, трохи більше півтори години
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18.01.2023 12:14 Відповісти
Дякую.

Можу додати:
https://youtu.be/Fu2LxVuXx9E
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18.01.2023 12:20 Відповісти
Хвала таким Борцям!
Пам,ятаймо Героїв!
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18.01.2023 11:07 Відповісти
Це легендарна особистість, чому ж реабілітували лише в 2017?
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18.01.2023 11:07 Відповісти
бо владі, як завжди, не на часі
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18.01.2023 11:12 Відповісти
Сумно, наскільки запізнились усі ті нагороди такій Людині.😥😢😢
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18.01.2023 11:14 Відповісти
Вічна пам'ять Борцю!
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18.01.2023 11:17 Відповісти
А суддя, не пам"ятаю прізвища, по рішенню якого був розстріляний воїн УПА, досі живе і отримує пенсію 200 000 грн.
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18.01.2023 11:18 Відповісти
Знайшов: Суддя Апеляційного суду Волинської області Плахтій Борис у 1987 році засудив до розстрілу Івана Гончарука, бійця УПА. В березні 2020 року це падло звернулося до суду з вимогою підвищити пенсію і Волинський окружний суд задовольнив цю вимогу. Нині вбивця воїна отримує 202895 гривень у місяць.
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18.01.2023 21:14 Відповісти
Спочивайте з миром, Герою.
Моліть Бога за нас
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18.01.2023 11:18 Відповісти
Дивно... А чого тільк в 2017-му суд прийняв таке рішення? Взагалі то це повинно було робитись в 1991-му після відновлення незалежності України. Воїни УПА воювали за незалежність, а клеймо навішане їм коммуняками висіло аж до 2017-го...
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18.01.2023 11:28 Відповісти
Який же сьогодні паскудний день...
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18.01.2023 11:29 Відповісти
Вічна памʼять та вічна Слава Герою України !!!
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18.01.2023 11:29 Відповісти
Почивай з миром, Герою!
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18.01.2023 11:30 Відповісти
Героям слава!!
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18.01.2023 11:34 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України і земля пухом
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18.01.2023 11:51 Відповісти
Вічна память! Герою слава!
Хай з богом спочиває
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18.01.2023 12:02 Відповісти
Вічна пам'ять герою! Ось його розповідь: https://www.youtube.com/watch?v=N-kxZp7rB64

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18.01.2023 12:11 Відповісти
Вот же люди были--- дважды таких не бывает! Слава на веки и память таким.
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18.01.2023 12:19 Відповісти
А можно подробно о целях карательной операции НКВД?
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18.01.2023 12:19 Відповісти
Вбивства, згвалтування, зпалювання житла, катування. Що вам ще невідомо про цих тварин?
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18.01.2023 12:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_GnEzo7yGwg так нормально видно і чути?
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18.01.2023 12:22 Відповісти
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18.01.2023 12:31 Відповісти
Величезна шана Герою ! Вічна пам'ять воїну ! Дякую діду - що рвав зубами московську гниду. Будь як дід Мирослав,бий москаля і Бог дасть 100 років віку !
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18.01.2023 14:00 Відповісти
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18.01.2023 14:12 Відповісти
 
 