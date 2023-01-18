На 101-му році пішов із життя Герой України, сотенний УПА Мирослав (Кривоніс) Симчич

Помер сотенний Української повстанської армії Мирослав (Кривоніс) Симчич.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

5 січня Симчич відзначив 100-річний ювілей.

За життя Кривоніс пережив понад 32 роки радянських концтаборів.

"Гордимось, що в нашому краї була така славна людина. Його подвиги знатиме та пам'ятатиме не одне покоління українців. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - підсумувала глава ОВА.

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Мирослав Симчич на псевдо Кривоніс - український військовий та громадський діяч, сотенний УПА, політв'язень, нагадує Суспільне. Кавалер орденів Свободи та "За заслуги", почесний громадянин Коломиї, Космача та Львова.

Повстанець народився у селі Вижній Березів. У 1941 році доєднався до лав юнацької сітки ОУН. Перед закінченням Коломийського архітектурного технікуму, восени 1943 року, Мирослава направили до першого куреня Української народної самооборони до Космача, де хлопець служив кулеметником. Після закінчення старшинської школи у Космачі у 1944 році повернувся у рідні краї.

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Під керівництвом Мирослава Симчича у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС на чолі з генерал-майором Миколою Дергачовим. Бій тривав три дні. Загалом Мирослав Симчич провів 42 успішні бої.

Арештували Кривоноса в 1948 році. Тоді радянська влада таврувала його прізвиськами "преступнік і бандіт". Повстанець відбув 32,5 роки каторги й таборів.

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15 листопада 2017 року Косівський районний суд визнав Мирослава Симчича "таким, що підлягає реабілітації на підставі ст. 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".

У 2022 році з нагоди 80-ліття створення УПА сотенного Карпатського краю Мирослава Симчича нагородили медаллю "80 років УПА".

14 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" сотенному УПА Мирославу Симчичу.