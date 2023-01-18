У Броварській громаді оголосили триденну жалобу у зв’язку з трагедією, що сталася у середу і забрала життя 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграм повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді... Чорний день... Немає слів, щоб передати біль від втрати... ", - написав Сапожко.

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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