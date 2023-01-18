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У Броварській громаді оголосили триденну жалобу

бровари

У Броварській громаді оголосили триденну жалобу у зв’язку з трагедією, що сталася у середу і забрала життя 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграм повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді... Чорний день... Немає слів, щоб передати біль від втрати... ", - написав Сапожко.

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Також читайте: Стали відомі імена загиблих пасажирів і пілотів гелікоптера, що впав у Броварах. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+6
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18.01.2023 18:25
+5
Йо.ана русня. Все через неї.
Царствіє небесне загиблим.
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18.01.2023 18:34
+4
Найщиріші співчуття не замінять біль втрати.Вічний спокій безневинним дитячим душам.
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18.01.2023 18:46
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18.01.2023 18:25 Відповісти
Йо.ана русня. Все через неї.
Царствіє небесне загиблим.
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18.01.2023 18:34 Відповісти
Так то воно так, але питання лишається - що робив той гелікоптер над містом?
Згідно правил це заборонено.
Звісно, нікто ніколи не визнає, що пілот"срезал крюк" за наказом міністра (а інакше чому він порушив інструкцію?), але нажаль це найбільш імовірна причина катастрофи і загибелі людей.
Мій батько все життя літав, і розповідав багато випадків, які до них доводили в якості прикладів - майже всі катастрофи були результатом порушення правил пілотування. На відказ обладнання та інши причини припадало тільки 12% випадків.
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18.01.2023 18:55 Відповісти
Мене не покидає думка, що комусь так треба було, щоб ті усі загинули...
Пригадаємо Кузьму, Чорновола....
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18.01.2023 19:42 Відповісти
Все можливо, але малоймовірно.
Є більш цікаві фігури.
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18.01.2023 19:54 Відповісти
Ті менш доступні і більш обережніші. А ці на "раслабонє" вирішили вирушити.
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18.01.2023 20:16 Відповісти
скиньте будь ласка посилання на заборону - гелікоптери на містом бачу ледве не щодня
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18.01.2023 19:58 Відповісти
ICAO та гугєл вам допоможуть.
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18.01.2023 21:23 Відповісти
я думав Ви предметно, а виявляється "просто знаєте"

а по факту не існує такої заборони
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18.01.2023 21:56 Відповісти
Я колись бачив фільм «Уроки катастроф», де розповідалось, що на відміну від СРСР на заході лише 20% катастроф пояснюють помилками пілотування. І навіть коли помилка пілота очевидна, ретельно досліджують, чим вона викликана. Наприклад, в аеропорту на Сицілії досвідчений пілот знижувався на великій швидкості, і літак розбився об посадкову смугу. При дослідженні визнали, що ліхтарі відбивались в мокрому асфальті посадкової смуги, і в якийсь момент пілот став орієнтуватись не на ліхтарі, а на ці відбитки. Після цього переробили ліхтарі в усих аеропортах
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18.01.2023 20:11 Відповісти
Так, за бугром так і було. А в СРСР було інакше.
І матеріальна база була інша, і підхід інший.
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18.01.2023 21:27 Відповісти
Найщиріші співчуття не замінять біль втрати.Вічний спокій безневинним дитячим душам.
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18.01.2023 18:46 Відповісти
Це кацапня вбила цих людей. Вони вбивають нас скрізь, де тільки можуть дотягнутись.

Співчуття родинам усіх жерт цієї трагедії.
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18.01.2023 18:55 Відповісти
 
 