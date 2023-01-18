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В Броварской громаде объявили трехдневный траур

бровари

В Броварской громаде объявили трехдневный траур в связи с произошедшей в среду и унесшей жизни 14 человек трагедией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей громаде... Черный день... Нет слов, чтобы передать боль от потери...", - написал Сапожко.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Читайте также: Стали известны имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Бровары (337) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+6
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18.01.2023 18:25
+5
Йо.ана русня. Все через неї.
Царствіє небесне загиблим.
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18.01.2023 18:34
+4
Найщиріші співчуття не замінять біль втрати.Вічний спокій безневинним дитячим душам.
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18.01.2023 18:46
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18.01.2023 18:25 Ответить
Йо.ана русня. Все через неї.
Царствіє небесне загиблим.
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18.01.2023 18:34 Ответить
Так то воно так, але питання лишається - що робив той гелікоптер над містом?
Згідно правил це заборонено.
Звісно, нікто ніколи не визнає, що пілот"срезал крюк" за наказом міністра (а інакше чому він порушив інструкцію?), але нажаль це найбільш імовірна причина катастрофи і загибелі людей.
Мій батько все життя літав, і розповідав багато випадків, які до них доводили в якості прикладів - майже всі катастрофи були результатом порушення правил пілотування. На відказ обладнання та інши причини припадало тільки 12% випадків.
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18.01.2023 18:55 Ответить
Мене не покидає думка, що комусь так треба було, щоб ті усі загинули...
Пригадаємо Кузьму, Чорновола....
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18.01.2023 19:42 Ответить
Все можливо, але малоймовірно.
Є більш цікаві фігури.
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18.01.2023 19:54 Ответить
Ті менш доступні і більш обережніші. А ці на "раслабонє" вирішили вирушити.
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18.01.2023 20:16 Ответить
скиньте будь ласка посилання на заборону - гелікоптери на містом бачу ледве не щодня
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18.01.2023 19:58 Ответить
ICAO та гугєл вам допоможуть.
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18.01.2023 21:23 Ответить
я думав Ви предметно, а виявляється "просто знаєте"

а по факту не існує такої заборони
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18.01.2023 21:56 Ответить
Я колись бачив фільм «Уроки катастроф», де розповідалось, що на відміну від СРСР на заході лише 20% катастроф пояснюють помилками пілотування. І навіть коли помилка пілота очевидна, ретельно досліджують, чим вона викликана. Наприклад, в аеропорту на Сицілії досвідчений пілот знижувався на великій швидкості, і літак розбився об посадкову смугу. При дослідженні визнали, що ліхтарі відбивались в мокрому асфальті посадкової смуги, і в якийсь момент пілот став орієнтуватись не на ліхтарі, а на ці відбитки. Після цього переробили ліхтарі в усих аеропортах
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18.01.2023 20:11 Ответить
Так, за бугром так і було. А в СРСР було інакше.
І матеріальна база була інша, і підхід інший.
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18.01.2023 21:27 Ответить
Найщиріші співчуття не замінять біль втрати.Вічний спокій безневинним дитячим душам.
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18.01.2023 18:46 Ответить
Це кацапня вбила цих людей. Вони вбивають нас скрізь, де тільки можуть дотягнутись.

Співчуття родинам усіх жерт цієї трагедії.
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18.01.2023 18:55 Ответить
 
 