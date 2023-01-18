В Броварской громаде объявили трехдневный траур
В Броварской громаде объявили трехдневный траур в связи с произошедшей в среду и унесшей жизни 14 человек трагедией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей громаде... Черный день... Нет слов, чтобы передать боль от потери...", - написал Сапожко.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
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Царствіє небесне загиблим.
Згідно правил це заборонено.
Звісно, нікто ніколи не визнає, що пілот"срезал крюк" за наказом міністра (а інакше чому він порушив інструкцію?), але нажаль це найбільш імовірна причина катастрофи і загибелі людей.
Мій батько все життя літав, і розповідав багато випадків, які до них доводили в якості прикладів - майже всі катастрофи були результатом порушення правил пілотування. На відказ обладнання та інши причини припадало тільки 12% випадків.
Пригадаємо Кузьму, Чорновола....
Є більш цікаві фігури.
а по факту не існує такої заборони
І матеріальна база була інша, і підхід інший.
Співчуття родинам усіх жерт цієї трагедії.