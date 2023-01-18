В Броварской громаде объявили трехдневный траур в связи с произошедшей в среду и унесшей жизни 14 человек трагедией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей громаде... Черный день... Нет слов, чтобы передать боль от потери...", - написал Сапожко.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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