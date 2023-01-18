РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10613 посетителей онлайн
Новости
2 458 6

Делаем все, чтобы быстрее установить причину крушения вертолета в Броварах, - Клименко

бровари

Министерство внутренних дел Украины совместно с правоохранительными органами попытаются как можно скорее установить причины авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы вместе с другими правоохранительными органами делаем все, чтобы в самое быстрое время определить и установить, почему эта катастрофа произошла. Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы дать четкий ответ и чтобы такая катастрофа не повторялась в дальнейшем", - заявил он.

Читайте также: Стали известны имена погибших пассажиров и пилотов вертолета, упавшего в Броварах. Фоторепортаж (обновлено)

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Бровары (337) МВД (9317) Клименко Игорь (393) вертолёт (1103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.01.2023 16:48 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2023 16:48 Ответить
чтобы не рассказали о причине катастрофы, лично я не поверю. После Омна, "вагнеровцев" и майских шашлыков веры этой власти у меня нет...
показать весь комментарий
18.01.2023 16:52 Ответить
не забудьте перевірити Татарова, він хотів свого міністра
показать весь комментарий
18.01.2023 17:45 Ответить
Быстро только кошки ... цыплят выводят...
показать весь комментарий
18.01.2023 17:57 Ответить
Путинское РБК опять красуется на ЦН.
показать весь комментарий
18.01.2023 18:34 Ответить
 
 