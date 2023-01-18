Делаем все, чтобы быстрее установить причину крушения вертолета в Броварах, - Клименко

Министерство внутренних дел Украины совместно с правоохранительными органами попытаются как можно скорее установить причины авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы вместе с другими правоохранительными органами делаем все, чтобы в самое быстрое время определить и установить, почему эта катастрофа произошла. Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы дать четкий ответ и чтобы такая катастрофа не повторялась в дальнейшем", - заявил он.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.