Робимо все, щоб найшвидше встановити причину катастрофи гвинтокрила у Броварах, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України спільно з правоохоронними органами спробують якнайшвидше встановити причини авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому", - заявив він.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

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