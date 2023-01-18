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Робимо все, щоб найшвидше встановити причину катастрофи гвинтокрила у Броварах, - Клименко

бровари

Міністерство внутрішніх справ України спільно з правоохоронними органами спробують якнайшвидше встановити причини авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому", - заявив він.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) МВС (3501) Клименко Ігор (485) вертоліт (878)


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18.01.2023 16:48 Відповісти
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18.01.2023 16:48 Відповісти
чтобы не рассказали о причине катастрофы, лично я не поверю. После Омна, "вагнеровцев" и майских шашлыков веры этой власти у меня нет...
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18.01.2023 16:52 Відповісти
не забудьте перевірити Татарова, він хотів свого міністра
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18.01.2023 17:45 Відповісти
Быстро только кошки ... цыплят выводят...
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18.01.2023 17:57 Відповісти
Путинское РБК опять красуется на ЦН.
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18.01.2023 18:34 Відповісти
 
 