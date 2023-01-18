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Новини
21 043 57

Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

клименко

Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Також читайте: Кабмін о 15:00 призначить в.о. глави МВС

Автор: 

МВС (3501) Нацполіція (15163) Монастирський Денис (392) Клименко Ігор (485) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+29
Знайти нову людину, яка буде ставити підпис на потрібних документах - не проблема.

Що було б, якби загинув нинішній президент? Теж нічого, крім медіашуму.

Що було б, якби загинув нинішній Головнокомандувач ЗСУ? Катастрофа!!!

От і думайте про цінність кадрів...
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18.01.2023 16:14
+16
не самий плахой - а найгірший. кончена падла
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18.01.2023 16:10
+12
Арсен Борисович ещё та мразь, и тут дело даже не в коррупции с его рюкзачками и т.д. и не в шлюхах типа Деевой которую он сделал целым замминистра, у которой в Фейсбуке все фотки в сперме.
А сознательно или несознательно проводил антиукраинскую позицию. Возьмём например Аброськина его замминистра который меня лично в Севасе сдал фейсав и водили меня на допросы. Эта мразь ещё месяца три была в Севастополе после того как пришла раша, все надеялась что кресло тёплое дадут. Но даже рашистам предатели не нужны. И что в итоги в Луганске этот Аброськин ловил наших партизанов равликов, волонтеров и т.д. Короче много тут ещё можно писать об этом чудо-министре Авакове.
За Монастырского я толком ничего не могу сказать. Как по мне обычный статист дєрмака. Хотя бы вспомнить, как он Трухина прикрывал. А Енин та ещё мусорская мразь.
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18.01.2023 16:54
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Це ж якими треба бути дятлами, щоб призначити цю потвору, яка знищувала керівництво МВС і йшла через трупи до крісла ???!!!
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18.01.2023 18:32 Відповісти
Сел на потоки !
Не было бы счастья, да несчастье помогло...
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18.01.2023 15:42 Відповісти
"Уряд призначив Ігоря Клименка" - око ріже то "Ігоря ". Ніколи не чув в розмовній українській. Що за москаль зумів пропхати таке відмінювання?
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18.01.2023 15:42 Відповісти
Вивчай:
https://slovnyk.ua/names.php?name=%B2%E3%EE%F0
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18.01.2023 15:50 Відповісти
Чукча нє чітатіль, а пісатєль?
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18.01.2023 15:53 Відповісти
https://slovnyk.ua/pravopys.php?prav_par=143&prav_swrd=1481#par143_2_note2 https://slovnyk.ua/pravopys.php?prav_par=143&prav_swrd=1481#par143_2_note2


Примітка 2. Імена, що закінчуються в називному відмінку на , у родовому мають закінчення : Віктор - Віктора, Макар - Макара, Світозар - Світозара, але імена з історично м'яким р мають закінчення : ігор - ігоря, Лазар - Лазаря.
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19.01.2023 00:03 Відповісти
Ще один не чітатєль? о_О
Питання було, що за москаль в норми української мови пропхав москальське закінчення?
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19.01.2023 00:27 Відповісти
А ви не Шерлок Холмс, я дивлюся. І навіть не Ватсон. Та навіть і до Дукаліса далеко. Дав вам жирну наводку - джерело, звідки це все пішло. Тепер, увімкнувши логіку, ви можете знайти інститут та авторів цього твору (Правопис УВ) і, таким чином, звузити коло підозрюваних у москальстві та протягуванні данної норми. Але ви не детектив, ви папуга, що повторює все те саме
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19.01.2023 15:01 Відповісти
Толку з вас, як з козла молока. 2-й пост в стилі Капітана Очевидність
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21.01.2023 01:49 Відповісти
Ну звичайно, куди мені до ваших глибокомисленних, філософських, сповнений всесвітньою мудрості постів
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21.01.2023 13:40 Відповісти
Так надривалися же з попереднім... а тепер кокетничаєте. Але не похвалю
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21.01.2023 15:12 Відповісти
Один дебил ушел, назначили еще одного!! Другого кадрового назначения от клоунского охфиса и не следовало ожидать!!!!
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18.01.2023 15:48 Відповісти
Надеюсь хоть не додумались аферистовича пристроить туда...
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18.01.2023 16:00 Відповісти
Призначили тимчасово виконуючим обов'зки міністра МВС керівника Нацполіції. А кого треба було призначити ? Продавчиню із Сільпо Світлану Олександрівну чи слюсаря із ЖЕКу Василя Петровича ? Чи ти сам претендував на цю посаду ? Вам що не зроби-усе буде не так. Без аргументів.
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18.01.2023 16:11 Відповісти
Лучше б черта Авакова. Не самый плохой министр между прочим
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18.01.2023 15:51 Відповісти
🤦‍♂️
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18.01.2023 15:56 Відповісти
та да. бо шо-то менты опять разпоясались.
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18.01.2023 15:58 Відповісти
не самий плахой - а найгірший. кончена падла
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18.01.2023 16:10 Відповісти
"кому и кобила - невеста", а кацапам все хочеться щоб ними чорти керували. Ну то прошу дуже, "запоребриком" чортів хоч дупою їсти.
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Что вам плохого сделал Арсен Борисович?
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18.01.2023 16:29 Відповісти
Звіт ФБР погугліть за лідера російської Солнцевської ОЗУ (російською ОПГ) Семена Могілевича та його людей із Народного Фронту в Україні, під керівництвом Авакова. Очі квадратні стануть, "рюкзаки" Авакова будуть казками.
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18.01.2023 16:40 Відповісти
Арсен Борисович ещё та мразь, и тут дело даже не в коррупции с его рюкзачками и т.д. и не в шлюхах типа Деевой которую он сделал целым замминистра, у которой в Фейсбуке все фотки в сперме.
А сознательно или несознательно проводил антиукраинскую позицию. Возьмём например Аброськина его замминистра который меня лично в Севасе сдал фейсав и водили меня на допросы. Эта мразь ещё месяца три была в Севастополе после того как пришла раша, все надеялась что кресло тёплое дадут. Но даже рашистам предатели не нужны. И что в итоги в Луганске этот Аброськин ловил наших партизанов равликов, волонтеров и т.д. Короче много тут ещё можно писать об этом чудо-министре Авакове.
За Монастырского я толком ничего не могу сказать. Как по мне обычный статист дєрмака. Хотя бы вспомнить, как он Трухина прикрывал. А Енин та ещё мусорская мразь.
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18.01.2023 16:54 Відповісти
а вот "равликов" мало кто знает, а сейчас и не вспомнят! И все єто происходило при "непогрешимом" Петре
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18.01.2023 17:17 Відповісти
Ну хоть Вы меня понимаете, предательство никогда прощать нельзя. Вот поэтому мне кажется наш народ и выбрал Зелю, думал что лучше чем Порох, а оказалось намного хуже даже Гетьмана.
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18.01.2023 17:30 Відповісти
А ,чем же ,Зе с рукой в заднице бабы Бени ,на тот момент был лучше? Тем , что Украину хаял и насмехался над украинцами , молился на ***** :»в в, ну заберите меня хоть за долги», «договоримся по-середине», «повстанцы «………Оман д'ерьмак
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18.01.2023 18:58 Відповісти
А кто говорил, что ручной дэрмака Монастырский это благо для Украины?! Аваков успел и с зелёными паработать. Хитрый армяшка просто вовремя смылся, его б посадили или б завалили(в такси с Деевой например с передозом). Это тело ещё хотело какую-то политическую карьеру делать.
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18.01.2023 19:10 Відповісти
Крім, як красти гроші з казни, щось я нічого не можу припомнити, що він зробив корисного.
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18.01.2023 18:20 Відповісти
Корисного хоч би вилапках написали...
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19.01.2023 07:19 Відповісти
Сашка Білого вбив
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18.01.2023 20:02 Відповісти
ну-ну. Ріфмастера пам'ятаєш? "Нє самій плахой".
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18.01.2023 23:01 Відповісти
Зовсім йо..вся?? Чи латентний мацкаль?
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19.01.2023 01:17 Відповісти
Главное что бы не Тоху Херащенка
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18.01.2023 16:04 Відповісти
Там главный кандидат - Саня Трухин.
По-тихому выйдет из леса и в кресло...
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18.01.2023 16:19 Відповісти
а щоб його ще в лісу придавило - корабельною сосною.
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18.01.2023 16:31 Відповісти
Знайти нову людину, яка буде ставити підпис на потрібних документах - не проблема.

Що було б, якби загинув нинішній президент? Теж нічого, крім медіашуму.

Що було б, якби загинув нинішній Головнокомандувач ЗСУ? Катастрофа!!!

От і думайте про цінність кадрів...
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18.01.2023 16:14 Відповісти
на банкові слять і бачать що Залужний десь дівся....
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18.01.2023 16:24 Відповісти
бо вони ідіоти - після того як русскіє стільки разів їх кинули, сподіваються що можуть з русскіми щось порішати? кацапи самі їх порішають. Їх єдина надія - це ЗСУ і люди, яким є різниця. Це ми можемо спокійнісенько обійтися без "какая_разніца" і вони від того бісяться, але вони без нас обійтися зрештою не зможуть, і від того будуть біситися ще більше.
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18.01.2023 16:30 Відповісти
це тобі дєрьмак особисто казав, чи просто накидаєш на користь рашистів?
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18.01.2023 17:19 Відповісти
не кажить, якщо би сталося щось з Президентом, медіагалосом не обійшлося би.
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18.01.2023 16:32 Відповісти
А які були б наслідки для України, якщо замість ЗЄ почала б ******* у відосиках Сердючка, Пердючка чи коза з барабаном?
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18.01.2023 18:25 Відповісти
Очередной кумир. Так вы ничему и не учитесь. Не умаляю заслуги Залужного, но не надо из него делать Александра Македонского. Во первых важнее команда, во вторых есть и другие талантливые генералы.
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18.01.2023 19:01 Відповісти
100%
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18.01.2023 20:47 Відповісти
Арсен ты где место освободилось.
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18.01.2023 16:32 Відповісти
"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ"

Вибачайте шановні, але текст в вас якось по-добкінськи написан. Мало б бути

Уряд призначив голову Національної поліції України Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ
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18.01.2023 16:32 Відповісти
там(наверху) просто поклали. На всіх і на все
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18.01.2023 20:19 Відповісти
Ни до хрена функций в нынешних реалиях тем более . Не совсем понимаю корни реформы, но цель впринципе понятна
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18.01.2023 16:42 Відповісти
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18.01.2023 16:47 Відповісти
за 9 лет хенерал и замминистра, а сейчас уже и.о. талант или або чи як...
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19.01.2023 06:10 Відповісти
 
 