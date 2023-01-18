Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду
Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
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Примітка 2. Імена, що закінчуються в називному відмінку на -р, у родовому мають закінчення -а: Віктор - Віктора, Макар - Макара, Світозар - Світозара, але імена з історично м'яким р мають закінчення -я: ігор - ігоря, Лазар - Лазаря.
Питання було, що за москаль в норми української мови пропхав москальське закінчення?
А сознательно или несознательно проводил антиукраинскую позицию. Возьмём например Аброськина его замминистра который меня лично в Севасе сдал фейсав и водили меня на допросы. Эта мразь ещё месяца три была в Севастополе после того как пришла раша, все надеялась что кресло тёплое дадут. Но даже рашистам предатели не нужны. И что в итоги в Луганске этот Аброськин ловил наших партизанов равликов, волонтеров и т.д. Короче много тут ещё можно писать об этом чудо-министре Авакове.
За Монастырского я толком ничего не могу сказать. Как по мне обычный статист дєрмака. Хотя бы вспомнить, как он Трухина прикрывал. А Енин та ещё мусорская мразь.
По-тихому выйдет из леса и в кресло...
Що було б, якби загинув нинішній президент? Теж нічого, крім медіашуму.
Що було б, якби загинув нинішній Головнокомандувач ЗСУ? Катастрофа!!!
От і думайте про цінність кадрів...
Вибачайте шановні, але текст в вас якось по-добкінськи написан. Мало б бути
Уряд призначив голову Національної поліції України Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ
- головою Національної поліції Україниі поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ