Клименко виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ, - рішення уряду

Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Також читайте: Кабмін о 15:00 призначить в.о. глави МВС