Клименко будет исполнять обязанности министра внутренних дел, - решение правительства
Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"После обсуждения с Парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.
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Не было бы счастья, да несчастье помогло...
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Примітка 2. Імена, що закінчуються в називному відмінку на -р, у родовому мають закінчення -а: Віктор - Віктора, Макар - Макара, Світозар - Світозара, але імена з історично м'яким р мають закінчення -я: ігор - ігоря, Лазар - Лазаря.
Питання було, що за москаль в норми української мови пропхав москальське закінчення?
А сознательно или несознательно проводил антиукраинскую позицию. Возьмём например Аброськина его замминистра который меня лично в Севасе сдал фейсав и водили меня на допросы. Эта мразь ещё месяца три была в Севастополе после того как пришла раша, все надеялась что кресло тёплое дадут. Но даже рашистам предатели не нужны. И что в итоги в Луганске этот Аброськин ловил наших партизанов равликов, волонтеров и т.д. Короче много тут ещё можно писать об этом чудо-министре Авакове.
За Монастырского я толком ничего не могу сказать. Как по мне обычный статист дєрмака. Хотя бы вспомнить, как он Трухина прикрывал. А Енин та ещё мусорская мразь.
По-тихому выйдет из леса и в кресло...
Що було б, якби загинув нинішній президент? Теж нічого, крім медіашуму.
Що було б, якби загинув нинішній Головнокомандувач ЗСУ? Катастрофа!!!
От і думайте про цінність кадрів...
Вибачайте шановні, але текст в вас якось по-добкінськи написан. Мало б бути
Уряд призначив голову Національної поліції України Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ
- головою Національної поліції Україниі поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ