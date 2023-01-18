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Новости
21 043 57

Клименко будет исполнять обязанности министра внутренних дел, - решение правительства

клименко

Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"После обсуждения с Парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.

Смотрите: Кабмин в 15:00 назначит и.о главы МВД

МВД (9317) Нацполиция (16437) Монастырский Денис (335) Клименко Игорь (393) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+29
Знайти нову людину, яка буде ставити підпис на потрібних документах - не проблема.

Що було б, якби загинув нинішній президент? Теж нічого, крім медіашуму.

Що було б, якби загинув нинішній Головнокомандувач ЗСУ? Катастрофа!!!

От і думайте про цінність кадрів...
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18.01.2023 16:14
+16
не самий плахой - а найгірший. кончена падла
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18.01.2023 16:10
+12
Арсен Борисович ещё та мразь, и тут дело даже не в коррупции с его рюкзачками и т.д. и не в шлюхах типа Деевой которую он сделал целым замминистра, у которой в Фейсбуке все фотки в сперме.
А сознательно или несознательно проводил антиукраинскую позицию. Возьмём например Аброськина его замминистра который меня лично в Севасе сдал фейсав и водили меня на допросы. Эта мразь ещё месяца три была в Севастополе после того как пришла раша, все надеялась что кресло тёплое дадут. Но даже рашистам предатели не нужны. И что в итоги в Луганске этот Аброськин ловил наших партизанов равликов, волонтеров и т.д. Короче много тут ещё можно писать об этом чудо-министре Авакове.
За Монастырского я толком ничего не могу сказать. Как по мне обычный статист дєрмака. Хотя бы вспомнить, как он Трухина прикрывал. А Енин та ещё мусорская мразь.
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18.01.2023 16:54
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Це ж якими треба бути дятлами, щоб призначити цю потвору, яка знищувала керівництво МВС і йшла через трупи до крісла ???!!!
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18.01.2023 18:32 Ответить
Сел на потоки !
Не было бы счастья, да несчастье помогло...
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18.01.2023 15:42 Ответить
"Уряд призначив Ігоря Клименка" - око ріже то "Ігоря ". Ніколи не чув в розмовній українській. Що за москаль зумів пропхати таке відмінювання?
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18.01.2023 15:42 Ответить
Вивчай:
https://slovnyk.ua/names.php?name=%B2%E3%EE%F0
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18.01.2023 15:50 Ответить
Чукча нє чітатіль, а пісатєль?
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18.01.2023 15:53 Ответить
https://slovnyk.ua/pravopys.php?prav_par=143&prav_swrd=1481#par143_2_note2 https://slovnyk.ua/pravopys.php?prav_par=143&prav_swrd=1481#par143_2_note2


Примітка 2. Імена, що закінчуються в називному відмінку на , у родовому мають закінчення : Віктор - Віктора, Макар - Макара, Світозар - Світозара, але імена з історично м'яким р мають закінчення : ігор - ігоря, Лазар - Лазаря.
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19.01.2023 00:03 Ответить
Ще один не чітатєль? о_О
Питання було, що за москаль в норми української мови пропхав москальське закінчення?
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19.01.2023 00:27 Ответить
А ви не Шерлок Холмс, я дивлюся. І навіть не Ватсон. Та навіть і до Дукаліса далеко. Дав вам жирну наводку - джерело, звідки це все пішло. Тепер, увімкнувши логіку, ви можете знайти інститут та авторів цього твору (Правопис УВ) і, таким чином, звузити коло підозрюваних у москальстві та протягуванні данної норми. Але ви не детектив, ви папуга, що повторює все те саме
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19.01.2023 15:01 Ответить
Толку з вас, як з козла молока. 2-й пост в стилі Капітана Очевидність
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21.01.2023 01:49 Ответить
Ну звичайно, куди мені до ваших глибокомисленних, філософських, сповнений всесвітньою мудрості постів
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21.01.2023 13:40 Ответить
Так надривалися же з попереднім... а тепер кокетничаєте. Але не похвалю
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21.01.2023 15:12 Ответить
Один дебил ушел, назначили еще одного!! Другого кадрового назначения от клоунского охфиса и не следовало ожидать!!!!
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18.01.2023 15:48 Ответить
Надеюсь хоть не додумались аферистовича пристроить туда...
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18.01.2023 16:00 Ответить
Призначили тимчасово виконуючим обов'зки міністра МВС керівника Нацполіції. А кого треба було призначити ? Продавчиню із Сільпо Світлану Олександрівну чи слюсаря із ЖЕКу Василя Петровича ? Чи ти сам претендував на цю посаду ? Вам що не зроби-усе буде не так. Без аргументів.
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18.01.2023 16:11 Ответить
Лучше б черта Авакова. Не самый плохой министр между прочим
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18.01.2023 15:51 Ответить
🤦‍♂️
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18.01.2023 15:56 Ответить
та да. бо шо-то менты опять разпоясались.
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18.01.2023 15:58 Ответить
не самий плахой - а найгірший. кончена падла
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18.01.2023 16:10 Ответить
"кому и кобила - невеста", а кацапам все хочеться щоб ними чорти керували. Ну то прошу дуже, "запоребриком" чортів хоч дупою їсти.
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18.01.2023 16:27 Ответить
Что вам плохого сделал Арсен Борисович?
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18.01.2023 16:29 Ответить
Звіт ФБР погугліть за лідера російської Солнцевської ОЗУ (російською ОПГ) Семена Могілевича та його людей із Народного Фронту в Україні, під керівництвом Авакова. Очі квадратні стануть, "рюкзаки" Авакова будуть казками.
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18.01.2023 16:40 Ответить
Арсен Борисович ещё та мразь, и тут дело даже не в коррупции с его рюкзачками и т.д. и не в шлюхах типа Деевой которую он сделал целым замминистра, у которой в Фейсбуке все фотки в сперме.
А сознательно или несознательно проводил антиукраинскую позицию. Возьмём например Аброськина его замминистра который меня лично в Севасе сдал фейсав и водили меня на допросы. Эта мразь ещё месяца три была в Севастополе после того как пришла раша, все надеялась что кресло тёплое дадут. Но даже рашистам предатели не нужны. И что в итоги в Луганске этот Аброськин ловил наших партизанов равликов, волонтеров и т.д. Короче много тут ещё можно писать об этом чудо-министре Авакове.
За Монастырского я толком ничего не могу сказать. Как по мне обычный статист дєрмака. Хотя бы вспомнить, как он Трухина прикрывал. А Енин та ещё мусорская мразь.
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18.01.2023 16:54 Ответить
а вот "равликов" мало кто знает, а сейчас и не вспомнят! И все єто происходило при "непогрешимом" Петре
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18.01.2023 17:17 Ответить
Ну хоть Вы меня понимаете, предательство никогда прощать нельзя. Вот поэтому мне кажется наш народ и выбрал Зелю, думал что лучше чем Порох, а оказалось намного хуже даже Гетьмана.
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18.01.2023 17:30 Ответить
А ,чем же ,Зе с рукой в заднице бабы Бени ,на тот момент был лучше? Тем , что Украину хаял и насмехался над украинцами , молился на ***** :»в в, ну заберите меня хоть за долги», «договоримся по-середине», «повстанцы «………Оман д'ерьмак
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18.01.2023 18:58 Ответить
А кто говорил, что ручной дэрмака Монастырский это благо для Украины?! Аваков успел и с зелёными паработать. Хитрый армяшка просто вовремя смылся, его б посадили или б завалили(в такси с Деевой например с передозом). Это тело ещё хотело какую-то политическую карьеру делать.
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18.01.2023 19:10 Ответить
Крім, як красти гроші з казни, щось я нічого не можу припомнити, що він зробив корисного.
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18.01.2023 18:20 Ответить
Корисного хоч би вилапках написали...
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19.01.2023 07:19 Ответить
Сашка Білого вбив
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18.01.2023 20:02 Ответить
ну-ну. Ріфмастера пам'ятаєш? "Нє самій плахой".
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18.01.2023 23:01 Ответить
Зовсім йо..вся?? Чи латентний мацкаль?
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19.01.2023 01:17 Ответить
Главное что бы не Тоху Херащенка
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18.01.2023 16:04 Ответить
Там главный кандидат - Саня Трухин.
По-тихому выйдет из леса и в кресло...
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18.01.2023 16:19 Ответить
а щоб його ще в лісу придавило - корабельною сосною.
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18.01.2023 16:31 Ответить
Знайти нову людину, яка буде ставити підпис на потрібних документах - не проблема.

Що було б, якби загинув нинішній президент? Теж нічого, крім медіашуму.

Що було б, якби загинув нинішній Головнокомандувач ЗСУ? Катастрофа!!!

От і думайте про цінність кадрів...
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18.01.2023 16:14 Ответить
на банкові слять і бачать що Залужний десь дівся....
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18.01.2023 16:24 Ответить
бо вони ідіоти - після того як русскіє стільки разів їх кинули, сподіваються що можуть з русскіми щось порішати? кацапи самі їх порішають. Їх єдина надія - це ЗСУ і люди, яким є різниця. Це ми можемо спокійнісенько обійтися без "какая_разніца" і вони від того бісяться, але вони без нас обійтися зрештою не зможуть, і від того будуть біситися ще більше.
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18.01.2023 16:30 Ответить
це тобі дєрьмак особисто казав, чи просто накидаєш на користь рашистів?
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18.01.2023 17:19 Ответить
не кажить, якщо би сталося щось з Президентом, медіагалосом не обійшлося би.
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18.01.2023 16:32 Ответить
А які були б наслідки для України, якщо замість ЗЄ почала б ******* у відосиках Сердючка, Пердючка чи коза з барабаном?
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18.01.2023 18:25 Ответить
Очередной кумир. Так вы ничему и не учитесь. Не умаляю заслуги Залужного, но не надо из него делать Александра Македонского. Во первых важнее команда, во вторых есть и другие талантливые генералы.
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18.01.2023 19:01 Ответить
100%
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18.01.2023 20:47 Ответить
Арсен ты где место освободилось.
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18.01.2023 16:32 Ответить
"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ"

Вибачайте шановні, але текст в вас якось по-добкінськи написан. Мало б бути

Уряд призначив голову Національної поліції України Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ
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18.01.2023 16:32 Ответить
там(наверху) просто поклали. На всіх і на все
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18.01.2023 20:19 Ответить
Ни до хрена функций в нынешних реалиях тем более . Не совсем понимаю корни реформы, но цель впринципе понятна
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18.01.2023 16:42 Ответить
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18.01.2023 16:47 Ответить
за 9 лет хенерал и замминистра, а сейчас уже и.о. талант или або чи як...
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19.01.2023 06:10 Ответить
 
 