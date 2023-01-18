Клименко будет исполнять обязанности министра внутренних дел, - решение правительства

Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"После обсуждения с Парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на обьект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Позже стало известно, что в следствии авиакатастрофы погибло руководство МВД. На сейчас известно о 18 погибших, трое из них - детит. Ранено 29 человек.

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