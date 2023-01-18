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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Треба посилити допомогу Україні, протягом "декількох місяців чи тижнів" буде вирішальний момент у війні, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликає партнерів та союзників України продовжити посилювати військову допомогу Україні, зазначивши, що протягом "декількох місяців чи тижнів" буде вирішальний момент у війні.

"Я боюся, що наразі, може протягом декількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент відповідь на запитання: виживе Україна чи ні", - сказав Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він наголосив, що наданої Україні зброї все ще не вистачає, оскільки російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готується до нового наступу. Зокрема, Дуда наголосив на необхідності надання українській армії сучасних танків та ракет.

"Тому це є критично важливим наразі - відправити додаткову військову підтримку", - закликав глава Польської держави.

Президент додав, що він добре знає та розуміє Україну, яка "хоче стати частиною західної спільноти, частиною західної зони безпеки". "Вони хочуть бути членами ЄС, членами НАТО, але насамперед вони хочуть вижити", - сказав він.

Дуда наголосив, що "нам необхідно допомогти їм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні вже понад 260 танків Т-72, - Дуда

Автор: 

допомога (8341) Дуда Анджей (772)


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Топ коментарі
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https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-zhorstko-vidpoviv-putinu-rosiyanam-dovedetsya-pokynuty-terytoriyu-********/ Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що російська армія буде змушена покинути Україну .

«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 19:52
+5
І все цієї зими вперлося в підараса Шольца, як літом в підараса Орбана.
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18.01.2023 19:32
+4
як тобі граблі нині б'ють? Хоча, ні: граблі в гаражі, а ти на дивані...
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18.01.2023 20:23
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18.01.2023 19:28 Відповісти
І все цієї зими вперлося в підараса Шольца, як літом в підараса Орбана.
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18.01.2023 19:32 Відповісти
Шольц на подсосе в американцев,что те скажут то и делает
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18.01.2023 19:37 Відповісти
Місцева цензорівська братва цього не розуміє.
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18.01.2023 20:13 Відповісти
"І цей момент відповідь на запитання: виживе Україна чи ні " --- так арестович расказывал что скоро парад на красной площади... врал что ли?
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18.01.2023 19:38 Відповісти
Да врал, и Дуда преувеличивает. Вот, если бы орки собрали двух миллионную оснащенную полностью армию, то его слова справедливы, а так.....
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18.01.2023 19:42 Відповісти
Может намекает на Киев 2.0 (опять учения РБ и рф) и если отобьют, то контрнаступление, хотя так себе звучит, идти в лоб теперь, проще зайти с востока, как они хотят брать Донбас
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18.01.2023 19:55 Відповісти
12000 тысяч там. Какой нахер Киев? Вот если бы собрали 120k, вот тогда может и мог быть какой-то разговор, да и то мало этого, учитывая, что техники они если и смогут собрать на такое количество, то там уже одно старье будет
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18.01.2023 20:09 Відповісти
https://youtu.be/YzPUVGKjKbM ...

Мавзолейный хмырь Лавров не представляет как на РАБzee жить дальше .
Денис Казанский подробно разобрал речь дебила мавзолейного..
Ржач 😁😁😁
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18.01.2023 19:44 Відповісти
РюZZkие..вы были дебилами 599 лет назад..ими и подохнете...смертью не храбрых 👽☠️💀🦍🦍👺...
Хрюкните..встаём с КАЛен... Жанна Бичевская это пропела лет 20 назад...😁😁😁
РюZZkие..полюбите Жанна Бичевскую😁😁😁
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18.01.2023 19:51 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-zhorstko-vidpoviv-putinu-rosiyanam-dovedetsya-pokynuty-terytoriyu-********/ Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що російська армія буде змушена покинути Україну .

«Я знаю, що ви декілька днів тому були у Бахмуті. Сьогодні лавров заявив, що США створили коаліцію, де майже всі європейці, які входять в НАТО, і члени Євросоюзу. І через Україну США нібито хочуть вести війну проти росії. Що ви можете на це відповісти?», - запитала ведуча LCI.
Порошенко зауважив, що амбіції російського диктатора путіна з початку повномасштабного вторгнення звузились від планів захопити Київ до намагання просунутись від Соледара до Бахмута.
«Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А на сьогоднішній день амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків «вагнера». І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування. Збройні Сили України зупинили їх після вдалих наступальних операцій в Харкові, Києві, Херсоні», - наголосив Порошенко.
«росія воює не лише з Україною. Вони воюють проти свободи, вони воюють проти наших цінностей. Вони воюють проти всього демократичного світу. Не українці прийшли на російську територію, а росіяни прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, вбивають українців», - констатує п'ятий Президент.
«Якщо хтось хоче встановити мир, то шлях до миру дуже короткий. Перше - негайне виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року. Друге - звільнення української території і визнання наших кордонів. Третє - притягнення до відповідальності за військові злочини військових злочинців, які прийшли на нашу територію зі зброєю. І четверте - репарації, які Україна має отримати за компенсацію тих руйнівних наслідків, які спричинені російською армією, російською агресією», - наголошує Порошенко.
Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 19:52 Відповісти
Если Порошенко так сказал, значит так тому и быть. Надеюсь это случится до того, как он может быть станет президентом.
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18.01.2023 19:57 Відповісти
Вже був. Більше українці на ті граблі не наступлять.
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18.01.2023 20:15 Відповісти
як тобі граблі нині б'ють? Хоча, ні: граблі в гаражі, а ти на дивані...
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18.01.2023 20:23 Відповісти
Та він зараз на тих граблях юзає і не хоче визнати що на них наступив.
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18.01.2023 21:21 Відповісти
https://youtu.be/jzRS8jtJDa0 ...

Песня Жанна Бичевская..рабSSия поднимется с КАЛен..😁😁😁
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18.01.2023 19:57 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/01/18/poroshenko-rishennya-nastupnogo-ramshtajnu-mayut-zminyty-hid-vijny-na-koryst-nashoyi-peremogy/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи «Рамштайн» мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні .

Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.
«Сьогодні у нас знаходяться канадські урядовці, які прийняли рішення щодо постачання нам 200 броньованих автомобілів», - зазначив Порошенко.
«Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не в повній мірі навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ», - зауважив п'ятий Президент.
«Тому ми дуже покладаємося на зустріч в «Рамштайні» антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни», - наголошує Порошенко.
«Коли буде прийнято рішення про надання нам системи протиповітряної оборони, включно з Patriot, французькі ракети протиповітряної оборони, німецькі танки Leopard 2, які ми очікуємо отримати, величезну кількість броньованих машин, включно з Bastion і AMХ - росіяни відчують, що їм доведеться покинути територію України», - вважає Петро Порошенко.
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18.01.2023 20:03 Відповісти
На сегодня в Украине всего два политика мирового уровня.. Петр Порошенко и Роман Бессмертный.. остальные подтянутся.. очень скоро... Слава ЗСУ ❤️🖤та генералу Залужному 🔱🇺🇦🇺🇦🔱
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18.01.2023 20:07 Відповісти
Он хотел сказать в течении нескольких месяцев или лет?
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18.01.2023 22:54 Відповісти
 
 