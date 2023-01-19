Банкір Кірєєв, якого застрелили, 23 лютого попередив ГУР МО про вторгнення РФ. Буданов сказав, що завдяки цьому встояв Київ, - WSJ

Денис Кірєєв 23 лютого попередив голову ГУР МО Кирила Буданова про плани росіян захопити Київ. Згодом він брав участь у перших переговорах з РФ. Кірєєва підозрювали в шпигунстві на користь Росії та застрелили під час затримання на початку березня.

Про це з посиланням на фінансові та розвідувальні документи, урядовців з Україна та США і силовиків пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Денис Кірєєв - 45-річний банкір, який працював в українських підрозділах Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а також у Ощадбанку. Він був учасником делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі. На початку березня співробітники СБУ випадково застрелили його під час затримання в Києві. Після цього Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило, що Кірєєв співпрацював із розвідкою та загинув під час виконання спеціального завдання.

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The Wall Street Journal зазначає, що "Дениса Кірєєва вбили як зрадника" через те, що "він нібито шпигував на користь Москви". Але вже через кілька днів, за даними видання, його поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України (Анатолієм Зленком. - Ред.).

За словами очільника ГУР МОУ генерала Кирила Буданова, Кірєєв почав працювати на розвідку навесні 2021 року, коли почали з’являтися перші повідомлення у ЗМІ щодо того, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну.

"У нього було необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Він мав контакт із усіма, зокрема й дуже впливовими людьми", - заявив Буданов.

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За його словами, Кірєєв разом з іще одним працівником розвідки їздив до РФ, отримуючи інформацію через свої джерела.

"Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов’язані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах", - сказав Буданов.

Він розповів, що 23 лютого Кірєєв передав ГУР дані про те, що вранці кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про початок війни, та наголосив, що однією з цілей окупантів буде аеропорт у Гостомелі для подальшого захоплення Києва.

"Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий", - сказав Буданов.

Зеленський посмертно нагородив Кірєєва медаллю "За виняткові обов’язки у захисті державного суверенітету та безпеки держави".

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Видання зазначає, що протягом багатьох років Росія інвестувала мільярди доларів, щоб проникнути в українські політичні та розвідувальні кола та знайти там своїх інформаторів.

"Кірєєв у різний час належав до обох протилежних таборів. Він проміняв кар’єру в західних фінансових установах, щоб керувати грошима та активами двох багатих братів, які мали тісні зв’язки з українськими політиками, що стоять на російській основі. Робота окупила пану Кірєєву нерухомість, автопарк і відпочинок у Греції та Парижі. Це також кинуло тінь на його репутацію серед чиновників і колег, стурбованих російським впливом", - сказано у публікації.

Також, як зазначає видання, Буданов повідомив, що Кірєєв розвивав зв’язки з європейськими спецслужбами, а також з російськими військовими та урядовцями.

Він погодився на небезпечне завдання представляти Київ на переговорах про припинення вогню між Росією та Україною на початку повномасштабного вторгнення. За словами одного з друзів Кірєєва, йому "подобалося грати роль 007".