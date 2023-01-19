Банкір Кірєєв, якого застрелили, 23 лютого попередив ГУР МО про вторгнення РФ. Буданов сказав, що завдяки цьому встояв Київ, - WSJ
Денис Кірєєв 23 лютого попередив голову ГУР МО Кирила Буданова про плани росіян захопити Київ. Згодом він брав участь у перших переговорах з РФ. Кірєєва підозрювали в шпигунстві на користь Росії та застрелили під час затримання на початку березня.
Про це з посиланням на фінансові та розвідувальні документи, урядовців з Україна та США і силовиків пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.
Денис Кірєєв - 45-річний банкір, який працював в українських підрозділах Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а також у Ощадбанку. Він був учасником делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі. На початку березня співробітники СБУ випадково застрелили його під час затримання в Києві. Після цього Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило, що Кірєєв співпрацював із розвідкою та загинув під час виконання спеціального завдання.
The Wall Street Journal зазначає, що "Дениса Кірєєва вбили як зрадника" через те, що "він нібито шпигував на користь Москви". Але вже через кілька днів, за даними видання, його поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України (Анатолієм Зленком. - Ред.).
За словами очільника ГУР МОУ генерала Кирила Буданова, Кірєєв почав працювати на розвідку навесні 2021 року, коли почали з’являтися перші повідомлення у ЗМІ щодо того, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну.
"У нього було необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Він мав контакт із усіма, зокрема й дуже впливовими людьми", - заявив Буданов.
За його словами, Кірєєв разом з іще одним працівником розвідки їздив до РФ, отримуючи інформацію через свої джерела.
"Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов’язані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах", - сказав Буданов.
Він розповів, що 23 лютого Кірєєв передав ГУР дані про те, що вранці кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про початок війни, та наголосив, що однією з цілей окупантів буде аеропорт у Гостомелі для подальшого захоплення Києва.
"Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий", - сказав Буданов.
Зеленський посмертно нагородив Кірєєва медаллю "За виняткові обов’язки у захисті державного суверенітету та безпеки держави".
Видання зазначає, що протягом багатьох років Росія інвестувала мільярди доларів, щоб проникнути в українські політичні та розвідувальні кола та знайти там своїх інформаторів.
"Кірєєв у різний час належав до обох протилежних таборів. Він проміняв кар’єру в західних фінансових установах, щоб керувати грошима та активами двох багатих братів, які мали тісні зв’язки з українськими політиками, що стоять на російській основі. Робота окупила пану Кірєєву нерухомість, автопарк і відпочинок у Греції та Парижі. Це також кинуло тінь на його репутацію серед чиновників і колег, стурбованих російським впливом", - сказано у публікації.
Також, як зазначає видання, Буданов повідомив, що Кірєєв розвивав зв’язки з європейськими спецслужбами, а також з російськими військовими та урядовцями.
Він погодився на небезпечне завдання представляти Київ на переговорах про припинення вогню між Росією та Україною на початку повномасштабного вторгнення. За словами одного з друзів Кірєєва, йому "подобалося грати роль 007".
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Знову ж таки робота Баканова і Наумова.
Я взагалі не розумію, де тут загадка?
Верхівка сбу з 2019 року працювала на кацапів. Це вже є в ЗМІ: Наумов, Кулініч (центральний апарат сбу), Садохін (відвовідав за Південь). Ванечка Баканов або зовсім тупий був, або теж зрадник.
Що вам ще не зрозуміло?
ДБР спиш? то ваша справа.
Слава герою!
Джерело: https://youtu.be/7v20F07ryY0
І це при тому, що ще 12 січня 2022 року директор ЦРУ Бернс під час зустрічі з президентом Зеленським розкрив деталі широкомасштабного нападу рашистів на Україну з показом головних ударів на оперативних картах, зокрема у напрямку Києва із захопленням Гостомеля.
І цю надважливу інформацію Зеленський вирішив проігнорити, або боячись за своє життя після її дачі в хід, чи ще через щось.
А його версія, озвучена через півроку після початку великої війни в інтерв'ю WP, що приховав, начебто, щоб не було паніки, не була переконливою. Бо одразу ж виникає питання: А рашистські війська на другий день війни під Києвом і вуличні бої з передовими загонами ворога на проспекті Перемоги в Києві - це хіба не паніка?
Тепер вже звучить заява Буданова на 11-му місяці великої війни про якогось Кірєєва, який начебто Київ врятував.
Що відбувається?
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1616005649992646656 23 хв
Про Кіреєва.Знав його особисто.Абсолютно ясно:Буданов *******,як Троцький.Кіреєв знав про кротів в Охвісі.Його участь у переговорах була узгоджена.Єрмак відчув небезпеку від непрогнозованого Кіреєва.Авантюрного складу був чоловік.Узгоджене з Рашкою вбивство в інтересах Єрмака.
73-ьохвідсоткові антоніни їдять та ще й причмакують.
співпадіннявідбувались під час керівництва СБУ ваняткою баклановим. До речі, куди подівся бубочкин сусідПоПарадняку, продюсер, співласник кварталу 95?
"Однак 8 липня 2020 року співробітники СБУ затримали всю групу ГУР МО, яка планувала операцію із захоплення "Ізоляції". Уся спецоперація була навіщось розсекречена, засвічені всі учасники. Потім була серія інших провалів, "вагнергейт". 5 серпня начальник ГУР МО" Василь Бурба був звільнений, були звільнені і ті, хто контролював "Палича", яким з того моменту ГУР МО та СБУ не цікавилися. Починаючи з серпня 2020-го, "Палич" перебував під контролем, скажімо так, волонтерів", - розповів Бутусов.
БАГАТО ЦІКАВОГО МІГ РОЗКАЗАТИ ПРО ЗВЯЗКИ Зе ВЛАДИ І КРЕМЛЯ
Кому ви #лять довірили країну у такий скрутний час?
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02ygXaHi5YGgcw3CcUVAkUjX6Z7PX9WwLBTUurHaPtkt4EChD9EPQxyHaxM6FMMGAEl?__cft__[0]=AZWH8zxkBuKeAL1nWY94TP6b4XRqDPt49BGbRj_w4IKrk7K6VhLhmvy5Y0m_jvfWbVmo9yVgpws98E99TTP6aVkS-rcUN2KwRKPG1pQETHePpuotCcs2nff7dLOkoh_nKt7RgUZ32C2_N0G5rtFczYlA3RVTFqIUx3960ET55vxuhJBkg4lCPZCcZbvdlzmwZKE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Дочитайте до конца. Украина получила огромную проблему в вопросе продвижения к членству в ЕС.
Сегодня в западной прессе информационный шторм после выхода статьи в The Wall Street Journal о том, что банкир Киреев, который 23.02 сообщил о готовящемся вторжении, а потом входил в переговорную группу был убит сотрудниками СБУ при загадочных обстоятельствах.
Часть информации об этом сообщил изданию Глава ГУР МО Буданов. Перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что Поклад просит о личной встрече, сообщил Буданов. В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста. Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. После отъезда бусов охрана Киреева лежала на асфальте. Примерно через полтора часа сотрудники военной разведки были вызваны к месту обнаружения тела Дениса Киреева.
По свидетельству друзей Киреева он был убит выстрелом в затылок с застегнутыми за спиной руками. Ноги были сломаны. (Первый скрин в комментариях). Это значит, что его пытали и казнили без суда и следствия. Напоминаю, что на встречу его вызвал Александр Поклад, бригадный генерал СБУ, Начальник Департамента контрразведки СБУ с 30 ноября 2021.
А сегодня самый гениальный спикер ОП Михаил Подоляк сказал такое: "Киреева убили из-за плохой координации между СБУ и ГУР". Это не только признание внесудебной казни, но и явка с повинной. Потому что для того же ЕСПЧ казнь Гонгадзе и казнь Киреева - преступления. А согласно словам Подоляка - Киреев был казнен. И эта история всплывёт после войны, как удар по Украине. Потому что государство применяющее внесудебные казни - не может быть членом ЕС. Кстати, внесудебные казни применяются в России и Беларуси. И насколько мне известно, то никто не наказан. Ни у нас, ни там. Подоляк подложил Украине мину замедленного действия. Вспомните, как мировое сообщество реагировало на казнь Гонгадзе и как дорого это обошлось не толтко Кучме, но и Украине.
И ещё одно. Зная отношение к себе в ОП, помня как за солдатом Березой рыскал департамент контрразведки СБУ, и понимая, что за тему я поднял, сразу сообщаю, что суицидальных наклонностей не имею, депрессией не страдаю, наркотики не употребляю, улицу перехожу на зелёный свет.