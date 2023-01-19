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Банкір Кірєєв, якого застрелили, 23 лютого попередив ГУР МО про вторгнення РФ. Буданов сказав, що завдяки цьому встояв Київ, - WSJ

кірєєв

Денис Кірєєв 23 лютого попередив голову ГУР МО Кирила Буданова про плани росіян захопити Київ. Згодом він брав участь у перших переговорах з РФ. Кірєєва підозрювали в шпигунстві на користь Росії та застрелили під час затримання на початку березня.

Про це з посиланням на фінансові та розвідувальні документи, урядовців з Україна та США і силовиків пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Денис Кірєєв - 45-річний банкір, який працював в українських підрозділах Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а також у Ощадбанку. Він був учасником делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі. На початку березня співробітники СБУ випадково застрелили його під час затримання в Києві. Після цього Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило, що Кірєєв співпрацював із розвідкою та загинув під час виконання спеціального завдання.

Читайте: СБУ застрелила при затриманні учасника перших переговорів з РФ Кірєєва, якого підозрювали в зраді, - ЗМІ. ФОТО

The Wall Street Journal зазначає, що "Дениса Кірєєва вбили як зрадника" через те, що "він нібито шпигував на користь Москви". Але вже через кілька днів, за даними видання, його поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України (Анатолієм Зленком. - Ред.).

За словами очільника ГУР МОУ генерала Кирила Буданова, Кірєєв почав працювати на розвідку навесні 2021 року, коли почали з’являтися перші повідомлення у ЗМІ щодо того, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну.

"У нього було необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Він мав контакт із усіма, зокрема й дуже впливовими людьми", - заявив Буданов.

Також читайте: ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв

За його словами, Кірєєв разом з іще одним працівником розвідки їздив до РФ, отримуючи інформацію через свої джерела.

"Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов’язані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах", - сказав Буданов.

Він розповів, що 23 лютого Кірєєв передав ГУР дані про те, що вранці кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про початок війни, та наголосив, що однією з цілей окупантів буде аеропорт у Гостомелі для подальшого захоплення Києва.

"Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий", - сказав Буданов.

Зеленський посмертно нагородив Кірєєва медаллю "За виняткові обов’язки у захисті державного суверенітету та безпеки держави".

Також читайте: Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: "Він помре дуже швидко і скоро"

Видання зазначає, що протягом багатьох років Росія інвестувала мільярди доларів, щоб проникнути в українські політичні та розвідувальні кола та знайти там своїх інформаторів.

"Кірєєв у різний час належав до обох протилежних таборів. Він проміняв кар’єру в західних фінансових установах, щоб керувати грошима та активами двох багатих братів, які мали тісні зв’язки з українськими політиками, що стоять на російській основі. Робота окупила пану Кірєєву нерухомість, автопарк і відпочинок у Греції та Парижі. Це також кинуло тінь на його репутацію серед чиновників і колег, стурбованих російським впливом", - сказано у публікації.

Також, як зазначає видання, Буданов повідомив, що Кірєєв розвивав зв’язки з європейськими спецслужбами, а також з російськими військовими та урядовцями.

Він погодився на небезпечне завдання представляти Київ на переговорах про припинення вогню між Росією та Україною на початку повномасштабного вторгнення. За словами одного з друзів Кірєєва, йому "подобалося грати роль 007".

Автор: 

Буданов Кирило (492) шпигунство (990) Кірєєв Денис (7)


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Топ коментарі
+83
О! Тобто Київ встояв не завдяки мужності тероборони, ЗСУ і всіх добровольців, які з перших днів штурмували воєнкомати, а завдяки якомусь дохлому кацапу?
"Оху..ть, дайтє двє" (С)

Вам, дибілам, і без банкірів ЦРУ всі дані за місяць підігнало...
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19.01.2023 10:28
+60
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19.01.2023 10:37
+50
Может быть, Киреев слишком много знал, потому и "убрали".
Интересно - Украина сможет выбрать проукраинскую власть и вывести на чистую воду всех предателей после окончания войны? К сожалению, есть сомнения, поклонники "zелёных" умудряются оправдывать даже арестовича с его заявлением про украинское ПВО и ракету X-22 в Днепре.
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19.01.2023 10:30
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а як це звязати з словами зеленського про те шо він знав про війну за пару тіжнів..не майте нас украінців за дурнів..вішайте ту лапшу комусь другому.. ми давно вже не стоімо на стадіоні з розкритим ротом..а я там не був . і повірте не всіх ви сделалі декто залишиіся при свому розумі
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19.01.2023 10:58 Відповісти
Киреєв сказав, що будуть атакувати Київ через Гостомель.
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20.01.2023 10:01 Відповісти
тоді виходить що зеленський спецом залишив кацапам в і мрію і всю транпортну авіацію... неуклюжі попитки буданова обілити офіс президента від зрадника просто смішні і лишній раз доказуе його нездатність.. і профнепригодність.
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21.01.2023 09:08 Відповісти
Киреев конечно всех предупредил, но почему-то 25 февраля по Оболони ездили орки на БТРах и давили людей, а возле Банковой бегали диверсанты.... Красавцы, все сходится.
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19.01.2023 10:59 Відповісти
Хто і для чого його застрелив? Що це взагалі за маячня?
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19.01.2023 11:01 Відповісти
Наумов і Баканов, бо він багато знав про агентуру кацапів у верхівці влади. Що тут незрозуміло?
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19.01.2023 11:08 Відповісти
Всі це знають. І що з того? Все одно ніхто нічого з цим не робить
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19.01.2023 11:27 Відповісти
агенти та адепти рашистів перевзуваються на льоту...по мірі закінчення 30-срібних від газпрому....ось і Старий кісінджер "прозрів", недавно земани та макрони, чакаємо на прозріння орбана та шольца...
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19.01.2023 11:58 Відповісти
шось цей "кірєєв" більше на якогось міхєльсона схожий...
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19.01.2023 11:03 Відповісти
Версій багато. Перше. В одному з перших повідомлень по ту зустріч у Білорусі йшлося про передачу Абрамовичу рукописного листа від Зеленського для Путіна. Можна здогадатися, що цей лист передавав якраз Киреєв, а тому був носієм виняткової інформації. Друге. Було "засвічено" Абрамовича, який міг координувати "договорняк" під назвою "Київ за три дні". Третє. Швидше за все відбулася постановочна "випадкова" ліквідація Киреєва, який на сьогодні під іншим прізвищем спокійно насолоджується нерухомістю за кордоном та колекційним автопарком.
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19.01.2023 11:04 Відповісти
Аналогічний випадок, коли ще при Бурбі сбушники затримали спецпідрозділ ГУР МО, який готував визволення в'язнів "Ізоляції".
Знову ж таки робота Баканова і Наумова.
Я взагалі не розумію, де тут загадка?
Верхівка сбу з 2019 року працювала на кацапів. Це вже є в ЗМІ: Наумов, Кулініч (центральний апарат сбу), Садохін (відвовідав за Південь). Ванечка Баканов або зовсім тупий був, або теж зрадник.
Що вам ще не зрозуміло?
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19.01.2023 11:13 Відповісти
Лейтенант баканов типічний зе-імбецил, це говорять його колишні колеги-працівники.
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19.01.2023 15:06 Відповісти
чергова ІПСО направлена на нівелювання дій Армії та добровольців з ТРО при обороні Києва. Причому робиться все по хітродупому: потрібна ОПі інфа зливається в інтервью відомому закордонному таблоїду, а потім вже будуть давати посилання на статтю цього відомого таблоїда, щоб лохторату краще та швидше "зайшло"... А за оборону Харкова може Гогілашвіли тре подякувати??? За кого в ОПі мають український народ?
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19.01.2023 11:14 Відповісти
Як то за кого. За 73%.
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20.01.2023 02:22 Відповісти
" півробітники СБУ випадково застрелили його під час затримання" cool story bro
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19.01.2023 11:17 Відповісти
Не дав підписати капітуляцію, ось така логіка.
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19.01.2023 11:20 Відповісти
Дуже цікаво...застрелили при затриманні акі зрадника.. хм.. а в Україні є стаття що дозволяє застрелювати зрадників при затриманні? А потім виявляється що він не Zрадник, а просто БАГАТО ЗНАВ. А ось цікаво дослідити звідки пришла вказівка стріляти?
ДБР спиш? то ваша справа.
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19.01.2023 11:25 Відповісти
Хто його затримував, дебіли, які випадково застрелили. Де кримінальна справа на цих есбушників??!
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19.01.2023 15:09 Відповісти
Киреєва вбили за замах (спроба отруїти) Абрамовича і те що він почув на переговорах в Білорусі, він працював на ГУР, а стратили його СБУшники, по вказівці Єрмака. Якось так.
Слава герою!
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19.01.2023 11:28 Відповісти
чому Мрію не сховали в іншій країні???? Дозволили кацапським приблудам знищити такого красеня!!
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19.01.2023 11:37 Відповісти
тут ось мені вдома один чоловік видав таку версію: насправді Мрію десь тайком вивезли. А москалі знищили недобудований екземпляр. а потім якісь зарубіжні доброхоти погодилися виділити мільярди на "добудову недобудованої" Мрії. Мільярди розпилюють між собою, а вцілілу Мрію пред'являють співтовариству як нову.
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19.01.2023 12:36 Відповісти
усе може бути, звісно. Але ж, недоведений факт, то є недоведений факт.
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20.01.2023 10:11 Відповісти
а де баканов?
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19.01.2023 11:51 Відповісти
Президент США предупреждал за месяц несколько раз . Брехун , трепло , наверное . Кто ж ему поверит ! А вот банкир сказал и сразу оборона закипела . Многие заслуживающие при попытке к бегству или при оказании сопротивления отделываются выходом под залог . А тут какая-то мутная история , особенно учитывая доверие к СБУ .
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19.01.2023 11:56 Відповісти
Судячи з розповіді бійця Зевса ніякого захисту, в т.ч. засобами ППО, аеропорту в Гостомелі не було, а ті українські частини, які намагались перешкодити ворожому десанту закріпитись на його території, зазнали втрат і вийшли з бою, евакуюючи 300-х.
Джерело: https://youtu.be/7v20F07ryY0
І це при тому, що ще 12 січня 2022 року директор ЦРУ Бернс під час зустрічі з президентом Зеленським розкрив деталі широкомасштабного нападу рашистів на Україну з показом головних ударів на оперативних картах, зокрема у напрямку Києва із захопленням Гостомеля.
І цю надважливу інформацію Зеленський вирішив проігнорити, або боячись за своє життя після її дачі в хід, чи ще через щось.
А його версія, озвучена через півроку після початку великої війни в інтерв'ю WP, що приховав, начебто, щоб не було паніки, не була переконливою. Бо одразу ж виникає питання: А рашистські війська на другий день війни під Києвом і вуличні бої з передовими загонами ворога на проспекті Перемоги в Києві - це хіба не паніка?
Тепер вже звучить заява Буданова на 11-му місяці великої війни про якогось Кірєєва, який начебто Київ врятував.
Що відбувається?
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19.01.2023 11:56 Відповісти
тобто якби не Кірєєв, то квартал молоросів і не знав би, що треба захищати аеродроми, тому й кримінальну справу на Кривоноса відкрили, ***** закінчені скоморохи.
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19.01.2023 11:56 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1616005649992646656 23 хв

Про Кіреєва.Знав його особисто.Абсолютно ясно:Буданов *******,як Троцький.Кіреєв знав про кротів в Охвісі.Його участь у переговорах була узгоджена.Єрмак відчув небезпеку від непрогнозованого Кіреєва.Авантюрного складу був чоловік.Узгоджене з Рашкою вбивство в інтересах Єрмака.
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19.01.2023 11:57 Відповісти
Буданову не вірю ! Взагалі не вірив ніколи підлабузникам. У них зовсім їнші плани.
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19.01.2023 12:11 Відповісти
Сначала застрелить как предателя, а потом наградить.. Хммм, я думал такое только в путлорашке возможно.. Чудно.
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19.01.2023 12:14 Відповісти
Схемі роботи ті самі!
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19.01.2023 12:21 Відповісти
СБУ і ГУР 2 рази сбирає квіти за вбивство. Перший раз коли вбили Кірєєва, а другий коли Кірєєв виявився досвідченим розвідником який працював на СБУ.
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19.01.2023 12:20 Відповісти
Він працював у ГРУ. ГРУ не доповідає про своїх агентів СБУ і навпаки. Контррозвідка у СБУ. Стався прикрий інцендент на початку війни, коли була наеелектризована атмосфера. Ексцесс виконавця, на жаль...
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19.01.2023 16:38 Відповісти
А як там сожитєль буданова - фсбешна концерва гогашпілівілі поживає? Ця історія з героїзацією концерв, така ж що і з афєрістовічєм, зліпили з гімна канфєтку а

73-ьохвідсоткові антоніни їдять та ще й причмакують.
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19.01.2023 12:25 Відповісти
Для початку, хотілося подивитися на рішення суду по факту вбивства Кірєєва, що воно дійсно було випадковим.
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19.01.2023 12:28 Відповісти
Які цікаві співпадіння відбувались під час керівництва СБУ ваняткою баклановим. До речі, куди подівся бубочкин сусідПоПарадняку, продюсер, співласник кварталу 95?

"Однак 8 липня 2020 року співробітники СБУ затримали всю групу ГУР МО, яка планувала операцію із захоплення "Ізоляції". Уся спецоперація була навіщось розсекречена, засвічені всі учасники. Потім була серія інших провалів, "вагнергейт". 5 серпня начальник ГУР МО" Василь Бурба був звільнений, були звільнені і ті, хто контролював "Палича", яким з того моменту ГУР МО та СБУ не цікавилися. Починаючи з серпня 2020-го, "Палич" перебував під контролем, скажімо так, волонтерів", - розповів Бутусов.
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19.01.2023 12:33 Відповісти
Коли очільник ЦРУ до Києва прилітав, то все фігня, кому там вірити? А ось коли подвійний агент інформує, чи міністр оборони Білорусі зуба дає, та слово охвіцера, ото перевірена інформація, яка заслуговує на увагу!
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19.01.2023 12:38 Відповісти
СБУ часів Баканова, нашпигована російською агентурою, на самому високому рівні, помстилася Кірєєву. Цікаво хтось поніс покарання? Де Баканов? Чому не затриманий?
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19.01.2023 12:41 Відповісти
А хто ж того Баканова затримає? Він же ж друг дитинства самого "найвеличнішого". )
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19.01.2023 14:46 Відповісти
Кірєєва підозрювали в шпигунстві на користь Росії та застрелили під час затримання на початку березня. Джерело:
БАГАТО ЦІКАВОГО МІГ РОЗКАЗАТИ ПРО ЗВЯЗКИ Зе ВЛАДИ І КРЕМЛЯ
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19.01.2023 12:43 Відповісти
реально мутна ситуація
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19.01.2023 12:51 Відповісти
Щось нам знову лапшу вішають ці злодії, якщо знали місце нападу, чому літаки Руслани і Мрію не перегнали в інше місце?
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19.01.2023 12:56 Відповісти
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19.01.2023 12:57 Відповісти
зверніть увагу - тривалий час працював у братів. А перша інфа була, що вночі убієнний комусь подзвонив. Коли хламідії ворушились в Гомелі, Вітя Ростовський ошивався у Мінську а брати шурували інформпростір в Украні. І зразу ж буданов у березні заніс його в Почесну книгу розвідників. А вся рать братів Клюєвих в ОПі і поряд (Бойко,Портков,Шуфрич,Богдан і т.д.) ворушилась ще тижнів зо два. Тількі тепер стало ясно, що не Вітя Ростовський мав стати протектором від ***** (судимий і боягуз) а саме Медведчук через ВР. А його в Україні літінант та венікова зробили липовим вязнем сумління.
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19.01.2023 13:54 Відповісти
Якась чортівня! Разом з Кірєєвим загинув Герой України Чибінєєв.Так було зрозуміло з повідомлень ГУР у березні. Хтось може це все розшифрувати, окрім втомленого Арестовича?
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19.01.2023 14:22 Відповісти
Я думав Зеля всіх спас,так хто його вбив його.В Києві???Буданов???СБУ??
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19.01.2023 14:39 Відповісти
Буданов, поправ "будьоновку", а то сповзає. З якогось будуна вирішив згадати по якогось Кірєєва, який буцім-то "врятував" Київ... Буданов усіх нас за лохів тримає??
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19.01.2023 14:43 Відповісти
Карочє, зелений балаган не на мить не зупиняється.
Кому ви #лять довірили країну у такий скрутний час?
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19.01.2023 15:36 Відповісти
Та отправьте уже этого наркошу Буданова с его сожителем гомиашвили в реабилитационный центр пусть прокапается.
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19.01.2023 16:29 Відповісти
Что же за мудаки собрались в руководстве страны. Что ни фамилия, то пустобрех. Неужели так и будет продолжаться до конца войны?
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19.01.2023 20:07 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWH8zxkBuKeAL1nWY94TP6b4XRqDPt49BGbRj_w4IKrk7K6VhLhmvy5Y0m_jvfWbVmo9yVgpws98E99TTP6aVkS-rcUN2KwRKPG1pQETHePpuotCcs2nff7dLOkoh_nKt7RgUZ32C2_N0G5rtFczYlA3RVTFqIUx3960ET55vxuhJBkg4lCPZCcZbvdlzmwZKE&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02ygXaHi5YGgcw3CcUVAkUjX6Z7PX9WwLBTUurHaPtkt4EChD9EPQxyHaxM6FMMGAEl?__cft__[0]=AZWH8zxkBuKeAL1nWY94TP6b4XRqDPt49BGbRj_w4IKrk7K6VhLhmvy5Y0m_jvfWbVmo9yVgpws98E99TTP6aVkS-rcUN2KwRKPG1pQETHePpuotCcs2nff7dLOkoh_nKt7RgUZ32C2_N0G5rtFczYlA3RVTFqIUx3960ET55vxuhJBkg4lCPZCcZbvdlzmwZKE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Дочитайте до конца. Украина получила огромную проблему в вопросе продвижения к членству в ЕС.

Сегодня в западной прессе информационный шторм после выхода статьи в The Wall Street Journal о том, что банкир Киреев, который 23.02 сообщил о готовящемся вторжении, а потом входил в переговорную группу был убит сотрудниками СБУ при загадочных обстоятельствах.

Часть информации об этом сообщил изданию Глава ГУР МО Буданов. Перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что Поклад просит о личной встрече, сообщил Буданов. В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста. Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. После отъезда бусов охрана Киреева лежала на асфальте. Примерно через полтора часа сотрудники военной разведки были вызваны к месту обнаружения тела Дениса Киреева.

По свидетельству друзей Киреева он был убит выстрелом в затылок с застегнутыми за спиной руками. Ноги были сломаны. (Первый скрин в комментариях). Это значит, что его пытали и казнили без суда и следствия. Напоминаю, что на встречу его вызвал Александр Поклад, бригадный генерал СБУ, Начальник Департамента контрразведки СБУ с 30 ноября 2021.

А сегодня самый гениальный спикер ОП Михаил Подоляк сказал такое: "Киреева убили из-за плохой координации между СБУ и ГУР". Это не только признание внесудебной казни, но и явка с повинной. Потому что для того же ЕСПЧ казнь Гонгадзе и казнь Киреева - преступления. А согласно словам Подоляка - Киреев был казнен. И эта история всплывёт после войны, как удар по Украине. Потому что государство применяющее внесудебные казни - не может быть членом ЕС. Кстати, внесудебные казни применяются в России и Беларуси. И насколько мне известно, то никто не наказан. Ни у нас, ни там. Подоляк подложил Украине мину замедленного действия. Вспомните, как мировое сообщество реагировало на казнь Гонгадзе и как дорого это обошлось не толтко Кучме, но и Украине.

И ещё одно. Зная отношение к себе в ОП, помня как за солдатом Березой рыскал департамент контрразведки СБУ, и понимая, что за тему я поднял, сразу сообщаю, что суицидальных наклонностей не имею, депрессией не страдаю, наркотики не употребляю, улицу перехожу на зелёный свет.
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19.01.2023 20:59 Відповісти
ще війна не кінчилась а вже пішли ігри за престол... задайте собі питання кто утопив гвоздя.. кто здав операцію вагнера..кто був зацікавлений убрати профі і кому вони мішали..подивіться кто ближче всіх до президента.і кто мітить на його місце в случай нп..
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20.01.2023 10:44 Відповісти
Вони реально народ за дебілів мають? Чи це продовження серіалу для наріда....
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20.01.2023 03:36 Відповісти
СБУ це бувша КГБ СССР. Тому там багато агентів фсб. Ото вони й застрелили
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20.01.2023 10:03 Відповісти
ще нікто не освітив роль ара..хама в тій історіі і що він загалі там робив на тих переговорах..тут проскакуе інфа що цей кадр і далі сидить в єміратах і веде перемовини за нашими спинами.в угоду своім ******** зеленський обезглавив силовий блок перед війною.. заменив спеців на зрадників і тупих підхалимів а то і просто віддав місця своім кентам з ким травку покурював
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20.01.2023 10:34 Відповісти
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