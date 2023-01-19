Я не зовсім впевнений, що Путін живий. Не розумію, з ким у Москві і про що говорити, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори.
Про це він заявив, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві", - сказав він.
"Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється... телевізійники зрозуміють на "хромакеї" (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку. - Ред.)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо "мирні переговори, я не зовсім розумію з ким", - сказав Зеленський.
"Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати", - сказав він.
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Но есть простое объяснение, почему Путин2022 непохож на Путина2000... Антропология и особенности строения тела УГРОФИНСКИХ НАРОДОВ...
Когда молодые, особенно фины, эстонцы, карелы, мордва...которые поближе к европиоидам, они ничем не отличаются от тех же славян, германських народов.... По мере старения, они все больше приобретают антропологические признаки, которые присущи их этносам...например у них часто появляется специфическая, опухлость лица и прищур глаз... становится похожими на забуханного славянина...
Простой пример...Нина Матвиенко, девичье Тютина, этническая мордовка...Незаслуженно называют ВАЛЬКА-СТАКАН.... Если б она действительно так бухала, как выглядит...она бы давно уже окочурилась, не то что бы оставалась главой Совфеда...
Мож украинцы не совсем понимают о чем речь, но русские точно поймут😁😁😁
Колись був знайомий із справжньою ЄРЗЯНКОЮ...Так вона багато таких речей розповідала... І не тільки про антропологію...Наприклад чому у росіян немає різдвяних КОЛЯДОК? У всіх народів Європи є ...поляків, німців, іспанців, британців, ..а у росіян немає... Це теж пов'язано із уральськими мовами і штучність російської мови на цих теренах....
Що закінчення - ІН у прізвищах більше притаманне уральським народам...ГАГАРІН,ЄЛЬЦІН, ШУКШИН, АРШАВІН... Слов'янське населення брало переаажно закінчення ОВ..МОРОЗОВ, ПЕТРОВ, СІДОРОВ, ІВАНОВ... Потім це закінчення -ОВ, перебрало тюркське населення Московії МагометОВ, Ізмаілов тобіш Ізмайлов... Хоча були й винятки..наприклад Наришкін, Карамзін.... Переважно це були башкіри, які за походженням угрофіни, але мова у них тюркська...
І багато іншого....
До чого все це?.... І Зелінський був тісно зв'язаний із Росією до війни...і тим більше БуданОВ, скоріш за все етнічний росіянин...хоча б по-прізвищу...І повинні знати такі речі про Росію?....а не висувати якісь МАРАЗМАТИЧНІ ВЕРСІЇ ПРО ДВІЙНИКІВ, ТА ГОЛОГРАМИ...ТЕОРІЇ ЗМОВИ....
Нинішній "путин" не знає німецької, забув друзів і досі живий...
Я, наприклад, у молодості теж був худий. А зараз з*явився "прес" і морда ліца сильно заокруг-лилась. При тому, що товстим (у буквальному сенсі) не став. Тобто з*явились лишні кіло, але не критично.
Крім того, йому робили підтяжки і "уколи молодості". Якось так..
Тому смерть ПУТЛЕРА будуть приховувати стільки скільки зможуть