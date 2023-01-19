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Новини Війна
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Я не зовсім впевнений, що Путін живий. Не розумію, з ким у Москві і про що говорити, - Зеленський

путін

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори.

Про це він заявив, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві", - сказав він.

"Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється... телевізійники зрозуміють на "хромакеї" (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку. - Ред.)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо "мирні переговори, я не зовсім розумію з ким", - сказав Зеленський.

"Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прірву між Україною та РФ викопав Путін, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) перемовини (2871) путін володимир (23798)


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Топ коментарі
+38
"Ми три роки робили все,
щоби дипломатією звільнити наші землі"

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19.01.2023 10:16
+28
Поговори з абрамовічем,ви з ним одної крові
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19.01.2023 10:01
+22
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19.01.2023 10:18
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Хромокея, голограмма, двойники это все из области заговора...

Но есть простое объяснение, почему Путин2022 непохож на Путина2000... Антропология и особенности строения тела УГРОФИНСКИХ НАРОДОВ...
Когда молодые, особенно фины, эстонцы, карелы, мордва...которые поближе к европиоидам, они ничем не отличаются от тех же славян, германських народов.... По мере старения, они все больше приобретают антропологические признаки, которые присущи их этносам...например у них часто появляется специфическая, опухлость лица и прищур глаз... становится похожими на забуханного славянина...

Простой пример...Нина Матвиенко, девичье Тютина, этническая мордовка...Незаслуженно называют ВАЛЬКА-СТАКАН.... Если б она действительно так бухала, как выглядит...она бы давно уже окочурилась, не то что бы оставалась главой Совфеда...
Мож украинцы не совсем понимают о чем речь, но русские точно поймут😁😁😁
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19.01.2023 11:33 Відповісти
"dandy NeinRusSchwein"! Видаляй свій пост бо ти Ніну з Валею переплутав, українську співачку з головою СФ РФ, чи навпаки, бо "Валька стакан" то ВАЛЕНТИНА Матвієнко, яка дійсно Тютіна, і хоч і народилась в Україні, але за походженням від батька народженого у Мокшанському районі Пензенської області мокша-мордовка, що з неї й поперло особливо у останні роки!!!
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19.01.2023 12:08 Відповісти
Справді помилка...Не Ніна, а Валентина звісно... Сорі... А ще прізвище Тютіна, походить від мордовського, чоловічого імені ТЮТЯ...

Колись був знайомий із справжньою ЄРЗЯНКОЮ...Так вона багато таких речей розповідала... І не тільки про антропологію...Наприклад чому у росіян немає різдвяних КОЛЯДОК? У всіх народів Європи є ...поляків, німців, іспанців, британців, ..а у росіян немає... Це теж пов'язано із уральськими мовами і штучність російської мови на цих теренах....
Що закінчення - ІН у прізвищах більше притаманне уральським народам...ГАГАРІН,ЄЛЬЦІН, ШУКШИН, АРШАВІН... Слов'янське населення брало переаажно закінчення ОВ..МОРОЗОВ, ПЕТРОВ, СІДОРОВ, ІВАНОВ... Потім це закінчення -ОВ, перебрало тюркське населення Московії МагометОВ, Ізмаілов тобіш Ізмайлов... Хоча були й винятки..наприклад Наришкін, Карамзін.... Переважно це були башкіри, які за походженням угрофіни, але мова у них тюркська...
І багато іншого....

До чого все це?.... І Зелінський був тісно зв'язаний із Росією до війни...і тим більше БуданОВ, скоріш за все етнічний росіянин...хоча б по-прізвищу...І повинні знати такі речі про Росію?....а не висувати якісь МАРАЗМАТИЧНІ ВЕРСІЇ ПРО ДВІЙНИКІВ, ТА ГОЛОГРАМИ...ТЕОРІЇ ЗМОВИ....
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19.01.2023 16:46 Відповісти
Був би живий пуйло, то московія не напала б, він же не божевільний.))) пздц клоун запалює.
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19.01.2023 12:05 Відповісти
Нажаль ОТАКОГО президента обрали українці у 2019-му, але з огляду на постійну зміну влади в Україні це буде виправлено, а от на Рашці з цим проблема, тому роССіянці згодні у більшості здохнути разом із Путіним-)(уйлом, бо не розуміють ЯК ЦЕ можливо міняти керівника країни за ЇХ бажанням, а не за вказівкою зверху, як оте відбувалось і при передачі влади від Єльцина - Путіну, потім знов таки не за їх ініціативою рокіровка Путіна на Мєдвєдєва, та повернення до влади "володаря кілець"!
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19.01.2023 12:15 Відповісти
Якого ще володаря кілець?
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19.01.2023 13:36 Відповісти
Не напали би як на Грузію, Чечню, Сирію і Крим ?
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19.01.2023 12:20 Відповісти
Не напали б як на Польщу, Фінляндію, Латвію, Литву, Естонію, і інші страни де не обирають зелених довбойобів у владу!
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19.01.2023 14:55 Відповісти
Справжній путин вільно говорив німецькою, але влітку 2008го німецькі лікарі давали йому лише лекілька місяців життя, діагностувавши рак хребта.
Нинішній "путин" не знає німецької, забув друзів і досі живий...
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19.01.2023 12:11 Відповісти
Документальних підтверджень цієї версії не має. Але не треба забувати, що його постійно лікують та підтримують стан його здоров'я. До того ж дійсно, яке значення має те він, чи не він, двійник один, чи їх декілька, коли війна йде, стала повномасштабною, люди гинуть і рашистів треба знищувати та гнати з української землі?! Ці обговорення про те чи справжній Путін чи ні тільки відволікають від головного та не несуть НІЯКОЇ КОРИСТІ для перемоги над роССійським нацизмом!!!
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19.01.2023 12:45 Відповісти
Це важливо для підриву залишків впливу РФ у світі.
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19.01.2023 13:22 Відповісти
Та да, розгублений Вова - три роки в очко путіну заглядував, а тут виявляється не тому 😆
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19.01.2023 12:19 Відповісти
У путина есть прозвище "Михаил Иванович". Тут идет аналогия с Калининым МИХАИЛОМ ИВАНОВИЧЕМ, который был главой государства РСФСР, а потом СССР, на западе его называли "советский президент Калинин". Но реальной власти никогда не имел, за ним стоял сталин. Видимо за "путиным" стоит тоже условный сталин, один или коллективный.
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19.01.2023 12:42 Відповісти
Nomini noster Lego est. Ім'я Путіну Легіон, бо їх багато!
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19.01.2023 12:50 Відповісти
Баканов (і не тільки він) постійно говорить, що є декілька двійників. Може бути, а може й ні. Може це просто знущання (троллінг).

Я, наприклад, у молодості теж був худий. А зараз з*явився "прес" і морда ліца сильно заокруг-лилась. При тому, що товстим (у буквальному сенсі) не став. Тобто з*явились лишні кіло, але не критично.

Крім того, йому робили підтяжки і "уколи молодості". Якось так..
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19.01.2023 13:28 Відповісти
Про двійники це чиста правда. І Кремль це не раз демонстрував самим наглим способом. Наприклад показували свого сцаря одночасно в прямому ефірі на різних телеканал з різних частин рф між якими тисячі км.
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19.01.2023 13:33 Відповісти
Баканов тобы шось говорить? Хватай його скорыше - і тягни в СІЗО!
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19.01.2023 14:56 Відповісти
Тю ! Не мені, а всім. На ЮТюбі інтерв*ю з ним.
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19.01.2023 18:50 Відповісти
А він сам вірить в те, що сказав. Чи для "красного словца", он рашківський Соловей забрехав весь світ діагнозами. Шальні віщуни, коханці "фрази" завжди чимчикують поряд з трагедіями. А один пустобрех від Ермака на весь світ став "знаменитим", сто чортів в задницю цьому перебранцю і заразом і іншим кликушам.
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19.01.2023 13:29 Відповісти
Знову хоче в сраку заглянути і зійтись десь по середині...
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19.01.2023 14:13 Відповісти
Якщо здохне ПУТЛЕР ми про це не скоро дізнаємось бо коли Росія веде війну а тут здох диктатор і всі дізнались для рашистів буде катастрофа
Тому смерть ПУТЛЕРА будуть приховувати стільки скільки зможуть
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20.01.2023 10:12 Відповісти
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