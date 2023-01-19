Я не зовсім впевнений, що Путін живий. Не розумію, з ким у Москві і про що говорити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори.

Про це він заявив, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві", - сказав він.

"Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється... телевізійники зрозуміють на "хромакеї" (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку. - Ред.)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо "мирні переговори, я не зовсім розумію з ким", - сказав Зеленський.

"Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати", - сказав він.

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