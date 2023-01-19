Я не совсем уверен, что Путин жив. Не понимаю, с кем в Москве и о чем говорить, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, с кем в России возможно вести переговоры.
Об этом он заявил, выступая через видеосвязь на "Украинском завтраке" в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы три года делали все, чтобы смогли дипломатией освободить наши земли. Кто-то не хотел, у кого-то не было времени, кто-то слал условия. Их было много и все с центром в Москве", - сказал он.
"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется... телевизионщики поймут на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать любую картинку, - ред.)... не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он живой. Я не знаю, кто принимает решения, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем", - сказал Зеленский.
"Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", - добавил он.
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Но есть простое объяснение, почему Путин2022 непохож на Путина2000... Антропология и особенности строения тела УГРОФИНСКИХ НАРОДОВ...
Когда молодые, особенно фины, эстонцы, карелы, мордва...которые поближе к европиоидам, они ничем не отличаются от тех же славян, германських народов.... По мере старения, они все больше приобретают антропологические признаки, которые присущи их этносам...например у них часто появляется специфическая, опухлость лица и прищур глаз... становится похожими на забуханного славянина...
Простой пример...Нина Матвиенко, девичье Тютина, этническая мордовка...Незаслуженно называют ВАЛЬКА-СТАКАН.... Если б она действительно так бухала, как выглядит...она бы давно уже окочурилась, не то что бы оставалась главой Совфеда...
Мож украинцы не совсем понимают о чем речь, но русские точно поймут😁😁😁
Колись був знайомий із справжньою ЄРЗЯНКОЮ...Так вона багато таких речей розповідала... І не тільки про антропологію...Наприклад чому у росіян немає різдвяних КОЛЯДОК? У всіх народів Європи є ...поляків, німців, іспанців, британців, ..а у росіян немає... Це теж пов'язано із уральськими мовами і штучність російської мови на цих теренах....
Що закінчення - ІН у прізвищах більше притаманне уральським народам...ГАГАРІН,ЄЛЬЦІН, ШУКШИН, АРШАВІН... Слов'янське населення брало переаажно закінчення ОВ..МОРОЗОВ, ПЕТРОВ, СІДОРОВ, ІВАНОВ... Потім це закінчення -ОВ, перебрало тюркське населення Московії МагометОВ, Ізмаілов тобіш Ізмайлов... Хоча були й винятки..наприклад Наришкін, Карамзін.... Переважно це були башкіри, які за походженням угрофіни, але мова у них тюркська...
І багато іншого....
До чого все це?.... І Зелінський був тісно зв'язаний із Росією до війни...і тим більше БуданОВ, скоріш за все етнічний росіянин...хоча б по-прізвищу...І повинні знати такі речі про Росію?....а не висувати якісь МАРАЗМАТИЧНІ ВЕРСІЇ ПРО ДВІЙНИКІВ, ТА ГОЛОГРАМИ...ТЕОРІЇ ЗМОВИ....
Нинішній "путин" не знає німецької, забув друзів і досі живий...
Я, наприклад, у молодості теж був худий. А зараз з*явився "прес" і морда ліца сильно заокруг-лилась. При тому, що товстим (у буквальному сенсі) не став. Тобто з*явились лишні кіло, але не критично.
Крім того, йому робили підтяжки і "уколи молодості". Якось так..
Тому смерть ПУТЛЕРА будуть приховувати стільки скільки зможуть