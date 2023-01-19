Я не совсем уверен, что Путин жив. Не понимаю, с кем в Москве и о чем говорить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, с кем в России возможно вести переговоры.

Об этом он заявил, выступая через видеосвязь на "Украинском завтраке" в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы три года делали все, чтобы смогли дипломатией освободить наши земли. Кто-то не хотел, у кого-то не было времени, кто-то слал условия. Их было много и все с центром в Москве", - сказал он.

"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется... телевизионщики поймут на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать любую картинку, - ред.)... не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он живой. Я не знаю, кто принимает решения, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем", - сказал Зеленский.

"Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", - добавил он.

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