Шістьох постраждалих у авіатрощі в Броварах лікують у Австрії, ще одного евакуюють до Швейцарії, - Ляшко

Шестеро постраждалих в авіакатастрофі в Броварах Київської області відправлені на лікування в Австрію, ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у фейсбуці.

"Щодо постраждалих під час трагедії в Броварах. Станом на сьогодні шестеро постраждалих з опіками відправлені на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію", - написав він.

Ляшко додав, що тримає ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні Броварів та Київському міському опіковому центрі.

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Очільник МОЗ висловив подяку міжнародним партнерам за оперативну підтримку та допомогу.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.