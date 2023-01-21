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Шістьох постраждалих у авіатрощі в Броварах лікують у Австрії, ще одного евакуюють до Швейцарії, - Ляшко

бровари

Шестеро постраждалих в авіакатастрофі в Броварах Київської області відправлені на лікування в Австрію, ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у фейсбуці.

"Щодо постраждалих під час трагедії в Броварах. Станом на сьогодні шестеро постраждалих з опіками відправлені на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію", - написав він.

Ляшко додав, що тримає ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні Броварів та Київському міському опіковому центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах будуть найближчими днями: процес йде дуже інтенсивно, - Веніславський

Очільник МОЗ висловив подяку міжнародним партнерам за оперативну підтримку та допомогу.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Автор: 

Бровари (279) катастрофа (77) лікування (607)


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Топ коментарі
+3
Для чого нам ляшко якщо лікують закордоном
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21.01.2023 19:41
+3
Нащо писати "авіатроща", якщо прикладів застосування цього слова не існує. Нащо видумуаати з голови якісь чудернацькі слова, якщо люди так не говорять. Творцем мови є народ.
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21.01.2023 21:38
+2
Дивно, Герой з трахеостомою лежить у ліжку з піклуванням батька, а не реабілітації за кордоном Що за розмежування між людьми.
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21.01.2023 19:50
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Для чого нам ляшко якщо лікують закордоном
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21.01.2023 19:41 Відповісти
теж не розумію в чому цінність цього меседжу. Ми розписуємось у власній недолугості?
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22.01.2023 01:00 Відповісти
Дивно, Герой з трахеостомою лежить у ліжку з піклуванням батька, а не реабілітації за кордоном Що за розмежування між людьми.
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21.01.2023 19:50 Відповісти
Бо в лікарнях є певне завантаження, і добре що люди за кордоном, готові прийняти цивільних.
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21.01.2023 19:54 Відповісти
дуже добре!а на цензорі по заголовкам пройдись:https://biz.censor.net/news/3394778/minoborony_uklalo_ugodu_na_harchi_dlya_viyiskovyh_za_mayije_vtrychi_vyschymy_tsinamy_zmi далі: питання??у вас справді війна??якщо виходити з того що пишеться то все так виглядає що у вас просто великий ДЕРИБАН!!а ніяк не війна!
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21.01.2023 20:15 Відповісти
шановний, ви у темі про лікування цивільних щось дуже богато лінків зробили які до цієї теми не мають відношення, в мене питання, ви в адекваті? чи ви очикуєте від мене відповіді на ваші питання?
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21.01.2023 20:30 Відповісти
Люди за кордоном готові прийняти цивільних не тільки в лікарні, але й на фабрики і заводи.
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21.01.2023 20:45 Відповісти
Не люди за кордоном, а запит на лікування. Знову питання, чому не Герой з Чернігова,який втрачає час, а після аварії? Що у Києві не знайшли місця, що витратили кошти на транспорт до Європи і за якими діагнозом потребується тільки Європа. Може досить спекуляції
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22.01.2023 07:53 Відповісти
Тому що той солдат не з вертольота впав , а на передовій От крім батька нікому і діла до нього
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21.01.2023 21:26 Відповісти
а тут ні роботи ні грошей і ти нахєр нікому не потрібен ...
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21.01.2023 21:09 Відповісти
Нащо писати "авіатроща", якщо прикладів застосування цього слова не існує. Нащо видумуаати з голови якісь чудернацькі слова, якщо люди так не говорять. Творцем мови є народ.
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21.01.2023 21:38 Відповісти
Сподіваюь серед них є та дівчинка з опіками, на допомогу у лікуванні якій оголошували збір коштів.
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21.01.2023 22:53 Відповісти
 
 