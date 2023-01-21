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Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО

леопард,leopard

Україна отримає на своє озброєння танки Leopard. Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна досягла значного прориву в отриманні військової допомоги.

"За останній рік вільний світ пройшов через тектонічні зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйнятті Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо стосовно допомоги щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки - це вже прорив", - сказав Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім про позицію Берліну щодо Leopard: Німеччина працює над власним процесом, але українці мають реальну потребу в додаткових танках саме зараз

Він також зауважив, що не зважаючи на відсутність публічного рішення про передачу танків - Україна їх отримає. Консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", - пояснив Юсов.

Автор: 

зброя (7435) допомога (8294) розвідка (3856) танк (2059)


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Топ коментарі
+69
Чому не можна СПОЧАТКУ передати, а подім п****іти?
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21.01.2023 23:37
+50
ГУР став окремлою труппою кварталу-95.
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21.01.2023 23:39
+32
ГУР уже заЕ БЛО!!!!
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21.01.2023 23:36
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ГУР уже заЕ БЛО!!!!
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21.01.2023 23:36 Відповісти
почекайте ще трошки, до ранку вже буде спростування ...
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21.01.2023 23:59 Відповісти
Без потоку запчастин з Німеччини танки Леопард неможливо буде експлуатувати, тому без рішення Німеччини передача танків Леопард в ЗСУ це просто піар акція без реального результату. Від Леопардів всі охоче відмовляються бо їх експлуатація надзвичайно дорога і складна! Потрібно повертати українські танки БМ Оплот з Тайланду!
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22.01.2023 05:39 Відповісти
Поток запчастей организовать ровно сутки, чем они от автомобильных отличаются?Другое дело техперсонал. Разберутся не сложнее мерседеса.
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22.01.2023 10:42 Відповісти
цікаво який інтерес гур зливати інформацію про передачу нам озброєнь
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22.01.2023 08:49 Відповісти
Ще й як!
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22.01.2023 09:17 Відповісти
Видно, що дуже сильно хоче отримать, по тому, що Ви написали останнім. Го№но унікального розливу(ГУР)
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22.01.2023 10:24 Відповісти
Чому не можна СПОЧАТКУ передати, а подім п****іти?
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21.01.2023 23:37 Відповісти
ага. забули ще до цього обнародувать на якій версії лео зійшлись консенсусом. шоб коли й правда прийдуть, то парашники вже були готові бити по слабких їх місцях.
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21.01.2023 23:52 Відповісти
Тому що потрібно чергові зашквари прикривати ; тут обісралися із закупівлею продовольства для ЗСУ , а поруч шум здійнявся за хабар в.о. міністра , під загрозою розпил західної фінансової допомоги , а у зеплісняви вже черга з кандидатів у доларові мільярдери офшорні ((
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22.01.2023 00:44 Відповісти
ГУР став окремлою труппою кварталу-95.
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21.01.2023 23:39 Відповісти
Почитайте, який лютий сором коїться у МО Німеччини саме з приводу танків: https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/21/7385943/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/21/7385943
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21.01.2023 23:40 Відповісти
She was a chef secretary,
not a minister of any kind of department.

Unfortunately, she is a person,
who thinks, because she is a woman,
she is entitled to a better position,
than just some hidden secretary in some office.
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22.01.2023 01:12 Відповісти
Німці грають у глухих. Їм вже у самі вуха кричать - дайте дозвіл іншим країнам!! А вони своє талдичать - ми не рахували ще що в нас там є(( Та до біса що там є у ВАС, дайте дозвіл іншим, куколди, припиніть цей саботаж!!
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22.01.2023 02:21 Відповісти
Буланова - клоун, а не розвідник!...
Чи він геть тупий - таку х-ню видає, що на голову не надягнеш!...
А може просто ворог?!... " І нічего лісного"!...
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21.01.2023 23:40 Відповісти
????
Так це ви, а не Буданов пройшов зі своєю ДРГ на півострів Крим, успішно виконав там бойове завдання і непомітно зміг повернутися. А я вважав що офіцер Буданов. Ну вибачте, не знав що це ви зробили. А два КА-52 на аеродромі у глибині рф диверсанти замінували та на 100% вивели з ладу це завдяки вашому мудрому керівництву?
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22.01.2023 13:41 Відповісти
Рівень Буданова це командир диверсійної команди. А на чолі ГУР потрібна інша людина, професіонал своєї справи. Ні в одній країні світу, тим паче під час війни, начальник розвідки не працює своїм фейсом на телеефірах та не коментує все підряд. Це нонсенс. Якщо він ******** публічність, то йому мабуть краще змінити професію іпрацювати в шоу бізнесі.
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22.01.2023 17:41 Відповісти
Як непомітно зник якщо група була викрита й був бій?
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22.01.2023 21:23 Відповісти
Та ніяк не подавати ! Хлопці на фронті і так дізнаються
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21.01.2023 23:40 Відповісти
і це треба було так довго всім яйця морочити?
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21.01.2023 23:41 Відповісти
Це ти про німців? А що їм робить залишалося? Багато років дзвонили по усьому світу, які "круті" танки "Леопаод" у бундесверу, а коли встало питання дать їх Україні - виявилося, що вони перебувають у стані танків що були у нас при Януковичі - несправні! А дать дозвіл іншим країнам, але не давать своїх - викликає ще більше непорозуміння: адже єдиний концерн, що ці танки випускає та ремонтує - у Німеччині! І "недача" ними танків викличе питання до влади Німеччини: "Так на чиєму ж ви боці?" От вони і "тягли кота за яйця", гарячково перебираючи ті танки, що у більш-менш справному стані - щоб хоч якось "прикрить власний зад" Може зараз навіть ремонтні бази й займаються "канібалізмом", щоб підготувать хоча-б десяток і показать Європі ,що "король не голий"!
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21.01.2023 23:52 Відповісти
Думка передбачувана, і слушна. Лише, здається, що німці не дуже і ховають стан справ. Вони самі заявили, що мають на ходу лише 200 з чимось танків, хоча загальний парк більше тисячі машин. А з 200, як для німецької армії, то не дуже й нашкребеш на сторону. Спікер американської ради нацбезпеки сказав, що "вони розуміють рішення Німеччини". Але в цьому є і політична складова, а не лише технічна.
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22.01.2023 05:18 Відповісти
Згоден! Тут у нас із Шольцем така сама, позиція як і у Путіна з Лукою: Путін вимагає від Луки наступу "на хахлов", а той "відмазується" "недостатньою навченістю військ" та "погодними умовами (у нас на Поліссі зараз зимовий паводок - рівень води в річках підняся в середньому на метр, вода пішла в заплаву і земля на полях і лугах розкисла Коротше кажучи - погодні умови ще гірші ніж у березні минулого року) Ну а німці "відмазуються тепер відсутністю справної техніки Не буде ж Шольц казать, що вони її давать не хочуть, бо не бажають з Росією остаточно сраться
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22.01.2023 06:53 Відповісти
У німців все завжди в повному порядку та все пораховано, опломбовано, не ведіться на лошині балачки. Німці не були б німчями, якщо було б по - іншому.
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22.01.2023 10:33 Відповісти
Значить скарги німецьких військових дворічної давнини на те що Меркель не дає грошей на модернізацію та ремонт техніки - мною придумані? В бундестазі з цього приводу питання піднімалося депутатами!
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22.01.2023 10:45 Відповісти
Доставлять кто будет? буданов со своим сожителем гогилашвили ? Или резников с хмельницким и яйцами по 170 гривен за десяток?
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21.01.2023 23:41 Відповісти
Тільки що порахував , що за кошти потрачені на веллике будівництво можна було купити 1647 південно-корейських танків к2.
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21.01.2023 23:42 Відповісти
З таким Верховним Головнокомандувачем скоро у німців яйця будем просити,а не танки
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21.01.2023 23:48 Відповісти
тю яйця,а скумбрію,скумбрію?)))
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22.01.2023 01:41 Відповісти
тягають питаня із лєопардами як кота за яйця по 170 гр десяток.
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22.01.2023 08:59 Відповісти
Починаючи з чотирнадцятого року ні за які кошти нічого не можна було купити .
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22.01.2023 00:43 Відповісти
Так, ви написали правду. Але!
А хто заважав з 2014-го року побудувати новий патронний завод, наприклад біля Вінниці?
А хто заважав замовляти модернізацію танків? Чому танкові заводи України працювали одну-дві зміни НА ТИЖДЕНЬ?
Чому була заморожена програма переробки застарілих БМП та БТР під евакуаційні машини поранених з поля бою?
І багато, багато інших ЧОМУ!!!
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22.01.2023 13:57 Відповісти
ще б хтось хоч щось нам продав би... чи бажання мати власні ракети це просто забаганка "бариги" і "пастора"?
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22.01.2023 01:40 Відповісти
Тому , що з 91-го року правителі думали не про Україну , а про те , як обібрати країну і придбати " хатинку " на заході . Українців і патріотів при владі не було , ніхто з них не збирався жити в Україні .
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22.01.2023 14:09 Відповісти
Не там написав . Моя відповідь блогеру вище .
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22.01.2023 14:12 Відповісти
От тільки щоб їх вспіли вигтовити, ці 1647 танків - треба було б замовляти їх ще при Ющенко))
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22.01.2023 02:26 Відповісти
Краще жебрати, ніж тратити чесно вкрадене.
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22.01.2023 09:15 Відповісти
одна справа коли просто вкрали гроші на великому крадівництві, шо перший раз хіба?
Але коли вже сотні тисяч українців загибли через цих злочинців, це вже другой спрос з них
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22.01.2023 11:10 Відповісти
хочется фактов... а не предсказаний ... а еще больше правды....
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21.01.2023 23:43 Відповісти
Кожного дня з у сіх прасок тільки і чуєш про Леопарди. Вже нудить від цього.
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21.01.2023 23:43 Відповісти
Броня крєпка і танки вже дістали.
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21.01.2023 23:44 Відповісти
Почти как эпопея с переходом Мудрика в АПЛ.
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21.01.2023 23:44 Відповісти
таких тупих при владі ще не було
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21.01.2023 23:45 Відповісти
таких тупнів які вибрали найтупішого - точно не було!
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21.01.2023 23:48 Відповісти
Україна отримає на своє озброєння танки Leopard. Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію. Джерело:

Інформацію?
Тільки після того, як Леопарди з навченими українськими екіпажами та повним боєкомплектом займуть визначені командуванням ЗСУ бойові позиції.
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21.01.2023 23:46 Відповісти
як подати? дуже просто - придбали у дитячому воєнторзі в Одесі на Малій Арнаутський...
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21.01.2023 23:46 Відповісти
Гур пиляє відосики
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21.01.2023 23:46 Відповісти
"Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію." - якщо так, то треба трошки потерпіти і помовчати, бо тема дуже чутлива!
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21.01.2023 23:47 Відповісти
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21.01.2023 23:50 Відповісти
Хорошо что есть разведка - самая секретная служба. В других государствах.
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21.01.2023 23:50 Відповісти
I can't believe that!
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21.01.2023 23:52 Відповісти
А що каже сожитель керівника ГУР Гогі(швілі) ?
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21.01.2023 23:57 Відповісти
капец.... коли цей балаган дрочерів на рйтинг вже закриє свої ї...льники?
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21.01.2023 23:57 Відповісти
А хз...американці все закривають..та не закривається .
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22.01.2023 10:38 Відповісти
Запарили писати цю ахінею! Вже за рік можна було б і Оплоти будувати за допомогою заходу і навіть не згадувати про лео та абрамси. Ізраїль в свій час меркабу створив, а ми готове не можемо робити.... Стидоба, тільки можуть, деребанити та здавати своїх людей та ходити клянчити дай дай....
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21.01.2023 23:59 Відповісти
тут повністю згоден,бо тут стільки плачу.було що ***** всі заводи розвалить,***** рік часу,а вони змогли лише перезапустити лінію виробництва снарядів яку ще Порох в 18му відкривав... налагодити десь за бугром випуск Вільхи,щоб не стояти з простягнутою рукою то видно слабо,щоб хоч на 130 км нікого не питати дозволу,це *******.Зате яйко по 17 оце діло оце ми можемо
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22.01.2023 01:44 Відповісти
Подача має бути такою - нічого не знаєм, це не ми, танки з воєнторга.
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22.01.2023 00:02 Відповісти
Що за маячню він верзе?
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22.01.2023 00:13 Відповісти
Публічно під мацквой засвітимо...
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22.01.2023 00:27 Відповісти
А нахрена публично? Пускай кацапоиды неожиданно увидят его на поле боя. Даже можем нарисовать на нем что ето бандеромобиль выкопанный в шахтах Львова
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22.01.2023 01:57 Відповісти
по моему булданов-гогилашвили окончательно бабахнулся головой... мало того, что работал с агентом-двойником киреевым, так еще и свистит на каждом углу... разведка превращается в разсветку с веткой в заднице..
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22.01.2023 05:25 Відповісти
https://youtu.be/wkW0ynrmVws ...

Пентагон опустил кремлевский🐓 ПОНТЫгон 😝🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 08:53 Відповісти
ГУР теперь выполняет обязанности военного пресс-секретаря ОПы? Да сам факт такого вброса информации в открытый доступ говорит о том, что ГУР уже ине совсем ГУР. Верхушка его сгнила, остались только железные парни, участвующие в спецоперациях и которых позорит их же руководство своими заявлениями с претензией на популярность в народе.
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22.01.2023 10:17 Відповісти
Це пздць...з той же опери що і кіреев герой України...
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22.01.2023 10:39 Відповісти
Германiя змогла вiдмовитися вiд смердючих нафтопродуктiв; понесла збитки.

Германiя змогла дати нам грошi - допомогло.

Германiя не може послати пушки - ЧОМУ?

Краще попросити у них грошей на танки iншоi моделi, якщо грозна Германiя - вiськовий iмпотент. Iмпотенти в таких випадках купляють собi великi Jeep, а Германiя може купити Ukraine.
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22.01.2023 10:50 Відповісти
краще б ви своім ділом занімались а не виправдовувалиб зрадників і помогали кралене бабло зрадникам з украіни вивозити
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22.01.2023 10:52 Відповісти
---Загально--відома мудрість : попередити ворога---- озброїти ворога . надати йому шанс підготуватися. до оборони...Це із часів рицарьської. середньовічної. доби / у наших князів : --Іду на ВИ !!! /
Попереджати ж мерзенних .НЕ гідних було НЕ прийнято... Так чому у нас так нестримно--наполегливо намагаються поінформувати ліліПУТІНСЬКУ вражину : яким у якій кількості того . чи іншого озброєння /з якими вогневими характеристиками /будуть його добивати ?!?! Хіба це НЕ зрада ??? Хіба забулося . як на всих перехрестях Верещучка верещала: по всих засобах ---де. коли належало гуртуватися. для від*їзду . біженцям Краматорська... І як наслідок-- "приліт " і 30 жертв ... Аналогічна ситуація і тепер: надати можливість кремлівському виродку підготувати контрзаходи. задіяти всю агентуру . надати можливість нанести упереджувальний удар... І що це: намагання залякати рашистських виродків. чи буденна зрада ?!?!?!
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22.01.2023 14:07 Відповісти
чекайте трохи, ще півтрохи, четвертьтрохи. Чорти б вас побрали з зволіканням
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22.01.2023 14:08 Відповісти
А чи не провокує Буданов відповідальних персон Заходу такою заявою? Чи тепер кошерно з їхнього боку заперечувати щодо консенсусу?
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22.01.2023 14:31 Відповісти
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22.01.2023 15:00 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 22.‎01.‎2023

По даним головного управління планування міністерства оборони ФРН середній час підготовки танкових екіпажів ЗС ФРН за 2022 склав 16 годин практичних занять в рік. Робота на тренажерних комплексах - 209 годин на рік.

По даним головного управління озброєння та військової техніки міністерства оборони ФРН станом на 01.01.2023 загальна кількість танків "Леопард-2" складає: 440 одиниць з яких 225 «Леопард 2A5/2A6, 84 «Леопард 2A4», 33 «Леопард 2A6» и 20 «Леопард 2A7», і 78 Леопард 2A4 на консервації.
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22.01.2023 15:20 Відповісти
ЯКА ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ , ЯК ПОДАТИ ... навчайтеся у РАШЕНФЮРЕРА ,, ... их там нет ... задовбали ваші ,, ЧЕСНІ ІГРИ ,,
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22.01.2023 16:15 Відповісти
Помнится, один ***** горбатый ,уже рассказывал про консенсус
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22.01.2023 19:21 Відповісти
Якщо це ГУР, то я Ріхард Зорге. Пельку потрібно заткнути і мовчати до тих пір, поки МИ на ЛЕОПАРДАХ увійдемо в Крим.
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22.01.2023 20:50 Відповісти
Як публічно подати, як публічно подати. Оголосить, що Україна захопила Німеччину і затрофеїла усіх леопардів. Усьо
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22.01.2023 20:53 Відповісти
Коли приїдуть танки, тоді і будете думати як це подати. І про решту пи@діть, будь-ласка по факту отримання.
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22.01.2023 21:11 Відповісти
Не, з першим пострiлом.
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22.01.2023 21:20 Відповісти
Куда тока смотрит СБУ, за разглашение военной тайны...
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22.01.2023 21:19 Відповісти
Це страшний сон для скрєпних - німці повертаються і діди нічого там не довоювали 😆


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22.01.2023 21:32 Відповісти
Наш ГУР стало каким-то сплетником из дворовой подворотни снимающим дешёвые видосики. Нет чтоб заняться своими обязанностями.
Ну например ликвидировать военных преступников которые запустили ракету в жилой дом Днепра, этих обнутых летчиков и т.д. Хотя бы просто разместить объявление в русском даркнете на ликвидацию этого летчика тысяч за сто бакинских. Сами рашики его и замочат, очередь будет.
Но, нет лучше сожитель гомиашвили выпустит очередное видео интервью.
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22.01.2023 22:45 Відповісти
 
 