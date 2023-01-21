Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО
Україна отримає на своє озброєння танки Leopard. Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію.
Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Україна досягла значного прориву в отриманні військової допомоги.
"За останній рік вільний світ пройшов через тектонічні зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйнятті Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо стосовно допомоги щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки - це вже прорив", - сказав Юсов.
Він також зауважив, що не зважаючи на відсутність публічного рішення про передачу танків - Україна їх отримає. Консенсус вже сформований.
"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", - пояснив Юсов.
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not a minister of any kind of department.
Unfortunately, she is a person,
who thinks, because she is a woman,
she is entitled to a better position,
than just some hidden secretary in some office.
Чи він геть тупий - таку х-ню видає, що на голову не надягнеш!...
А може просто ворог?!... " І нічего лісного"!...
Так це ви, а не Буданов пройшов зі своєю ДРГ на півострів Крим, успішно виконав там бойове завдання і непомітно зміг повернутися. А я вважав що офіцер Буданов. Ну вибачте, не знав що це ви зробили. А два КА-52 на аеродромі у глибині рф диверсанти замінували та на 100% вивели з ладу це завдяки вашому мудрому керівництву?
А хто заважав з 2014-го року побудувати новий патронний завод, наприклад біля Вінниці?
А хто заважав замовляти модернізацію танків? Чому танкові заводи України працювали одну-дві зміни НА ТИЖДЕНЬ?
Чому була заморожена програма переробки застарілих БМП та БТР під евакуаційні машини поранених з поля бою?
І багато, багато інших ЧОМУ!!!
Але коли вже сотні тисяч українців загибли через цих злочинців, це вже другой спрос з них
Інформацію?
Тільки після того, як Леопарди з навченими українськими екіпажами та повним боєкомплектом займуть визначені командуванням ЗСУ бойові позиції.
Пентагон опустил кремлевский🐓 ПОНТЫгон 😝🔱❤️🖤🔱
Германiя змогла дати нам грошi - допомогло.
Германiя не може послати пушки - ЧОМУ?
Краще попросити у них грошей на танки iншоi моделi, якщо грозна Германiя - вiськовий iмпотент. Iмпотенти в таких випадках купляють собi великi Jeep, а Германiя може купити Ukraine.
Попереджати ж мерзенних .НЕ гідних було НЕ прийнято... Так чому у нас так нестримно--наполегливо намагаються поінформувати ліліПУТІНСЬКУ вражину : яким у якій кількості того . чи іншого озброєння /з якими вогневими характеристиками /будуть його добивати ?!?! Хіба це НЕ зрада ??? Хіба забулося . як на всих перехрестях Верещучка верещала: по всих засобах ---де. коли належало гуртуватися. для від*їзду . біженцям Краматорська... І як наслідок-- "приліт " і 30 жертв ... Аналогічна ситуація і тепер: надати можливість кремлівському виродку підготувати контрзаходи. задіяти всю агентуру . надати можливість нанести упереджувальний удар... І що це: намагання залякати рашистських виродків. чи буденна зрада ?!?!?!
По даним головного управління планування міністерства оборони ФРН середній час підготовки танкових екіпажів ЗС ФРН за 2022 склав 16 годин практичних занять в рік. Робота на тренажерних комплексах - 209 годин на рік.
По даним головного управління озброєння та військової техніки міністерства оборони ФРН станом на 01.01.2023 загальна кількість танків "Леопард-2" складає: 440 одиниць з яких 225 «Леопард 2A5/2A6, 84 «Леопард 2A4», 33 «Леопард 2A6» и 20 «Леопард 2A7», і 78 Леопард 2A4 на консервації.
Ну например ликвидировать военных преступников которые запустили ракету в жилой дом Днепра, этих обнутых летчиков и т.д. Хотя бы просто разместить объявление в русском даркнете на ликвидацию этого летчика тысяч за сто бакинских. Сами рашики его и замочат, очередь будет.
Но, нет лучше сожитель гомиашвили выпустит очередное видео интервью.