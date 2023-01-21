Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО

Україна отримає на своє озброєння танки Leopard. Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна досягла значного прориву в отриманні військової допомоги.

"За останній рік вільний світ пройшов через тектонічні зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйнятті Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо стосовно допомоги щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки - це вже прорив", - сказав Юсов.

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Він також зауважив, що не зважаючи на відсутність публічного рішення про передачу танків - Україна їх отримає. Консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", - пояснив Юсов.