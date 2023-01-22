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Новини Війна
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ЗСУ вдарили по "VIP-шпиталю" рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом

Українські захисники завдали удару по шпиталю окупантів на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.

Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Коли ЗСУ деокупують Кремінну, тоді відкриється напрямок Рубіжне - Сєверодонецьк, - Гайдай

ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом 01
ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом 02
ЗСУ вдарили по VIP-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом 03

Автор: 

знищення (7142) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+52
Ветериарная клиника .
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22.01.2023 13:11
+21
Наші воіни гарно підлікували кадирівців , щоби більше не хворали
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22.01.2023 13:20
+15
Кто запустил "утку" про госпиталь?! С каких пор гражданский профилакторий стал военным госпиталем? Это был VIP отель, где секретно размещались кадыровские террористы и проходили профилактические процедуры. Надо называть вещи своими именами.
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22.01.2023 14:50
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Ветериарная клиника .
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22.01.2023 13:11 Відповісти
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22.01.2023 13:18 Відповісти
Ветеринарну клініку було б дуже жаль, не порівнюйте кардинально різні речі...
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22.01.2023 14:13 Відповісти
Оце діло -- а то ліки персонал годівля .
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22.01.2023 13:11 Відповісти
чекаємо на Тік-ток з потойбічя
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22.01.2023 13:11 Відповісти
300 + 300 = 200 + 200 + 200
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22.01.2023 13:12 Відповісти
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22.01.2023 13:13 Відповісти
Було б краще щоб у новині була ще й інформація про склад зброї прямо в тому приміщені. А то налізуть всілякі гуманісти з тезами правил конвенційної війни.
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22.01.2023 13:16 Відповісти
Хай лізуть на Уй!!!
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22.01.2023 14:14 Відповісти
Бедные кафыровцы, уже не знают, куда спрятаться. Где ваши тик-токи, давно не слышал?

У нас есть для кафыровцев предложение: разоружайте всех русаков-мобиков (и чвк) по-максимуму, снимайте всю тактическую экипировку, насилуйте пару самых сладких русаков с жопкой как у овцы, затем передавайте координаты их дислокации для нас. Чем больше будете сливать, тем безопаснее будем вам самим. Половину тактической экипировки оставляйте себе, вам пригодится в гражданской войне, другую половину нам за оплату безопасности.
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22.01.2023 13:20 Відповісти
Не пробовал общатся с баранами? Они точно также воспримут твои советы.
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22.01.2023 17:02 Відповісти
Наші воіни гарно підлікували кадирівців , щоби більше не хворали
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22.01.2023 13:20 Відповісти
Придурки! Дали привід кацапам вереск в ООН піднять!
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22.01.2023 13:26 Відповісти
Та це арестович чергову дурку писнув. Яке воно мстиве! Ну вигнали - йди собі з миром на йух, а воно паскудить.
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22.01.2023 13:47 Відповісти
Хай піднімають - і що? Що їхні дирківці робили на території іншої держави зі зброєю - перше питання у відповідь.
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22.01.2023 13:52 Відповісти
Та вони і без привіду верещать.
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22.01.2023 14:14 Відповісти
Я тут "цитатку" цікаву виклав!
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22.01.2023 17:45 Відповісти
Ти взагалі при тямі? Не чекав від тебе подібної маячні.🤦
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22.01.2023 15:03 Відповісти
Чому? Це ж колишній савєцкій замполіт Зараз спєц по «праву війни»(це він так МГП називає)
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22.01.2023 15:18 Відповісти
Ну куди ж мені до колишнього прапора? "Куски" в армії - найрозумніші! Недарма в Радянській армії у них погони були схожі на генеральські!
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22.01.2023 17:43 Відповісти
Ти про яких прапорів тут пишеш,портянка? Я ніколи не був ні куском, ні сундуком. Я був головним старшиною .
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22.01.2023 19:30 Відповісти
Ще гірше - "морський унтер" "Тупой - но преданный!" Я там цитату з Женевської конвенції виклав Вона не складніша Статуту внутрішньої служби Почитай - може порозумнішаєш!
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22.01.2023 19:37 Відповісти
Женевська конвенція І

Конвенція
про поліпшення долі поранених і хворих
у діючих арміях




{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }


Розділ III
МЕДИЧНІ ФОРМУВАННЯ ТА УСТАНОВИ

Стаття 19

На стаціонарні установи та пересувні медичні формування
медичної служби за жодних обставин не може здійснюватися напад,
натомість сторони конфлікту оберігають і захищають їх. Якщо вони
потрапляють під владу супротивної сторони, їхній персонал може
продовжувати виконувати свої обов'язки доти, доки держава, яка їх
полонила, сама не забезпечить необхідний догляд за пораненими та
хворими, виявленими в таких установах та формуваннях.

Відповідальні органи влади, по можливості, забезпечують таке
розміщення зазначених медичних установ і формувань, при якому
їхній безпеці не можуть загрожувати напади на військові об'єкти.

Так хто "при тямі"-а хто"без"
Єдине чим можна "відмазаться" - на госпіталі не було чітки видимих знаків Червоного Хреста Але хвалиться подібним у Інтернет? Ідіотизм вищої проби! (хоча не виключаю і кацапської провокації в Інтернет)
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22.01.2023 17:41 Відповісти
Це був офіційний госпіталь мо рф? Задай собі це просте питання,перед тим,як лити сльози за нещасними окупантами.
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23.01.2023 00:00 Відповісти
Ти "з дуба впав"? Чого це я повинен "лить сльози"? Бл*** - аж бісить! Невже ДЛБЙБів на світі більше ніж я підозрюю? Я невдоволений "похвальонами" наших придурків в Інтернет з приводу цього попадання Ну попали - то й попали! "Нас там нєт!" "Там не було знаків Червоного Хреста!" Там була казарма!" І ВСЕ!!! Так ні - "розпустили язики і теліпають ними як собаки - хвостами!
Бо коли Деніцу висунули претензії у Нюрнберзі з приводу того що німецькі моряки розстрілювали екіпажі кораблів союзників з торпедованих суден то він відповів: "А хіба ваші моряки цього з німцями не робили? " І цей пункт звинувачення у суді було знято Це та інші подібні речі врятували Деніца від шибениці Те саме буде й при висуненні обвинувачень Герасимову у розстрілі наших медичних закладів ТОбі цього хочеться? Тепер задай "просте питання" собі: " У мене в голові порядок?"
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23.01.2023 01:13 Відповісти
Не верещи і не грубіянь. А то скидається на те,що ти підозрюєш сам себе. Розмріявся про алібі для герасімова на підставі писанини в інтернеті. Сміх і гріх.
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23.01.2023 03:36 Відповісти
А що мені робить? Мені ще й хочеться тобі матюків нагнуть! Я кажу реальні речі які ВЖЕ мають приклад практичного результату а ти тут мене в "промосковстві" звинувачуєш Скажи - що хорошого ота вчорашня подія дала суспільству? І чи надовго дала? Та про неї "охлос" забуде через два дні Але не забудуть "вони" І нагадають нам в Гаазі І ми будем виглядіть дурнями! Бо Деніца теж звинувачували на підставі "писанини в газеті" "Фелькішер беобахтер"та допитували (опираючись на неї) моряків А у ній такі самі дурні журналюги розписували "геройства" німецьких підводників! Тоді теж були такі як я і такі як ти І історія розсудила А Деніц залишився неповішеним
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23.01.2023 07:54 Відповісти
Надеюсь там теперь VIP морг
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22.01.2023 13:27 Відповісти
Ушпиталили по повній програмі🙂
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22.01.2023 13:31 Відповісти
Не верещіть, це не офіційна заява, а зробили правильно, бо ці суки б долікувались і повернулися б вбивати.
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22.01.2023 13:50 Відповісти
Ну, Ви не знаєте, а я б порадив Вам для початку "зіскочити" з мови ворога, бо навіть це вже викликає недовіру... Щодо формулювання: "Корпуси на території України підлягали знесенню у зв'язку з реконструкцією - які там сиділи бомжі ми не в курсі"." Проявлати "чєловєчность" до паталогічних вбивць - ознака тупості та потенціної жертви.
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22.01.2023 14:12 Відповісти
Стандартна відповідь людини, котра просуває ідею "Русской дємократичной Ураіни". Мені от цікаво, це якась принципова позиція чи просто низький рівень інтелекту, що не дозволяє вивчити українську?
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22.01.2023 14:36 Відповісти
Якась зовсім незрозуміла аргументація Вашої позиції... Ви боїтесь припуститись помилки при написанні? "я припустив що кацапська мова є мовою спілкування" - а чому не суахілі чи ********? Сайт український.
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22.01.2023 14:58 Відповісти
Щодо написів на заборах та станційних туалетах тут гуру СірожаЛещ, давайте його спитаємо
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22.01.2023 15:23 Відповісти
Дебіл промоскальський, неіначе... Хоча ніби і під патріота косиш, а у голові - ні-ні...
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22.01.2023 14:34 Відповісти
я його заспамив за співчуття до нелюдської гидоти. ну сховалася в дитсадку, ну вбили в дитсадку - більше ховатися в таких місцях не буде. Землянки на передовій лінії - там їм буде безпечніше
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22.01.2023 15:09 Відповісти
Так навіщо ж вереск піднімать? Прапора білого з Червоним Хрестом не виставили, а військові автомобілі їздять Значить, склад чи казарма Мовчки ввалили - кацапи самі винні - не виконали вимог Конвенції Та й по тому!!!
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22.01.2023 17:49 Відповісти
Военное преступление против человечности совершено 24.02.22. О чём ты,***** вообще талдычишь???
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22.01.2023 15:40 Відповісти
С какого перепугу ты решил, что кто-то нуждается в твоих советах? Много на себя берёшь.
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22.01.2023 17:08 Відповісти
З самого повідомлення у Телеграм-каналі можна зрозуміти, що у колишньому профілакторії машинобудівного заводу знаходився якийсь дуже засекречений об'єкт, який було знищено ударом Хаймерсу. Все інше - то чиїсь домисли й припущення.
Але журналістам, і справді, треба, спершу, думати, що писати.
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22.01.2023 14:45 Відповісти
ну таки да. но если прикинуть - если там что и было, то вряд ли было что-то лечебное. тупо на инвалидов "химарсы" тратить. да + обеспечение должно было быть (вместо пары ракет может кацапы завезли бы медикаменты - ну, а вдруг). но конечно тиражировать по сми хз, кому-то вероятно нечем заняться.
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22.01.2023 15:41 Відповісти
1. Ворог, поранений він чи ні - це все одно ворог
2. Ворог лікувався на окупованій територіі України, а не на московщині

Тобто, Україна мала право бити по ворогу
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22.01.2023 19:11 Відповісти
Аллах і К.Диров вилікують остаточно мерзоту )
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22.01.2023 13:49 Відповісти
Так там була ветеринарна клініка!
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22.01.2023 14:17 Відповісти
Такие вещи нельзя афишировать. Шпитали обстреливать нельзя
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22.01.2023 14:18 Відповісти
Шпитали - нельзя, госпиталя - можно.
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22.01.2023 14:32 Відповісти
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22.01.2023 15:10 Відповісти
Кто запустил "утку" про госпиталь?! С каких пор гражданский профилакторий стал военным госпиталем? Это был VIP отель, где секретно размещались кадыровские террористы и проходили профилактические процедуры. Надо называть вещи своими именами.
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22.01.2023 14:50 Відповісти
Ну да, тщатетельнее формулируйте, тщательнее
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22.01.2023 20:46 Відповісти
Надеемся, что на крыше не было знака Красный крест!
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22.01.2023 14:19 Відповісти
типу мусульманам зверху хреста намалювали. Так то вони від того й повзривалися.
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22.01.2023 15:11 Відповісти
Теперь, я так понял, надо ждать обстрел украинских госпиталей? Ведь их еще не было.
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22.01.2023 14:26 Відповісти
Да??? А Харківській військовий госпіталь чи госпіталь харківського УМВС навесні "нє в счьот"???
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22.01.2023 14:42 Відповісти
вже рік москалі херачать по цивільним об'єктам, в Маріуполі драм театр завалили бомбою в тону. А на цензор приходять люди з коментами, що дають враження, ніби ці коментатори тільки но з Місяця звалилися.
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22.01.2023 15:14 Відповісти
Ой,какое горе. В госпиталь с овце@бами попали.Неофициальный при том. Куда там дому в Днепре или супермаркету в Кременчуге.
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22.01.2023 15:18 Відповісти
Бутусов ! І навіщо про це писати ? щоб всі пораділи з цього приводу ? Ви на Цензорі постійно критикуєте керівництво держави ( і це правильно ) , а що самі робите ? , пишите щоб українці пораділи що прилетіло в шпиталь . То тоді чим ми відрізняємось від орків ?
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22.01.2023 14:34 Відповісти
В тебе з головою все добре?
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22.01.2023 15:19 Відповісти
Украинские защитники нанесли удар по госпиталю оккупантов на оккупированной Луганщине. Источник:

===================

Удар по госпиталю - военное преступление. Может кто-то неправильно поняли правильно будет по профилакторию?
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22.01.2023 14:41 Відповісти
Не по госпиталю, а по логову бандформирования.
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22.01.2023 14:43 Відповісти
или так
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22.01.2023 14:45 Відповісти
Не преступление, поскольку кацапстан не об'являл нам войну (якась ліва "СВО"), поэтому не подпадает под действие Женевских конвенций о правилах ведения войны.
А если объявят, то кацапстан сразу же исключается из РБ ООН, в состветствии с Уставом ООН.
Хотели и рыбку съесть, и ***** сесть. Но так не бывает...
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22.01.2023 14:52 Відповісти
Где обозначение,что это госпиталь? Это раз. Во-вторых,с каких пор и кого это останавливало при уничтожении оккупантов в оккупированном ими населенном пункте?
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22.01.2023 15:10 Відповісти
а пішов в слід кораблю защітнік. Окупантів на нашу територію ніхто не звав. Раша війну не об'являла. які ще правила ведення, коли московія плює на будь-яке міжнародне право і творить геноцид?
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22.01.2023 15:17 Відповісти
Кацапня уже пишет не ВСУ , а ВФУ. "Вооруженные формирования Украины". Зачем это? Для чего это? Это типа "на Украине".С понтом,хоть как-то самоутвердиться. Ну что это,как не моральное убожество этого дикого племени?
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22.01.2023 14:55 Відповісти
Та вони ж кажуть, що ми - недодержава. У недодержави не може бути "вооруженных сил", можуть бути лише "вооруженные формирования". Ні українська влада, а "києвський режим".
Тут все зрозуміло.
Вони цю термінологію ще з лютого використорують. Я вже не заморачуюсь.
Просто коли українські "вооруженные формирования" зайдуть у Москву, то треба буде цим умнікам піздюлєй навішати...
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22.01.2023 15:11 Відповісти
Не случайно Кадиевка: кадыров как раз собрался завозить на оккупированые территории кадиев
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22.01.2023 15:19 Відповісти
Росгвардія не є складовою частиною ЗС рашки. Це разом з ФСБ формування окупаційного режиму як і Женькіна орда.
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22.01.2023 15:31 Відповісти
Якщо це був госпіталь, то не офіційний. І можливо не тільки. Про госпіталь пише "местний житель": "...засекретились".)
В оригіналі від СтратКом ЗСУ наразі повідомляється про "місце розташування кадирівців":
"Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.
Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців
Більше не будуть!"
Любо!
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22.01.2023 16:35 Відповісти
Такого рода новости не стоит распространять. По крайней мере не в таком контексте. У меня нет сочувствия к оккупантам, гореть им всем в аду, но сознательный удар по госпиталю (даже военному) - это военное преступление, подстава для страны. Уже лучше бы написали "по казарме" или "по месту сосредоточения личного состава" оккупационных войск - тогда это легитимная военная цель. А так после войны трибунал будет не только за путиным / лукашенко бегать, а и за нашими военными. Вспомните Югославию - моральная правота была на стороне Боснии, Хорватии, Словении. Но судили не только сербов - Хорватии для вступления в ЕС тоже пришлось своих военных выдавать в Гаагу за подобного рода фокусы . . . И это чуть не привело там к острейшему внутриполитическому кризису.
Так что "умники" в редакции Цензор.нет, включите мозги, если они у вас есть, конечно.
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22.01.2023 17:27 Відповісти
Все просто. Не х_й шастать. А ЗСУ нехай щастить.
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22.01.2023 18:15 Відповісти
Всё по воле Аллаха. Аллаху акбар!
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23.01.2023 10:18 Відповісти
 
 