ЗСУ вдарили по "VIP-шпиталю" рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом
Українські захисники завдали удару по шпиталю окупантів на окупованій Луганщині.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.
Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!" - йдеться в повідомленні.
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У нас есть для кафыровцев предложение: разоружайте всех русаков-мобиков (и чвк) по-максимуму, снимайте всю тактическую экипировку, насилуйте пару самых сладких русаков с жопкой как у овцы, затем передавайте координаты их дислокации для нас. Чем больше будете сливать, тем безопаснее будем вам самим. Половину тактической экипировки оставляйте себе, вам пригодится в гражданской войне, другую половину нам за оплату безопасности.
Конвенція
про поліпшення долі поранених і хворих
у діючих арміях
{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }
Розділ III
МЕДИЧНІ ФОРМУВАННЯ ТА УСТАНОВИ
Стаття 19
На стаціонарні установи та пересувні медичні формування
медичної служби за жодних обставин не може здійснюватися напад,
натомість сторони конфлікту оберігають і захищають їх. Якщо вони
потрапляють під владу супротивної сторони, їхній персонал може
продовжувати виконувати свої обов'язки доти, доки держава, яка їх
полонила, сама не забезпечить необхідний догляд за пораненими та
хворими, виявленими в таких установах та формуваннях.
Відповідальні органи влади, по можливості, забезпечують таке
розміщення зазначених медичних установ і формувань, при якому
їхній безпеці не можуть загрожувати напади на військові об'єкти.
Так хто "при тямі"-а хто"без"
Єдине чим можна "відмазаться" - на госпіталі не було чітки видимих знаків Червоного Хреста Але хвалиться подібним у Інтернет? Ідіотизм вищої проби! (хоча не виключаю і кацапської провокації в Інтернет)
Бо коли Деніцу висунули претензії у Нюрнберзі з приводу того що німецькі моряки розстрілювали екіпажі кораблів союзників з торпедованих суден то він відповів: "А хіба ваші моряки цього з німцями не робили? " І цей пункт звинувачення у суді було знято Це та інші подібні речі врятували Деніца від шибениці Те саме буде й при висуненні обвинувачень Герасимову у розстрілі наших медичних закладів ТОбі цього хочеться? Тепер задай "просте питання" собі: " У мене в голові порядок?"
Але журналістам, і справді, треба, спершу, думати, що писати.
2. Ворог лікувався на окупованій територіі України, а не на московщині
Тобто, Україна мала право бити по ворогу
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Удар по госпиталю - военное преступление. Может кто-то неправильно поняли правильно будет по профилакторию?
А если объявят, то кацапстан сразу же исключается из РБ ООН, в состветствии с Уставом ООН.
Хотели и рыбку съесть, и ***** сесть. Но так не бывает...
Тут все зрозуміло.
Вони цю термінологію ще з лютого використорують. Я вже не заморачуюсь.
Просто коли українські "вооруженные формирования" зайдуть у Москву, то треба буде цим умнікам піздюлєй навішати...
В оригіналі від СтратКом ЗСУ наразі повідомляється про "місце розташування кадирівців":
"Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.
Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців
Більше не будуть!"
Любо!
Так что "умники" в редакции Цензор.нет, включите мозги, если они у вас есть, конечно.