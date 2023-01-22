ЗСУ вдарили по "VIP-шпиталю" рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом

Українські захисники завдали удару по шпиталю окупантів на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.



Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!" - йдеться в повідомленні.

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