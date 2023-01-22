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Новости Война
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ВСУ ударили по "VIP-госпиталю" рашистов в оккупированной Кадиевке, - СтратКом

Украинские защитники нанесли удар по госпиталю оккупантов на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область. Оккупированный Стаханов, он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием.

Недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы. Больше не будут!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уничтожение вражеского склада боеприпасов на Запорожском направлении. ВИДЕО

ВСУ ударили по VIP-госпиталю рашистов в оккупированной Кадиевке, - СтратКом 01
ВСУ ударили по VIP-госпиталю рашистов в оккупированной Кадиевке, - СтратКом 02
ВСУ ударили по VIP-госпиталю рашистов в оккупированной Кадиевке, - СтратКом 03

Автор: 

уничтожение (6830) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+52
Ветериарная клиника .
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22.01.2023 13:11
+21
Наші воіни гарно підлікували кадирівців , щоби більше не хворали
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22.01.2023 13:20
+15
Кто запустил "утку" про госпиталь?! С каких пор гражданский профилакторий стал военным госпиталем? Это был VIP отель, где секретно размещались кадыровские террористы и проходили профилактические процедуры. Надо называть вещи своими именами.
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22.01.2023 14:50
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Ветериарная клиника .
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22.01.2023 13:11 Ответить
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22.01.2023 13:18 Ответить
Ветеринарну клініку було б дуже жаль, не порівнюйте кардинально різні речі...
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22.01.2023 14:13 Ответить
Оце діло -- а то ліки персонал годівля .
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22.01.2023 13:11 Ответить
чекаємо на Тік-ток з потойбічя
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22.01.2023 13:11 Ответить
300 + 300 = 200 + 200 + 200
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22.01.2023 13:12 Ответить
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22.01.2023 13:13 Ответить
Було б краще щоб у новині була ще й інформація про склад зброї прямо в тому приміщені. А то налізуть всілякі гуманісти з тезами правил конвенційної війни.
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22.01.2023 13:16 Ответить
Хай лізуть на Уй!!!
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22.01.2023 14:14 Ответить
Бедные кафыровцы, уже не знают, куда спрятаться. Где ваши тик-токи, давно не слышал?

У нас есть для кафыровцев предложение: разоружайте всех русаков-мобиков (и чвк) по-максимуму, снимайте всю тактическую экипировку, насилуйте пару самых сладких русаков с жопкой как у овцы, затем передавайте координаты их дислокации для нас. Чем больше будете сливать, тем безопаснее будем вам самим. Половину тактической экипировки оставляйте себе, вам пригодится в гражданской войне, другую половину нам за оплату безопасности.
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22.01.2023 13:20 Ответить
Не пробовал общатся с баранами? Они точно также воспримут твои советы.
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22.01.2023 17:02 Ответить
Наші воіни гарно підлікували кадирівців , щоби більше не хворали
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22.01.2023 13:20 Ответить
Придурки! Дали привід кацапам вереск в ООН піднять!
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22.01.2023 13:26 Ответить
Та це арестович чергову дурку писнув. Яке воно мстиве! Ну вигнали - йди собі з миром на йух, а воно паскудить.
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22.01.2023 13:47 Ответить
Хай піднімають - і що? Що їхні дирківці робили на території іншої держави зі зброєю - перше питання у відповідь.
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22.01.2023 13:52 Ответить
Та вони і без привіду верещать.
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22.01.2023 14:14 Ответить
Я тут "цитатку" цікаву виклав!
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22.01.2023 17:45 Ответить
Ти взагалі при тямі? Не чекав від тебе подібної маячні.🤦
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22.01.2023 15:03 Ответить
Чому? Це ж колишній савєцкій замполіт Зараз спєц по «праву війни»(це він так МГП називає)
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22.01.2023 15:18 Ответить
Ну куди ж мені до колишнього прапора? "Куски" в армії - найрозумніші! Недарма в Радянській армії у них погони були схожі на генеральські!
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22.01.2023 17:43 Ответить
Ти про яких прапорів тут пишеш,портянка? Я ніколи не був ні куском, ні сундуком. Я був головним старшиною .
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22.01.2023 19:30 Ответить
Ще гірше - "морський унтер" "Тупой - но преданный!" Я там цитату з Женевської конвенції виклав Вона не складніша Статуту внутрішньої служби Почитай - може порозумнішаєш!
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22.01.2023 19:37 Ответить
Женевська конвенція І

Конвенція
про поліпшення долі поранених і хворих
у діючих арміях




{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }


Розділ III
МЕДИЧНІ ФОРМУВАННЯ ТА УСТАНОВИ

Стаття 19

На стаціонарні установи та пересувні медичні формування
медичної служби за жодних обставин не може здійснюватися напад,
натомість сторони конфлікту оберігають і захищають їх. Якщо вони
потрапляють під владу супротивної сторони, їхній персонал може
продовжувати виконувати свої обов'язки доти, доки держава, яка їх
полонила, сама не забезпечить необхідний догляд за пораненими та
хворими, виявленими в таких установах та формуваннях.

Відповідальні органи влади, по можливості, забезпечують таке
розміщення зазначених медичних установ і формувань, при якому
їхній безпеці не можуть загрожувати напади на військові об'єкти.

Так хто "при тямі"-а хто"без"
Єдине чим можна "відмазаться" - на госпіталі не було чітки видимих знаків Червоного Хреста Але хвалиться подібним у Інтернет? Ідіотизм вищої проби! (хоча не виключаю і кацапської провокації в Інтернет)
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22.01.2023 17:41 Ответить
Це був офіційний госпіталь мо рф? Задай собі це просте питання,перед тим,як лити сльози за нещасними окупантами.
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23.01.2023 00:00 Ответить
Ти "з дуба впав"? Чого це я повинен "лить сльози"? Бл*** - аж бісить! Невже ДЛБЙБів на світі більше ніж я підозрюю? Я невдоволений "похвальонами" наших придурків в Інтернет з приводу цього попадання Ну попали - то й попали! "Нас там нєт!" "Там не було знаків Червоного Хреста!" Там була казарма!" І ВСЕ!!! Так ні - "розпустили язики і теліпають ними як собаки - хвостами!
Бо коли Деніцу висунули претензії у Нюрнберзі з приводу того що німецькі моряки розстрілювали екіпажі кораблів союзників з торпедованих суден то він відповів: "А хіба ваші моряки цього з німцями не робили? " І цей пункт звинувачення у суді було знято Це та інші подібні речі врятували Деніца від шибениці Те саме буде й при висуненні обвинувачень Герасимову у розстрілі наших медичних закладів ТОбі цього хочеться? Тепер задай "просте питання" собі: " У мене в голові порядок?"
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23.01.2023 01:13 Ответить
Не верещи і не грубіянь. А то скидається на те,що ти підозрюєш сам себе. Розмріявся про алібі для герасімова на підставі писанини в інтернеті. Сміх і гріх.
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23.01.2023 03:36 Ответить
А що мені робить? Мені ще й хочеться тобі матюків нагнуть! Я кажу реальні речі які ВЖЕ мають приклад практичного результату а ти тут мене в "промосковстві" звинувачуєш Скажи - що хорошого ота вчорашня подія дала суспільству? І чи надовго дала? Та про неї "охлос" забуде через два дні Але не забудуть "вони" І нагадають нам в Гаазі І ми будем виглядіть дурнями! Бо Деніца теж звинувачували на підставі "писанини в газеті" "Фелькішер беобахтер"та допитували (опираючись на неї) моряків А у ній такі самі дурні журналюги розписували "геройства" німецьких підводників! Тоді теж були такі як я і такі як ти І історія розсудила А Деніц залишився неповішеним
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23.01.2023 07:54 Ответить
Надеюсь там теперь VIP морг
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22.01.2023 13:27 Ответить
Ушпиталили по повній програмі🙂
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22.01.2023 13:31 Ответить
Не верещіть, це не офіційна заява, а зробили правильно, бо ці суки б долікувались і повернулися б вбивати.
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22.01.2023 13:50 Ответить
Ну, Ви не знаєте, а я б порадив Вам для початку "зіскочити" з мови ворога, бо навіть це вже викликає недовіру... Щодо формулювання: "Корпуси на території України підлягали знесенню у зв'язку з реконструкцією - які там сиділи бомжі ми не в курсі"." Проявлати "чєловєчность" до паталогічних вбивць - ознака тупості та потенціної жертви.
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22.01.2023 14:12 Ответить
Стандартна відповідь людини, котра просуває ідею "Русской дємократичной Ураіни". Мені от цікаво, це якась принципова позиція чи просто низький рівень інтелекту, що не дозволяє вивчити українську?
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22.01.2023 14:36 Ответить
Якась зовсім незрозуміла аргументація Вашої позиції... Ви боїтесь припуститись помилки при написанні? "я припустив що кацапська мова є мовою спілкування" - а чому не суахілі чи ********? Сайт український.
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22.01.2023 14:58 Ответить
Щодо написів на заборах та станційних туалетах тут гуру СірожаЛещ, давайте його спитаємо
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22.01.2023 15:23 Ответить
Дебіл промоскальський, неіначе... Хоча ніби і під патріота косиш, а у голові - ні-ні...
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22.01.2023 14:34 Ответить
я його заспамив за співчуття до нелюдської гидоти. ну сховалася в дитсадку, ну вбили в дитсадку - більше ховатися в таких місцях не буде. Землянки на передовій лінії - там їм буде безпечніше
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22.01.2023 15:09 Ответить
Так навіщо ж вереск піднімать? Прапора білого з Червоним Хрестом не виставили, а військові автомобілі їздять Значить, склад чи казарма Мовчки ввалили - кацапи самі винні - не виконали вимог Конвенції Та й по тому!!!
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22.01.2023 17:49 Ответить
Военное преступление против человечности совершено 24.02.22. О чём ты,***** вообще талдычишь???
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22.01.2023 15:40 Ответить
С какого перепугу ты решил, что кто-то нуждается в твоих советах? Много на себя берёшь.
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22.01.2023 17:08 Ответить
З самого повідомлення у Телеграм-каналі можна зрозуміти, що у колишньому профілакторії машинобудівного заводу знаходився якийсь дуже засекречений об'єкт, який було знищено ударом Хаймерсу. Все інше - то чиїсь домисли й припущення.
Але журналістам, і справді, треба, спершу, думати, що писати.
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22.01.2023 14:45 Ответить
ну таки да. но если прикинуть - если там что и было, то вряд ли было что-то лечебное. тупо на инвалидов "химарсы" тратить. да + обеспечение должно было быть (вместо пары ракет может кацапы завезли бы медикаменты - ну, а вдруг). но конечно тиражировать по сми хз, кому-то вероятно нечем заняться.
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22.01.2023 15:41 Ответить
1. Ворог, поранений він чи ні - це все одно ворог
2. Ворог лікувався на окупованій територіі України, а не на московщині

Тобто, Україна мала право бити по ворогу
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22.01.2023 19:11 Ответить
Аллах і К.Диров вилікують остаточно мерзоту )
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22.01.2023 13:49 Ответить
Так там була ветеринарна клініка!
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22.01.2023 14:17 Ответить
Такие вещи нельзя афишировать. Шпитали обстреливать нельзя
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22.01.2023 14:18 Ответить
Шпитали - нельзя, госпиталя - можно.
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22.01.2023 14:32 Ответить
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22.01.2023 15:10 Ответить
Кто запустил "утку" про госпиталь?! С каких пор гражданский профилакторий стал военным госпиталем? Это был VIP отель, где секретно размещались кадыровские террористы и проходили профилактические процедуры. Надо называть вещи своими именами.
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22.01.2023 14:50 Ответить
Ну да, тщатетельнее формулируйте, тщательнее
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22.01.2023 20:46 Ответить
Надеемся, что на крыше не было знака Красный крест!
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22.01.2023 14:19 Ответить
типу мусульманам зверху хреста намалювали. Так то вони від того й повзривалися.
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22.01.2023 15:11 Ответить
Теперь, я так понял, надо ждать обстрел украинских госпиталей? Ведь их еще не было.
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22.01.2023 14:26 Ответить
Да??? А Харківській військовий госпіталь чи госпіталь харківського УМВС навесні "нє в счьот"???
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22.01.2023 14:42 Ответить
вже рік москалі херачать по цивільним об'єктам, в Маріуполі драм театр завалили бомбою в тону. А на цензор приходять люди з коментами, що дають враження, ніби ці коментатори тільки но з Місяця звалилися.
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22.01.2023 15:14 Ответить
Ой,какое горе. В госпиталь с овце@бами попали.Неофициальный при том. Куда там дому в Днепре или супермаркету в Кременчуге.
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22.01.2023 15:18 Ответить
Бутусов ! І навіщо про це писати ? щоб всі пораділи з цього приводу ? Ви на Цензорі постійно критикуєте керівництво держави ( і це правильно ) , а що самі робите ? , пишите щоб українці пораділи що прилетіло в шпиталь . То тоді чим ми відрізняємось від орків ?
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22.01.2023 14:34 Ответить
В тебе з головою все добре?
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22.01.2023 15:19 Ответить
Украинские защитники нанесли удар по госпиталю оккупантов на оккупированной Луганщине. Источник:

===================

Удар по госпиталю - военное преступление. Может кто-то неправильно поняли правильно будет по профилакторию?
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22.01.2023 14:41 Ответить
Не по госпиталю, а по логову бандформирования.
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22.01.2023 14:43 Ответить
или так
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22.01.2023 14:45 Ответить
Не преступление, поскольку кацапстан не об'являл нам войну (якась ліва "СВО"), поэтому не подпадает под действие Женевских конвенций о правилах ведения войны.
А если объявят, то кацапстан сразу же исключается из РБ ООН, в состветствии с Уставом ООН.
Хотели и рыбку съесть, и ***** сесть. Но так не бывает...
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22.01.2023 14:52 Ответить
Где обозначение,что это госпиталь? Это раз. Во-вторых,с каких пор и кого это останавливало при уничтожении оккупантов в оккупированном ими населенном пункте?
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22.01.2023 15:10 Ответить
а пішов в слід кораблю защітнік. Окупантів на нашу територію ніхто не звав. Раша війну не об'являла. які ще правила ведення, коли московія плює на будь-яке міжнародне право і творить геноцид?
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22.01.2023 15:17 Ответить
Кацапня уже пишет не ВСУ , а ВФУ. "Вооруженные формирования Украины". Зачем это? Для чего это? Это типа "на Украине".С понтом,хоть как-то самоутвердиться. Ну что это,как не моральное убожество этого дикого племени?
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22.01.2023 14:55 Ответить
Та вони ж кажуть, що ми - недодержава. У недодержави не може бути "вооруженных сил", можуть бути лише "вооруженные формирования". Ні українська влада, а "києвський режим".
Тут все зрозуміло.
Вони цю термінологію ще з лютого використорують. Я вже не заморачуюсь.
Просто коли українські "вооруженные формирования" зайдуть у Москву, то треба буде цим умнікам піздюлєй навішати...
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22.01.2023 15:11 Ответить
Не случайно Кадиевка: кадыров как раз собрался завозить на оккупированые территории кадиев
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22.01.2023 15:19 Ответить
Росгвардія не є складовою частиною ЗС рашки. Це разом з ФСБ формування окупаційного режиму як і Женькіна орда.
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22.01.2023 15:31 Ответить
Якщо це був госпіталь, то не офіційний. І можливо не тільки. Про госпіталь пише "местний житель": "...засекретились".)
В оригіналі від СтратКом ЗСУ наразі повідомляється про "місце розташування кадирівців":
"Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.
Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців
Більше не будуть!"
Любо!
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22.01.2023 16:35 Ответить
Такого рода новости не стоит распространять. По крайней мере не в таком контексте. У меня нет сочувствия к оккупантам, гореть им всем в аду, но сознательный удар по госпиталю (даже военному) - это военное преступление, подстава для страны. Уже лучше бы написали "по казарме" или "по месту сосредоточения личного состава" оккупационных войск - тогда это легитимная военная цель. А так после войны трибунал будет не только за путиным / лукашенко бегать, а и за нашими военными. Вспомните Югославию - моральная правота была на стороне Боснии, Хорватии, Словении. Но судили не только сербов - Хорватии для вступления в ЕС тоже пришлось своих военных выдавать в Гаагу за подобного рода фокусы . . . И это чуть не привело там к острейшему внутриполитическому кризису.
Так что "умники" в редакции Цензор.нет, включите мозги, если они у вас есть, конечно.
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22.01.2023 17:27 Ответить
Все просто. Не х_й шастать. А ЗСУ нехай щастить.
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22.01.2023 18:15 Ответить
Всё по воле Аллаха. Аллаху акбар!
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23.01.2023 10:18 Ответить
 
 