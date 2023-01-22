ВСУ ударили по "VIP-госпиталю" рашистов в оккупированной Кадиевке, - СтратКом

Украинские защитники нанесли удар по госпиталю оккупантов на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область. Оккупированный Стаханов, он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием.

Недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы. Больше не будут!" - говорится в сообщении.

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