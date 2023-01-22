КДБ Білорусі затримало і помістило у психлікарню 15-річного брата адміна Telegram-каналу, який відстежує переміщення військ РФ, - "Беларускі Гаюн"
Стало відомо, що КДБ Білорусі затримав та утримує неповнолітнього підлітка - рідного брата адміністратора опозиційного ТГ-каналу @belzhd_live ("Сообщества железнодорожников Беларуси"), який відстежує та публікує інформацію про російські військові ешелони в Білорусі.
Про це пише Telegram-канал Беларускі Гаюн, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає Гаюн, 15-річного брата адміна Спільноти залізничників Білорусі затримав КДБ. Хлопця три доби утримували в ізоляторі внутрішнього утримування на Окрестіно, не допускаючи до нього ні батьків, ні адвоката. Згодом його перевели до психіатричної лікарні.
"Ми не знаємо, що робили з дитиною весь цей час, у п'ятницю його звільнили з-під варти та направили до Республіканського науково-практичного центру психічного здоров'я (Новинки)", - пише @belzhd_live.
При цьому на підлітка відкрито кримінальну справу за ст. 208 ч. 2 КК Республіки Білорусь (здирництво).
"У вас напевно вже постало питання: "Навіщо?" А тому, що шляхом тиску на близького родича лукашисти тиснуть на @belzhd_live. Вони вимагають видалити Telegram-канал та припинити діяльність", - уточнює Гаюн.
І нагадує, що саме телеграм-канал @belzhd_live від початку війни уважно стежить та публікує інформацію про величезну кількість військових ешелонів окупаційних військ ЗС РФ, які прибувають до Білорусі.
"Ця інформація дуже заважає планам Путіна та Лукашенка - і це не перебільшення. Ми впевнені, що, в тому числі завдяки роботі @belzhd_live, вдалося значно сповільнити і розголосити рух військових ешелонів ЗС РФ перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року", - констатує Гаюн.
За словами учасників каналу, ось реальність, з якою стикаються білоруси щодня.
"І це прямий доказ того, що режим Лукашенка де-факто терористичний. А білоруси, яких затримують із політичних причин чи за підтримку України, опиняються у заручниках у прямому розумінні", - засвідчує Гаюн.
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І ви впевнені, що ці білоруси вже не перетворилися на українців?
Ну і всередині Біломосковії ще нехай 1000 гідних білорусів є - решта відстій, і країна Біломосковія відстій
2019 год:
Среди лидеров других государств украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно. Таковы результаты http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_ukraincev_k_mirovym_lideram.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг.
2021 год:
Справедливости ради стоит отметить, что его рейтинг в Украине после 20-го года, массовых избиений и пыток беларусов упал в два раза: 34% положительно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы результаты https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_otdelnyh_voprosov_mezhdunarodnoy_politiki_2-4_sentyabrya_2021.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг 2-4 СЕНТЯБРЯ 2021.
Ещё раз!!!
Сентябрь 2021 года. Полтора года назад. Беларусь тонет в крови и пытках. Тысячи политзаключённых. Треть населения Украины закаханая у Лукашенко.
И только в 2022 году 96% украинцев стали негативно относятся к Александру Лукашенко. Для того чтобы у вас открылись глаза на вашего улюбленного политика, вам понадобилась Буча.
За південь та схід взагалі мовчу....