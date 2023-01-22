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Новини Репресії в Білорусі
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КДБ Білорусі затримало і помістило у психлікарню 15-річного брата адміна Telegram-каналу, який відстежує переміщення військ РФ, - "Беларускі Гаюн"

лукашенко

Стало відомо, що КДБ Білорусі затримав та утримує неповнолітнього підлітка - рідного брата адміністратора опозиційного ТГ-каналу @belzhd_live ("Сообщества железнодорожников Беларуси"), який відстежує та публікує інформацію про російські військові ешелони в Білорусі.

Про це пише  Telegram-канал Беларускі Гаюн, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає Гаюн, 15-річного брата адміна Спільноти залізничників Білорусі затримав КДБ. Хлопця три доби утримували в ізоляторі внутрішнього утримування на Окрестіно, не допускаючи до нього ні батьків, ні адвоката. Згодом його перевели до психіатричної лікарні.

"Ми не знаємо, що робили з дитиною весь цей час, у п'ятницю його звільнили з-під варти та направили до Республіканського науково-практичного центру психічного здоров'я (Новинки)", - пише @belzhd_live.

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При цьому на підлітка відкрито кримінальну справу за ст. 208 ч. 2 КК Республіки Білорусь (здирництво).

"У вас напевно вже постало питання: "Навіщо?" А тому, що шляхом тиску на близького родича лукашисти тиснуть на @belzhd_live. Вони вимагають видалити Telegram-канал та припинити діяльність", - уточнює Гаюн.

І нагадує, що саме телеграм-канал @belzhd_live від початку війни уважно стежить та публікує інформацію про величезну кількість військових ешелонів окупаційних військ ЗС РФ, які прибувають до Білорусі.

"Ця інформація дуже заважає планам Путіна та Лукашенка - і це не перебільшення. Ми впевнені, що, в тому числі завдяки роботі @belzhd_live, вдалося значно сповільнити і розголосити рух військових ешелонів ЗС РФ перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року", - констатує Гаюн.

За словами учасників каналу, ось реальність, з якою стикаються білоруси щодня.

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"І це прямий доказ того, що режим Лукашенка де-факто терористичний. А білоруси, яких затримують із політичних причин чи за підтримку України, опиняються у заручниках у прямому розумінні", - засвідчує Гаюн.

Автор: 

армія рф (17207) Білорусь (7923) репресії (1621) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+16
Не українців, а москворотих валянків.
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22.01.2023 20:14
+8
Лукашенко любимый лидер украинцев был до войны. Напоминаю.
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22.01.2023 19:59
+7
таракани *бані прийде час і полк кастуся та ЗСУ до них завітають і почистять Білорусь від нечесті москальсько
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22.01.2023 20:11
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Уважаемый а при чём тут герб?Что это у вас за намёки...?Вы научитесь отличать,бульбофюрера от простых белорусов,живущих в своём государстве.Надеюсь вам не нужно напоминать,сколько белорусов в ЗСУ???Те же тг-каналы белорусов,как нам маякуют за полёты кацапни.....А вы что?Некрасиво...
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22.01.2023 20:03 Відповісти
і скільки білорусів у ЗСУ - 500 набереться?

І ви впевнені, що ці білоруси вже не перетворилися на українців?

Ну і всередині Біломосковії ще нехай 1000 гідних білорусів є - решта відстій, і країна Біломосковія відстій
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22.01.2023 20:12 Відповісти
Вже більше, вони вже в корпус розгортаються.
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22.01.2023 20:36 Відповісти
А Вы заметили, что Украина закрыла границу и желающим служить в полку Калиновского нужно проходить какой то квест? А желающих много. В десятки раз больше чем нынешняя численность полка.
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22.01.2023 20:55 Відповісти
совковий герб - герб усіх білорусів?
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22.01.2023 20:12 Відповісти
Ну, справа какие-то васильки... Слева - так и напрашивается ответ, мол хлопок...
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22.01.2023 20:36 Відповісти
Это клевер и лен. Я бы добавил еще цветы картофеля и конопли, ее тараканище курит. когда карты рисует со схемами нападений на себя
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23.01.2023 00:47 Відповісти
да нет,усатый уже давно переплюнул совок,он реализовал многое о чем в совке чекисты мечтали,если не брать конечно же сталинский период
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22.01.2023 20:00 Відповісти
Лечение психушкой это как раз Брежнев.
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22.01.2023 20:06 Відповісти
Лукашенко любимый лидер украинцев был до войны. Напоминаю.
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22.01.2023 19:59 Відповісти
Не українців, а москворотих валянків.
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22.01.2023 20:14 Відповісти
лукашенка - фашистский ******** !
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22.01.2023 20:32 Відповісти
до 13 року ***** був найпопулярніший
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22.01.2023 21:22 Відповісти
Ойёй! А в 14-ом - раз и фсьё, фсе украинцы прозрели?

2019 год:
Среди лидеров других государств украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно. Таковы результаты http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_ukraincev_k_mirovym_lideram.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг.
2021 год:
Справедливости ради стоит отметить, что его рейтинг в Украине после 20-го года, массовых избиений и пыток беларусов упал в два раза: 34% положительно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы результаты https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_otdelnyh_voprosov_mezhdunarodnoy_politiki_2-4_sentyabrya_2021.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг 2-4 СЕНТЯБРЯ 2021.

Ещё раз!!!

Сентябрь 2021 года. Полтора года назад. Беларусь тонет в крови и пытках. Тысячи политзаключённых. Треть населения Украины закаханая у Лукашенко.

И только в 2022 году 96% украинцев стали негативно относятся к Александру Лукашенко. Для того чтобы у вас открылись глаза на вашего улюбленного политика, вам понадобилась Буча.
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23.01.2023 09:56 Відповісти
Якщо і був для якоїсь частини населення,- то зараз- все. Показав себе у всій красі: брехливий і підлий боягуз!
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22.01.2023 21:29 Відповісти
Это потому что он помогает России. Не помогал бы, то говорили бы что он хороший парень, а подросток сам заслужил.
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22.01.2023 21:32 Відповісти
Мені в 20-му роцi навіть на Франківщині казали - який у вас гарний президент.... Дайте його нам, ми його тут в дупу цілувати будемо! Решта натовпу тільки слухала, мовчала та заздрісно зітхала....
За південь та схід взагалі мовчу....
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23.01.2023 07:16 Відповісти
нагадаю, руссскагаварясчім украинцам і януковощ був лідором
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22.01.2023 22:10 Відповісти
Це все пестициди..
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22.01.2023 20:00 Відповісти
підлою гебнею засмерділо......
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22.01.2023 20:01 Відповісти
таракани *бані прийде час і полк кастуся та ЗСУ до них завітають і почистять Білорусь від нечесті москальсько
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22.01.2023 20:11 Відповісти
Все, що вміє ця огидна влада- це нищити гідність людей, які мають свою думку….
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22.01.2023 21:25 Відповісти
Пля ну когда же БульбоФюрера+путинаХуйла в психушку отправят?!а лучше на КЛАДОВИЩЕ!!!Главное чтобы точно все знали куда поссать и посрать сходить не ВПАДЛО!!!
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22.01.2023 21:36 Відповісти
 
 