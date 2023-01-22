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Новини
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Німеччина та Франція надаватимуть Україні зброю залежно від ситуації, - декларація

макрон,шольц

Берлін і Париж адаптуватиме свою військову підтримку України відповідно до ситуації на полі бою.

Про це йдеться у Франко-німецькій декларації за результатами Ради з питань безпеки та оборони, яка відбулась 22 січня в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина та Франція продовжуватимуть тісно координувати свою військову підтримку, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, щоби вони могли відновити територіальну цілісність країни. Дві країни адаптуватимуть свою підтримку залежно від розвитку ситуації на місці", - йдеться у документі.

Країни найрішучіше засуджують агресивну війну Росії проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо в політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній. Також буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц та Макрон: Ми продовжимо надавати Україні всю необхідну підтримку

Німеччина та Франція також сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами, зокрема через багатосторонню платформу щодо координації донорів, погоджену Україною, G7, міжнародними фінансовими установами та іншими ключовими партнерами.

"Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, ФРН і Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслюється у декларації.

Дві європейські держави сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, пов’язані з агресивною війною рф проти України, і підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.

"Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого та тривалого миру", - йдеться у декларації.

Також читайте: Макрон припускає можливість надання Україні танків Leclerc, але назвав три умови

Нагадаємо: Канцлер Шольц разом з 19 членами свого Кабінету, а також 120 депутатів німецького Бундестагу, включаючи його керівництво, 22 січня взяли участь у відзначенні 60-річчя Єлисейського договору, які пройшли в Сорбоннському університеті.

Автор: 

Німеччина (7323) Франція (3046) Макрон Емманюель (1451) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+17
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22.01.2023 23:58
+8
Навіщо їм жінки вони ж імпотенти?
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23.01.2023 00:15
+6
Тобто, треба ще кільканадцять Буч та стільки ж Дніпрів щоб через два роки перший лєопард приїхав?
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23.01.2023 00:00
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22.01.2023 23:58 Відповісти
Навіщо їм жінки вони ж імпотенти?
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23.01.2023 00:15 Відповісти
А ви як про це у свої 70 років про це знаєте?
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23.01.2023 06:28 Відповісти
Якщо чоловік не здатен брати на себе відповідальність і приймати складні рішення, то одна лише наявність чоловічих органів нічого не означає.
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23.01.2023 07:10 Відповісти
На ваше щастя вам не потрібне ні одне, ні друге.
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24.01.2023 02:12 Відповісти
Два куколди знайшли один одного.
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23.01.2023 00:20 Відповісти
🤣🤣🤣
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23.01.2023 06:53 Відповісти
За ті гроші, що вони мають, проблем з жінками в них не буде, ще і кастінг будуть робити.
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23.01.2023 00:30 Відповісти
схоже що вже:

цим політичним імпотентам їхні жінки так і дають, як вони нам танки
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23.01.2023 02:03 Відповісти
Щоби тебе давало й не переставало.
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23.01.2023 08:39 Відповісти
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22.01.2023 23:59 Відповісти
Тобто, треба ще кільканадцять Буч та стільки ж Дніпрів щоб через два роки перший лєопард приїхав?
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23.01.2023 00:00 Відповісти
цевже фсе? допомога закінчена по ходу
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23.01.2023 00:00 Відповісти
Знов морковка перед носом.
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23.01.2023 00:04 Відповісти
Тобто коли почнете відступати по всій лінії фронту, тоді шось і дамо. Але не факт, що одразу і не зовсім те, що вам потрібно. Самі вирішуватимемо....
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23.01.2023 00:04 Відповісти
Всі ******* бути з переможцями, якщо українці і далі крошитимуть русню успішно, навіть німці дадуть танки, а зараз вони ще сумніваються.
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23.01.2023 00:19 Відповісти
Не тільки орки виродки...
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23.01.2023 00:12 Відповісти
Тупой и ещё тупее тупого 2...
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23.01.2023 00:14 Відповісти
танков нет ,но ви держитесь- мусье Макрон , хер Шольц
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23.01.2023 00:19 Відповісти
Вони не вірять в Україну. Тому думають, чим їм воювати, коли орки до них дійдуть. Вони відповідають за свій народ, тому мають на це право. Я не думаю, що Україна не вчинила так само, якби була на їх місці.
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23.01.2023 00:26 Відповісти
і з чим же орки до них підійдуть ?
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23.01.2023 00:50 Відповісти
Україна: сама стримує повномасштабне вторгнення оркостану вже рік навіть при дуже обмеженому постачанні зброї.

Німці: щось ми в них не віримо.
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23.01.2023 07:43 Відповісти
Нагадує наше бюджетне фінансування!
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23.01.2023 00:31 Відповісти
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23.01.2023 00:37 Відповісти
Бабка надвое гадала- то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет))
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23.01.2023 00:39 Відповісти
будуть тягнути кота яйця
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23.01.2023 00:40 Відповісти
"вы не понимаете, это другое!"

соціал-демократичні політики є вивіскою західних фінансових кіл, які очевидно таки отримують свою частину зиску з газо-нафтової торговлі москви.

є добре замаскована європейська опозиція, якій набридла американо-центрична система, і яка може отримати свій шанс після того як росія зруйнує їснуючі правила.

"комплекс вини", "непроста історія стосунків", "загроза ядерної війни" - то все легкодоступні для піарного вжитку кліше.

насправді йдуть зовсім інші процеси.

і ми їх поки що не бачимо.
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23.01.2023 01:22 Відповісти
Хитрожопа війна з США, рашкою і східною частиною ЄС
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23.01.2023 02:12 Відповісти
СБУ, куда вы смотрите?
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23.01.2023 06:45 Відповісти
Что и требовалось доказать. Оружие будут давать порционно. Чтобы и нас не снесли, но и мы сильно вперед не побежали. Нас не бросят. Хотели бы, бросили с самого начала. Это было бы и проще и дешевле. Капиталисты такие вещи просчитывают. Но и развал рахи для них страшен. Они просто хотят больно щелкнуть по носу зажравшихся касапов. Которым дали шанс стать хоть и богатым, но все же сырьевым придатком запада, по типу Саудовской Аравии. Арабы кстати с этим смирились и живут себе спокойно в своем зажиточном средневековье, мркобесяотихоньку, но в пределах своего аула и в геополитику не рыпаются. А вот плешивому карлику захотелось империи и мирового господства и руцкага мира во всем мире. Его просто проучат. Больно. Так чтобы в ближайшие пару поколений запомнилось и уже повторить не хотелось. Это хорошо. Но есть и плохое. Делать это будут на наш счет и нашей кровью. Можно конечно пофантазировать что это наша война с империей за независимость или борьба света и тьмы, добра и зла, но... В общем это будет очень долгая война и до ******* кровавая.(
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23.01.2023 01:35 Відповісти
это наша война с империей за независимость, это побег рабов от фараона. Колесницы фараона покроет море, бо иначе не может быть
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23.01.2023 01:58 Відповісти
Схоже, скоріше Господь Бог спустить з неба ці долбані леопарди, аніж роздупляться політичні імпотенти
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23.01.2023 02:06 Відповісти
Дитя мое, 10 черных грехов человеческтх подразделяются на 3 категории: 1). Грехи тела( в том числе убийство). 2). Злословие и суесловие. 3). Грехи , совершаемые мыслью. По всем трем у вас прокол: 1)Своим морщинистым задом виляете перед кацапами. 2)Вы уже столько насуесловили , шо имеете черную метку... В случае чего , никнитесь, тока чистосердечно, помогу с проблемой. 3). Прежде чем сказать, вы же так подумали... Мой совет, не мешкая , - в украинскую церковь, поставить свечу и раскаяться, пока не поздно. АМИНЬ!
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23.01.2023 06:44 Відповісти
Стара Європа зацікавлена у якомога тривалішій війні України з рашкою:
ми обессилюємо один одного.
Франція та Німеччина зацікавлені в слабкій недоімперії рашці і слабкій кандидату в ЄС Україні
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23.01.2023 02:10 Відповісти
Вам еще не надоело нести здесь кацапский наратив.
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23.01.2023 06:32 Відповісти
Ты без Европы и США - голый Голобородько, которого бы кацапы взяли за один день марша.
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23.01.2023 06:35 Відповісти
Да, это есть. Еще они ссуться с того, что Украина может закончить войну с триумфом разгромивши путенськую рашку и в послевоенной архитектуре европейской безопасности в союзе с Польшей, ВБ и США похерит ихнее политическое и экономическое доминирование в Европе.
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23.01.2023 08:41 Відповісти
При чем тут карлик? Посмотрите их довоенные фильмы, например про Кирова. Они, лаптерогие, помешаны на войнах и мировом господстве.
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23.01.2023 08:42 Відповісти
Ну, вот. Спасибо мил человек. А то я уже затра*ался тут всем это объяснять, а меня сразу банить. Поодевали тут розовых очков и молятся то на США, то на Германию, мол спасители. Никак не поймут, что страны запада делают свое дело.
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23.01.2023 11:25 Відповісти
Дружно сповзають на обочину.
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23.01.2023 02:05 Відповісти
Давно сползли. Зебилы свою вину переложили на чужие плечи.
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23.01.2023 06:36 Відповісти
Декларация - этим все сказано... ЗЫ... Трындаболы... як i зебiли.
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23.01.2023 06:29 Відповісти
Кто там хвалил Германию и им подобным остальных за их подачки? Где эта секта благодарных за крохи со стола?
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23.01.2023 11:20 Відповісти
 
 