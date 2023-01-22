Німеччина та Франція надаватимуть Україні зброю залежно від ситуації, - декларація

Берлін і Париж адаптуватиме свою військову підтримку України відповідно до ситуації на полі бою.

Про це йдеться у Франко-німецькій декларації за результатами Ради з питань безпеки та оборони, яка відбулась 22 січня в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина та Франція продовжуватимуть тісно координувати свою військову підтримку, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, щоби вони могли відновити територіальну цілісність країни. Дві країни адаптуватимуть свою підтримку залежно від розвитку ситуації на місці", - йдеться у документі.

Країни найрішучіше засуджують агресивну війну Росії проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо в політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній. Також буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.

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Німеччина та Франція також сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами, зокрема через багатосторонню платформу щодо координації донорів, погоджену Україною, G7, міжнародними фінансовими установами та іншими ключовими партнерами.

"Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, ФРН і Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслюється у декларації.

Дві європейські держави сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, пов’язані з агресивною війною рф проти України, і підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.

"Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого та тривалого миру", - йдеться у декларації.

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Нагадаємо: Канцлер Шольц разом з 19 членами свого Кабінету, а також 120 депутатів німецького Бундестагу, включаючи його керівництво, 22 січня взяли участь у відзначенні 60-річчя Єлисейського договору, які пройшли в Сорбоннському університеті.