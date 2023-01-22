Макрон припускає можливість надання Україні танків Leclerc, але назвав три умови

Сьогодні, 22 січня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає ймовірності постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BFM TV.

"Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями", - сказав президент Франції.

За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації, по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та, по-третє, він не має "послаблювати нашу власну обороноздатність".

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc.

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