Макрон припускає можливість надання Україні танків Leclerc, але назвав три умови
Сьогодні, 22 січня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає ймовірності постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BFM TV.
"Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями", - сказав президент Франції.
За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації, по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та, по-третє, він не має "послаблювати нашу власну обороноздатність".
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc.
Топ коментарі
+57 vsbu vsbu
показати весь коментар22.01.2023 20:18
+26 Oresta Bartka
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+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.01.2023 20:22
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1 танк безумовно буде причиною ескалації (наступу)
2 а чи так вже "ефективно" його використає пан Генерал Залужний?
3 передача танку Україні автоматично послаблює Францію
Ви ще не знаєте всієї глибини глибин *******-ліверного петляння.
одне "не має стати причиною ескалації" чого варто?
то може нам ті Еклери забетонувати на позиції? 👿
1. В танк паливо не заливати.
2. З танка не стріляти.
3. Біля танка не курити.
Їхати місяць на танку до Владивостока?
А воно нам треба?
Воно нам не треба, муситемо
А як їх можна найкраще і надовго заспокоїти?
Правильно - дати їм п.... Тож танки і інша гарна зброя буде використана виключно для якнайшвидшої деескалації.
Мсь'є Макрон виконання перших двох умов візьме на себе ЗСУ. А третя... Ви що, боїтеся, щоб Шольц на Вас не напав?
дбр.вечір
новий тренд)))) дайте Україні танки !!!!
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2. Позвонить путину
3. Позвонить путину
ММММ, а типа можно куда то больше придумать **** ЭСКАЛАЦИЮ??????
Нас еще только орбитальным ударом не бомбили.
не налазе на голову.......
а може вони знають про єрмаків татарових та інших?
може тому так тягнуть вола за яйці
може це сигнали верховному
бо він поводиться так, наче нічого не сталоя
ні закупок ні 400000 ні збита ракета в будинку
ні закону шуляк, ні відбору самих корумпованих суддів
наче все ОК
Напиши : путин-*****, рф-страна террорист, кацап- раб *********** на швабре.
рашська, направлена ракета була в будинку
рекети збитої арестовичом не було
цей гандон, за ці слова повинен сісти за грати а він відоси в тікток кидає
Стой там иди сюда!
Після цієї фрази сенс у наданні цих танків втрачається. Бо ящо вони їх нададуть, то нам їх треба буде поставити в гараж і нічого з ними не робити. Бо будь-яка наша дія з їхньою допомогою буде розцінена як ескалація....
Три временем в Париже Майдан против пенсионной реформы Макрона...миллион людей на улицах столицы Франции...🇨🇵