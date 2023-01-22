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Макрон припускає можливість надання Україні танків Leclerc, але назвав три умови

макрон

Сьогодні, 22 січня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає ймовірності постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BFM TV.

"Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями", - сказав президент Франції.

За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації, по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та, по-третє, він не має "послаблювати нашу власну обороноздатність".

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц та Макрон: Ми продовжимо надавати Україні всю необхідну підтримку

Автор: 

танк (2059) Франція (3046) Макрон Емманюель (1451)


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Топ коментарі
+57
...шоб без ескалації...іпать-дрімать, чи ви там взагалі й..бнуті???
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22.01.2023 20:18
+26
Три умови.
1. В танк паливо не заливати.
2. З танка не стріляти.
3. Біля танка не курити.
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22.01.2023 20:48
+17
Хто хоче допомогати-шукає можливості щоб допомогати,хто не хоче допомогати-завжди шукає причини щоб не допомогати...
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22.01.2023 20:22
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22.01.2023 20:17 Відповісти
Ви певні?
1 танк безумовно буде причиною ескалації (наступу)
2 а чи так вже "ефективно" його використає пан Генерал Залужний?
3 передача танку Україні автоматично послаблює Францію

Ви ще не знаєте всієї глибини глибин *******-ліверного петляння.

одне "не має стати причиною ескалації" чого варто?
то може нам ті Еклери забетонувати на позиції? 👿
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22.01.2023 20:38 Відповісти
Так,але ті позиціі мають знаходитися не ближе ніж за 300 км від ворожих позицій.І то,Макарону треба зателефонувати ***** та спитати-чи той згоден на такі умови?
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22.01.2023 20:46 Відповісти
Три умови.
1. В танк паливо не заливати.
2. З танка не стріляти.
3. Біля танка не курити.
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22.01.2023 20:48 Відповісти
Я не понял слово "эскалация"
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23.01.2023 00:20 Відповісти
Він мав на увазі,,ерекція" !
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23.01.2023 00:42 Відповісти
...шоб без ескалації...іпать-дрімать, чи ви там взагалі й..бнуті???
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22.01.2023 20:18 Відповісти
походу так
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22.01.2023 20:20 Відповісти
так а як? ...то ефект доміно (один!!! абрамс), то ескалація...- тобто ТАНК, хоч який, я так розумію зброя наступу, тим більше *******...а як же можна у наступі і без ескалації...плять Вальти "б"ють" Дам...От шо вони несуть? Чи переклад такий? Шизоїди-жабоїди
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22.01.2023 20:26 Відповісти
Я так розумію, що мається на увазі, гарантії не використання танків leclerc на території московії
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22.01.2023 20:33 Відповісти
Це як?
Їхати місяць на танку до Владивостока?
А воно нам треба?
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Ну ви ж знаєте як. Правда?
Воно нам не треба, муситемо
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22.01.2023 21:15 Відповісти
Та всьо правильно. Щоб не було ескалації треба заспокоїти кацапню.
А як їх можна найкраще і надовго заспокоїти?
Правильно - дати їм п.... Тож танки і інша гарна зброя буде використана виключно для якнайшвидшої деескалації.
Мсь'є Макрон виконання перших двох умов візьме на себе ЗСУ. А третя... Ви що, боїтеся, щоб Шольц на Вас не напав?
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22.01.2023 20:24 Відповісти
На фоні 20 танків з Марокко...Ну так тоді...
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22.01.2023 20:29 Відповісти
Он ещё и ливийцев раскрутит штук на 50 только бы не леклерки.
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22.01.2023 20:54 Відповісти
У раціон танкістів додадуть м'ятний чай, щоби не психували. Інших ідей для Макрона не бачу
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22.01.2023 20:37 Відповісти
...та вже хай що хоче, просто коли ТАКЕ меле перша особа дем.країни...чи може я взагалі нічого за 50 років не втямив?
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Це як займатися оперативним онанізмом 6 п.2.
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22.01.2023 21:00 Відповісти
+100, або після 6 міс. "бурного поноса" - "на виході" 6.п8 ...

дбр.вечір
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22.01.2023 21:05 Відповісти
Добрий !Моя "Кобра" руцю зламала... Тільки не питай - кому.
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22.01.2023 21:09 Відповісти
НА ТОБІ, ****, ЕСКАЛАЦІЮ....ОЦЮ???
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22.01.2023 20:48 Відповісти
Таких фоток с разрушенными зданиями уже тысяч 200, не меньше. Надо собрать и послать эти фотки во французское посольство - пусть там ответят, это эскалация или еще нет? И обоснуют свой ответ!
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22.01.2023 21:25 Відповісти
Ага, а крім того, будь-ласка, сміливого репортера хранцуза і нехай відвідає відбиті позиції у вагнера, де розкладаються неприбрані трупаки їхні ж....щоб пожаліти тварюк...А шо, хуманізмь...женева... П.С. Вони кончені, вони нелюди, а тому до них нІчого застосовувати будь-які норми цивілізації, а розвинуті дем.суспільства втратили почуття небезпеки, а разом з цим і необхідність жорсткого ПОКАРАННЯ
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22.01.2023 21:31 Відповісти

новий тренд)))) дайте Україні танки !!!!

https://t.me/uaobozrevatel/64085

Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards, - закликають жителі Європи в соцмережах
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22.01.2023 21:26 Відповісти
...А їм хайп...це песець, хай ще Песця похайпують
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22.01.2023 21:34 Відповісти
Цікаво: ескалацією буде називатись повернення Криму
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22.01.2023 21:59 Відповісти
Жабоїд сцикливий.
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22.01.2023 20:21 Відповісти
Хто хоче допомогати-шукає можливості щоб допомогати,хто не хоче допомогати-завжди шукає причини щоб не допомогати...
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22.01.2023 20:22 Відповісти
Ваша безопасность будет ослаблена до нуля, если бункерный одержит хоть какое-то преимущество!
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22.01.2023 20:23 Відповісти
Обіцяємо, що цими танками розхерачимо всю ескалацію.
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22.01.2023 20:23 Відповісти
Та не має стріляти по сруських?))) Дебіл
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22.01.2023 20:24 Відповісти
Саме так він мабуть має на увазі що на них потрібно кататися на деокупованих територіях, в ідеалі на західній Україні
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22.01.2023 20:29 Відповісти
1. Позвонить путину, спросить его мнение
2. Позвонить путину

3. Позвонить путину
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22.01.2023 20:25 Відповісти
4. GO TO 1
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22.01.2023 20:33 Відповісти
...Е нєєєє, він же ж слухавку не берьоть...так цей хлопак рішив прогнуться через загального доступу інформпростір
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22.01.2023 20:35 Відповісти
Ніякої ескалації! Просто ****** русню!
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22.01.2023 20:26 Відповісти
Якщо виконувати ці умови то ці французькі танки мають стояти виключно в серванті. Так вони не зможуть приймати участь в боях та, звісно, ж не ескаліровать. Друге вони збережуться в чудовому вигляді для подальшого використання в обороноздатності Франції. З питанням ефективності танка в такому разі буде складно. Але ефективність можна замінити на ефектність та показувати танк прямо через вітрину серванта. Можливо за гроші. На які потім купимо танк у Мароко.
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22.01.2023 20:28 Відповісти
В нього шо більше пальців нема -- міг би и далі загинати .
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22.01.2023 20:28 Відповісти
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22.01.2023 20:29 Відповісти
Таке негарне фото…
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22.01.2023 22:00 Відповісти
Наполеон без всяких там танков взял Минск Витебск Смоленск Малоярославец Масковию и Бородино...😁 так что Макрон почти Наполеон...🔱✊💪
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22.01.2023 20:32 Відповісти
Ага, торт хіба
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22.01.2023 23:32 Відповісти
якщо поцілити кцапу у лоба, то ніякої ескалації не буде
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22.01.2023 20:32 Відповісти
Лядь, єдина можлива ескалація - ядерка, все інше вже кацапи застосували.
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22.01.2023 20:32 Відповісти
1. Боїться! 2.Боїться що "Леклерки" лайно! 3.Боїться що "Леклерків" немає стільки скільки має бути!
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22.01.2023 20:35 Відповісти
da slojniy ,da dorogoy,no ya na nem gotov batalyon t90 k prootcam otpravit
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22.01.2023 23:55 Відповісти
Та просто набридло їм на феррарі і бугатті "розсікати"
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23.01.2023 00:10 Відповісти
" по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації "

ММММ, а типа можно куда то больше придумать **** ЭСКАЛАЦИЮ??????

Нас еще только орбитальным ударом не бомбили.
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22.01.2023 20:37 Відповісти
Дарёному коню в зубы не смотрят, но разномастность танков вредна. Совок ещё мог тянуть три танка в армии, но и он надорвался. А Леклерк ещё и ужасно капризен в обслуживании (помню со слов механиков ОАЭ много лет назад). Идеальным вариантом был бы конечно немецкий Леопард.
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22.01.2023 20:38 Відповісти
Дітки наші не сняться ще?
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22.01.2023 20:43 Відповісти
Погано розумію.Кажу дітки наші,котрих ви вбиваєте,не сняться.Чи мову не розумієш,падаль кацапська?
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22.01.2023 22:10 Відповісти
А за таку іронію синочок твій постраждає.Не боїшся мразота?
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22.01.2023 22:17 Відповісти
Що ви зробили з нашими містами,людьми,дітьми?Чи ти не в курсі блювотіння кацапське?
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22.01.2023 22:20 Відповісти
Вообще не проблема, обещаем!
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22.01.2023 20:38 Відповісти
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22.01.2023 20:44 Відповісти
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22.01.2023 22:49 Відповісти
Він прикидається, чи справді хворіє? В нас і в кацапні протилежні цілі. Тобто його умова №1 та умова №2 суперечать одна одній. Бо те, що може "надати реальну та ефективну підтримку українській армії" спричинить те, що кацапня обов'язково назве "ескалацією"!
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22.01.2023 20:38 Відповісти
Очередной игрок в ,дыр-дыр, и вроде умнеть стал, блеять прекратил. И на тебе. Не стрелять, не ездить или только задним ходом.
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22.01.2023 20:39 Відповісти
вони всі кажуть про неминучий наступі вони ж приускають обговорюють думають про передачу Україні чогось, колись...
не налазе на голову.......
а може вони знають про єрмаків татарових та інших?
може тому так тягнуть вола за яйці
може це сигнали верховному
бо він поводиться так, наче нічого не сталоя
ні закупок ні 400000 ні збита ракета в будинку
ні закону шуляк, ні відбору самих корумпованих суддів
наче все ОК
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22.01.2023 20:40 Відповісти
Ніякої ЗБИТОЇ РАКЕТИ у будинку не було! Ти кацап чи **#нат?
Напиши : путин-*****, рф-страна террорист, кацап- раб *********** на швабре.
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22.01.2023 20:46 Відповісти
путін *****, рф підараша, орки раби а ти тупий
рашська, направлена ракета була в будинку
рекети збитої арестовичом не було
цей гандон, за ці слова повинен сісти за грати а він відоси в тікток кидає
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22.01.2023 20:55 Відповісти
Тупе бидло.... не кацап , бо кацап не напише путин-*****, але бидло. Бувай здоровий.
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22.01.2023 22:00 Відповісти
основне слово, ЗБИТОЇ!!!
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22.01.2023 20:56 Відповісти
В конце марта начале апреля Украине танки понадобятся.... сейчас на базе НАТО в немецком Рамштайне воины ЗСУ проходят учебу по управлению танками любых модификаций стран НАТО..., включая Абрамсы...,😝😛
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22.01.2023 20:42 Відповісти
Ццц.ццццццить
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22.01.2023 20:48 Відповісти
А то ***** нападде
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22.01.2023 23:36 Відповісти
в Графенвёре.
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23.01.2023 05:45 Відповісти
Без эскалации? Да без проблем! Снимите пушку и, как вы говорите - ву а ля
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22.01.2023 20:46 Відповісти
Ну то нехай разом з танкістами присилає-вони проконтролюють
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22.01.2023 20:49 Відповісти
Я дам танки, но при условии чтобы не было войны
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22.01.2023 20:49 Відповісти
А сєйчас только спеціальная ваєнная апєрація, да лапоть
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22.01.2023 23:38 Відповісти
Очевидно, что лапоть тут ты
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23.01.2023 12:39 Відповісти
Трындец. забываем про жаботанк - ща кацапы объявят эскалацию, в связи с ним.
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22.01.2023 20:54 Відповісти
Ну для начала стоило бы проверить, на ходу ли эти танки... А то окажется как в Германии, они вроде есть, а вроде бы и нету.
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22.01.2023 20:54 Відповісти
А по поводу эскалации, уже само существование танков это эскалация, даже на территории Франции. Ведь РФ воюет с НАТО Так что стоит их срочно утилизировать!
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22.01.2023 20:55 Відповісти
а как он предлагает отвоевывать территории без ескалации
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22.01.2023 20:56 Відповісти
И условие четвертое ... ТАНК ЧТОБЫ НЕ СТРЕЛЯЛ И СОЗДАВАЛ УГРОЗУ РАШЕ .
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22.01.2023 21:00 Відповісти
Не звертайте уваги, у німців і французів гра - тупой, ещё тупее тупого..
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22.01.2023 21:01 Відповісти
"Танк не має стати причиною ескалації." - тобто, не повинен стріляти.
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22.01.2023 21:05 Відповісти
Державний підхід до оборони, до можливого захисту своїх громадян, де одним із пунктів передачі нам танків є " не має "послаблювати нашу власну обороноздатність". Тобто, передадуть надлишки і звичайно не новенькі. Це та країна, яка знаходиться в НАТО, далеко від Засрахи і готується до оборони. А наші Найвєлічайші під час війни виключно всі гроші закатали в дороги і сьогодні переводять стрілки то на Шольца, то на Байдена. Гидота!
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22.01.2023 21:06 Відповісти
"цей танк не має стати причиною ескалації"
Стой там иди сюда!
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22.01.2023 21:11 Відповісти
закопать танк по самую башню чтоб орки его не видели...........................***.......ну феерический лягушатник **** без мозгов......................................
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22.01.2023 21:38 Відповісти
Ще один обдристаний мізко...б.Звони до Бункерного -порадься.
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22.01.2023 21:45 Відповісти
Марокко- поза конкуренцією. Ніяких умов… взяли- і віддали.
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22.01.2023 22:05 Відповісти
За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації

Після цієї фрази сенс у наданні цих танків втрачається. Бо ящо вони їх нададуть, то нам їх треба буде поставити в гараж і нічого з ними не робити. Бо будь-яка наша дія з їхньою допомогою буде розцінена як ескалація....
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22.01.2023 22:15 Відповісти
Врачи теряются и не могут поставить точный диагноз этого пациента.
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22.01.2023 22:23 Відповісти
... от закрутив сюжет!!! він сам зрозумів, що сказав???????
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22.01.2023 22:24 Відповісти
Це просто феноменально. Утворити настільку складну та заплутану оральну конструкцію, що після прес-конференції, напевно, довелося викликати одночасно отоларинголога, пародонтолога та слюсара-сантехніка.
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22.01.2023 22:45 Відповісти
Не здивував абсолютно.
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22.01.2023 22:52 Відповісти
Добре що ви з шольцом ****...ти вмієте... В якому вимірі ви живете, що ви курете? 🤦‍♂️Я х...єю....
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22.01.2023 23:37 Відповісти
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23.01.2023 00:09 Відповісти
От ніц не здивував . Чергове бла бла бла...
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23.01.2023 01:39 Відповісти
https://youtu.be/UBCGW81_bak ..

Три временем в Париже Майдан против пенсионной реформы Макрона...миллион людей на улицах столицы Франции...🇨🇵
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23.01.2023 06:41 Відповісти
А якщо ці танки після перемовин з Московією відвезуть до Москви за умовою Путлера ?
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23.01.2023 12:09 Відповісти
 
 