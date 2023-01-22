Макрон допускает предоставление Украине танков Leclerc, но назвал три условия

Сегодня, 22 января, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает вероятности поставки в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.

"Ничего не исключено, и это оценивается коллективно по трем критериям", – сказал президент Франции.

По его словам, во-первых, этот танк не должен стать причиной эскалации, во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии и, в-третьих, не должен "ослаблять нашу собственную обороноспособность".

Напомним, по данным западных СМИ, Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc.

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