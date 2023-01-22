Макрон допускает предоставление Украине танков Leclerc, но назвал три условия
Сегодня, 22 января, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает вероятности поставки в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.
"Ничего не исключено, и это оценивается коллективно по трем критериям", – сказал президент Франции.
По его словам, во-первых, этот танк не должен стать причиной эскалации, во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии и, в-третьих, не должен "ослаблять нашу собственную обороноспособность".
Напомним, по данным западных СМИ, Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc.
Топ комментарии
+57 vsbu vsbu
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+26 Oresta Bartka
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+17 Александр Чуднивец #474549
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1 танк безумовно буде причиною ескалації (наступу)
2 а чи так вже "ефективно" його використає пан Генерал Залужний?
3 передача танку Україні автоматично послаблює Францію
Ви ще не знаєте всієї глибини глибин *******-ліверного петляння.
одне "не має стати причиною ескалації" чого варто?
то може нам ті Еклери забетонувати на позиції? 👿
1. В танк паливо не заливати.
2. З танка не стріляти.
3. Біля танка не курити.
Їхати місяць на танку до Владивостока?
А воно нам треба?
Воно нам не треба, муситемо
А як їх можна найкраще і надовго заспокоїти?
Правильно - дати їм п.... Тож танки і інша гарна зброя буде використана виключно для якнайшвидшої деескалації.
Мсь'є Макрон виконання перших двох умов візьме на себе ЗСУ. А третя... Ви що, боїтеся, щоб Шольц на Вас не напав?
дбр.вечір
новий тренд)))) дайте Україні танки !!!!
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2. Позвонить путину
3. Позвонить путину
ММММ, а типа можно куда то больше придумать **** ЭСКАЛАЦИЮ??????
Нас еще только орбитальным ударом не бомбили.
не налазе на голову.......
а може вони знають про єрмаків татарових та інших?
може тому так тягнуть вола за яйці
може це сигнали верховному
бо він поводиться так, наче нічого не сталоя
ні закупок ні 400000 ні збита ракета в будинку
ні закону шуляк, ні відбору самих корумпованих суддів
наче все ОК
Напиши : путин-*****, рф-страна террорист, кацап- раб *********** на швабре.
рашська, направлена ракета була в будинку
рекети збитої арестовичом не було
цей гандон, за ці слова повинен сісти за грати а він відоси в тікток кидає
Стой там иди сюда!
Після цієї фрази сенс у наданні цих танків втрачається. Бо ящо вони їх нададуть, то нам їх треба буде поставити в гараж і нічого з ними не робити. Бо будь-яка наша дія з їхньою допомогою буде розцінена як ескалація....
Три временем в Париже Майдан против пенсионной реформы Макрона...миллион людей на улицах столицы Франции...🇨🇵