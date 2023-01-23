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"Слуга народу" Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ. ФОТО

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як зазначає видання, розкішний будинок із земельною ділянкою в центрі Києва офіційно було оформлено на іншу особу, проте журналістам вдалося з'ясувати, що саме Халімон постійно проживає у маєтку.

Слуга народу Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ 01
Слуга народу Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ 02

Згідно із публікацією, у червні минулого року власницею будинка стала Анастасія Котеленець. Відповідно до договору купівлі-продажу, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 млн 300 тис. грн, із яких вартість будинку становила 6,5 млн грн, а ділянки - 3,8 млн грн. Продавцем виступив архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко.

Слуга народу Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ 03

Проаналізувавши сайти з продажу нерухомості можна зробити висновок, що подібні будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують суттєво дорожче - близько 50–60 млн грн. За таку ціну і сусіди у нардепа відповідні - зірки шоубізнесу, і люди, пов'язані з владою та великими грошима. 

Втім, продавець - архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко в документі засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе.

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Слуга народу Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ 04

Проте, як виявилось, це далеко не єдине майно Котелець. Так, у 2021 році вона придбала 45 земельних ділянок у Чернігівській області загальною площею близько 80 гектарів Ціна купівлі виявилась не мала: наприклад, за одну ділянку площею 2 гектари Анастасія сплатила 29,8 тис. грн, за іншу аналогічної площі - 30 тис. грн. Цікаво, що жодних офіційних даних про те, ким парцює Котеленець немає, відомо лише що вона закінчила навчання у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

Халімон та Котеленець відмовились давати коментарі журналістам щодо цього питання. 

Олександр Драбинко стосовно обставин продажу маєтку повідомив наступне: "Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати прийшлось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин".

Автор: 

нерухомість (883) Слуга народу (2810) Халімон Павло (19)


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Топ коментарі
+62
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23.01.2023 11:36
+47
З мародерами та зрадниками не можливо одержати перемогу!
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23.01.2023 11:31
+33
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23.01.2023 11:42
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Пацану просто повезло...
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24.01.2023 06:47 Відповісти
Там сотка от 100 стоит, а кв. Метр того домика минимум если с ремонтом 2500-3000 у.е за метр, то есть земля лям плюс дом на вид метров 600-700 +-виходит минимум 1.5 ляма, вместе 2.5 , но бивают скидки -0.5 то.есть 2 ляма железно)))
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24.01.2023 07:08 Відповісти
не зрозумів-а яке відношення має ця тітка котеленець до халімона?
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24.01.2023 09:17 Відповісти
а яке відношення має ця тітка-покупниця до халімона?
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24.01.2023 09:19 Відповісти
Та навіть звичайні судді купляють елітні будиночки за ціною 1000 грн метр квадратний, а тут цілий заступник голови парламентської фракції, шо він лох якийсь)
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24.01.2023 09:58 Відповісти
Я перевожу деньги на потребы ЗСУ, а эти зеленые мрази выводят их через прокладки себе в карман. Так вот куда деньги уходят из казны. На нары тварь.
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24.01.2023 11:19 Відповісти
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