Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Херсон наразі під масованим ударом російської артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.
"Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці", - додають в ОВА.
Детальнішу інформацію про наслідки обстрілів оприлюднять згодом.
Тим часом, місцеві телеграм-канали публікують жахливі наслідки варварського обстрілу.
Пізніше також з'явилися відео з місця обстрілу.
Топ коментарі
+34 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.01.2023 15:11
+27 Соса 2
показати весь коментар29.01.2023 15:07
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.01.2023 15:08
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Не плевать только на Рублевку. Вот когда фуру с 5тоннами взрывчатки взорвут около частной школы, куда ходят дети олигархов и пропагандистов, и четко дадут понять, за что именно это сделано, вот тогда и будет достойный ответ. Атаковать надо только Москву, может быть Санкт-Петербург, но вряд ли. Только Москву и только места жительства членов военной хунты. Это они поймут с первого раза.
Основной посыл - все они одинаковые. Зачем тогда Украину поддерживать?
Это не наш метод.
Сами предлагаете "Малой кровью, могучим ударом"
Не выйдет. Эта война в долгуюю. На истощение.
Нужно было предвидеть месть рашистских выродков !
Але це щосекундна загроза - міномет, танк, рсзо може обстріляти в любий момент.
Кількість обстрілів зменшилась після покращення на порядок контрбатарейних можливостей. Я пов'язую це з використанням системи управління вогнем закупленим США для нас у грудні можливо ще радари.
Сьогодні також були вибухи у багатьох локаціях лівого берега Херсонщини. Взагалі, мабуть десь про 10% наших відпрацювань по лівому берегу можна прочитати, інше за лаштунками. Робота йде, звісно хотілось би «миттєвого» результату…
звісно всі думали, що звільнення Херсону більш менш співпаде з атакою на Мелітополь, але мабуть щось «поміщало» планам.
Не опускаємо рук, віримо в ЗСУ.
Лівий берег до Чонгару - рівний степ, арту там не сховаєш, там собаку бродячу видно за десять км. Де ті супутники притули, ескалібури, арт радари та просто безпілотники? Чому на цей розстріл жодної реакції?
Думали дадите выйти оркам из Херсона и они исчезнут да...ну ну.