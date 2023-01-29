Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Херсон наразі під масованим ударом російської артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

"Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці", - додають в ОВА.

Детальнішу інформацію про наслідки обстрілів оприлюднять згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону, медсестра зазнала поранень, - МОЗ

Тим часом, місцеві телеграм-канали публікують жахливі наслідки варварського обстрілу.









Пізніше також з'явилися відео з місця обстрілу.