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Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Херсон наразі під масованим ударом російської артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

"Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці", - додають в ОВА.

Детальнішу інформацію про наслідки обстрілів оприлюднять згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону, медсестра зазнала поранень, - МОЗ

Тим часом, місцеві телеграм-канали публікують жахливі наслідки варварського обстрілу. 

Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА 01
Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА 02
Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА 03
Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА 04

Херсон під масованим артобстрілом. Відомо про багатьох постраждалих, є поранені та загиблі, - ОВА 05

Пізніше також з'явилися відео з місця обстрілу. 

Автор: 

обстріл (28284) Херсон (3335) жертви (1785)


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Топ коментарі
+34
а напомните, а то у меня склероз, какая **** разминировала Чонгар? токо на пса Патрона не огите. он не мог бы
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29.01.2023 15:11
+27
Суч... ТВАРИНИ.
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29.01.2023 15:07
+26
Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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29.01.2023 15:08
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Суч... ТВАРИНИ.
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29.01.2023 15:07 Відповісти
мало місто відвоювати - не менш важливо вміти його захистити!
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29.01.2023 15:08 Відповісти
Немного не так. Нужно сдвигать линию фронта. После освождения Херсона как стало легче дышать в Николаеве. реально
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29.01.2023 15:12 Відповісти
Тобиш сдвигать линию фронта нада примерно до курвска и вырезать младенцов и стариков рюцких шоб эти ****** не выродились в бойцов *****
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29.01.2023 15:15 Відповісти
Нвіщо ви це пишете? Щоби самоствердитися? Швидше для російїської ІПСО. Полегшити їмзадачі по мобілізації..
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29.01.2023 16:43 Відповісти
Жестокие времена жестокие нравы .Хотя младенцев вырезать вовсе не обязательно.Нужно брать пример с кацапов и вывозить их на территорию Украины и воспитывать из них янычаров как турки когда то делали
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29.01.2023 15:20 Відповісти
та в ***** их. тут многим свои дети и нахер не нужны. еще каца*****лов воспитовать
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29.01.2023 15:22 Відповісти
А зря .Янычары в своё время были первоклассными воинами и элитой турецкой армии .Думаешь почему сейчас кацапы вывозять детей сирот на рашу и там их отдают в российские семьи ,а на оккупированных территориях пытаются в школах впроваджувать свой русский мир .Нужно брать с них пример и тоже так делать если конечно мы осмелимся напасть на территорию раши
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29.01.2023 15:27 Відповісти
"пытаются в школах впроваджувать свой русский мир .Нужно брать с них пример и тоже так делать " - не зрозумів, теж нам треба впроваджувати руський мир?...
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29.01.2023 16:40 Відповісти
Нужно впроваджувать украинский мир .Хотя я сомневаюсь что у нынешнего правительства украинского есть его концепция или хотя бы её зачатки
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29.01.2023 16:52 Відповісти
Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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29.01.2023 15:08 Відповісти
Почему по Белгороду в ответ не стреляете или реакции западных партнёров уважаемых боитесь
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29.01.2023 15:09 Відповісти
Потому что лошара!
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29.01.2023 15:10 Відповісти
Кто лошара :я,западные партнёры или украинское правительство и армия
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29.01.2023 15:11 Відповісти
Ти, просто, кондом використаний.
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29.01.2023 15:13 Відповісти
Те кто не дают ответа на постоянный террор.
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29.01.2023 15:15 Відповісти
Получается мы и наши западные партнёры(впрочем насчёт последних я не совсем уверен)
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29.01.2023 15:16 Відповісти
Значит терпилы .А мы ещё насмехаемся с россиян ,называя их таковыми
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29.01.2023 15:17 Відповісти
, Черчиль и союзники бомбили гитлеровцев в ответ и вешали , гнид , мародеров и ПРЕДАТЕЛЕЙ , иначе ВОЙНЫ НЕ ВЫИГРАТЬ!
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29.01.2023 16:58 Відповісти
Потому что ***** плевать на Белгород. Хотя 100000 кацапов там подохнут. А мы потратим снаряды и вооружения. Это будет нашим поражением, если будет атаковать этот ничего не значащий населенный пункт.

Не плевать только на Рублевку. Вот когда фуру с 5тоннами взрывчатки взорвут около частной школы, куда ходят дети олигархов и пропагандистов, и четко дадут понять, за что именно это сделано, вот тогда и будет достойный ответ. Атаковать надо только Москву, может быть Санкт-Петербург, но вряд ли. Только Москву и только места жительства членов военной хунты. Это они поймут с первого раза.
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29.01.2023 15:13 Відповісти
Тут важна медийная картинка для Запада. Их кацапское телевидение (нет у нас равных Соловьёву и Скабеевой) распишет кровь младенцев и страдание старушек получше нашего.
Основной посыл - все они одинаковые. Зачем тогда Украину поддерживать?
Это не наш метод.
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29.01.2023 15:27 Відповісти
Це є жах! А чим відповідаємо ми? Чи тільки скавчим???
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29.01.2023 15:10 Відповісти
Клянчим ракеты атакмс у штатов ,которые они вряд ли дадут ,понимая что мы будем мстить ,стреляя в ответ по российским городам .Недаром в хаймарсы внесены програмные изменения ,делающие невозможными обстрелы территории раши
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29.01.2023 15:14 Відповісти
д'єрмачисько не дозволяє!
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29.01.2023 15:15 Відповісти
А Зе забули?
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29.01.2023 15:22 Відповісти
а напомните, а то у меня склероз, какая **** разминировала Чонгар? токо на пса Патрона не огите. он не мог бы
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29.01.2023 15:11 Відповісти
Він не став би.
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29.01.2023 15:27 Відповісти
Шо ****,то ****.мері попінс жовтозуба
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29.01.2023 15:48 Відповісти
из-за одного не верного движения - такие последствия, да порох просто герой @лять!
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29.01.2023 17:05 Відповісти
Террористы. Стандартная их тактика. Провоцируют на ответ (сами при этом сидят в школах и угрозами заставляют людей отправлять туда детей), заставляют тратить снаряды (пока еще у кацапов их больше, пока еще). Надо терпеть, стиснув зубы, максимально помогая гражданам Херсона и деревень выехать в обустроенное жилье с возможностью получить работу и заработок сразу, ясно и четко обрисовав перспективы. И планировать глубокие наступательные операции в те места, где враг не ждет. Реагировать на террор, если там нету халявной цели (а они частенько бывают), будет ошибкой и тратой ресурсов по плану кацапов.
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29.01.2023 15:11 Відповісти
Андрофаги. Без коментарів.
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29.01.2023 15:15 Відповісти
Все задержки с наступлением будут приводить к тому, что население разуверится в своей защищённости. Нельзя более ждать, нужно отбросить неприятеля СЕЙЧАС!!! Если не к Чонгару и Перекопу, то хотя-бы к Новоалексеевке и Каланчаку. Такие обстрелы - непозволительная роскошь для тех, кто освободил Херсон. Пои таких обстрелах освобождение не стоит выеденного яйца. Скажете, что копите вооружение. А я Вам отвечу... Нельзя беречь армии ценою жизни тех, кого армия приставлена защищать. Спасти город нужно сейчас, а ни тогда, когда нам дадут вооружение. Время дорого, надо наступать.
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29.01.2023 15:23 Відповісти
угробить армию, и не помочь населению..так себе перспектива....
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29.01.2023 15:28 Відповісти
Население должно покинуть зону б.д. Иначе оно висит гирей на снабжении армиию
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29.01.2023 15:32 Відповісти
Над вангеровцев тактикой смеётесь?
Сами предлагаете "Малой кровью, могучим ударом"
Не выйдет. Эта война в долгуюю. На истощение.
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29.01.2023 15:31 Відповісти
Та це кацапский провокатор невже не видно по його риториці?
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29.01.2023 16:32 Відповісти
Почему не держать там Хаймарсы и бить , бить и бить на опережение
Нужно было предвидеть месть рашистских выродков !
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29.01.2023 17:02 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.01.2023 15:28 Відповісти
Вооружения ждут простые люди, армия не должна ждать. Не имеет права. Не такой ценой. Надо атаковать. Потом защищать будет нечего. Потом уже будет не нужно.
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29.01.2023 15:34 Відповісти
Вплыв косвенный но всё же был ,а в основном да всё так
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29.01.2023 15:46 Відповісти
Ага "добрі" кацапи сиділи, сиділи у Херсоні,(визнали його своєю землею) а потім подумали та ну його нафіг і просто так взяли та вийшли без впливу ЗСУ, жест доброї волі? Не так страшні кацапські воші як українські гниди - це про тебе.
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29.01.2023 16:41 Відповісти
Пане, то тролі між собою, розігруть "дискусію".
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29.01.2023 16:58 Відповісти
ну, по-правильному наверное нужно было эвакуировать население (как минимум на радиус поражения арты\рсзо ~ 40 км?) сделать бомбоубежища вырыть тоннели, провести коммуникации и т.п. и это все еще с 14го года. война это не мирная жизнь, надо отвыкать. а если каждый типа сам за себя то нужно продавать оружие\патроны\взрывчатку в ларьках как газеты, и вместо автосалонов танкосалоны открывать - пусть народ сам вооружается \ слаживается \ защищается. если дорого - то в складчину.
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29.01.2023 16:13 Відповісти
Забыли у кацапских террористов спросить совета где нам драться.
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29.01.2023 16:30 Відповісти
иди на путина кацапская хабалка...
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29.01.2023 15:50 Відповісти
иди читай пожелания на своём дерьмокАнале...!
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29.01.2023 16:00 Відповісти
🖕
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29.01.2023 15:51 Відповісти
А как ты среагируешь на обстрелы города артой почти впритул .От этого не существует защиты и ни одна самая современная пво не спасёт.А отодвинуть врага от города видимо пока ещё не накопили должного количества войск и техники и нету возможности
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29.01.2023 15:45 Відповісти
Треба зазначити, що останній днів 10 кількість обстрілів стала меншою. Можете перевірити по повідомленням ОВА.
Але це щосекундна загроза - міномет, танк, рсзо може обстріляти в любий момент.
Кількість обстрілів зменшилась після покращення на порядок контрбатарейних можливостей. Я пов'язую це з використанням системи управління вогнем закупленим США для нас у грудні можливо ще радари.
Сьогодні також були вибухи у багатьох локаціях лівого берега Херсонщини. Взагалі, мабуть десь про 10% наших відпрацювань по лівому берегу можна прочитати, інше за лаштунками. Робота йде, звісно хотілось би «миттєвого» результату…
звісно всі думали, що звільнення Херсону більш менш співпаде з атакою на Мелітополь, але мабуть щось «поміщало» планам.
Не опускаємо рук, віримо в ЗСУ.
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29.01.2023 16:35 Відповісти
Измены нет сегодня, просто нельзя ждать. Херсон, это тот форпост, который нужно защитить ценою собственных жизней, отодвинуть "Русский Мир" из последних сил. Ну хотя бы на 50 - 60 км, к юго-востоку. Когда большевики расстреливают город, говорить, что армия ждёт вооружение, нельзя. Выходит, что армия, ценою горожан, защищает себя. Этого нельзя делать. Люди верят, что армия защитит их любой ценой.
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29.01.2023 15:46 Відповісти
Дядя-пенсионер, да ты стратег... Мля как залолбали такие "специалисты". Всем понятно что это не просто горе, а смерти. Пойди и задуши этого зеленого клована, который тебе обещал что договорится посередине и прекратит войну.
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29.01.2023 16:56 Відповісти
Тролль, ну набрид вже, правда.
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29.01.2023 16:59 Відповісти
Спершу потрібно звільнитися від пригожинських тролів. Щось вас забагато сьогодні.
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29.01.2023 16:52 Відповісти
Шо за пи#дець відбувається?
Лівий берег до Чонгару - рівний степ, арту там не сховаєш, там собаку бродячу видно за десять км. Де ті супутники притули, ескалібури, арт радари та просто безпілотники? Чому на цей розстріл жодної реакції?
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29.01.2023 15:56 Відповісти
А може ти кацапська мерзота?
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29.01.2023 16:43 Відповісти
Вище прочитайте мій коментар
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29.01.2023 16:36 Відповісти
Я тоже удивлен отсутствием подавления кацапской арты. Это же работа для хаймерсов и не самая сложная.
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29.01.2023 16:43 Відповісти
Вот про Чонгар Вы правы. Кто разминировал Чонгар?
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29.01.2023 16:58 Відповісти
Горіть в пеклі кацапи що б ви всі виздихали ,нація терористів вбивць .
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29.01.2023 16:13 Відповісти
Какой-то капец. То рассказывают, что "невозможно было в степи защищаться" и поэтому мы лахнули аж за Днепр. А теперь, оказывается, кацапам очень даже можно из этой самой степи лупить артой по правому берегу и не париться об ответке.
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29.01.2023 16:19 Відповісти
Відповідають постійно. Але це не вирішить проблему обстрілів повність поки орки на лівому березі Дніпра, буквально
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29.01.2023 16:38 Відповісти
После взятия Херсона надо было срочно отодвигать от города орков...любой ценой....а не показывать пиар как жизнь приходит в город....жизни там не будет,более того ща кацапы ещё отмобилизуют новые десятки тысяч ,подойдут впритык к городу и будут сносить его днями со всех видов оружия...********* каждый день разрушения посетить и трупы.

Думали дадите выйти оркам из Херсона и они исчезнут да...ну ну.
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29.01.2023 16:44 Відповісти
А що ж ти досі не в ЗСУ і не "отодвігаєш любой ценой"? Сина, брата, батька на любую цену відправиш Дніпро форсувати? Тоді й заткни свою пельку.
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29.01.2023 16:48 Відповісти
Кацапи здохніть хай ваша країна згорить
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29.01.2023 16:48 Відповісти
Панове єрмаки, хто розмінував Чонгар? Скажіть нарешті, покажіть труп повішеного запроданця, в кінці кінців...
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29.01.2023 17:17 Відповісти
Пока свинособаки будут на левом берегу ни чего не изменится. Всех гражданских надо эвакуировать.
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29.01.2023 19:04 Відповісти
 
 