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Новини Війна
10 026 31

Герасимова призначили замість Суровікіна, щоб армія РФ перейшла від оборони до наступу, - NYT

герасимов,путін

Начальник Генштабу збройних сил РФ, генерал Валерій Герасимов зміг переконати російського диктатора Володимира Путіна, що його попередник Сергій Суровікін був надто пасивним на цій посаді.

Про це йдеться у матеріалі New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики видання зазначають, що Путін призначив Герасимова командувачем окупаційного угруповання військ РФ в Україні, щоб вирішити проблеми російської армії. Проте саме стратегія генерала Герасимова призвела до проблем Росії. У Москви досі нема військ, боєприпасів чи обладнання, потрібних для масового наступу, який вимагає Путін.

Читайте: Герасимов намагається виправдати великі втрати РФ і необхідність мобілізації на тлі розколу в командуванні, - ISW

За 11 місяців повномасштабної війни в російській армії звільнили або понизили дев’ять генералів.

"Це схоже на телевізійне реаліті-шоу. Я вважаю, що більш показовим є те, що росіяни досі не зрозуміли, як вони збираються керувати боєм, і я вважаю, що дисфункція серед російських командувачів є досить глибокою", - заявив заступник міністра оборони США Колін Кал.

New York Times зазначає, що Путін досяг небагатьох своїх цілей. Росіяни не змогли захопити Київ та скинути Зеленського, зв’язки України із Заходом тісніше, ніж будь-коли, а позиція НАТО залишається єдиною. Недосяжною для Росії залишається навіть обмежена межа - захоплення всього Донбасу.

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Для вирішення цих проблем Путін звернувся до Герасимова. Адже вважалося, що той протягом 10 років працював над модернізацією російської армії як начальник генерального штабу збройних сил. Зокрема, він вивчав досвід американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії.

Герасимов посилив тактику нерегулярних бойових дій, думаючи, що копіює тактику американців. Зрештою, така позиція допомогла РФ захопити Крим і воювати на Донбасі до 2022 року. Але виявилася абсолютно недієздатною наприклад, у боях під Києвом.

Натомість генерал Суровікін, за словами американських військовослужбовців і чиновників адміністрації Байдена, зміцнив хиткі позиції Росії в Україні, особливо на півдні. Він наполягав на тому, щоб російські війська залишили Херсон, і здійснив відступ, який мінімізував втрати росіян. Потім він зосередив свої сили на тому, що армія США називає "глибиною обороною".

Офіційні особи США та союзників вважають, що Герасимов і міністр оборони РФ Сергій Шойгу використали скептицизм Путіна щодо оборонної позиції Суровікіна.

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За їхньою інформацією, Герасимов і Шойгу запропонували повернутися до "наступу з потенційною початковою метою взяття Краматорська на сході.

Підвищення генерала Герасимова також мало на меті відвернути критику з боку "військових кореспондентів" і стримати зростаючу владу Євгена Пригожина, голови групи найманців "Вагнер".

У виданні вважають, що Путін вимагатиме від Герасимова повернутися до активних наступальних дій, внаслідок чого останній опиниться під великим тиском.

Автор: 

армія рф (17255) путін володимир (23766) New York Times (55) Суровікін Сергій (47) Герасимов Валерій (51)


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Топ коментарі
+9
Не, ну этот навоюет най будет такой командил
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29.01.2023 15:19
+8
Два підери -- активнии і пасивнии .
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29.01.2023 15:16
+6
Путлер даунским хлебалом герасимова решил испугать Украину так же как и лошадиной мордой лаврова? С бараньей мордой рамзамчика пока что отбой?
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29.01.2023 15:23
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Два підери -- активнии і пасивнии .
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29.01.2023 15:16 Відповісти
краще нехай Муму призначають
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29.01.2023 22:45 Відповісти
Я так не думаю, но нагнетание идет в правильную сторону. Чтобы не расслаблялись и не вздумали изъять из военных трат средства и направить их на снижение инфляции или "зеленые" проекты. Пока ряд зеленых дел нужно поставить на паузу, за лишних 10 лет работы угля и других не самых экологических видов топлива планете ничего не будет, в отличие от тотальной войны, которая запросто может начаться, если не уничтожить врага в зародыше и не дать понять остальным, что за нападение на другую страну вас уничтожат все страны мира, объединившись против вас.
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29.01.2023 15:17 Відповісти
NYT вже стільки раз ловили на брехні, що, не здивуюся, якщо через це видання просувається кацапська деза
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29.01.2023 15:19 Відповісти
суровкін командувач космічних сил скоріше за все його звільнили щоб він зосередився на супутниках.
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29.01.2023 16:17 Відповісти
а ось наприклад пентагон запустив в кінці грудня *********** супутник важкий))) так вони можуть один лазерний луч розділити на 50 млн) і кожним керувати за допомогою планшету.. і отримати 50 млн прямих трансляцій....подій на планеті земля. також цим же супутником вони можуть будь який хаймарс)) знищити за допомогою лазера).і атомну бомбу можуть знищити..штучний інтелект сам віднайде і знищить..як то кажуть шах і мат пиня).
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29.01.2023 16:37 Відповісти
Як завжди у лапатніквав-шило на мило...
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29.01.2023 15:19 Відповісти
Не надо недооценивать врага!
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29.01.2023 15:47 Відповісти
це не недооцінка бо це не нова людина він там був давно-а що змінюється в борделі від пересування ліжок...
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29.01.2023 15:58 Відповісти
Не, ну этот навоюет най будет такой командил
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29.01.2023 15:19 Відповісти
Путлер даунским хлебалом герасимова решил испугать Украину так же как и лошадиной мордой лаврова? С бараньей мордой рамзамчика пока что отбой?
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29.01.2023 15:23 Відповісти
Таваріщ сталін під час" вєлікай атєчєствєннай" не тідьки понижував у званні своїх генералів , він деяких ставив до стінки ,а путлєр хіба кращий за сталіна .
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29.01.2023 15:33 Відповісти
Справа Громад



Операторка "Стугни" Тетяна ЧОРНОВОЛ: Ми виграємо цю війну!... Я не думала, що проживу більше 3-х днів...

https://twitter.com/i/status/1619685542555254785

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29.01.2023 15:34 Відповісти
Ці перестановки влучно змальовані в байці Леоніда Глібова "Музики" )

- Ось цитьте-бо! - Мартин гукає.-

Почин невдатний іноді буває!

Тривайте, братчики, не так ми сидимо,-

От зараз я попорядкую…

- Щось та не так - і я вже чую,-

Озвавсь Осел.- Ні, мабуть, не втнемо

А Малпенко йому: - Та ну-бо,- каже,- годі!

Не знаєш ти: музиці грать -

Не горобців полохать в огороді…

Послухайте, кому і де сідать:

Ведмедику - під липою старою,

А Цапу треба під вербу,

Ослові - на горбу,

Я примощусь під бузиною.

Заграли знов - ще гірш нема ладу.

Якраз на ту біду

І Соловей тут опинився,-

Вони до його: - Ну, мастак,

Ти здорово співать навчився,

Кажи по правді, що і як?

- А що ж,- він каже,- вибачайте,

Ні те, ні се,

Хоч десять раз пересідайте,

Немає хисту - от і все.
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29.01.2023 15:35 Відповісти
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29.01.2023 15:37 Відповісти
Коллектив с лицом дауна .
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29.01.2023 15:40 Відповісти
Забавно, назначить Герасимова и Лапина у которых прямой конфликт с Пригожиным, хотя именно его зекам-камикадзе-атакерам рашисты и обязаны своим продвижениям на Донбассе.
Посмотрим, что у них выйдет, когда ресурс зеков исчерпается и перестанет работать.
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29.01.2023 15:46 Відповісти
ты свинорылая - видно упоратая...!
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29.01.2023 16:09 Відповісти
Генерал "Армагеддон" не справился.
Его заменили на генерала "Апокалипсис".
Такими темпами скоро и страшных кличек для русских генералов не останется
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29.01.2023 15:50 Відповісти
вытащат какого нибудь генерал-ефрейтора по кличке Провал.
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29.01.2023 22:48 Відповісти
Суровкін...Наполєонкін на подходє...
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29.01.2023 16:10 Відповісти
Выводы NYT - полнейшая ахинея. Кто мешал суровикину наступать? Ах, да, он "укрепил позиции на юге", сдав Херсон... Никакой герасимов, суровикин, хрен с бугра - не способны изменить ход войны, который задан упорством наших воинов, командиров, волонтеров, тружеников тыла, союзниками. NYT - помойка
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29.01.2023 16:47 Відповісти
Суровкин был назначен как козел отпущения, чтобы Герасимов мог вернуться на белом коне
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29.01.2023 18:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pq6ywRxSIys Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:50 Відповісти
Наступ на старі граблі.
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29.01.2023 20:03 Відповісти
Так вони ж того дауна називають "гєнєрал армагєдон", хіба він не мав наступати?
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29.01.2023 20:20 Відповісти
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29.01.2023 20:20 Відповісти
 
 