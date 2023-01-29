Герасимова призначили замість Суровікіна, щоб армія РФ перейшла від оборони до наступу, - NYT
Начальник Генштабу збройних сил РФ, генерал Валерій Герасимов зміг переконати російського диктатора Володимира Путіна, що його попередник Сергій Суровікін був надто пасивним на цій посаді.
Про це йдеться у матеріалі New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики видання зазначають, що Путін призначив Герасимова командувачем окупаційного угруповання військ РФ в Україні, щоб вирішити проблеми російської армії. Проте саме стратегія генерала Герасимова призвела до проблем Росії. У Москви досі нема військ, боєприпасів чи обладнання, потрібних для масового наступу, який вимагає Путін.
За 11 місяців повномасштабної війни в російській армії звільнили або понизили дев’ять генералів.
"Це схоже на телевізійне реаліті-шоу. Я вважаю, що більш показовим є те, що росіяни досі не зрозуміли, як вони збираються керувати боєм, і я вважаю, що дисфункція серед російських командувачів є досить глибокою", - заявив заступник міністра оборони США Колін Кал.
New York Times зазначає, що Путін досяг небагатьох своїх цілей. Росіяни не змогли захопити Київ та скинути Зеленського, зв’язки України із Заходом тісніше, ніж будь-коли, а позиція НАТО залишається єдиною. Недосяжною для Росії залишається навіть обмежена межа - захоплення всього Донбасу.
Для вирішення цих проблем Путін звернувся до Герасимова. Адже вважалося, що той протягом 10 років працював над модернізацією російської армії як начальник генерального штабу збройних сил. Зокрема, він вивчав досвід американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії.
Герасимов посилив тактику нерегулярних бойових дій, думаючи, що копіює тактику американців. Зрештою, така позиція допомогла РФ захопити Крим і воювати на Донбасі до 2022 року. Але виявилася абсолютно недієздатною наприклад, у боях під Києвом.
Натомість генерал Суровікін, за словами американських військовослужбовців і чиновників адміністрації Байдена, зміцнив хиткі позиції Росії в Україні, особливо на півдні. Він наполягав на тому, щоб російські війська залишили Херсон, і здійснив відступ, який мінімізував втрати росіян. Потім він зосередив свої сили на тому, що армія США називає "глибиною обороною".
Офіційні особи США та союзників вважають, що Герасимов і міністр оборони РФ Сергій Шойгу використали скептицизм Путіна щодо оборонної позиції Суровікіна.
За їхньою інформацією, Герасимов і Шойгу запропонували повернутися до "наступу з потенційною початковою метою взяття Краматорська на сході.
Підвищення генерала Герасимова також мало на меті відвернути критику з боку "військових кореспондентів" і стримати зростаючу владу Євгена Пригожина, голови групи найманців "Вагнер".
У виданні вважають, що Путін вимагатиме від Герасимова повернутися до активних наступальних дій, внаслідок чого останній опиниться під великим тиском.
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