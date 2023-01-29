Герасимова назначили вместо Суровикина, чтобы армия РФ перешла от обороны к наступлению, - NYT

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов смог убедить российского диктатора Владимира Путина, что его предшественник Сергей Суровикин был слишком пассивен на этом посту.

Об этом идет речь в материале New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики издания отмечают, что Путин назначил Герасимова командующим оккупационной группировкой войск РФ в Украине, чтобы решить проблемы российской армии. Однако именно стратегия генерала Герасимова привела к проблемам России. В Москве до сих пор нет войск, боеприпасов или оборудования, необходимых для массового наступления, которое требует Путин.

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За 11 месяцев полномасштабной войны в русской армии уволили или снизили девять генералов.

"Это похоже на телевизионное реалити-шоу. Я считаю, что более показательно то, что россияне до сих пор не поняли, как они собираются руководить боем, и я считаю, что дисфункция среди российских командующих достаточно глубока", - заявил замминистра обороны США Колин Кал.

New York Times отмечает, что Путин достиг немногих своих целей. Россияне не смогли захватить Киев и свергнуть Зеленского, связи Украины с Западом теснее, чем когда-либо, а позиция НАТО остается единой. Недоступной для России остается даже ограниченный предел – захват всего Донбасса.

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Для решения этих проблем Путин обратился к Герасимову. Считалось, что тот в течение 10 лет работал над модернизацией российской армии как начальник генерального штаба вооруженных сил. В частности, он изучал опыт американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии.

Герасимов усилил тактику нерегулярных боевых действий, полагая, что копирует тактику американцев. В конце концов такая позиция помогла РФ захватить Крым и воевать на Донбассе до 2022 года. Но оказалась совершенно недееспособной, например, в боях под Киевом.

В то же время генерал Суровикин, по словам американских военнослужащих и чиновников администрации Байдена, укрепил шаткие позиции России в Украине, особенно на юге. Он настаивал на том, чтобы российские войска покинули Херсон, и совершило отступление, минимизировавшее потери россиян. Затем он сконцентрировал свои силы на том, что армия США называет "глубиной обороной".

Официальные лица США и союзников считают, что Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу использовали скептицизм Путина по поводу оборонной позиции Суровикина.

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По их информации, Герасимов и Шойгу предложили вернуться к "наступлению с потенциальной начальной целью взятия Краматорска на востоке".

Повышение генерала Герасимова также имело целью отвлечь критику со стороны "военных корреспондентов" и сдержать растущую власть Евгения Пригожина, главы группы наемников "Вагнера".

В издании считают, что Путин потребует от Герасимова вернуться к активным наступательным действиям, в результате чего последний окажется под большим давлением.