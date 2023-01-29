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Новости Война
10 026 31

Герасимова назначили вместо Суровикина, чтобы армия РФ перешла от обороны к наступлению, - NYT

герасимов,путін

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов смог убедить российского диктатора Владимира Путина, что его предшественник Сергей Суровикин был слишком пассивен на этом посту.

Об этом идет речь в материале New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики издания отмечают, что Путин назначил Герасимова командующим оккупационной группировкой войск РФ в Украине, чтобы решить проблемы российской армии. Однако именно стратегия генерала Герасимова привела к проблемам России. В Москве до сих пор нет войск, боеприпасов или оборудования, необходимых для массового наступления, которое требует Путин.

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За 11 месяцев полномасштабной войны в русской армии уволили или снизили девять генералов.

"Это похоже на телевизионное реалити-шоу. Я считаю, что более показательно то, что россияне до сих пор не поняли, как они собираются руководить боем, и я считаю, что дисфункция среди российских командующих достаточно глубока", - заявил замминистра обороны США Колин Кал.

New York Times отмечает, что Путин достиг немногих своих целей. Россияне не смогли захватить Киев и свергнуть Зеленского, связи Украины с Западом теснее, чем когда-либо, а позиция НАТО остается единой. Недоступной для России остается даже ограниченный предел – захват всего Донбасса.

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Для решения этих проблем Путин обратился к Герасимову. Считалось, что тот в течение 10 лет работал над модернизацией российской армии как начальник генерального штаба вооруженных сил. В частности, он изучал опыт американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии.

Герасимов усилил тактику нерегулярных боевых действий, полагая, что копирует тактику американцев. В конце концов такая позиция помогла РФ захватить Крым и воевать на Донбассе до 2022 года. Но оказалась совершенно недееспособной, например, в боях под Киевом.

В то же время генерал Суровикин, по словам американских военнослужащих и чиновников администрации Байдена, укрепил шаткие позиции России в Украине, особенно на юге. Он настаивал на том, чтобы российские войска покинули Херсон, и совершило отступление, минимизировавшее потери россиян. Затем он сконцентрировал свои силы на том, что армия США называет "глубиной обороной".

Официальные лица США и союзников считают, что Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу использовали скептицизм Путина по поводу оборонной позиции Суровикина.

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По их информации, Герасимов и Шойгу предложили вернуться к "наступлению с потенциальной начальной целью взятия Краматорска на востоке".

Повышение генерала Герасимова также имело целью отвлечь критику со стороны "военных корреспондентов" и сдержать растущую власть Евгения Пригожина, главы группы наемников "Вагнера".

В издании считают, что Путин потребует от Герасимова вернуться к активным наступательным действиям, в результате чего последний окажется под большим давлением.

армия РФ (19106) путин владимир (31219) New York Times (49) Суровикин Сергей (34) Герасимов Валерий (47)


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Топ комментарии
+9
Не, ну этот навоюет най будет такой командил
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29.01.2023 15:19
+8
Два підери -- активнии і пасивнии .
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29.01.2023 15:16
+6
Путлер даунским хлебалом герасимова решил испугать Украину так же как и лошадиной мордой лаврова? С бараньей мордой рамзамчика пока что отбой?
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29.01.2023 15:23
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Два підери -- активнии і пасивнии .
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29.01.2023 15:16 Ответить
краще нехай Муму призначають
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29.01.2023 22:45 Ответить
Я так не думаю, но нагнетание идет в правильную сторону. Чтобы не расслаблялись и не вздумали изъять из военных трат средства и направить их на снижение инфляции или "зеленые" проекты. Пока ряд зеленых дел нужно поставить на паузу, за лишних 10 лет работы угля и других не самых экологических видов топлива планете ничего не будет, в отличие от тотальной войны, которая запросто может начаться, если не уничтожить врага в зародыше и не дать понять остальным, что за нападение на другую страну вас уничтожат все страны мира, объединившись против вас.
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29.01.2023 15:17 Ответить
NYT вже стільки раз ловили на брехні, що, не здивуюся, якщо через це видання просувається кацапська деза
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29.01.2023 15:19 Ответить
суровкін командувач космічних сил скоріше за все його звільнили щоб він зосередився на супутниках.
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29.01.2023 16:17 Ответить
а ось наприклад пентагон запустив в кінці грудня *********** супутник важкий))) так вони можуть один лазерний луч розділити на 50 млн) і кожним керувати за допомогою планшету.. і отримати 50 млн прямих трансляцій....подій на планеті земля. також цим же супутником вони можуть будь який хаймарс)) знищити за допомогою лазера).і атомну бомбу можуть знищити..штучний інтелект сам віднайде і знищить..як то кажуть шах і мат пиня).
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29.01.2023 16:37 Ответить
Як завжди у лапатніквав-шило на мило...
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29.01.2023 15:19 Ответить
Не надо недооценивать врага!
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29.01.2023 15:47 Ответить
це не недооцінка бо це не нова людина він там був давно-а що змінюється в борделі від пересування ліжок...
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29.01.2023 15:58 Ответить
Не, ну этот навоюет най будет такой командил
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29.01.2023 15:19 Ответить
Путлер даунским хлебалом герасимова решил испугать Украину так же как и лошадиной мордой лаврова? С бараньей мордой рамзамчика пока что отбой?
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29.01.2023 15:23 Ответить
Таваріщ сталін під час" вєлікай атєчєствєннай" не тідьки понижував у званні своїх генералів , він деяких ставив до стінки ,а путлєр хіба кращий за сталіна .
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29.01.2023 15:33 Ответить
Справа Громад



Операторка "Стугни" Тетяна ЧОРНОВОЛ: Ми виграємо цю війну!... Я не думала, що проживу більше 3-х днів...

https://twitter.com/i/status/1619685542555254785

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29.01.2023 15:34 Ответить
Ці перестановки влучно змальовані в байці Леоніда Глібова "Музики" )

- Ось цитьте-бо! - Мартин гукає.-

Почин невдатний іноді буває!

Тривайте, братчики, не так ми сидимо,-

От зараз я попорядкую…

- Щось та не так - і я вже чую,-

Озвавсь Осел.- Ні, мабуть, не втнемо

А Малпенко йому: - Та ну-бо,- каже,- годі!

Не знаєш ти: музиці грать -

Не горобців полохать в огороді…

Послухайте, кому і де сідать:

Ведмедику - під липою старою,

А Цапу треба під вербу,

Ослові - на горбу,

Я примощусь під бузиною.

Заграли знов - ще гірш нема ладу.

Якраз на ту біду

І Соловей тут опинився,-

Вони до його: - Ну, мастак,

Ти здорово співать навчився,

Кажи по правді, що і як?

- А що ж,- він каже,- вибачайте,

Ні те, ні се,

Хоч десять раз пересідайте,

Немає хисту - от і все.
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29.01.2023 15:35 Ответить
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29.01.2023 15:37 Ответить
Коллектив с лицом дауна .
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29.01.2023 15:40 Ответить
Забавно, назначить Герасимова и Лапина у которых прямой конфликт с Пригожиным, хотя именно его зекам-камикадзе-атакерам рашисты и обязаны своим продвижениям на Донбассе.
Посмотрим, что у них выйдет, когда ресурс зеков исчерпается и перестанет работать.
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29.01.2023 15:46 Ответить
ты свинорылая - видно упоратая...!
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29.01.2023 16:09 Ответить
Генерал "Армагеддон" не справился.
Его заменили на генерала "Апокалипсис".
Такими темпами скоро и страшных кличек для русских генералов не останется
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29.01.2023 15:50 Ответить
вытащат какого нибудь генерал-ефрейтора по кличке Провал.
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29.01.2023 22:48 Ответить
Суровкін...Наполєонкін на подходє...
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29.01.2023 16:10 Ответить
Выводы NYT - полнейшая ахинея. Кто мешал суровикину наступать? Ах, да, он "укрепил позиции на юге", сдав Херсон... Никакой герасимов, суровикин, хрен с бугра - не способны изменить ход войны, который задан упорством наших воинов, командиров, волонтеров, тружеников тыла, союзниками. NYT - помойка
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29.01.2023 16:47 Ответить
Суровкин был назначен как козел отпущения, чтобы Герасимов мог вернуться на белом коне
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29.01.2023 18:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pq6ywRxSIys Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:50 Ответить
Наступ на старі граблі.
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29.01.2023 20:03 Ответить
Так вони ж того дауна називають "гєнєрал армагєдон", хіба він не мав наступати?
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29.01.2023 20:20 Ответить
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29.01.2023 20:20 Ответить
 
 