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Іран звинуватив Ізраїль в атаці на збройовий завод

іран

Іран звинуватив Ізраїль в атаці безпілотника на завод зброї в центральному місті Ісфахан у суботу.

Про це посол Ірану Амір Саїд заявив у листі до генсека ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Ізраїль винен у "спробі вчинити терористичний акт проти комплексу майстерень", що належить Міністерству оборони Ірану. Посол не уточнив, які докази має у своєму розпорядженні Тегеран.

Він наголосив, що Іран залишає за собою право відповісти "скрізь і завжди, коли це буде вважатися за необхідне".

Читайте: Поки не зафіксовано постачання Росії іранських балістичних ракет, - ГУР МО

Мета атаки на об'єкт незрозуміла, хоча повідомляється, що він може бути пов'язаний із виробництвом ракет.

Також читайте: США й Ізраїль занепокоєні, що Росія постачає Ірану військові технології в обмін на безпілотники, - Блінкен

Нагадаємо, безпілотники атакували завод міноборони Ірану в місті Ісфахан. Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів.

ЗМІ повідомляють, що удар був завданий Ізраїлем. Москва засудила удари безпілотників та закликала не зловтішатися.

Автор: 

безпілотник (4138) Ізраїль (1639) Іран (2026) дрони (4668)


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Топ коментарі
+29
Ізраїлю-респект...
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02.02.2023 17:23
+22
А чем докажешь, что не самострел был? Это ополченцы ваши же и стреляли. Бук зелеными человечками случайно выстрелил и попал в военный завод.

Теперь весь мир будет вести себя именно так. После недоприговора гаагского трибунала, который полностью отверг вину российского государства в террористическом акте с сотнями жертв мирных граждан, хотя имел все доказательства и все возможности наложить на кацапов компенсацию ущерба на десятки миллиардов долларов и начать по всему миру разграблять кацапскую собственность, начав с посольств и золотых унитазов в яхтах. Можно делать все что хочешь и последствий не будет, никаких вообще. Израиль относительно быстро это понял и будет делать все что хочет, что ему выгодно. Так будет до тех пор, пока ООН, гаагский суд и другие умершие политические организации не объявят о самороспуске в связи с импотентностью и затем новые люди и новые страны не создадут реально работающие международные законы, которые за 5 минут объединением стран будут готовы нанести массированный ракетный удар по любому поводу в любую точку планеты. Вот это будут субъекты международного права и к ним Иран мог бы прийти поплакаться.
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02.02.2023 17:29
+21
Та це Ізраїль ще й не починав...
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02.02.2023 17:26
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Ізраїлю-респект...
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02.02.2023 17:23 Відповісти
вам чалматим уродам-=- в спортлото
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02.02.2023 17:24 Відповісти
Ой,як страшно 😱
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02.02.2023 17:24 Відповісти
При рассмотрении жалобы Ирана, в СБ, не исключено, что Китай, Франция, Россия.... осудят Израиль, только, США заблокируют осуждение Израиля..
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02.02.2023 21:56 Відповісти
комплекс майстерень чомусь згадались уроки праці в школі...там теж у нас майстерня була...пиляли лобзіком фанеру, сверлили отвори в залізячках...майстрували щось
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02.02.2023 17:24 Відповісти
А нічого, що металобрухю ірану літає на мирні міста в Україні? Теристів завжди чекає така доля. Але це тільки початок.
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02.02.2023 17:24 Відповісти
І шо?)))
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02.02.2023 17:25 Відповісти
І всьо

Просили ісламісти не зловтішатися.
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02.02.2023 17:28 Відповісти
Та це Ізраїль ще й не починав...
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02.02.2023 17:26 Відповісти
О, значить-таки влучили, як треба)))
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02.02.2023 17:27 Відповісти
і шо, рушники підгоріли на башках?
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02.02.2023 17:28 Відповісти
А чем докажешь, что не самострел был? Это ополченцы ваши же и стреляли. Бук зелеными человечками случайно выстрелил и попал в военный завод.

Теперь весь мир будет вести себя именно так. После недоприговора гаагского трибунала, который полностью отверг вину российского государства в террористическом акте с сотнями жертв мирных граждан, хотя имел все доказательства и все возможности наложить на кацапов компенсацию ущерба на десятки миллиардов долларов и начать по всему миру разграблять кацапскую собственность, начав с посольств и золотых унитазов в яхтах. Можно делать все что хочешь и последствий не будет, никаких вообще. Израиль относительно быстро это понял и будет делать все что хочет, что ему выгодно. Так будет до тех пор, пока ООН, гаагский суд и другие умершие политические организации не объявят о самороспуске в связи с импотентностью и затем новые люди и новые страны не создадут реально работающие международные законы, которые за 5 минут объединением стран будут готовы нанести массированный ракетный удар по любому поводу в любую точку планеты. Вот это будут субъекты международного права и к ним Иран мог бы прийти поплакаться.
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02.02.2023 17:29 Відповісти
Тю, а самі ж казали, що усьо #уйня - пару дірок на даху, нічого не пошкоджено. Взагалі то от попри усю мою недовіру до євреїв, особливо #идів, тільки вони і можуть нам допомогти. І не тому, що мають емпатію до нас, а тому, що як і ми намагаються вижити
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02.02.2023 17:30 Відповісти
То есть участие в захватнической войне против Украины на стороне России это у Ирана не вызывает вопросов. А уничтожение законной военной цели (военного завода) по производству вооружения, используемое в убийстве мирных граждан - это акт терроризма?
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02.02.2023 17:30 Відповісти
Єто другоє .
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02.02.2023 20:31 Відповісти
Завжди дивувало те, що професійні терористи починають ображатися, коли отримують по пиці.
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02.02.2023 17:31 Відповісти
Та ні, дивує як раз не це, а якась збочена толерантність нормального світу до професійних терористів - замість оперативно розхерачить і зрівнять з землею кубло виродків, що не дають нормально жити світові, світ тупо мне сіську, чекаючи, поки терористи не знищать якусь велику ціль, вирізавши тисячі життів...
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02.02.2023 17:44 Відповісти
Это Буданов, точно вам говорю
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02.02.2023 17:31 Відповісти
Та своі -- рішили погрітися -- шо там гадати .
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02.02.2023 17:33 Відповісти
К пуйлу претензии предъявляйте вонючие иранцы. Решили с ним сотрудничать и лезть в войну которая в 2000 км от вас? Значит с пониманием относитесь, что вам тоже дадут по ослиной башке.
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02.02.2023 17:34 Відповісти
Невже ці людоїди знайшли визитівку єврейського Яроша? ))
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02.02.2023 17:37 Відповісти
У ЮНЕСКО жалкуйтесь)
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02.02.2023 17:39 Відповісти
Що, знайшли уламки дрона, на якому еврейською написано "Герань-2"...
Не?
То тоді писком клацніть й брись нах*й!
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02.02.2023 17:42 Відповісти
Дозвіздяться, що нікому буде відповідати "завжди і всюди"
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02.02.2023 17:43 Відповісти
Ну то й що? Замотайся в чалму и не отсвечивай, мракобесы херовы
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02.02.2023 17:43 Відповісти
Еси в кране нет вады, ...
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02.02.2023 17:48 Відповісти
"Я думаю, що існує загальний консенсус щодо того, що цей режим не повинен купувати ядерну зброю", - сказав Нетаньяху на прес-конференції після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він зазначив, що домовився з Блінкеном про розробку спільної концепції боротьби з Іраном.

"Наша політика і моя політика полягає в тому, щоб ... перешкодити Ірану придбати ядерну зброю і засоби її доставки", - заявив ізраїльський прем'єр. При цьому, зазначив Нетаньяху, він має намір нормалізувати відносини з арабськими країнами і вирішити палестинський конфлікт.
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02.02.2023 17:48 Відповісти
Бла бла бла.
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02.02.2023 19:58 Відповісти
Касім Сулеймані вже доблаблакався.
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02.02.2023 20:12 Відповісти
Ну і шо сторожі розбіглися чи може припинили свою діяльність - ніт тому бла бла бла.
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02.02.2023 20:19 Відповісти
Самі ж заявили що "ушкодження незначні, атака БПЛА відбита" А крику - наче їм ескадру утопили! А шестибальний землетрус, що стався під час атаки, мав природний характер
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02.02.2023 17:54 Відповісти
Іран звинуватив Ізраїль в атаці на збройовий завод
==================
а що вони мали поцілити в хлібну пекарню?
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02.02.2023 19:23 Відповісти
Заскулили козоепы , заныли терпилы.
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02.02.2023 17:58 Відповісти
при чем здесь Израиль! евреи - мирные люди. и вообще! наверняка это какие то иранские повстанци, борющиеся против религиозных фанатиков и террористов
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02.02.2023 18:01 Відповісти
Израиль воюет десятки. лет, кстати, террористы , финансируемые Ираном, получили команду и обстреливают Израиль ракетами..
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02.02.2023 22:03 Відповісти
а есть еще террористы, финансируемые Китаем и #уйлом. вон они это и организовали с целью вызвать конфликт между Израилем и Ираном.
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02.02.2023 22:54 Відповісти
І шо там такое,і шо там горіло,ох вей,вей.....
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02.02.2023 18:02 Відповісти
то все кацапские сигарети, там селитри больше чем табака
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02.02.2023 18:02 Відповісти
Тепер нехай персики жруть свою ж казочку по типу "Ізраїль участі у конфлікті не приймає і ніякіх ракєт не запускає"
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02.02.2023 18:32 Відповісти
Мало ли всякой х*ни летает по небу и даже в космосе.
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02.02.2023 19:10 Відповісти
а вы докажите ))
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02.02.2023 19:14 Відповісти
Ихтамнет Цебулими
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02.02.2023 19:56 Відповісти
Всі гопники скавучать однаково, незалежно від релігійних уподобань або відсутности таких.
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02.02.2023 20:20 Відповісти
Іран звинуватив Ізраїль в атаці на збройовий завод

Певно, Ізраїль теперка просто в шоці та паніці!
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02.02.2023 20:34 Відповісти
Ви заробили
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02.02.2023 20:38 Відповісти
Ну вот, а то аятольскую девочку из себя корчили, мол, никаких разрушений нет... ПОЛУЧИ, ФАШИСТ, ГРАНАТУ.
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02.02.2023 21:13 Відповісти
У Израиля - минимум 700 ядерных боеголовок. Кроют всю Европу вместе с Ираном.. Так шо, рыпнуться против - это шо в лужу пер.нуть.
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02.02.2023 21:16 Відповісти
У Ізраїля нічого немає!
Але якщо знадобиться, вони застосують... 😂
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03.02.2023 11:00 Відповісти
пусть знают суки юдофобские что если попробуют нас атаковать ответка прилетит незамедлительно!
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02.02.2023 21:17 Відповісти
Свинорылый вереск улыбнул : " ЗМІ повідомляють, що . Москва та закликала не зловтішатися. Джерело:
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02.02.2023 21:19 Відповісти
Vai, vai
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02.02.2023 21:39 Відповісти
Как говорил один киногерой-"какие ваши доказательства?"Обвинить могут,а доказать- нет.
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02.02.2023 21:44 Відповісти
И что теперь??? 100500 китайское предупреждение сделают??Или козу ****** в отместку на камеру.Зоофилы бородатые.Такие же утырки как и парашники кацапские быдлюки
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02.02.2023 22:22 Відповісти
Иран боится атаковать Израиль, понимая, что силы неравны: после ответа Израиля, режим аятолл рухнет, кстати, недалеко от Ирана, постоянно дежурят, по сообщениям СМИ, 2-3 подводные лодки, не только с крылатыми ракетами...
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02.02.2023 22:34 Відповісти
Израиль мирная страна и ни еа кого не нападал
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02.02.2023 23:24 Відповісти
 
 