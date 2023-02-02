Іран звинуватив Ізраїль в атаці на збройовий завод
Іран звинуватив Ізраїль в атаці безпілотника на завод зброї в центральному місті Ісфахан у суботу.
Про це посол Ірану Амір Саїд заявив у листі до генсека ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Ізраїль винен у "спробі вчинити терористичний акт проти комплексу майстерень", що належить Міністерству оборони Ірану. Посол не уточнив, які докази має у своєму розпорядженні Тегеран.
Він наголосив, що Іран залишає за собою право відповісти "скрізь і завжди, коли це буде вважатися за необхідне".
Мета атаки на об'єкт незрозуміла, хоча повідомляється, що він може бути пов'язаний із виробництвом ракет.
Нагадаємо, безпілотники атакували завод міноборони Ірану в місті Ісфахан. Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів.
ЗМІ повідомляють, що удар був завданий Ізраїлем. Москва засудила удари безпілотників та закликала не зловтішатися.
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Просили ісламісти не зловтішатися.
Теперь весь мир будет вести себя именно так. После недоприговора гаагского трибунала, который полностью отверг вину российского государства в террористическом акте с сотнями жертв мирных граждан, хотя имел все доказательства и все возможности наложить на кацапов компенсацию ущерба на десятки миллиардов долларов и начать по всему миру разграблять кацапскую собственность, начав с посольств и золотых унитазов в яхтах. Можно делать все что хочешь и последствий не будет, никаких вообще. Израиль относительно быстро это понял и будет делать все что хочет, что ему выгодно. Так будет до тех пор, пока ООН, гаагский суд и другие умершие политические организации не объявят о самороспуске в связи с импотентностью и затем новые люди и новые страны не создадут реально работающие международные законы, которые за 5 минут объединением стран будут готовы нанести массированный ракетный удар по любому поводу в любую точку планеты. Вот это будут субъекты международного права и к ним Иран мог бы прийти поплакаться.
Не?
То тоді писком клацніть й брись нах*й!
"Наша політика і моя політика полягає в тому, щоб ... перешкодити Ірану придбати ядерну зброю і засоби її доставки", - заявив ізраїльський прем'єр. При цьому, зазначив Нетаньяху, він має намір нормалізувати відносини з арабськими країнами і вирішити палестинський конфлікт.
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а що вони мали поцілити в хлібну пекарню?
ИхтамнетЦебулими
Певно, Ізраїль теперка просто в шоці та паніці!
Але якщо знадобиться, вони застосують... 😂