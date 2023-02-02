Іран звинуватив Ізраїль в атаці на збройовий завод

Іран звинуватив Ізраїль в атаці безпілотника на завод зброї в центральному місті Ісфахан у суботу.

Про це посол Ірану Амір Саїд заявив у листі до генсека ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Ізраїль винен у "спробі вчинити терористичний акт проти комплексу майстерень", що належить Міністерству оборони Ірану. Посол не уточнив, які докази має у своєму розпорядженні Тегеран.

Він наголосив, що Іран залишає за собою право відповісти "скрізь і завжди, коли це буде вважатися за необхідне".

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Мета атаки на об'єкт незрозуміла, хоча повідомляється, що він може бути пов'язаний із виробництвом ракет.

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Нагадаємо, безпілотники атакували завод міноборони Ірану в місті Ісфахан. Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів.

ЗМІ повідомляють, що удар був завданий Ізраїлем. Москва засудила удари безпілотників та закликала не зловтішатися.