Європарламент закликав ЄС готувати початок переговорів про вступ України
Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці.
Про це йдеться у повідомленні ЄП, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Текст був прийнятий 489 голосами "за", 36 "проти" при 49 "утрималися".
У резолюції Європарламент детально виклав свої очікування від майбутнього саміту між політичними лідерами України та ЄС, що відбудеться 3 лютого в Києві.
Що стосується перспективи членства України в ЄС, то в тексті резолюції міститься вимога до ЄС "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, що окреслює наступні кроки, які дозволять Україні приєднатися до єдиного ринку ЄС". Підтверджуючи свою прихильність майбутньому членству України в ЄС після офіційного подання заявки 28 лютого 2022 року, депутати Європарламенту наголошують, що вступ є процесом, який ґрунтується на заслугах і передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання реформ і критеріїв вступу.
Євродепутати також закликають українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи, щоб ефективно відповідати критеріям членства в ЄС.
Крім того, Європарламент закликає країни-члени ЄС збільшити і прискорити військову допомогу Києву, зокрема, надання зброї, а також необхідної політичної, економічної, інфраструктурної, фінансової та гуманітарної підтримки.
Резолюція також закликає лідерів на майбутньому саміті Україна-ЄС визначити пріоритети комплексного пакету відновлення для України. Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.
Оцінюючи потреби України у відновленні, резолюція також повторює заклик Європарламенту до використання заморожених активів російського Центрального банку, а також активів російських олігархів для фінансування післявоєнної відбудови.
Окрім того, депутати Європарламенту закликають держави-члени якнайшвидше ухвалити десятий пакет санкцій проти Москви, а також постійно і проактивно пропонувати нові сектори та осіб для застосування санкцій.
Зокрема, Європарламент пропонує накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС.
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Внести зміни в закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема в статтю 23, а саме дати зелене світло на мобілізацію народних депутатів України до Збройних Сил України на період оголошення мобілізації в Україні.
Нападение на Украину, это предвесник создания анти-натовской и анти-американской коалиции которая в отличии от НАТО не является сдердивающей силой, а является агрессором который преследует свои цели, а имеено возрождение империй.
Имперскими амбициями страдает не только рашка. Имперскими амбициями так же страдает Турция которая желает восстановить османскую империю. Венгрия с Орбаном желает восстановить австро-венгерскую империю. У Китая так же есть свои предпочтения, С. Корея может метить на Ю.Корею.
Украина это последний оплот защиты мира от начала третьей мировой войны. Рашисты и их союзники пытаются создать мощнейшую, военую коалицию куда войдут - страны ОДКБ в которые хотели и хотят до сих пор втянуть Украину, Китай, Индия, Египет, Иран, Ирак, Афганистан, С.Корея - возможно Турция и Венгрия.
Эта коалиция готовилась напасть на страны НАТО, США, Великобританию и заодно решить вопросы с Израилем, Тайванем, Азербайджаном, Сирией убрав главных врагов и захватить мировое господство.
Поэтому, западу не сопли жевать нужно, а уже готовиться к войне