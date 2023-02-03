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Росія силою вивезла з Україні понад 14 тис. дітей, - США в ОБСЄ

дітей,депортація

З українських територій, тимчасово захоплених після 24 лютого, загарбники примусово вивезли до Росії більш як 14 тисяч дітей.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив постійний представник США при цій організації Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Агресивна війна Росії продовжує приносити біль і страждання найуразливішим верствам населення України, зокрема дітям. За повідомленнями, кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до Росії понад 14 тис. дітей", - сказав він.

Читайте: Росіяни вивозять з окупованих територій старшокласників до РФ, - Центр національного спротиву

Американський посол нагадав, як поставлений Росією "губернатор" Севастополя нещодавно заявив, що Москва виділила майже $100 тис. на будівництво в окупованому Криму об'єктів для розміщення понад 400 вивезених дітей. Також на російському сайті "Усиновлення в Московській області" опубліковані фотографії 14 дітей, вивезених із Херсонщини.

"Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії", - наголосив Карпентер.

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Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Україною та міжнародними партнерами, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до скоєних в Україні злочинів.

Автор: 

депортація (723) діти (5063) росія (65073) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+10
Мне вот интересно. Как оно спит теперь? Ему эти дети из интернатов и домов малютки не снятся? Которых нужно было просто убрать из зоны возможных ударов, о которых заранее доложила разведка. Ведь времени их вывезти внутрь страны было валом.
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03.02.2023 09:47
+5
Століттями -маєте на увазі?
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03.02.2023 09:49
+4
Чи це не є черговою серією геноциду Українського народу, вже 21-му сторіччі?
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03.02.2023 09:47
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Кацапія вже не один десяток років займається депортацією українців.
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03.02.2023 09:47 Відповісти
Століттями -маєте на увазі?
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03.02.2023 09:49 Відповісти
Мне вот интересно. Как оно спит теперь? Ему эти дети из интернатов и домов малютки не снятся? Которых нужно было просто убрать из зоны возможных ударов, о которых заранее доложила разведка. Ведь времени их вывезти внутрь страны было валом.
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03.02.2023 09:47 Відповісти
Впевнений -Воно ,а таких чиновників у нас багато,спить спокійно,плануючи щоб ще зрадити та вкрасти
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03.02.2023 09:50 Відповісти
воно спить погано тіко в одному випадку - якщо десь проїбав можливість шось урвати у лохів
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03.02.2023 09:54 Відповісти
Да. Эмпатией в той душонке и не пахнет.
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03.02.2023 11:00 Відповісти
Чи це не є черговою серією геноциду Українського народу, вже 21-му сторіччі?
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03.02.2023 09:47 Відповісти
Так сам факт такой войны на уничтожение народа - очередная серия геноцида. Рашисты и не скрывают своих целей.
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03.02.2023 09:52 Відповісти
С молчаливого поощрения руководства Украины, вы забыли сказать
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03.02.2023 10:35 Відповісти
Я не люблю Зелю - но это уже перебор. Его можно и нужно судить за преступную бездеятельность, за безудержное воровство и тупость, за покрывание манкуртов в своем окружении, за многое другое. Но вряд-ли он хотел остаться президентом уничтоженного государства и уничтоженного народа.
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03.02.2023 10:59 Відповісти
К сожалению, он не заглядывал так далеко, судя по его поступкам.
Я, мелкая сошка, не обладающая и крупицей той информации которая доступна им, продала свою недвижимость в Украине и вывезла все ценное в декабре 2021года.
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03.02.2023 13:32 Відповісти
почему не эвакуировали?
гавнюки 👎👎👎
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03.02.2023 11:07 Відповісти


Who Яшка.

@natikanka7

·

https://twitter.com/natikanka7/status/1621271842467053570 11 год

Щоб не було паніки наша влада не вивозила наших дітей, лишила їх для розваги цапам. Як би ви могли уявити яка в мене злість.

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03.02.2023 11:44 Відповісти
К сожалению дальнейшая судьба этих детей неизвестна. Могут хоть на фарш покрутить, но обычно их забирают педофилы. Вот например скрины переписки, которые вчера попались в руснявой группе.
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03.02.2023 15:15 Відповісти
В ******** історії Держава Україна НІКОЛИ не захистила своїх громадян. Нажаль.
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03.02.2023 15:54 Відповісти
 
 