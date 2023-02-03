Росія силою вивезла з Україні понад 14 тис. дітей, - США в ОБСЄ
З українських територій, тимчасово захоплених після 24 лютого, загарбники примусово вивезли до Росії більш як 14 тисяч дітей.
Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив постійний представник США при цій організації Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Агресивна війна Росії продовжує приносити біль і страждання найуразливішим верствам населення України, зокрема дітям. За повідомленнями, кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до Росії понад 14 тис. дітей", - сказав він.
Американський посол нагадав, як поставлений Росією "губернатор" Севастополя нещодавно заявив, що Москва виділила майже $100 тис. на будівництво в окупованому Криму об'єктів для розміщення понад 400 вивезених дітей. Також на російському сайті "Усиновлення в Московській області" опубліковані фотографії 14 дітей, вивезених із Херсонщини.
"Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії", - наголосив Карпентер.
Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Україною та міжнародними партнерами, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до скоєних в Україні злочинів.
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Я, мелкая сошка, не обладающая и крупицей той информации которая доступна им, продала свою недвижимость в Украине и вывезла все ценное в декабре 2021года.
гавнюки 👎👎👎
Who Яшка.
@natikanka7
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https://twitter.com/natikanka7/status/1621271842467053570 11 год
Щоб не було паніки наша влада не вивозила наших дітей, лишила їх для розваги цапам. Як би ви могли уявити яка в мене злість.