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Новини Війна
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Росіяни намагаються виконати наказ Путіна щодо повної окупації Донбасу до березня. Вони не рахують втрат, - ГУР МО

окупанти

Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі Путіна щодо захоплення східних областей України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події", - розповів він.

Водночас. за словами Юсова, Українські Сили оборони не чекають, склавши руки.

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Автор: 

розвідка (3858) Донбас (22354)


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***** другий жюков.
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03.02.2023 12:52 Відповісти
Заголовок звучить як якесь виправдання.Та пох,що вони не рахують втрат.А що колись рахували?((((
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03.02.2023 12:59 Відповісти
вы бы как хотели чтобы было написано?
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03.02.2023 13:03 Відповісти
Росіяни продовжують наступ .
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03.02.2023 13:07 Відповісти
Восьмий раз вже бачу цю новину.... ГУР МО - 🤡🤡🤡
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03.02.2023 13:07 Відповісти
Коли хтось десь поспішає, він робить багато помилок. Тож в таких випадках потрібно користуватися помилками ворога, бо він поспіхом багато їх зробить. Як би вони були на щось спроможні, то вони б це вже здійснили, але весь час вони усвідомлювали фатальні наслідки цього і тому не поспішали. А тепер за наказом Путіна в авральному режимі вони підуть в самий неорганізований і безглуздій наступ. Тоді чим більше техніки - яскравіше буде горіти, більше живої сили - гарна можливість покращити стрілецьки навички
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03.02.2023 13:08 Відповісти
болт всем кацапам с обратной резьбой на всю длину в горло... подохните...
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03.02.2023 13:39 Відповісти
КаZZапні щиро бажаю Zдохнути поголовно. Проблема в тім, що втрати під час відсічі сруської навалочі несуть і ЗСУ. А ленд ліз, що мав їх зменшити шляхом формування технічної переваги, за 9 місяців так й не народився.
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03.02.2023 13:51 Відповісти
По заголовку понятно что ***** просто хочет ликвидировать всё работоспособное мужское население РФ.
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03.02.2023 14:10 Відповісти
 
 