Росіяни намагаються виконати наказ Путіна щодо повної окупації Донбасу до березня. Вони не рахують втрат, - ГУР МО

Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі Путіна щодо захоплення східних областей України.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події", - розповів він.

Водночас. за словами Юсова, Українські Сили оборони не чекають, склавши руки.

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