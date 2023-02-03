Наступна зустріч представників "танкової коаліції" відбудеться у середині лютого, - Резніков

Наступна зустріч представників "танкової коаліції" має відбутися в середині лютого у Брюсселі.

Про це під час відеоконференції з міністрами оборони держав, потенційних донорів танків західного виробництва для України, яку провели у Києві міністри оборони України та Польщі Олексій Резніков та Маріуш Блащак, заявив очільник МОУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Танкова ініціатива" переросла у "танкову коаліцію". Польща була однією з її ініціаторів. Україна отримає сучасні танки натівського стандарту. Це будуть Леопарди, Абрамси, Челенджери, французькі легкі танки AMX-10. З нашими партнерами під час відеоконференції ми обговорили потреби ЗСУ, терміни навчань наших воїнів, інші важливі питання. Наступна зустріч представників танкової коаліції відбудеться в середині лютого у Брюсселі", - сказав Резніков.

Зі свого боку Блащак запевнив у продовженні підтримки України в боротьбі з агресором – РФ та наголосив, що опір українського народу є прикладом для Європи та всього світу.

Глава Міністерства оборони Польщі заявив, що отримання Україною важкої зброї є дуже важливим кроком на тлі ймовірного наступу росіян.

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"Вільна Україна – це гарантія вільної Польщі. Про це ще у 2008 році сказав покійний Президент Лех Качинський. Незалежно від того, яка Росія біла чи червона, вона вчиняє воєнні злочини та вбиває людей. Увесь світ, Польща та Європа мають це зупинити. Тому ми з вами і підтримуємо Україну", – уточнив Блащак.

У свою чергу, Резніков подякував народу, Сейму та Уряду Польщі і особисто главі Міноборони за всебічну підтримку і допомогу у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України.

Очільник МОУ поінформував, що усі інструменти для захисту, які Україна отримує як допомогу від Польщі, є дуже ефективними на полі бою.

Резніков і Блащак обговорили посилення спроможностей ЗСУ, питання необхідної допомоги Україні від Польщі, зокрема - реалізацію українсько-польських та багатосторонніх проєктів в оборонній сфері.

На думку українського міністра оборони, візит Блащака має практичне значення для посилення ЗСУ.

"Республіка Польща – це одна з перших країн, яка на собі відчула підступний удар російських окупантів по Україні. З першого дня повномасштабної війни дружня нам країна здійснює потужну підтримку обороноздатності ЗСУ. Дійсно, два дружні народи тримають один фронт проти держави-окупанта РФ, – резюмував Резніков.

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Представникам польської делегації презентували брифінг щодо впровадження логістичної програми LOGFAS – системи обліку, контролю руху та кінцевого використання військової техніки і майна, які отримані від західних партнерів в якості міжнародної технічної допомоги.

Окремо делегація Міноборони Польщі та заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на Михайлівській площі вшанували полеглих українських воїнів та поклали квіти до Стели пам’яті.