Прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер вважає неправильним призупинення дії спрощеного візового режиму для росіян в ЄС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Політик головної опозиційної партії Християнсько-демократичний союз заявив, що було великою помилкою відрізати шлях до Європейського Союзу для людей з Росії, які не хочуть проходити військову службу або йти воювати.

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Є багато людей, які хочуть освоїти професію або навчатися в Німеччині, заявив Кречмер. Люди, які втекли з Росії, вважають великою помилкою те, що їм це ускладнюють.

Нагадаємо, на початку вересня ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. Це був ще один захід ЄС у відповідь на агресивну війну Росії в Україні. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

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Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Раніше прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни та за участь Німеччини у просуванні можливості переговорів між РФ і Україною.

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Ще раніше Кречмер заявив, що Німеччина має виступити посередником у війні між Росією та Україноюта забезпечити, щоб "ця війна була заморожена", оскільки, за його словами, російська сировина, як і раніше, необхідна.

Він також критикував канцлера Олафа Шольца за рішення поставити в Україну основні бойові танки.