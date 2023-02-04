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Новини
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Глава Саксонії Кречмер розкритикував візові обмеження для росіян в ЄС

міхаель,кречмер

Прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер вважає неправильним призупинення дії спрощеного візового режиму для росіян в ЄС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Політик головної опозиційної партії Християнсько-демократичний союз заявив, що було великою помилкою відрізати шлях до Європейського Союзу для людей з Росії, які не хочуть проходити військову службу або йти воювати.

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Є багато людей, які хочуть освоїти професію або навчатися в Німеччині, заявив Кречмер. Люди, які втекли з Росії, вважають великою помилкою те, що їм це ускладнюють.

Нагадаємо, на початку вересня ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. Це був ще один захід ЄС у відповідь на агресивну війну Росії в Україні. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

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Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Раніше прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни та за участь Німеччини у просуванні можливості переговорів між РФ і Україною.

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Ще раніше Кречмер заявив, що Німеччина має виступити посередником у війні між Росією та Україноюта забезпечити, щоб "ця війна була заморожена", оскільки, за його словами, російська сировина, як і раніше, необхідна.

Він також критикував канцлера Олафа Шольца за рішення поставити в Україну основні бойові танки.

Автор: 

віза (732) Німеччина (7345) росія (65073) обмеження (244)


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Топ коментарі
+34
хай прийме парочку до себе в хату... і прозріє.... тупе чувирло
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04.02.2023 15:54
+17
Вони безнадійні.
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04.02.2023 15:55
+17
Певно мріє, щоб п'яні кацапи врешті решт захопили Європу і його таки в сраку виїбли.
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04.02.2023 16:02
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хай прийме парочку до себе в хату... і прозріє.... тупе чувирло
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04.02.2023 15:54 Відповісти
путен, введи войска в херманию !
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04.02.2023 21:37 Відповісти
Вони безнадійні.
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04.02.2023 15:55 Відповісти
Певно мріє, щоб п'яні кацапи врешті решт захопили Європу і його таки в сраку виїбли.
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04.02.2023 16:02 Відповісти
там нєчем ...юбати- краще black matters найняти йому
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04.02.2023 16:11 Відповісти
пішов ти нах...й, пан прем'єр-міністр
газ дешевий тобі сниться
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04.02.2023 15:56 Відповісти
Мабуть колишній дедерон - вчився у москві, любить горілку "Столична" та московських шльондр.
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04.02.2023 15:59 Відповісти
Віддай ***** Дрезден - місто, де він колись завклубом працював.
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04.02.2023 16:01 Відповісти
Ну на то Німеччина й демократична країна, що юудь хто будь що може патякати
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04.02.2023 16:02 Відповісти
ужасы нашего городка......

"Расстреляй Устинова и веди его группу на штурм" (аудиоперехват)
https://twitter.com/i/status/1621869321696776192
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04.02.2023 16:02 Відповісти
Кречмер працює ротом за кремлівські гроші. Хай німці його запам'ятають. Новачок добре прочищає мізки перед виборами.
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04.02.2023 16:06 Відповісти
так нехай до саксонії завітають орки. щоб той чувак очі протер.
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04.02.2023 16:10 Відповісти
Хм уікаво , в його родині кацапів не було. Бо кацапська ''скрєпа'' рано чи пізно проявляється.
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04.02.2023 16:15 Відповісти
у меня есть подозрения, что у этого кремера не только педикулёз, но и блохи. И теперь он хочет завести себе ещё и реймеров.
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04.02.2023 16:15 Відповісти
в голови Саксонії в голові сексонія
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04.02.2023 16:19 Відповісти
бывшая гдр (ган_дон - дешевая резина) - фашисты еще похуже третьерейховских нацистов.
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04.02.2023 16:29 Відповісти
Нема таких слів, щоб йому вбити у макитру. Тільки бити по голові, поки не порозумнішає.
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04.02.2023 16:29 Відповісти
Тобто, тих мільонів кацапів які вже переїхали на ПМЖ до Німеччини ще не вистачає для перевороту. Потрібно більше щоб БерлінНаш таки стався, але вже із середини. Враження, що Німеччина перекуплена кремлем повністью.
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04.02.2023 16:42 Відповісти
Дуркувате. Корисний ідіот.
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04.02.2023 16:46 Відповісти
Він не родич Кречмера-підводника? Тоді зрозуміло, що грає на руку кацапам. Переляканий нащадок сміливого моряка.
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04.02.2023 16:47 Відповісти
30 років пройшло, а НДРівський совок й доси живий..
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04.02.2023 17:01 Відповісти
Кажете, на Заході корупції немає?
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04.02.2023 17:15 Відповісти
Потомство перетраханих німкень москалями дає себе знати...гени, то велика сила
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04.02.2023 17:18 Відповісти
Tupe stvorinnya !!!!
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04.02.2023 17:23 Відповісти
Усе цей креЧМОр чудово розуміє,але певна сума євро від раши кармана не відтягне. То чому б і не побазікати. На заході це безкарно, демократія!
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04.02.2023 17:29 Відповісти
ага багато хоче поїхати, особливо фсб і шпигуни
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04.02.2023 18:21 Відповісти
сакс не розуміє, що це фуйло "агентуру" відправляє до саксів
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04.02.2023 18:37 Відповісти
В башці тільки вигода.
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04.02.2023 19:35 Відповісти
Jak zawsze szwab i.kacap ręka w rękę jak Hitler i Stalin.
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04.02.2023 19:46 Відповісти
Дыбил!ты незнаеш сколько ФСБ марионеток приедит?дыбил!!!
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04.02.2023 19:50 Відповісти
 
 