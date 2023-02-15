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Путін програв енергетичну війну проти Європи, - фон дер Ляєн

путін

Дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. А через ліміт цін на нафту вона щодня втрачає 160 млн євро прибутку.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Він думав, що через нашу залежність від російської нафти та газу буде легко впливати на Європу. Але й тут він помилився. Сьогодні, через рік після початку війни, він уже програв розпочату ним енергетичну війну. Ми змінили позицію завдяки надійним партнерам, і результати видно. Дохід Росії від продажу газу в Європу скоротився на дві третини. Ліміт цін на нафту означає, що Росія щодня втрачає 160 мільйонів євро доходу", - сказала президентка Єврокомісії.

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Вона зазначила, що ціни на газ у Європі нині нижчі, ніж до вторгнення Росії в Україну, і Європа зараз як ніколи інвестує в чисту енергетику та енергетичну незалежність.

"Розвиваючи відновлювані джерела енергії, ми б’ємо один рекорд за іншим. Минулого року ми вперше виробили більше електроенергії з вітру та сонця, ніж з газу. Завдяки європейській єдності та розумній енергетичній політиці ми витримали тиск Росії та звільнилися від нашої енергетичної залежності. Наша економіка сьогодні працює значно краще, ніж прогнозувалося, і на початку тижня ми змогли переглянути наші прогнози зростання в бік підвищення", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Також читайте: Фон дер Ляєн про трибунал для РФ: У нас є політична воля, залишилося знайти спосіб

При цьому, як зауважила президентка Єврокомісії, Кремлю доводиться продавати золоті запаси, щоб заповнити прогалини, утворені відсутністю доходів від нафти. Таким чином, спроба Путіна шантажувати Європу енергетикою зазнала повного провалу.

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Топ коментарі
+6
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15.02.2023 13:02
+4
А пані рібентропші за ці свої зусилля в ЄС вже подякували?
Їй же криком кричали: добудова ПП-2 означатиме повномаштабну війну в Україні. Так воно й вийшло. Але ж вона й зараз впевнена, що робила все правильно.
До речі! У вас там, в ЄС, ще одна "пані рібентроп" занадто активізувалась. Прізвище, що правда, інше - Орбан, але суть та сама.
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15.02.2023 13:27
+2
Они всегда сегодняшние. И все же, чтобы не ошибиться, отправляя в спам, проверяю тему ссылки /не открывая/
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15.02.2023 13:17
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15.02.2023 13:02 Відповісти
особливо коли автор сьогоднішній
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15.02.2023 13:10 Відповісти
Они всегда сегодняшние. И все же, чтобы не ошибиться, отправляя в спам, проверяю тему ссылки /не открывая/
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15.02.2023 13:17 Відповісти
А пані рібентропші за ці свої зусилля в ЄС вже подякували?
Їй же криком кричали: добудова ПП-2 означатиме повномаштабну війну в Україні. Так воно й вийшло. Але ж вона й зараз впевнена, що робила все правильно.
До речі! У вас там, в ЄС, ще одна "пані рібентроп" занадто активізувалась. Прізвище, що правда, інше - Орбан, але суть та сама.
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15.02.2023 13:27 Відповісти
Гавностратег ху.ло всех пирииграл.
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15.02.2023 13:28 Відповісти
Не кажіть гоп.
Як там норвезькі бурові платформи себе почувають?
"У вас нєсчастниє случаі билі? - Нєт - Будут".
І море - стихія грізна, не кожен газовоз або танкер допливе до терміналу, всяке в дорозі трапляється.
Краще уважніше придивіться до місцевих мешканців там, де знаходяться ваші газосховища. Раптом якась бабуся годує місцевих чайок кормом, що їй поштою висилає онук з росії.
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15.02.2023 13:31 Відповісти
А води в Норвежському морі штормові практично завжди. Зимою 6 балів норма. Та й підводні човни грандкацапії там наче вдома. Заходять у фіорди як додому. Про це не один раз були повідомленя. Зрозуміло, навкруги платформ є судна забезпеченя та охорони які взмозі запобігти наїзду на платформу надводних плавучих засобів. Але ж кацапня може якусь торпеду без вибухівки запустить по ногам платформи, щоб змістити її чи навіть затопити.
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15.02.2023 13:40 Відповісти
Отож. Можна і без торпеди обійтись. Платформа - річ складна, напевно є не один спосіб її пошкодити без використання вибухівки.
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15.02.2023 13:45 Відповісти
Це добре, що він програв, але потрібно не зупиняти бій і не дати йому всяти реванш на Сході і дати відсіч його спробам постачати його нафту через інші країни чи у вигляді нафтопродуктів з його нафти. Тож треба почати з Індії, можливо навіть почати створювати антиіндійську коаліцію, щоб прикрити цю лавочку, відслідкувати всі можливі махінації з танкерами, посадити на реальні терміни за грати усіх, хто порушує санції. Лише місяць дії санкцій дав такий вражаючий результат, тож його потрібно закріпити і збільшувати.
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15.02.2023 13:35 Відповісти
Пітун! А що ти тільки не програв, горємика!
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15.02.2023 14:18 Відповісти
Значною мірою в цьому допомогла тепла зима
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15.02.2023 14:45 Відповісти
 
 