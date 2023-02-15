У небі над Києвом виявили близько 6 повітряних куль, більшість були збиті, - КМВА
У повітряному просторі Києва виявили близько 6 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.
Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", - йдеться в повідомленні.
У КМВА зазначили, що остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів.
Будь ласка, зачекайте...
System Interfaces
Digital Video SMPTE 292M (1.5G HD-SDI, 1080p30, 720p60)
Interfaces RS-422, MIL-STD-1553B, Ethernet, USB
Metadata MISB ST0902
Video Streaming MPEG TS, VP8, H.264, RTP/RTSP, WebRTC
Digital Interoperability HTTP, ISA, custom protocols.
І що, зможе знайти цю позначку?
Але було б цікаво дізнатися, як то воно насправді.
Вчера российские источники начали публиковать информацию о том, что Су-24 Вагнера был обстрелян из ПЗРК в районе Бахмута, но после этого смог приземлиться.
https://twitter.com/i/status/1625571440287178771
А ПВО не использовалось
Это не дифирамбы аятоллам, это горькая правда.
А сейчас вообще пошла новая фишка - "шаромания". Представляете, сколько Раша может надуть этих шаров, это ведь даже не Шахеды. Сегодня под них цепляют железки, завтра поцепят небольшую авиабомбу, и проколят шарик в нужном месте.
И на каждый нужно реагировать, даже не сбивать, но убедится, что это "фуфел". Но для этого нужно, как минимум вылететь и рассмотреть!
Вот для таких миссий нужен небольшой тихоходный винтовой самолетик, типа Тукано. На радаре обнаружили "цель не маневренная, не скоростная" - вылетел, и с пушки сбил.
Смешно?
Лично я не дока в авиации, но умею считать деньги.
Посмотрите на это посмешище, когда F-35 гоняется за воздушными шариками и сбивает это шарик дорогущей ракетой. А, что из пушки очередь не дешевле была бы? Из того же F-16.
Но это Штаты. Они могут себе позволить хоть авианосцем за браконьерами гонятся. А у нас каждая ракета на счету.
Оборванцы там еще тоннели не роют,как в 1МВ.
Як казала моя бабуся "...коня кують, а жаба і собі лапу тягне". Звичайно що буржуї просто в шоці, коли ми просимо те, що коштує мільйони.
Ось вам громадо ідея. Вірніше її подали самі кацапи. Сміх сміхом, але ідея непогана.
Це я про повітряні кулі.
Ну хоч цей шедевр військово-технічної думки, наш Укроборонпром здатен наклепати??!!
Чого ми соромимось? Їх потрібно наклеїти тисячі, і кожної ночі, як тільки дозволяє "роза вітрів" запускати десятками, а то і сотнями в бік Раші. Нехай вони виснажують свою ППО і ганяють винищувачі.
Чи у нас викрійки немає для пошиву кулі? Ми ж розвинута держава, ми ж ракети (колись) робили.
Доведеться, мабуть, чекати поки впаде російська (вірніше іранська) кулька, і зробити зворотній інжиніринг.
Хоча, ідею і конструкцію Шахеда для нагого дрона таки здерли.
Хоч на щось здатен Укроборонпром.