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Київ (19120) повітряний простір України (14) Повітряні атаки на Київ (690)

У небі над Києвом виявили близько 6 повітряних куль, більшість були збиті, - КМВА

київ,ппо

У повітряному просторі Києва виявили близько 6 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру.

Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів.

Також читайте: У небі України зафіксовано ворожі кулі з кутовими відбивачами, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+14
беруть приклад з своїх китайских друзів, з кульками
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15.02.2023 17:01
+10
Заставляют проявляться и работать вхолостую по метеозондах с отражателями. Подсмотрели у китайцев суки.
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15.02.2023 17:10
+8
А щось заглохло про позначки + у колі по яких начебто наводилися крилаті ракети. Я на ЦН запитав, яким пристроєм ракета може зчитати ці позначки ( наприклад у Тернополі) - так мене відразу адмін в бан відправив, як ворога народу.
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15.02.2023 17:01
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ППО вивчають чи готуються до чогось іншого?
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15.02.2023 16:56 Відповісти
беруть приклад з своїх китайских друзів, з кульками
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15.02.2023 17:01 Відповісти
Це і є китайські кулі.
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15.02.2023 17:26 Відповісти
я думаю, эта активость неспроста. Россия координирует этот движ с китаем Смысл? хз. Байдену виднее
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15.02.2023 22:35 Відповісти
Заставляют проявляться и работать вхолостую по метеозондах с отражателями. Подсмотрели у китайцев суки.
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15.02.2023 17:10 Відповісти
У козломордих літаки справні закінчились, скоро на дирижаблях літатимуть
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15.02.2023 17:11 Відповісти
До хрена у них этих самых самолётов. Еще до хрена и до хрена.
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15.02.2023 17:13 Відповісти
только ссцут эти дохрена почему то на линию фронта летать
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15.02.2023 17:30 Відповісти
Сцутся нашего ПВО. Но летают сейчас от Марьянки до Кременной. И их щипает наше ПВО.
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15.02.2023 17:33 Відповісти
а як на рахунок Марсьєвих.
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15.02.2023 22:27 Відповісти
Де збили - там є ППО.
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15.02.2023 17:38 Відповісти
вивчають щільність ППО.
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15.02.2023 18:47 Відповісти
А щось заглохло про позначки + у колі по яких начебто наводилися крилаті ракети. Я на ЦН запитав, яким пристроєм ракета може зчитати ці позначки ( наприклад у Тернополі) - так мене відразу адмін в бан відправив, як ворога народу.
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15.02.2023 17:01 Відповісти
ці позначки для літаків були, які на початку війни ще залітали на нашу територію
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15.02.2023 17:02 Відповісти
Тоді аналогічне питання знатоку - яким пристроєм літак може зчитати ці позначки?
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15.02.2023 17:05 Відповісти
Відеокамерою? (я не знаю насправді, цікаво вгадати, камера - підходить)
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15.02.2023 17:07 Відповісти
Як би усі вже бачили, що видно з БПЛА, навіть з камерою HD. Наприклад ******** модуль «Star SAFIRE 380» має таку SPECIFICATIONS
System Interfaces
Digital Video SMPTE 292M (1.5G HD-SDI, 1080p30, 720p60)
Interfaces RS-422, MIL-STD-1553B, Ethernet, USB
Metadata MISB ST0902
Video Streaming MPEG TS, VP8, H.264, RTP/RTSP, WebRTC
Digital Interoperability HTTP, ISA, custom protocols.
І що, зможе знайти цю позначку?
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15.02.2023 17:26 Відповісти
То ви навели дані басурманського пристрою. А от якщо наприклад взяти секретний не маючий аналогів кацапській модуль "метьолка-17м", то він може і зможе знайти. А якшо не зможе, то киздане в найближчий дітсадочок чи лікарню...
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15.02.2023 17:33 Відповісти
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15.02.2023 17:37 Відповісти
США збили такі штуки. Взяли на дослідження, а там .... ніяких позначок. Вирішили, що це китайські штуки. А у нас - це рашка ... балуєТ.
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15.02.2023 17:10 Відповісти
Та я не про кулі взагалі-то. Якось, ще за радянські часи, на заводі узяли та надули гумову рукавичку воднем - та ніхто не міг зрозуміти, що то за чортівня рогата літає.
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15.02.2023 17:32 Відповісти
Метки для наведения ракет. У нас такую метку на спортплощадке поставила старая карга лет под 80. Я думал народ ее разорвет.
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15.02.2023 17:12 Відповісти
І яким же чином наводиться ракета? Якій пристрій здатен її виявити?
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15.02.2023 17:28 Відповісти
Скорее для сравнения реальных координат со своими снимками. Для вычисления погрешности. Чтобы наводиться с минимальной погрешностью.
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15.02.2023 17:37 Відповісти
Ще раз - Якій пристрій здатен її виявити?
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15.02.2023 17:45 Відповісти
старая бабка рисует метку, а потом приезжают \ тайно приползают кацапы\окацапленные, не местные, тупые и необразованные, карты не понимающие, на зарплате и в районе той метки оставляют (радио)маяк - с каким-то ограниченным временем действия (пока летит ракета) а сам маяк может быть как целеуказание так и корректировкой курса. да и визуально вполне может работать на крылатых ракетах\вертолетах и т.п. в общем - варианты все же есть, всему можно найти применение при желании, было б с чего, но может быть и деза, да.
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15.02.2023 18:33 Відповісти
Це полювання на відьом. Середньовіччя. В перші дні війни таке було. Згодом всі адекватні люди зрозуміли, що то все люта маячня.
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15.02.2023 19:04 Відповісти
До речі цікава тема. Думаю, це кацапське ІПСО - навмисне поставлення завдань своїм "агентам"(тобто тій ваті, яку кацапи завербували для отвода глаз), щоб ті мулювали позначки і відволікали наші сили оборони...
Але було б цікаво дізнатися, як то воно насправді.
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15.02.2023 17:37 Відповісти
Над этим местом, кстати, раза три крылатые ракеты орков пролетали. Практически почти точно над ним.
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15.02.2023 17:40 Відповісти
У Солоніна є технікум про методи наведення ракет і їх точності. Інформативно, але коли згадає УПА - такий брєд пише, що пару раз підписувався.
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15.02.2023 17:47 Відповісти
Відписувався
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15.02.2023 17:49 Відповісти
більше не залітають - позначки не актуальні!!!!!
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15.02.2023 20:25 Відповісти
Вже не раз писалось, що малювання хрестиків було, щоб посіяти паніку та перезавантажити/заспамити зверненнями СБУ.
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15.02.2023 17:14 Відповісти
Якось про це не попадалося.
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15.02.2023 17:36 Відповісти
ХЗ. Может и это имеет место.
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15.02.2023 17:38 Відповісти
геодезичні МАРКИ ніякого відношення до наведення ракет не мають.
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15.02.2023 17:39 Відповісти
Щось я не пам'ятаю, щоби питав про "геодезичні МАРКИ".
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15.02.2023 22:33 Відповісти
Поврежденный российский Су-24 бортовой номер RF-93799.
Вчера российские источники начали публиковать информацию о том, что Су-24 Вагнера был обстрелян из ПЗРК в районе Бахмута, но после этого смог приземлиться.

https://twitter.com/i/status/1625571440287178771
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15.02.2023 17:01 Відповісти
А що ПВК Вагнер, вже свої ВКС має?
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15.02.2023 17:08 Відповісти
Погано, що зміг приземлитися....
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15.02.2023 17:11 Відповісти
Взагалі-то "впасти" це теж в деякому роді "приземлитися" Все вирішує вертикальна швидкість при торканні землі
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15.02.2023 17:37 Відповісти
"вторая армия мира" ещё не начинала
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15.02.2023 17:02 Відповісти
збивають? фейспалм...
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15.02.2023 17:07 Відповісти
А це значить те ,що китай постачає зброю кацапам в тому числі і розвідобладнання...
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15.02.2023 17:09 Відповісти
Що означає "виявили близько 6 ворожих повітряних цілей." Це скільки? 5,7 чи 6,4?
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15.02.2023 17:16 Відповісти
по ходу, они сами не знают
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15.02.2023 22:38 Відповісти
Если они хотели узнать расположение ППО, то зачем уничтожать те летающие штуки с ППО? логика?
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15.02.2023 17:19 Відповісти
С ПЗРК например сбили

А ПВО не использовалось
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15.02.2023 17:38 Відповісти
Росіянські шахеди та калібри скінчилися, полетіли супер секретні повітряні кульки.
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15.02.2023 17:23 Відповісти
не варто недооцінювати ворога... кульки дешевше (в рази) за мопеди, їх можна тисячами запускати, збиваючи з толку ППО
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15.02.2023 17:33 Відповісти
Ну і ми можемо також. Що тиждень назад тут, на форумі, якраз це обсмоктували - в темі про придушення кацапських РЕБ
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15.02.2023 17:42 Відповісти
можливо і можемо, та чомусь не робимо...
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15.02.2023 18:06 Відповісти
По скорости легко фильтруются на радаре
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15.02.2023 17:42 Відповісти
Угу, ось https://www.ventusky.com/?p=52.8;28.0;3&l=wind-500hpa&t=20230228/2100 спробуй подивитись на різних висотах та побач що там практично швидкість мопеда. Але на все потрібна голова.
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15.02.2023 19:16 Відповісти
Они что считать не умеют
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15.02.2023 17:26 Відповісти
дальше дирижабль пойдет в ход?
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15.02.2023 17:30 Відповісти
Мабуть чергові київські мажори ( які типу розшукуються військоматом) святкують щось.
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15.02.2023 17:43 Відповісти
Дивно...чому саме над Києвом, а не над Фастовом чи Уманю..
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15.02.2023 17:46 Відповісти
Бо сьогодні так вітер. Випущені на кордоні практично через годину будуть в столиці. https://www.ventusky.com/?p=52.8;28.0;3&l=wind-500hpa&t=20230228/2100 А через кілька днів вітер вже буде на орків. Хотілося б прочитати про "ответку". Але асфальт та шашлики не літають.
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15.02.2023 19:19 Відповісти
Вітер вітром, але ж чомусь занесло тільки в Київ
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15.02.2023 19:41 Відповісти
Все там давно вміють вираховувати і автоматично регулювати (по тиску). Японці ще в тій війні скидали бомби на штати аеростатами через Тихий океан. Занесло всі на Київ?, можливо, але тривога по Україні була якраз по зоні де проходив вітер.
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16.02.2023 18:52 Відповісти
Я перед вторгненням місяців за 2 бачив позначки-хрестики кислотного жовто-зеленого кольору біля дитячих садків та шкіл на Оболоні. Ще дивувався, нахєра їх наставили, думав, двірники для якихось цілей ремонту чи прибирання. Що їх могло зчитувати чи бачити? І це ж якась **** їх наставила тоді? Потім їх змили чи позатирали, але вони зникли. Хто знає, що то було?
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15.02.2023 17:50 Відповісти
За три копійки по телеграм-каналах шукали школярів, які бігали малювали. Відволікали увагу наших військових та спец.служб від важливих справ та пошуків дрг.
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15.02.2023 17:52 Відповісти
Тут бы старые кукурузники и пригодились... А вообще в эту игру нужно играть вдвоём - сотни дронов из говна и бальзы, и шариков в сторону москвы, а следом что-то повесомее.
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15.02.2023 17:51 Відповісти
Кацапы уже на шарики переключились...Воевать некуем..Вини-вини...Кажется дождь начинается....
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15.02.2023 17:57 Відповісти
Война имеет стоимость. Яркий пример стоимость "Шахеда" и его воздействие. Когда "мопед" (да хоть велосипед) стоимостью в 5-ть.!!! тыс. дол. нужно сбивать ракетой ПВО, стоимостью в несколько сотен тысяч долларов - это уже повод прекратить смеяться. "Мопеды" свою работу делают.
Это не дифирамбы аятоллам, это горькая правда.
А сейчас вообще пошла новая фишка - "шаромания". Представляете, сколько Раша может надуть этих шаров, это ведь даже не Шахеды. Сегодня под них цепляют железки, завтра поцепят небольшую авиабомбу, и проколят шарик в нужном месте.
И на каждый нужно реагировать, даже не сбивать, но убедится, что это "фуфел". Но для этого нужно, как минимум вылететь и рассмотреть!
Вот для таких миссий нужен небольшой тихоходный винтовой самолетик, типа Тукано. На радаре обнаружили "цель не маневренная, не скоростная" - вылетел, и с пушки сбил.
Смешно?
Лично я не дока в авиации, но умею считать деньги.
Посмотрите на это посмешище, когда F-35 гоняется за воздушными шариками и сбивает это шарик дорогущей ракетой. А, что из пушки очередь не дешевле была бы? Из того же F-16.
Но это Штаты. Они могут себе позволить хоть авианосцем за браконьерами гонятся. А у нас каждая ракета на счету.
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15.02.2023 17:58 Відповісти
А на шляху до Києва у нас є частини ПВО чи як???
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15.02.2023 18:07 Відповісти
хоть здесь свинорыл ЗСУ не перестаралось с твоим братом...?

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15.02.2023 19:18 Відповісти
Голь на выдумки хитра
Оборванцы там еще тоннели не роют,как в 1МВ.
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15.02.2023 18:20 Відповісти
Пускайте на мацкву, це не літак виготовити.
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15.02.2023 18:29 Відповісти
Щось мене ця тема "завела".
Як казала моя бабуся "...коня кують, а жаба і собі лапу тягне". Звичайно що буржуї просто в шоці, коли ми просимо те, що коштує мільйони.
Ось вам громадо ідея. Вірніше її подали самі кацапи. Сміх сміхом, але ідея непогана.
Це я про повітряні кулі.
Ну хоч цей шедевр військово-технічної думки, наш Укроборонпром здатен наклепати??!!
Чого ми соромимось? Їх потрібно наклеїти тисячі, і кожної ночі, як тільки дозволяє "роза вітрів" запускати десятками, а то і сотнями в бік Раші. Нехай вони виснажують свою ППО і ганяють винищувачі.
Чи у нас викрійки немає для пошиву кулі? Ми ж розвинута держава, ми ж ракети (колись) робили.
Доведеться, мабуть, чекати поки впаде російська (вірніше іранська) кулька, і зробити зворотній інжиніринг.
Хоча, ідею і конструкцію Шахеда для нагого дрона таки здерли.
Хоч на щось здатен Укроборонпром.
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15.02.2023 18:41 Відповісти
Ні, бо на дешевих кульках нікуя не заробиш у кишеню.
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15.02.2023 21:27 Відповісти
більшість літаючих збили. а меншість? а меншість приєдналася до бойка, шуфрича та онуфрія і гадить повзаючи.
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15.02.2023 19:15 Відповісти
Таж листівки на окуповані вже ж запускали.
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15.02.2023 19:35 Відповісти
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15.02.2023 19:37 Відповісти
От, якби якось так, щоб вони на ту ж Румунію полетіли... Чи знову скажуть, що ми нічого не знаємо?
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15.02.2023 20:01 Відповісти
А звідкіля ці кулі запускаються???
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15.02.2023 21:56 Відповісти
 
 