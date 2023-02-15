Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до Грузії звільнити Саакашвілі

15 лютого Європарламент підтримав резолюцію із закликом до влади Грузії звільнити експрезидента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резолюцію було прийнято 577 голосами. Проти проголосували - 33, 26 - утрималися.

"Парламент висловлює серйозне занепокоєння погіршенням здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи при цьому повідомлення про його різку втрату ваги та припущення про те, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час утримання під вартою, депутати Європарламенту закликають владу Грузії звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому пройти належне лікування за кордоном. Вони закликають чинного президента Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом помилувати його. Це також зменшить політичну поляризацію в країні", - зазначається у повідомленні.

Депутати Європарламенту наголошують, що прогрес Грузії у проведенні європейських реформ має бути знову поставлений на центральне місце у політиці. Вони також вважають, що те, як у країні поводяться з ув'язненими, такими як експрезидент, є лакмусовим папірцем прихильності грузинського уряду європейським цінностям та декларованим ним європейським прагненням, включно зі статусом кандидата в члени ЄС, який досі не був наданий Грузії.

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"Депутати Європарламенту нагадують владі Грузії, що вони несуть відповідальність за гарантування здоров'я та благополуччя пана Саакашвілі, надання йому адекватного лікування та повагу до його основних прав та особистої гідності відповідно до конституції країни та міжнародних зобов'язань", - зазначають у Європарламенті.

Крім того, в резолюції наголошується фундаментальна роль, яку олігарх Бідзіна Іванішвілі зіграв в ув’язненні Саакашвілі "в рамках особистої вендети". У зв'язку з цим Європарламент закликав розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".

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Нагадаємо, 20 листопада 2022 року адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

31 січня мати Саакашвілі повідомила, що її син втратив свідомість та не може ходити. Тоді ж соратники колишнього президента повідомляли, що його перевели до реанімації. Але керівництво клініки це не підтвердило.

1 лютого під час судового засідання Саакашвілі по відеозв'язку заявив, що його стан різко погіршився, та показав, наскільки схуд останнім часом. Колишній президент просить перевести його до реанімації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що уряд Грузії має на меті вбити Саакашвілі.

6 лютого міський суд Тбілісі не відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров’я. МЗС України висловило розчарування цим рішенням.