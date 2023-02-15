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Грузія (1831) Європарламент (1029) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до Грузії звільнити Саакашвілі

саакашвілі

15 лютого Європарламент підтримав резолюцію із закликом до влади Грузії звільнити експрезидента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резолюцію було прийнято 577 голосами. Проти проголосували - 33, 26 - утрималися.

"Парламент висловлює серйозне занепокоєння погіршенням здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи при цьому повідомлення про його різку втрату ваги та припущення про те, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час утримання під вартою, депутати Європарламенту закликають владу Грузії звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому пройти належне лікування за кордоном. Вони закликають чинного президента Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом помилувати його. Це також зменшить політичну поляризацію в країні", - зазначається у повідомленні.

Депутати Європарламенту наголошують, що прогрес Грузії у проведенні європейських реформ має бути знову поставлений на центральне місце у політиці. Вони також вважають, що те, як у країні поводяться з ув'язненими, такими як експрезидент, є лакмусовим папірцем прихильності грузинського уряду європейським цінностям та декларованим ним європейським прагненням, включно зі статусом кандидата в члени ЄС, який досі не був наданий Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров’я

"Депутати Європарламенту нагадують владі Грузії, що вони несуть відповідальність за гарантування здоров'я та благополуччя пана Саакашвілі, надання йому адекватного лікування та повагу до його основних прав та особистої гідності відповідно до конституції країни та міжнародних зобов'язань", - зазначають у Європарламенті.

Крім того, в резолюції наголошується фундаментальна роль, яку олігарх Бідзіна Іванішвілі зіграв в ув’язненні Саакашвілі "в рамках особистої вендети". У зв'язку з цим Європарламент закликав розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Грузії Зурабішвілі: Саакашвілі не звільнять навіть з моїм помилуванням

Нагадаємо, 20 листопада 2022 року адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

31 січня мати Саакашвілі повідомила, що її син втратив свідомість та не може ходити. Тоді ж соратники колишнього президента повідомляли, що його перевели до реанімації. Але керівництво клініки це не підтвердило.

1 лютого під час судового засідання Саакашвілі по відеозв'язку заявив, що його стан різко погіршився, та показав, наскільки схуд останнім часом. Колишній президент просить перевести його до реанімації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що уряд Грузії має на меті вбити Саакашвілі.

6 лютого міський суд Тбілісі не відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров’я. МЗС України висловило розчарування цим рішенням.

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Топ коментарі
+13
Дааа, Михуил, это тебе не в Украине паразитировать на украинском народе имея синекуру в виде "Офиса простых решений" получая по 20 штук баксов из моего и соседа карманов. Жил в пентхаузе, харчевался на халяву, имел дуру молоденькую, ряшку здоровую и в ус не дул. Нет, возомнил себя мессией и в фургоне с кинзой поехал в Иверию. Или в фургоне с кефиром?
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15.02.2023 20:18
+7
Найголовніше в цому, це санкції проти Бідзіна Іванішвілі, це такий прокацапський олігарх в Грузії, а презендентка Саломе у нього на підсосі.
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15.02.2023 20:55
+5
нахіба він туди поперся ,придурок, думав що буде так , як через кордон в Україну? ну так там Юльки нема. А з собою не взяв ... . ні взяв ) та не ту... аж жінка здивувалась
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15.02.2023 21:02
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Дааа, Михуил, это тебе не в Украине паразитировать на украинском народе имея синекуру в виде "Офиса простых решений" получая по 20 штук баксов из моего и соседа карманов. Жил в пентхаузе, харчевался на халяву, имел дуру молоденькую, ряшку здоровую и в ус не дул. Нет, возомнил себя мессией и в фургоне с кинзой поехал в Иверию. Или в фургоне с кефиром?
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15.02.2023 20:18 Відповісти
Саакашвілі - це особистий ворог Путлера.

Він руками продажної Грузинської влади знищує свого політичного опонента та особистого ворога.

Чого ще можна чекати від ху&ла?!

Тому парламентарі всієї Європи вимагають звільнити громадянина України.

Владі Грузії (але не грузинському народу) поставлено ультиматум-
негайно звільняйте Саакашвілі.
Або потім…
нарікайте на себе і не кажіть, що вас не попереджали…
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15.02.2023 21:49 Відповісти
Да пох, что он враг *****, главное то, что он враг Украины, принесший моей стране много вреда отрабатывая бабло олигархов и параши.
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16.02.2023 07:33 Відповісти
Солдат скажи, пожалуйста, чей Крым?
А то что-то кацапскими портанками завоняло😡
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15.02.2023 22:57 Відповісти
Браво, Дмитрий!

Прямо в точку.
В пятую точку зольдата кацапской фторой армии
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16.02.2023 06:28 Відповісти
А вы промахнулись, ткнув пальцем в меня, вы попали пальцем себе в пятую точку, балалаечний вы наш.
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16.02.2023 07:43 Відповісти
Крым был, есть и будет неотемлемой часть моего государства Украина. А путин - *****, кадыров - Говно. Еще тупые вопросы будут, пензюк?
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16.02.2023 07:30 Відповісти
К слову, до вашего появления здесь кацапскими портянками тут не воняло.
Совпадение? Не думаю.
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16.02.2023 10:36 Відповісти
Киселев, ты?
Пшел нах за русским кораблем!
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16.02.2023 16:01 Відповісти
И снова вы, пытаясь ткнуть своим пальцев в меня попали сами себе прямо в центр своей пятой точки.
Не пойму, вы полудурок от рождения или пид..рас?
Впрочем, какая разница.
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16.02.2023 16:26 Відповісти
А чому Європарламент не закликав звільнити всіх в'язнів Сакартвело?
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15.02.2023 20:27 Відповісти
У воду "пууук".... І????? А у відповідь - ТИША!
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15.02.2023 20:35 Відповісти
Пустой, европейский высер! Для грузин это пустой звук! Это же не не обращение Госдумы их братской кацапии !
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15.02.2023 20:52 Відповісти
Найголовніше в цому, це санкції проти Бідзіна Іванішвілі, це такий прокацапський олігарх в Грузії, а презендентка Саломе у нього на підсосі.
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15.02.2023 20:55 Відповісти
..так,що "солома" ,що-"бензина"..холуї..
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15.02.2023 21:17 Відповісти
нахіба він туди поперся ,придурок, думав що буде так , як через кордон в Україну? ну так там Юльки нема. А з собою не взяв ... . ні взяв ) та не ту... аж жінка здивувалась
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15.02.2023 21:02 Відповісти
Свого часу українці теж повелися на гадю. 😡

Ще розберуться європарламентарії, але натхненний ущербний нарцис почне симулювати ще театральніше
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15.02.2023 21:11 Відповісти
Тююю!

Згадав Гадю Савченко , перший номер БЮТ…

Де Савченко? В лайні.

Була шлендрою на Майдані, е зараз, така і буде.
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15.02.2023 21:54 Відповісти
А скільки людей було обдурено. Минув час, поки це стало зрозуміло... "чистота полум'я не залежить від того, хто гріє над ним пальці"
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15.02.2023 23:08 Відповісти
От і побачимо як влада виконає рішеня Европарламенту, чи вказівки Путіна важливіші
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15.02.2023 21:20 Відповісти
ГАНЬБА продажній владі Грузії! Іуди! Продалися )(уйлу. Дуже шкода Міхаеля Саакашвілі. Це неприхована спроба вбивства.
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15.02.2023 22:11 Відповісти
Серіал ,,Тимошенко на зоні,, 2 сезон.
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15.02.2023 23:03 Відповісти
уявляю його виїзд на колясці в підборах
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15.02.2023 23:10 Відповісти
Прокацапському уряду Грузії тільки то і треба конфлікту та не вступу в ЄС та НАТО. Вони і далі намагатимуться вбивати Міхо, курви
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15.02.2023 23:39 Відповісти
У минулому році два відомих нарциса - придурка вирішили повернутись на історичну батьківщину, - це Бутербродний та Саакашвілі. Батьківщина зустріла їх міцними обіймами.
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16.02.2023 18:20 Відповісти
 
 