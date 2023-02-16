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Путін припустився вирішальних помилок, війна йде в правильному для України напрямку, - міністр оборони Швеції Йонсон

путин,путін

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив ЗСУ та волю українців, а також згуртованість ЄС та НАТО.

Про це в інтерв'ю ЄП заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, Путін припустився двох вирішальних помилок. По-перше, суттєво недооцінив Збройні Сили України та волю українців боротись і боротись наполегливо. А друга річ, яку він недооцінив, – це згуртованість між ЄС і НАТО. Це привело нас до руху у правильному напрямку", - зазначив він.

За словами міністра, він мав на увазі те, що Україна перемогла у битві за Київ, Харків, Херсон, відвоювала острів Зміїний.

"Для українського народу ситуація йде в правильному напрямку. І ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно, щоб гарантувати вашу незалежність і територіальну цілісність", - додав Йонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога України у війні є ключовим стратегічним інтересом для Швеції, - глава Міноборони Йонсон

Автор: 
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Топ коментарі
+12
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16.02.2023 14:18
+12
не останавливайтесь! ))
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16.02.2023 14:21
+6
нда, бункерний апять всєх пєрєіграл. ) Много Ходов Очка...
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16.02.2023 14:19
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16.02.2023 14:18 Відповісти
Шведы отдали орде Финляндию
Фины отдали орде Выборг
что шведы и финны предлагают отдеть орде украинцам?

.... что-то скандинавский бздеж ртом расходится с реальной помощью, а советы ваши как мастерски здвать территории нам не нужны!
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16.02.2023 14:19 Відповісти
Финны воевали за независимость
Приемлемые потери чтобы не стать Финской ССР
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16.02.2023 14:26 Відповісти
ну тоесть отдать все таки надо будет))
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16.02.2023 14:30 Відповісти
Втрати СРСР у фінській війні склали 120 тисяч. Це все рівно, що б ми зараз сказали. Припиняємо!

Втрати РІ у Першій світовій від 750 до 1500 тисяч. РІ розпалась та віддала купу всього. Для того щоб перемогти треба триматись
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16.02.2023 14:40 Відповісти
Совок хоть договор соблюдал

Больше не лез

С рашкой это бесполезно в любом случае

Им даже Крыма мало оказалось
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16.02.2023 14:42 Відповісти
нда, бункерний апять всєх пєрєіграл. ) Много Ходов Очка...
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16.02.2023 14:19 Відповісти
не останавливайтесь! ))
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16.02.2023 14:21 Відповісти
Ну хоч не розчленили
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16.02.2023 14:25 Відповісти
Окна мыла?
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16.02.2023 14:26 Відповісти
Янки, гоу хоум!
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16.02.2023 14:28 Відповісти
полностью скрыть свое тлетворное происхождение не получилось - ума не хватило.... так ее и вычислили..... )
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16.02.2023 14:49 Відповісти
Таки нашли?
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16.02.2023 14:29 Відповісти
Та не переживай ти так ...дбр.день
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16.02.2023 14:52 Відповісти
а мне чего переживать? не меня же в окно выбросили! )) привет!
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16.02.2023 14:59 Відповісти
...тьху, тьху, тьху
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16.02.2023 17:17 Відповісти
По направлению к Днепру?

Балаболки
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16.02.2023 14:51 Відповісти
 
 