Росіяни вдруге за день обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинув чоловік

Російська окупаційна армія вдруге за день 16 лютого обстріляла Вовчанськ.

Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова обстріл стався після 14:00.

"Унаслідок удару окупантів 46-річний цивільний чоловік зазнав поранення, несумісні з життям", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, близько 10:30 окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Було зафіксовано два ракетні удари. Поранення дістали 6 осіб, серед яких – працівник обленерго.

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