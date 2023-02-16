УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини
1 370 4
крилаті ракети (1058) обстріл (27076) Харківщина (6053)

Росіяни вдруге за день обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинув чоловік

вовчанськ

Російська окупаційна армія вдруге за день 16 лютого обстріляла Вовчанськ.

Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова обстріл стався після 14:00.

"Унаслідок удару окупантів 46-річний цивільний чоловік зазнав поранення, несумісні з життям", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, близько 10:30 окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Було зафіксовано два ракетні удари. Поранення дістали 6 осіб, серед яких – працівник обленерго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв прикордоння Харківщини, зафіксовано авіаудари по двох населених пунктах, - ОВА. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.02.2023 17:19 Відповісти
 
 