Росіяни вдруге за день обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинув чоловік
Російська окупаційна армія вдруге за день 16 лютого обстріляла Вовчанськ.
Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За словами Синєгубова обстріл стався після 14:00.
"Унаслідок удару окупантів 46-річний цивільний чоловік зазнав поранення, несумісні з життям", - розповів очільник ОВА.
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, близько 10:30 окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Було зафіксовано два ракетні удари. Поранення дістали 6 осіб, серед яких – працівник обленерго.
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показати весь коментар16.02.2023 17:19 Відповісти Мені подобається 4
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