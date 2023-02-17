Першого заступника міністра - Лозинського - взято під варту за хабарництво

Суд арештував колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $400 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

"17 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 22 березня.

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Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.

Раніше 24 січня ВАКС заарештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки, обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.

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