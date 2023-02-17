Першого заступника міністра - Лозинського - взято під варту за хабарництво
Суд арештував колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $400 тис.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.
"17 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.
Строк дії запобіжного заходу - до 22 березня.
Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.
Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.
Раніше 24 січня ВАКС заарештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.
Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.
Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки, обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2010 році закінчив заочно Львівський національний університет імені Івана Франка, правознавство, юрист.
У травні - жовтні 2011 року - начальник відділу інвестиційної політики та моніторингу діяльності СЕЗ та ТПР; провідний спеціаліст відділу економіки енергозбереження управління економіки капітального будівництва енергозбереження головного управління економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2011 - грудні 2012 року - провідний спеціаліст, начальник відділу економіки енергоощадності управління економіки капітального будівництва та енергоощадності головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації.
У січні - грудні 2013 року - начальник управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2014 - грудні 2015 року - директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.
За "легітимного" був призначений. Був такий собі "шнир" по виконанні вказівок Києва часів овоща. Стикався
За консультантів Лозі згодяться інваліди-колясочники,- Рудьковський Микола та Тимошенчиха Юлія-любімої!!!
Любителям говнобородька це западає в ОЧІ…. Вони звичні!!!
Невже в ОПі посади радників скінчилися?
Коррупція заразненечасі.
брали і давали. Приватизація працювала в інтересах кланів, що мали владу в Києві і контролювали всю Україну. Легко перевірити. До речі, ніколи не був на теренах, як Ви пишите, "так званої "Західної України". Але хочу побувати. Слава Україні!