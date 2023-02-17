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Новини Боротьба з корупцією
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Першого заступника міністра - Лозинського - взято під варту за хабарництво

лозинський

Суд арештував колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $400 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

"17 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 22 березня.

Також читайте: У корупційній справі Лозинського фігурують ексменеджер Курченка Кривий та депутатка Дрогобицької міськради від "СН" Слотило, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.

Раніше 24 січня ВАКС заарештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки, обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $400 тис. хабаря для Лозинського: ВАКС заарештував ще одного фігуранта із заставою 805 200 грн

Автор: 

арешт (2526) суд (11697) САП (2220) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+31
Сейчас типа дружки этому ****** быстро денежек насобирают. Мама песионерка десять лямов притаранит.
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17.02.2023 16:38
+16
Чекали що він поїде за кордон.
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17.02.2023 16:48
+13
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17.02.2023 16:37
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17.02.2023 16:37 Відповісти
Сейчас типа дружки этому ****** быстро денежек насобирают. Мама песионерка десять лямов притаранит.
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17.02.2023 16:38 Відповісти
Так це всього навсього двадцять тисяч баксів...Він їх витягне з кишені ,скаже от,завалялись,і заплатить заставу...
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17.02.2023 17:13 Відповісти
а до того було просто домашній арешт без застави
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17.02.2023 17:19 Відповісти
50 000 000 грн : 40 = 20 000$ ??? Непогано ви вчились арифметики в школі...
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17.02.2023 17:39 Відповісти
научись делить
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17.02.2023 18:02 Відповісти
йому ще двоє плюсонули
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17.02.2023 19:41 Відповісти
Це 1 млн 250 тис дол....
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17.02.2023 18:21 Відповісти
1 250 000 американських гривень, але то таке...
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17.02.2023 18:21 Відповісти
У січні 2008 - травні 2011 року - провідний спеціаліст організаційного відділу Департаменту забезпечення діяльності Міністра; головний економіст відділу з питань контрольно-наглядової роботи Департаменту державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та пробірного нагляду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства фінансів України .

У 2010 році закінчив заочно Львівський національний університет імені Івана Франка, правознавство, юрист.

У травні - жовтні 2011 року - начальник відділу інвестиційної політики та моніторингу діяльності СЕЗ та ТПР; провідний спеціаліст відділу економіки енергозбереження управління економіки капітального будівництва енергозбереження головного управління економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2011 - грудні 2012 року - провідний спеціаліст, начальник відділу економіки енергоощадності управління економіки капітального будівництва та енергоощадності головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації.

У січні - грудні 2013 року - начальник управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2014 - грудні 2015 року - директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.

За "легітимного" був призначений. Був такий собі "шнир" по виконанні вказівок Києва часів овоща. Стикався
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17.02.2023 16:40 Відповісти
Який антонім до слова патріот?
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17.02.2023 17:45 Відповісти
, от знову ви всю лафу ламаєте... Якщо даблномерний та оцифрований у у 1978році поступав, так це "Покоління віку 55 і вище ???????????????????"
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17.02.2023 20:46 Відповісти
Може манкурт)
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18.02.2023 00:15 Відповісти
пофигист, безразличный, эгоист, чужак, враг, космополит
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18.02.2023 00:16 Відповісти
А чому так довго чекали? Дали термін, щоб зібрати заставу?
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17.02.2023 16:43 Відповісти
Чекали що він поїде за кордон.
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17.02.2023 16:48 Відповісти
теж варіант
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17.02.2023 16:49 Відповісти
Дали термін, щоб підготовився до обшуку!!!!не пройшло і місяць!!!!!!!
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17.02.2023 16:47 Відповісти
він знахожився під арештом....не можна бути таким невігласом
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17.02.2023 17:17 Відповісти
а таким г.ндоном як ти, можливо?
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17.02.2023 20:48 Відповісти
Тебе посодють, а ти не кради! Резнікову - вітаннячко.
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17.02.2023 16:49 Відповісти
А він хіба не виїхав? Чи це не системна корупція, якої в нас нема?
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17.02.2023 16:50 Відповісти
це системна хупца, якої в нас нема?
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17.02.2023 20:49 Відповісти
Зараз Лозі один вихід, бігом у Феофанію, до «видатних хірургів за $€£», як і насралов, а потім на каталці, закотивши очі, завернутий у зелену казенну в клітинку ковдру!!! А поряд з ним, чесні адвокати із суддями!!!
За консультантів Лозі згодяться інваліди-колясочники,- Рудьковський Микола та Тимошенчиха Юлія-любімої!!!

Любителям говнобородька це западає в ОЧІ…. Вони звичні!!!
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17.02.2023 16:53 Відповісти
Це часом не родич лозинського який вбив людину на Кіровоградщині, та замість 15 років відсидів 4
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17.02.2023 17:06 Відповісти
Нащо вони так?
Невже в ОПі посади радників скінчилися?
Коррупція заразненечасі.
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17.02.2023 17:09 Відповісти
А сам лозинський "білий та пухнастий"...
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17.02.2023 17:09 Відповісти
допрос, суд, условка, орден мужности
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17.02.2023 17:09 Відповісти
24.01.23 20:43

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17.02.2023 17:18 Відповісти
Ви думаєте, це він лише на себе "працював"?
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17.02.2023 18:26 Відповісти
То мабуть Вася просто не поділився
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17.02.2023 17:31 Відповісти
"Нові молоді зелені рила - реформатори", що ще сказати... Після яєць кілограмами і локшини на вуха кілометрами вже ніщо не дивує ((( Але ж якою потрібно бути СВОЛОТОЮ!!!
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17.02.2023 17:33 Відповісти
А Кенеді випадково не ректори львівських вишів вбили?
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17.02.2023 17:56 Відповісти
Так. Я забув про це. Дійсно, це на їх рукх кров Кенеді. Щиро вдячний за підказку.
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21.02.2023 19:22 Відповісти
Провокаторський допис. Покоління віку за 55 і 65 добре пам'ятають, як абітурієнти в медичні, і не тільки медичні виші, і не тільки виші, давали хабарі у містах і селах України. Давали і брали,
брали і давали. Приватизація працювала в інтересах кланів, що мали владу в Києві і контролювали всю Україну. Легко перевірити. До речі, ніколи не був на теренах, як Ви пишите, "так званої "Західної України". Але хочу побувати. Слава Україні!
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17.02.2023 19:37 Відповісти
Орест, якщо ти не компетентний в цьому питанні то не пиши, тим більше, що ти ніколи не був на заході України у 70-ті роки. Доречі, Оресте, немає "Західної України". Є захід України. Україна є одна єдина, неподільна. (В моєму пості я не писав "Західна Україна", а на заході України). Ти мабуть і далі їздиш НА Україну, а не В Україну.
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21.02.2023 19:33 Відповісти
Викручуєтеся Ви, Yuri Yuri. Я процитував Ваші слова: "так званої "Західної України". Ви писали, що корупція почалася саме звідти. Ви видалили свій пост від 17.02.23.
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21.02.2023 20:12 Відповісти
Цензор видалив, а не я.
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21.02.2023 20:55 Відповісти
выйдет под залог легко как пушинка... а дальше ищите ветра в поле
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17.02.2023 17:44 Відповісти
Эээ не понял, боневтик же сказал что глубинной коррупции нет? Получается если замминистра ворует, то коррупция приповерхностная получается? Похоже мне стоит немного подтянуть свои знания по классификации коррупции от методистов из самой развитой в Европе антикоррупционной системы.
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17.02.2023 19:09 Відповісти
Та ніх.я йому не буде. Через пару років може і прем'єром стане.
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17.02.2023 20:01 Відповісти
А резникова когда?
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17.02.2023 20:46 Відповісти
Закрити цього магістра державного управління років на п'ять і ще як мінімум 9999 таких персонажів. І це ніяк не перебор!
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18.02.2023 00:13 Відповісти
 
 