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Новости Борьба с коррупцией
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арест (10435) суд (24827) САП (2037) Лозинский Василий (16)

Первый заместитель министра - Лозинский - взят под стражу за взяточничество

лозинський

Суд арестовал бывшего заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в размере $400 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

"17 февраля 2023 года Апелляционная палата ВАКС в полном объеме удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала бывшему заместителю Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 22 марта.

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Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития общин и территорий Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.

Ранее 24 января ВАКС арестовал Сергея Кривого – вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

Также ВАКС назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 805 200 гривен как залог.

Пособнику Кривого Николаю Лукашику, которому были подконтрольны предприятия, с которыми заключали договоры поставки, избрали арест с альтернативой внесения залога почти 27 млн. грн.

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Топ комментарии
+31
Сейчас типа дружки этому ****** быстро денежек насобирают. Мама песионерка десять лямов притаранит.
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17.02.2023 16:38
+16
Чекали що він поїде за кордон.
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17.02.2023 16:48
+13
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17.02.2023 16:37
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17.02.2023 16:37 Ответить
Сейчас типа дружки этому ****** быстро денежек насобирают. Мама песионерка десять лямов притаранит.
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17.02.2023 16:38 Ответить
Так це всього навсього двадцять тисяч баксів...Він їх витягне з кишені ,скаже от,завалялись,і заплатить заставу...
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17.02.2023 17:13 Ответить
а до того було просто домашній арешт без застави
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17.02.2023 17:19 Ответить
50 000 000 грн : 40 = 20 000$ ??? Непогано ви вчились арифметики в школі...
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17.02.2023 17:39 Ответить
научись делить
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17.02.2023 18:02 Ответить
йому ще двоє плюсонули
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17.02.2023 19:41 Ответить
Це 1 млн 250 тис дол....
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17.02.2023 18:21 Ответить
1 250 000 американських гривень, але то таке...
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17.02.2023 18:21 Ответить
У січні 2008 - травні 2011 року - провідний спеціаліст організаційного відділу Департаменту забезпечення діяльності Міністра; головний економіст відділу з питань контрольно-наглядової роботи Департаменту державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та пробірного нагляду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства фінансів України .

У 2010 році закінчив заочно Львівський національний університет імені Івана Франка, правознавство, юрист.

У травні - жовтні 2011 року - начальник відділу інвестиційної політики та моніторингу діяльності СЕЗ та ТПР; провідний спеціаліст відділу економіки енергозбереження управління економіки капітального будівництва енергозбереження головного управління економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2011 - грудні 2012 року - провідний спеціаліст, начальник відділу економіки енергоощадності управління економіки капітального будівництва та енергоощадності головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації.

У січні - грудні 2013 року - начальник управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2014 - грудні 2015 року - директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.

За "легітимного" був призначений. Був такий собі "шнир" по виконанні вказівок Києва часів овоща. Стикався
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17.02.2023 16:40 Ответить
Який антонім до слова патріот?
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17.02.2023 17:45 Ответить
, от знову ви всю лафу ламаєте... Якщо даблномерний та оцифрований у у 1978році поступав, так це "Покоління віку 55 і вище ???????????????????"
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17.02.2023 20:46 Ответить
Може манкурт)
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18.02.2023 00:15 Ответить
пофигист, безразличный, эгоист, чужак, враг, космополит
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18.02.2023 00:16 Ответить
А чому так довго чекали? Дали термін, щоб зібрати заставу?
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17.02.2023 16:43 Ответить
Чекали що він поїде за кордон.
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17.02.2023 16:48 Ответить
теж варіант
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17.02.2023 16:49 Ответить
Дали термін, щоб підготовився до обшуку!!!!не пройшло і місяць!!!!!!!
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17.02.2023 16:47 Ответить
він знахожився під арештом....не можна бути таким невігласом
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17.02.2023 17:17 Ответить
а таким г.ндоном як ти, можливо?
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17.02.2023 20:48 Ответить
Тебе посодють, а ти не кради! Резнікову - вітаннячко.
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17.02.2023 16:49 Ответить
А він хіба не виїхав? Чи це не системна корупція, якої в нас нема?
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17.02.2023 16:50 Ответить
це системна хупца, якої в нас нема?
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17.02.2023 20:49 Ответить
Зараз Лозі один вихід, бігом у Феофанію, до «видатних хірургів за $€£», як і насралов, а потім на каталці, закотивши очі, завернутий у зелену казенну в клітинку ковдру!!! А поряд з ним, чесні адвокати із суддями!!!
За консультантів Лозі згодяться інваліди-колясочники,- Рудьковський Микола та Тимошенчиха Юлія-любімої!!!

Любителям говнобородька це западає в ОЧІ…. Вони звичні!!!
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17.02.2023 16:53 Ответить
Це часом не родич лозинського який вбив людину на Кіровоградщині, та замість 15 років відсидів 4
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17.02.2023 17:06 Ответить
Нащо вони так?
Невже в ОПі посади радників скінчилися?
Коррупція заразненечасі.
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17.02.2023 17:09 Ответить
А сам лозинський "білий та пухнастий"...
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17.02.2023 17:09 Ответить
допрос, суд, условка, орден мужности
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17.02.2023 17:09 Ответить
24.01.23 20:43

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17.02.2023 17:18 Ответить
Ви думаєте, це він лише на себе "працював"?
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17.02.2023 18:26 Ответить
То мабуть Вася просто не поділився
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17.02.2023 17:31 Ответить
"Нові молоді зелені рила - реформатори", що ще сказати... Після яєць кілограмами і локшини на вуха кілометрами вже ніщо не дивує ((( Але ж якою потрібно бути СВОЛОТОЮ!!!
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17.02.2023 17:33 Ответить
А Кенеді випадково не ректори львівських вишів вбили?
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17.02.2023 17:56 Ответить
Так. Я забув про це. Дійсно, це на їх рукх кров Кенеді. Щиро вдячний за підказку.
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21.02.2023 19:22 Ответить
Провокаторський допис. Покоління віку за 55 і 65 добре пам'ятають, як абітурієнти в медичні, і не тільки медичні виші, і не тільки виші, давали хабарі у містах і селах України. Давали і брали,
брали і давали. Приватизація працювала в інтересах кланів, що мали владу в Києві і контролювали всю Україну. Легко перевірити. До речі, ніколи не був на теренах, як Ви пишите, "так званої "Західної України". Але хочу побувати. Слава Україні!
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17.02.2023 19:37 Ответить
Орест, якщо ти не компетентний в цьому питанні то не пиши, тим більше, що ти ніколи не був на заході України у 70-ті роки. Доречі, Оресте, немає "Західної України". Є захід України. Україна є одна єдина, неподільна. (В моєму пості я не писав "Західна Україна", а на заході України). Ти мабуть і далі їздиш НА Україну, а не В Україну.
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21.02.2023 19:33 Ответить
Викручуєтеся Ви, Yuri Yuri. Я процитував Ваші слова: "так званої "Західної України". Ви писали, що корупція почалася саме звідти. Ви видалили свій пост від 17.02.23.
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21.02.2023 20:12 Ответить
Цензор видалив, а не я.
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21.02.2023 20:55 Ответить
выйдет под залог легко как пушинка... а дальше ищите ветра в поле
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17.02.2023 17:44 Ответить
Эээ не понял, боневтик же сказал что глубинной коррупции нет? Получается если замминистра ворует, то коррупция приповерхностная получается? Похоже мне стоит немного подтянуть свои знания по классификации коррупции от методистов из самой развитой в Европе антикоррупционной системы.
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17.02.2023 19:09 Ответить
Та ніх.я йому не буде. Через пару років може і прем'єром стане.
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17.02.2023 20:01 Ответить
А резникова когда?
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17.02.2023 20:46 Ответить
Закрити цього магістра державного управління років на п'ять і ще як мінімум 9999 таких персонажів. І це ніяк не перебор!
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18.02.2023 00:13 Ответить
 
 