Первый заместитель министра - Лозинский - взят под стражу за взяточничество

Суд арестовал бывшего заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в размере $400 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

"17 февраля 2023 года Апелляционная палата ВАКС в полном объеме удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала бывшему заместителю Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 22 марта.

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Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития общин и территорий Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.

Ранее 24 января ВАКС арестовал Сергея Кривого – вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

Также ВАКС назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 805 200 гривен как залог.

Пособнику Кривого Николаю Лукашику, которому были подконтрольны предприятия, с которыми заключали договоры поставки, избрали арест с альтернативой внесения залога почти 27 млн. грн.

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