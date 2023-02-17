Первый заместитель министра - Лозинский - взят под стражу за взяточничество
Суд арестовал бывшего заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в размере $400 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.
"17 февраля 2023 года Апелляционная палата ВАКС в полном объеме удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала бывшему заместителю Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, подозреваемому в просьбе и получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога", - говорится в сообщении.
Срок действия меры пресечения – до 22 марта.
Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития общин и территорий Лозинского.
Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.
Ранее 24 января ВАКС арестовал Сергея Кривого – вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.
Также ВАКС назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 805 200 гривен как залог.
Пособнику Кривого Николаю Лукашику, которому были подконтрольны предприятия, с которыми заключали договоры поставки, избрали арест с альтернативой внесения залога почти 27 млн. грн.
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У 2010 році закінчив заочно Львівський національний університет імені Івана Франка, правознавство, юрист.
У травні - жовтні 2011 року - начальник відділу інвестиційної політики та моніторингу діяльності СЕЗ та ТПР; провідний спеціаліст відділу економіки енергозбереження управління економіки капітального будівництва енергозбереження головного управління економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2011 - грудні 2012 року - провідний спеціаліст, начальник відділу економіки енергоощадності управління економіки капітального будівництва та енергоощадності головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації.
У січні - грудні 2013 року - начальник управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2014 - грудні 2015 року - директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації.
За "легітимного" був призначений. Був такий собі "шнир" по виконанні вказівок Києва часів овоща. Стикався
За консультантів Лозі згодяться інваліди-колясочники,- Рудьковський Микола та Тимошенчиха Юлія-любімої!!!
Любителям говнобородька це западає в ОЧІ…. Вони звичні!!!
Невже в ОПі посади радників скінчилися?
Коррупція заразненечасі.
брали і давали. Приватизація працювала в інтересах кланів, що мали владу в Києві і контролювали всю Україну. Легко перевірити. До речі, ніколи не був на теренах, як Ви пишите, "так званої "Західної України". Але хочу побувати. Слава Україні!