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США застерегли Китай від допомоги Росії зброєю

гарріс,камала

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс застерегла Китай від допомоги Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України.

Про це вона сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Гарріс, США занепокоєні поглибленням співпраці між РФ і Китаєм за останній рік.

"Ми бачимо, що такі держави як Північна Корея і Іран відправляють зброю на підтримку жорстокої війни Росії. Ми також занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни. Будь-які кроки Китаю з надання летальної підтримки Росії лише винагородять агресію, продовжать вбивства і ще більше підірвуть міжнародний порядок, заснований на правилах", - сказала Гарріс.

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При цьому вона наголосила, що Вашингтон рішуче продовжить підтримувати Україну. "І ми робитимемо це стільки, скільки це буде потрібно", - заявила Гарріс.

Автор: 

Китай (4618) зброя (7470) допомога (8367) росія (65316) США (22979) Мюнхен (198) Гарріс Камала (127)


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Американці Дякуєм вам
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18.02.2023 15:59 Відповісти
з китайцями треба грубше- ви самі знаете як ..ви ж самі допомогли ім вибудувати економіка від чого зараз геморой
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18.02.2023 16:01 Відповісти
Китаю ще воювати з рашкою,відстоювати Кітайско - Сібірскую Народную Рєспубліку,так що зброю давати не випадає...
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18.02.2023 16:51 Відповісти
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18.02.2023 16:52 Відповісти
Китай, также как и Росия - понимает только грубую силу. Всякие заискивания, дипломатия, уважение и уступки - расцениваются Китаем только как слабость. Катай мало отличается от примитивной Росии в ментальном смысле.
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18.02.2023 20:02 Відповісти
 
 