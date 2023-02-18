США застерегли Китай від допомоги Росії зброєю

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс застерегла Китай від допомоги Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України.

Про це вона сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Гарріс, США занепокоєні поглибленням співпраці між РФ і Китаєм за останній рік.

"Ми бачимо, що такі держави як Північна Корея і Іран відправляють зброю на підтримку жорстокої війни Росії. Ми також занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни. Будь-які кроки Китаю з надання летальної підтримки Росії лише винагородять агресію, продовжать вбивства і ще більше підірвуть міжнародний порядок, заснований на правилах", - сказала Гарріс.

Читайте: Глава республіканців у Сенаті США Макконнел: Китай разом з Іраном допомагає РФ у війні

При цьому вона наголосила, що Вашингтон рішуче продовжить підтримувати Україну. "І ми робитимемо це стільки, скільки це буде потрібно", - заявила Гарріс.