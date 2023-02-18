США предостерегли Китай от помощи России оружием

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис предостерегла Китай от помощи России летальным оружием, которое может быть применено им в войне против Украины.

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Гаррис, США обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и Китаем за последний год.

"Мы видим, что такие государства, как Северная Корея и Иран, отправляют оружие в поддержку жестокой войны России. Мы также обеспокоены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны. Любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России только вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут международный порядок, основанный на правилах", – сказала Гаррис.

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При этом она подчеркнула, что Вашингтон решительно продолжит поддерживать Украину. "И мы будем делать это столько, сколько это потребуется", - заявила Гаррис.