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США предостерегли Китай от помощи России оружием

гарріс,камала

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис предостерегла Китай от помощи России летальным оружием, которое может быть применено им в войне против Украины.

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Гаррис, США обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и Китаем за последний год.

"Мы видим, что такие государства, как Северная Корея и Иран, отправляют оружие в поддержку жестокой войны России. Мы также обеспокоены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны. Любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России только вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут международный порядок, основанный на правилах", – сказала Гаррис.

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При этом она подчеркнула, что Вашингтон решительно продолжит поддерживать Украину. "И мы будем делать это столько, сколько это потребуется", - заявила Гаррис.

Китай (2990) оружие (10220) помощь (7816) россия (95638) США (26791) Мюнхен (198) Харрис Камала (122)


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Американці Дякуєм вам
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18.02.2023 15:59 Ответить
з китайцями треба грубше- ви самі знаете як ..ви ж самі допомогли ім вибудувати економіка від чого зараз геморой
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18.02.2023 16:01 Ответить
Китаю ще воювати з рашкою,відстоювати Кітайско - Сібірскую Народную Рєспубліку,так що зброю давати не випадає...
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18.02.2023 16:51 Ответить
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18.02.2023 16:52 Ответить
Китай, также как и Росия - понимает только грубую силу. Всякие заискивания, дипломатия, уважение и уступки - расцениваются Китаем только как слабость. Катай мало отличается от примитивной Росии в ментальном смысле.
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18.02.2023 20:02 Ответить
 
 