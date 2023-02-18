Блінкен про перемогу України: Повернення Криму і нездатність РФ до війни
Сполучені Штати Америки лишають за Україною рішення про конфігурацію майбутньої перемоги, однак чекають на встановлення "справедливого" та "стійкого" миру.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Виступаючи на панельній дискусії за участі українського колеги Дмитра Кулеби, він заявив про готовність Вашингтона до того, Київ сам визначатиме обриси завершення російсько-української війни.
"Ми підтримаємо те рішення про майбутнє України, яке ухвалять українці. Але ми всі маємо щиру зацікавленість у тому, щоби це був справедливий мир і стійкий мир", - заявив Блінкен, після чого взявся детально пояснити, що він вкладає у ці терміни.
За його словами, "справедливий" означає таку мирну домовленість, яка відповідатиме принципам Статуту ООН. Водночас, будь-які територіальні поступи агресору він вважає несумісними з цим підходом. "Фундаментально суперечитиме інтересам будь-якої країни той варіант, якщо агресор зможе силою відстояти (окуповану) територію. Бо в цьому разі кожен агресор зробить висновок: то якщо Росія може цього досягти – то і ми зможемо цього досягти. Це – шлях до світу заповненого конфліктами", - пояснив свою категоричність Блінкен.
Крим, на переконання США та міжнародного права, також є українською територією, яка не має лишитися у агресора.
"Стійкий мир означає такий, коли ми зробимо все можливе, щоби Росія не могла просто повторити те саме. За рік чи за п’ять. Це означає, зокрема, що Україна здатна стримувати агресора, а якщо потрібно – то й захиститися від агресії", - додав Ентоні Блінкен.
Дмитро Кулеба, що сидів поруч, підтвердив, що Україна сприйме лише таку перемогу, що означатиме повне відновлення територіальної цілісності.
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І так далі. Не згадаєте?
президент УКРАЇНИ - Зеленський Володимир Олександровач
-Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.
-Монобільшість - від Зе.
-Голова Верховної Ради - від Зе.
-Два заступника ВР - від Зе.
-всі комітети ВР - від Зе.
-Прем'єр міністер - від Зе.
-Всі міністри - від Зе.
-РНБО - від Зе.
-Голова нацбанку - від Зе.
- МВС від - Зе.
-Генеральна прокурор100% - від Зе.
-Голова Служби безпеки України(СБУ) - від Зе.
-ДБР - від Зе.
-НАБУ - від Зе.
Укроборонпром - від Зе.
Наглядові ради - від Зе.
Тобто законодавчу і виконавчу владу ПОВНІСТЮ контролює - Зеленський В.О.
Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського.
Не обирайте його на наступних виборах та й все.
и хороший план им на передовую подвозят.... "Вазмездее" называется....
роту накурили и на фарш.....
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1626974824810545152?s=20
https://youtu.be/ABHiG4bOrYg
З цієї ж причини найближче оточення російського президента більше боїться сусіда по «дачі» на Рубльовці, ніж солдатів НАТО. Його як мінімум поставлять під суд, а в конфлікті з сусідом є шанс бути похованим під загальним парканом. Всім відомо, з якого малинового піджака «братів» з 1990-х виросла значна частина російської так званої «еліти».
Путін відкрито продемонстрував, що найбільшим його страхом були не народні повстання, за які він має численні репресивні органи, а розкол еліт. Він продемонстрував, що багато чого розуміє про нього і намагається запобігти йому будь-якою ціною.
Незважаючи на дірки в бюджеті, які в 2023 році тільки зростають, Путін демонстративно благословляє масові розкрадання, скасовуючи значну частину антикорупційного законодавства.
За рік війни Путіну вдалося зберегти головне - лояльність правлячого класу."