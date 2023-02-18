Блинкен о победе Украины: Возвращение Крыма и неспособность РФ к войне
Соединенные Штаты Америки оставляют за Украиной решение о конфигурации будущей победы, однако ждут установления "справедливого" и "устойчивого" мира.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Выступая на панельной дискуссии с участием украинского коллеги Дмитрия Кулебы, он заявил о готовности Вашингтона к тому, что Киев сам будет определять очертания завершения российско-украинской войны.
"Мы поддержим то решение о будущем Украины, которое примут украинцы. Но мы все искренне заинтересованы в том, чтобы это был справедливый мир и устойчивый мир", - заявил Блинкен, после чего взялся подробно объяснить, что он вкладывает в эти термины.
По его словам, "справедливый" означает такую мирную договоренность, которая будет соответствовать принципам Устава ООН. В то же время, любые территориальные уступки агрессору он считает несовместимыми с этим подходом. "Фундаментально противоречит интересам любой страны тот вариант, если агрессор сможет силой отстоять (оккупированную) территорию. Потому что в этом случае каждый агрессор сделает вывод: то если Россия может этого достичь - то и мы сможем этого достичь. Это - путь к миру заполненному конфликтами", - пояснил свою категоричность Блинкен.
Крым, по мнению США и международного права, также является украинской территорией, которая не должна остаться у агрессора.
"Устойчивый мир означает такой, когда мы сделаем все возможное, чтобы Россия не могла просто повторить то же самое. Через год или через пять. Это означает, в частности, что Украина способна сдерживать агрессора, а если нужно - то и защититься от агрессии", - добавил Энтони Блинкен.
Дмитрий Кулеба, сидевший рядом, подтвердил, что Украина воспримет только такую победу, которая будет означать полное восстановление территориальной целостности.
Как сообщала "Европейская правда", в Мюнхене глава Минобороны Германии пообещал достичь победы Украины в войне. Перед тем, на "Украинском ланче" фонда Пинчука состоялся спор: Кулеба и европейские лидеры ответили на намеки об уступках Украины.
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І так далі. Не згадаєте?
президент УКРАЇНИ - Зеленський Володимир Олександровач
-Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.
-Монобільшість - від Зе.
-Голова Верховної Ради - від Зе.
-Два заступника ВР - від Зе.
-всі комітети ВР - від Зе.
-Прем'єр міністер - від Зе.
-Всі міністри - від Зе.
-РНБО - від Зе.
-Голова нацбанку - від Зе.
- МВС від - Зе.
-Генеральна прокурор100% - від Зе.
-Голова Служби безпеки України(СБУ) - від Зе.
-ДБР - від Зе.
-НАБУ - від Зе.
Укроборонпром - від Зе.
Наглядові ради - від Зе.
Тобто законодавчу і виконавчу владу ПОВНІСТЮ контролює - Зеленський В.О.
Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського.
Не обирайте його на наступних виборах та й все.
и хороший план им на передовую подвозят.... "Вазмездее" называется....
роту накурили и на фарш.....
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1626974824810545152?s=20
https://youtu.be/ABHiG4bOrYg
З цієї ж причини найближче оточення російського президента більше боїться сусіда по «дачі» на Рубльовці, ніж солдатів НАТО. Його як мінімум поставлять під суд, а в конфлікті з сусідом є шанс бути похованим під загальним парканом. Всім відомо, з якого малинового піджака «братів» з 1990-х виросла значна частина російської так званої «еліти».
Путін відкрито продемонстрував, що найбільшим його страхом були не народні повстання, за які він має численні репресивні органи, а розкол еліт. Він продемонстрував, що багато чого розуміє про нього і намагається запобігти йому будь-якою ціною.
Незважаючи на дірки в бюджеті, які в 2023 році тільки зростають, Путін демонстративно благословляє масові розкрадання, скасовуючи значну частину антикорупційного законодавства.
За рік війни Путіну вдалося зберегти головне - лояльність правлячого класу."