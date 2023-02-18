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Новости Война
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Блинкен о победе Украины: Возвращение Крыма и неспособность РФ к войне

блінкен

Соединенные Штаты Америки оставляют за Украиной решение о конфигурации будущей победы, однако ждут установления "справедливого" и "устойчивого" мира.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Выступая на панельной дискуссии с участием украинского коллеги Дмитрия Кулебы, он заявил о готовности Вашингтона к тому, что Киев сам будет определять очертания завершения российско-украинской войны.

"Мы поддержим то решение о будущем Украины, которое примут украинцы. Но мы все искренне заинтересованы в том, чтобы это был справедливый мир и устойчивый мир", - заявил Блинкен, после чего взялся подробно объяснить, что он вкладывает в эти термины.

По его словам, "справедливый" означает такую мирную договоренность, которая будет соответствовать принципам Устава ООН. В то же время, любые территориальные уступки агрессору он считает несовместимыми с этим подходом. "Фундаментально противоречит интересам любой страны тот вариант, если агрессор сможет силой отстоять (оккупированную) территорию. Потому что в этом случае каждый агрессор сделает вывод: то если Россия может этого достичь - то и мы сможем этого достичь. Это - путь к миру заполненному конфликтами", - пояснил свою категоричность Блинкен.

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Крым, по мнению США и международного права, также является украинской территорией, которая не должна остаться у агрессора.

"Устойчивый мир означает такой, когда мы сделаем все возможное, чтобы Россия не могла просто повторить то же самое. Через год или через пять. Это означает, в частности, что Украина способна сдерживать агрессора, а если нужно - то и защититься от агрессии", - добавил Энтони Блинкен.

Дмитрий Кулеба, сидевший рядом, подтвердил, что Украина воспримет только такую победу, которая будет означать полное восстановление территориальной целостности.

Как сообщала "Европейская правда", в Мюнхене глава Минобороны Германии пообещал достичь победы Украины в войне. Перед тем, на "Украинском ланче" фонда Пинчука состоялся спор: Кулеба и европейские лидеры ответили на намеки об уступках Украины.

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Автор: 

Госдепартамент США (1840) победа (591) США (26791) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+20
З 2019року

президент УКРАЇНИ - Зеленський Володимир Олександровач

-Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.

-Монобільшість - від Зе.

-Голова Верховної Ради - від Зе.

-Два заступника ВР - від Зе.

-всі комітети ВР - від Зе.

-Прем'єр міністер - від Зе.

-Всі міністри - від Зе.

-РНБО - від Зе.

-Голова нацбанку - від Зе.

- МВС від - Зе.

-Генеральна прокурор100% - від Зе.

-Голова Служби безпеки України(СБУ) - від Зе.

-ДБР - від Зе.

-НАБУ - від Зе.

Укроборонпром - від Зе.

Наглядові ради - від Зе.

Тобто законодавчу і виконавчу владу ПОВНІСТЮ контролює - Зеленський В.О.

Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського.
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18.02.2023 19:55
+6
Хрипасте " договориться посередине " ще актуальне ?
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18.02.2023 19:50
+6
Ви плутаєте з Салліваном.
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18.02.2023 20:02
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Правила форума Совет форумчан
Хрипасте " договориться посередине " ще актуальне ?
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18.02.2023 19:50 Ответить
Це не той блінкен, що рік тому волав про неможливість допомоги Україні, щоб не провокувати *****? Як на мене, то той же самий, бо риторика про мир у всьому світі та ж сама.
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18.02.2023 19:52 Ответить
Так а хто літаки з FGM-148 Javelin відправляв до 24го?
І так далі. Не згадаєте?
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18.02.2023 19:57 Ответить
Ви плутаєте з Салліваном.
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18.02.2023 20:02 Ответить
Вальодя, ты не прав. Тебе кто платит Бортников и Подоляк?
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18.02.2023 20:04 Ответить
З 2019року

президент УКРАЇНИ - Зеленський Володимир Олександровач

-Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.

-Монобільшість - від Зе.

-Голова Верховної Ради - від Зе.

-Два заступника ВР - від Зе.

-всі комітети ВР - від Зе.

-Прем'єр міністер - від Зе.

-Всі міністри - від Зе.

-РНБО - від Зе.

-Голова нацбанку - від Зе.

- МВС від - Зе.

-Генеральна прокурор100% - від Зе.

-Голова Служби безпеки України(СБУ) - від Зе.

-ДБР - від Зе.

-НАБУ - від Зе.

Укроборонпром - від Зе.

Наглядові ради - від Зе.

Тобто законодавчу і виконавчу владу ПОВНІСТЮ контролює - Зеленський В.О.

Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського.
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18.02.2023 19:55 Ответить
Зеленський нічого не контролює. Його контролює Єрмак, а хто контролює Єрмака - думаю, і так зрозуміло - путлер.
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18.02.2023 20:04 Ответить
Одна з версій - "прі чьом тут Зєлєнскій".
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18.02.2023 20:06 Ответить
Це тупий висновок.
Не обирайте його на наступних виборах та й все.
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18.02.2023 20:36 Ответить
вони й Поворознюка на наступних можуть вибрати...
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18.02.2023 20:56 Ответить
кацапы реально верят в перемирие.....
и хороший план им на передовую подвозят.... "Вазмездее" называется....
роту накурили и на фарш.....
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1626974824810545152?s=20
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18.02.2023 19:56 Ответить
***** дебил ходячий труп рашке пи#да...
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18.02.2023 20:04 Ответить
Правильно. Нужно жестко и четко обозначить задачи при которых война может быть закончена. Чтобы никто а в особенности ***** даже не питал иллюзий что он добьется от Украины перемирия захватив кусок Украины.
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18.02.2023 20:04 Ответить
СИТУАЦІЯ РЕАЛЬНО ВАЖКА: МАДЯР розповів про оборону м. БАХМУТ

https://youtu.be/ABHiG4bOrYg
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18.02.2023 20:07 Ответить
Зробити з рашки імпотента -- план мінімум .
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18.02.2023 20:23 Ответить
"Після початку повномасштабної агресії Росії проти України стало звичним обговорення можливості «елітного розколу» в РФ, який може стати причиною «палацового перевороту», тобто усунення чинного президента від влади, а отже, швидше за все, припинення війни. Але чомусь цього не відбувається. І одна з причин - відсутність Путіну альтернатив для правлячого класу.
З цієї ж причини найближче оточення російського президента більше боїться сусіда по «дачі» на Рубльовці, ніж солдатів НАТО. Його як мінімум поставлять під суд, а в конфлікті з сусідом є шанс бути похованим під загальним парканом. Всім відомо, з якого малинового піджака «братів» з 1990-х виросла значна частина російської так званої «еліти».
Путін відкрито продемонстрував, що найбільшим його страхом були не народні повстання, за які він має численні репресивні органи, а розкол еліт. Він продемонстрував, що багато чого розуміє про нього і намагається запобігти йому будь-якою ціною.

Незважаючи на дірки в бюджеті, які в 2023 році тільки зростають, Путін демонстративно благословляє масові розкрадання, скасовуючи значну частину антикорупційного законодавства.
За рік війни Путіну вдалося зберегти головне - лояльність правлячого класу."
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18.02.2023 20:24 Ответить
кацап, тебе - следом за вашим кораблём
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18.02.2023 21:06 Ответить
 
 