Гетманцев про хабарі за розблокування податкових накладних: Не виключаю цього і прошу повідомляти мені про факти
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не виключає, що деякі податківці можуть брати хабарі від бізнесу за те, аби їм розблокували податкові накладні.
Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.
"І ви мене зараз питаєте, чи можлива така ситуація, коли десь в області за розблокування податкової накладної беруть гроші. Я не виключаю цього. Більше того, я прошу мені повідомити про це", - заявив нардеп.
Блокування накладної здійснюється системою автоматичного адміністрування ПДВ - на підставі закладеного у неї алгоритму. Податкові накладні надають підприємствам право на зменшення своїх зобов'язань з ПДВ або навіть на отримання бюджетного відшкодування.
Після того, як система блокує податкову накладну, підприємство має право звернутися до податкової щодо її розблокування. Рішення щодо розблокування ухвалює комісія з працівників податкової. Саме на цьому етапі й може виникати корупція, визнає Гетманцев.
"Чи є людський фактор? Є. Чи заперечую я на низовому рівні можливість якось домовитися з податковою? Я не можу заперечити, я ж розумна людина, яка живе в цій країні, і яка розуміє, що 24 тисячі податківців не можуть в один день перетворитись в абсолютно чесних людей. Хоча більшість з них чесні", - додав нардеп.
У жовтні 2022 року, уряд спровокував стрибок блокувань податкових накладних, внісши зміни до системи автоматичного адміністрування ПДВ. За словами Гетманцева, це дозволило уряду зібрати додатково 4 млрд грн податків.
"Я тут про інше хотів сказати - ця сума неспівставна з тими проблемами, які завдало це рішення бізнесу. Зараз розроблюються вже другі зміни до цієї постанови №1165. Перші зміни набули чинності 11 січня. Зараз будуть другі зміни, які покращуватимуть систему блокування податкових накладних", - зазначив Гетманцев.
За його словами, відсоток блокування податкових накладних знизився - з 1,5% у грудні до 0,9% у січні.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо економічної безпеки з питання корупції та схеми незаконного блокування податкових накладних. Також повідомлялось, що Юрій Бутусов оголосив збір інформації від підприємців про факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ перед зустріччю з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.
Раніше стало відомо, що голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("СН") запросив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу.
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Ось, тільки, на кого цей цирк розрахований?
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.
напиши мразоті і він на тебе ще татаровських мсрів надішле, щоб не вякав
А ля сталинские перегибы на местах....
Народ тримає за лохів
Цінічна нахабна потвора