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Новини
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Гетманцев про хабарі за розблокування податкових накладних: Не виключаю цього і прошу повідомляти мені про факти

гетманцев

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не виключає, що деякі податківці можуть брати хабарі від бізнесу за те, аби їм розблокували податкові накладні.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

"І ви мене зараз питаєте, чи можлива така ситуація, коли десь в області за розблокування податкової накладної беруть гроші. Я не виключаю цього. Більше того, я прошу мені повідомити про це", - заявив нардеп.

Блокування накладної здійснюється системою автоматичного адміністрування ПДВ - на підставі закладеного у неї алгоритму. Податкові накладні надають підприємствам право на зменшення своїх зобов'язань з ПДВ або навіть на отримання бюджетного відшкодування.

Після того, як система блокує податкову накладну, підприємство має право звернутися до податкової щодо її розблокування. Рішення щодо розблокування ухвалює комісія з працівників податкової. Саме на цьому етапі й може виникати корупція, визнає Гетманцев.

"Чи є людський фактор? Є. Чи заперечую я на низовому рівні можливість якось домовитися з податковою? Я не можу заперечити, я ж розумна людина, яка живе в цій країні, і яка розуміє, що 24 тисячі податківців не можуть в один день перетворитись в абсолютно чесних людей. Хоча більшість з них чесні", - додав нардеп.

У жовтні 2022 року, уряд спровокував стрибок блокувань податкових накладних, внісши зміни до системи автоматичного адміністрування ПДВ. За словами Гетманцева, це дозволило уряду зібрати додатково 4 млрд грн податків.

Також читайте: Люди мене питають: а чому таке відбувається на митниці? Я не маю що відповісти, - Гетманцев

"Я тут про інше хотів сказати - ця сума неспівставна з тими проблемами, які завдало це рішення бізнесу. Зараз розроблюються вже другі зміни до цієї постанови №1165. Перші зміни набули чинності 11 січня. Зараз будуть другі зміни, які покращуватимуть систему блокування податкових накладних", - зазначив Гетманцев.

За його словами, відсоток блокування податкових накладних знизився - з 1,5% у грудні до 0,9% у січні.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо економічної безпеки з питання корупції та схеми незаконного блокування податкових накладних. Також повідомлялось, що Юрій Бутусов оголосив збір інформації від підприємців про факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ перед зустріччю з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

Раніше стало відомо, що голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("СН") запросив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу.

Автор: 

хабар (4713) податкова (709) Податковий кодекс (426) Бутусов Юрій (3600) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+21
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
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21.02.2023 15:21
+19
Більше того, я прошу мені повідомити про це Джерело: - дійсно, як так? десь хабарі повз каси пройшли!
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21.02.2023 15:06
+16
Зараз почнуть з цим покидьком та мародером переписуваться !
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21.02.2023 15:03
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Зараз почнуть з цим покидьком та мародером переписуваться !
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21.02.2023 15:03 Відповісти
Його зеленський кришує як і кілограмояйця з диванами баксів?
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21.02.2023 15:47 Відповісти
хі хі хі.
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21.02.2023 18:42 Відповісти
Більше того, я прошу мені повідомити про це Джерело: - дійсно, як так? десь хабарі повз каси пройшли!
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21.02.2023 15:06 Відповісти
Він що вже ДБР заміняє?
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21.02.2023 15:08 Відповісти
Просто включає режим довбо*оба.
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21.02.2023 15:33 Відповісти
Скільки ти зробив зла для людей
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21.02.2023 15:07 Відповісти
Бред какой-то. Система заблокировала налоговую накладную и нужно к решалам в налоговой обращаться? А фамилия этой "системы" есть?
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21.02.2023 15:08 Відповісти
чому по "гетьманцевим", особливо під час війни, не працює СБУ?
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21.02.2023 15:10 Відповісти
Дебилоид, ты САМ так прописал законодательство, чо ВЫНУЖДАЕШЬ предпринимателей давать взятки. Сообщать ему, мерзавцу...ты обязан был прописать процедуру так, чтобы сделать коррупцию невозможной, ты же сделал все наоборот! Натуральный вредитель!
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21.02.2023 15:10 Відповісти
По Зе-марафону будуть показувати, як цьому Гетманцеву будуть дзвонити, а він у прямому ефирі буде ОСОБИСТО розблоковувати окремі накладні?
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21.02.2023 15:11 Відповісти
Кришталево чесний альхен "із Второго дома горсобеза".
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21.02.2023 15:11 Відповісти
Тупой клоун. Заедь в любую районную налоговую, там у них чуть ли не прейскурант вывешивают. И не только на разблокировку, хотите посмотреть откуда и почем закупается ваш конкурент - пожалуйста, хотите узнать его основных клиентов и почем они продают, тоже без проблем. Коммерческой тайны как таковой не существует...
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21.02.2023 15:11 Відповісти
оце тільки коля не надо народ вводити в оману - накладні розблоковує комісія на рівні області. За великі суми взагалі нема смисла домовлятися - подають до суду і витрати значно менші ніж би на хабар. А хабарі беруть там, де і без них буде розблокування. Якщо витримати все коло "тортур" податкової: купу пояснень, копії документів про наявність сертифікованих складів, інші речі. І на кожну накладну одне й те саме заново . бухгалтери просто у відчаї. але дзвонити гетьманцеву все одно не наважаться, аби сказати йому все на що він заслуговує. Бо хочеться доробити до пенсії.
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21.02.2023 15:38 Відповісти
вирішив перевірити, чи всі з ним діляться...
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21.02.2023 15:13 Відповісти
цинізм від цього покидька зашкалює, просить повідомляти про факти порушень для того щоб удосконалити схеми грабунку держави!???! це повний писець!
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21.02.2023 15:14 Відповісти
Вчиться у резникова - маніпуляціі, брехня і сам барига возглавить боротьбу з цим ганебним явищем яке він создав і їм керуе
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21.02.2023 15:15 Відповісти
Гетманцеву не потрібно вчитися. Він резнікову викладав.
Ось, тільки, на кого цей цирк розрахований?
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21.02.2023 15:21 Відповісти
напишите товарищу майору про товарища майора.... ))
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21.02.2023 15:17 Відповісти
Ще одна кацапська консерва при владі. Хоча, у плісняви, інших і немає.
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21.02.2023 15:20 Відповісти
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
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21.02.2023 15:21 Відповісти
Таксист Гетьманцев.
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21.02.2023 15:21 Відповісти
Про факти йому прокурор повідомить у сізо.
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21.02.2023 15:22 Відповісти
Краще щоб слідчи або судді йому повідомляли зачитуючи підозру або вирок
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21.02.2023 15:23 Відповісти
А навіщо його повідомляти? Щоб вирішив питання? Тоді треба одразу і відсоток озвучити...
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21.02.2023 15:31 Відповісти
Лицемір
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21.02.2023 15:32 Відповісти
Б.лядь якого **** вони взагалі без розбору блокуються? Блокують рандомно. І потім доказуй, що ти не білий ведмідь, а таки біла людина.
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21.02.2023 15:34 Відповісти
лол.
напиши мразоті і він на тебе ще татаровських мсрів надішле, щоб не вякав
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21.02.2023 15:39 Відповісти
Побоюється, що хтось приховав, та не заніс "членські внески".
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21.02.2023 15:41 Відповісти
Гетьманцев це той самий павук
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21.02.2023 15:44 Відповісти
Я не можу заперечити, я ж розумна людина, яка живе в цій країні Джерело: Птахоподібна ти людина "Півень"
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21.02.2023 15:45 Відповісти
Коли будь-який начальник каже, що про злочинні порушення повідомляйте не в прокуратуру, а йому особисто. То все встає на свої місця. Такий начальник має власні інтереси.
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21.02.2023 15:46 Відповісти
Другий зрадник після зеленського!
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21.02.2023 15:50 Відповісти
ця потвора від зеленої влади набагато гірша ніж рашисти,бо ті вороги і їх треба вбивати, але цей ворог підліше, бо воно знищує економіку України з середини.
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21.02.2023 17:01 Відповісти
Прошу повідомляти...а краще одразу несіть гроші йому 😀
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21.02.2023 17:23 Відповісти
********.
А ля сталинские перегибы на местах....
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21.02.2023 17:48 Відповісти
Злочинець бажає легітимізоватись.
Народ тримає за лохів
Цінічна нахабна потвора
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21.02.2023 17:50 Відповісти
информировать кацапского агента влияния гетманцева... офигеть... сгорел бы ты скорее...
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21.02.2023 18:43 Відповісти
Він - то справжня зло, яке в умовах війни вбиває! Справжній зрадник
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21.02.2023 20:12 Відповісти
Альо 73%, а це вже Свінарчуки чи ще ні?
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21.02.2023 20:14 Відповісти
Якщо довго кричати вовки, то потім може виникнути оце... Якщо не боротись з корупцією фахово і давати хабарі замість боротьби з хабарниками, то потім здається, що вся система згнила і всі винні.
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23.02.2023 16:37 Відповісти
 
 