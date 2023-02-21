Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсону зросла до 20

Удень у вівторок, 21 лютого, російські окупанти завдали з "Градів" ударів по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що до вечора вівторка стало відомо, що поранені 20 людей.

Також підтверджено, що внаслідок атаки загинули шість осіб (раніше місцева влада інформувала про п’ятьох жертв, тоді як центральна – про шістьох).

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Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого вдень російські війська з "Градів" обстріляли Херсон, ворожі снаряди влучили у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи, комунальне підприємство. У ДСНС повідомляли, що один із снарядів влучив просто у балкон багатоповерхівки, через що сталася пожежа.