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Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсону зросла до 20

херсон

Удень у вівторок, 21 лютого, російські окупанти завдали з "Градів" ударів по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що до вечора вівторка стало відомо, що поранені 20 людей.

Також підтверджено, що внаслідок атаки загинули шість осіб (раніше місцева влада інформувала про п’ятьох жертв, тоді як центральна – про шістьох).

Також читайте: Зеленський про обстріл Херсона: Світ не вправі забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого вдень російські війська з "Градів" обстріляли Херсон, ворожі снаряди влучили у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи, комунальне підприємство. У ДСНС повідомляли, що один із снарядів влучив просто у балкон багатоповерхівки, через що сталася пожежа.

Автор: 

обстріл (28700) Херсон (3381)


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