Нетаньяху може приїхати до Києва, - Israel Hayom

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розглядає можливість здійснити незабаром візит до Києва.

Про це повідомило видання Israel Hayom, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Співрозмовники підтвердили, що це питання обговорюється, хоча у офісі прем’єр-міністра від коментарів відмовилися", - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що минулотижневий візит до України міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена не викликав гострої реакції кремля, тож "посадовці вважають, що за чинних обставин Нетаньяху може відвідати Київ, не наражаючись на обурення Москви".

"Представники української сторони розповіли, що запрошення на візит прем’єр-міністру вже було передано, але дату його проведення поки не визначено", - стверджує Israel Hayom.

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Нагадаємо, Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.