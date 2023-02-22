Нетаньяху може приїхати до Києва, - Israel Hayom
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розглядає можливість здійснити незабаром візит до Києва.
Про це повідомило видання Israel Hayom, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Співрозмовники підтвердили, що це питання обговорюється, хоча у офісі прем’єр-міністра від коментарів відмовилися", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що минулотижневий візит до України міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена не викликав гострої реакції кремля, тож "посадовці вважають, що за чинних обставин Нетаньяху може відвідати Київ, не наражаючись на обурення Москви".
"Представники української сторони розповіли, що запрошення на візит прем’єр-міністру вже було передано, але дату його проведення поки не визначено", - стверджує Israel Hayom.
Нагадаємо, Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.
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это точно, жена у него хамовитая хайка . После брошенного на землю хлеба , она больше похожа на торговку с Привоза, а не жену первого лица Израиля. И заметьте , ни один из форумчан-израильтян не осудил этот поступок на форуме, что не мешает критиковать им украинскую власть ( нашу власть конечно есть за что критиковать)
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCvLmItWYUJM%3APeuYs2jfmqwN_3s7eVn76zKVHiw&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat...
- - Израиль перебросил в Европу , по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов, на очереди, поставка еще 150.000 боеприпасов.
Эти боеприпасы США, но Израиль не обязан был их поставлять, раньше он отказывал США, в их поставке.
- уничтожены два иранских завода, выпускающие беспилотники.
- Израиль согласился поставить Дании артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS на сумму 250 млн. долларов, для замены вооружений Дании переданных Украине
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
- Израиль разрешил
Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам. Ее годами создавали в «Моссаде» и военной разведке..