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Нетаньяху може приїхати до Києва, - Israel Hayom

нетаньяху,зеленський

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розглядає можливість здійснити незабаром візит до Києва.

Про це повідомило видання Israel Hayom, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Співрозмовники підтвердили, що це питання обговорюється, хоча у офісі прем’єр-міністра від коментарів відмовилися", - йдеться у матеріалі.

Читайте: Депутати Кнесету на зустрічі із Зеленським: Ізраїль має значно активізувати підтримку України та робити набагато більше, ніж робив досі

Зазначається, що минулотижневий візит до України міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена не викликав гострої реакції кремля, тож "посадовці вважають, що за чинних обставин Нетаньяху може відвідати Київ, не наражаючись на обурення Москви".

"Представники української сторони розповіли, що запрошення на візит прем’єр-міністру вже було передано, але дату його проведення поки не визначено", - стверджує Israel Hayom.

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Нагадаємо, Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.

Автор: 

візит (1593) Ізраїль (1648) Нетаньягу Беньямін (170)


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Топ коментарі
+7
+++
это точно, жена у него хамовитая хайка . После брошенного на землю хлеба , она больше похожа на торговку с Привоза, а не жену первого лица Израиля. И заметьте , ни один из форумчан-израильтян не осудил этот поступок на форуме, что не мешает критиковать им украинскую власть ( нашу власть конечно есть за что критиковать)
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22.02.2023 10:08
+5
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22.02.2023 09:21
+4
А можно цього разу приїхати без дружини. Бо осадочек лишивсі..
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22.02.2023 09:54
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Сколько раз этот Натаньяху уже был у них премьером? Какой-то неубиваемый.
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22.02.2023 09:08 Відповісти
Краще ми до вас, в безпечну країну з відносно спокійними сусідами та реальною допомогою США.
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22.02.2023 09:09 Відповісти
У веретинара вже був?
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22.02.2023 09:14 Відповісти
Так, він запропонував тебе каструвати, щоб ти на людей не кидався.
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22.02.2023 09:41 Відповісти
От войны убежать на войну?
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22.02.2023 09:29 Відповісти
Коли кожен день десятки чи сотні загиблих і більше, це війна, а не кілька в рік. У них війна закінчилася.
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22.02.2023 09:40 Відповісти
Там сумасшедший Иран под боком и соотношение живой силы ещё хуже чем у нас с кацапией. И вокруг арабы. Не сказал бы что Израиль безопасной местечко, я бы точно не выбрал как место для жизни
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22.02.2023 09:51 Відповісти
В Ізраїлі арабів, як у нас не етнічних українців. Безпечна країна, чудово озброєна, тільки ціни великі, але і доходи не низькі. Зе би з них брав приклад, а не з парашки.
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22.02.2023 10:41 Відповісти
та я не про израильских арабов)) а про страны вокруг.
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22.02.2023 11:52 Відповісти
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22.02.2023 09:21 Відповісти
А що натаньяху забув в Україні? Ісраїльський "тормозок" від мами рімми преЗЕрвативу потрібно передати?
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22.02.2023 09:26 Відповісти
Поздоровити український народ з 8 березня по старому стилю...
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22.02.2023 09:45 Відповісти
А можно цього разу приїхати без дружини. Бо осадочек лишивсі..
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22.02.2023 09:54 Відповісти
+++
это точно, жена у него хамовитая хайка . После брошенного на землю хлеба , она больше похожа на торговку с Привоза, а не жену первого лица Израиля. И заметьте , ни один из форумчан-израильтян не осудил этот поступок на форуме, что не мешает критиковать им украинскую власть ( нашу власть конечно есть за что критиковать)
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22.02.2023 10:08 Відповісти
На Привозі адекватніше, я вам кажу.
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22.02.2023 10:42 Відповісти
Ніби натаньяху ж судили за корупцію.
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22.02.2023 09:55 Відповісти
В них є філія Печерського суду...
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22.02.2023 10:00 Відповісти
На "Блискавці" повідомили, що вчора у Києві тестували ізраїльську систему раннього попередження про запуск ракет.
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22.02.2023 10:15 Відповісти
Для кремлевских ботов и диванных экспертов , работающих на Москву. Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:

- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCvLmItWYUJM%3APeuYs2jfmqwN_3s7eVn76zKVHiw&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat...
- - Израиль перебросил в Европу , по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов, на очереди, поставка еще 150.000 боеприпасов.
Эти боеприпасы США, но Израиль не обязан был их поставлять, раньше он отказывал США, в их поставке.
- уничтожены два иранских завода, выпускающие беспилотники.
- Израиль согласился поставить Дании артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS на сумму 250 млн. долларов, для замены вооружений Дании переданных Украине
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
- Израиль разрешил
Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам. Ее годами создавали в «Моссаде» и военной разведке..
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22.02.2023 18:22 Відповісти
 
 