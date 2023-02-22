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Литва бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян

обсє

Представники Литви бойкотуватимуть зимову сесію Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні після того, як Австрія дозволила російським представникам взяти участь у ній.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Зимова сесія ПА ОБСЄ у Відні відбудеться 23-24 лютого, рівно через рік після вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що вісімнадцять російських депутатів візьмуть участь у засіданні.

Читайте: Українська делегація бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян

"Остаточне рішення - не їхати", - заявила голова литовської парламентської делегації Вілія Алекнайте-Абрамікене.

"Ми прийняли рішення, і ми єдині, як більшість, так і опозиція (в литовському парламенті), і тут немає різних поглядів", - сказала голова литовської делегації.

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У спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі у Вільнюсі на початку цього місяця, парламентські делегації країн Північної Європи, Балтії та Польщі заявили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії в Україні, і що має бути створений міжнародно-правовий механізм для оцінки злочинів агресора.

Вони зазначили, що участь Росії у засіданні ПА ОБСЄ у Відні буде використана для пропаганди всередині країни та за кордоном і "стане дуже розчаровуючим сигналом для міжнародної спільноти".

Литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту, якщо Росії буде дозволено взяти участь, але безуспішно.

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Алекнайте-Абрамікене заявила, що представники інших країн вирішили "боротися з росіянами в одному залі".

Усі члени російської делегації перебувають у санкційних списках ЄС з початку 2014 року.

Нагадаємо, делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії.

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бойкот (92) Литва (2415) ОБСЄ (3507) росія (65394)


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дякуємо Литві за підтримку !!!
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22.02.2023 12:16 Відповісти
Бойкот - це не вирішення проблеми, бо московіти дуже раді ,що їх супротивники не приймають участь. Московіти таким чином зачищають собі пространства для просування своїх метастаз .
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22.02.2023 12:19 Відповісти
Бойкот це не для москалів, це проти австрійців, які запросили тих людожерів.
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22.02.2023 12:25 Відповісти
Бойкот - це не рішення. Треба шукати інші рішення протидії кацапам
Літтвців -1,5 млн. А кацапів более 100 млн. Австрії начхати на Літва. Австрія - нейтральна країна і часто підтримуе кацапів. А ось лишитися одного ДРУЖНЬОГО УКРАІНЕ голоса в ОБСЕ - це явно сработала фсб прямо у літовському МЗС .
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22.02.2023 12:34 Відповісти
ОСЬ ЩО ПОТРІБНО ЗАРАЗ РОБИТИ УСІМ ПОСТ РАДЯНСЬКИМ КРАЇНАМ

З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"

У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.

Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, пише "Європейська правда".

"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.

"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.

"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.

Нагадаємо, що уряд Угорщини у межах планової ротації має намір ухвалити рішення про відставку чинного посла Угорщини в Україні та вже визначив, хто стане його імовірним наступником. Ним має стати Онтал Гейзер, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/26/7151373/ кар'єрний дипломат, який здобув освіту у "МГИМО" .

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22.02.2023 12:36 Відповісти
Литва - суверенна країна, яка діє у відповідності до своїх моральних принципів. Не треба литовцям щось диктувати. Литва нерідко виступає проти сильніших і більших країн. Литовці не боялися тиску і санкцій кнр, підтримавши Тайвань, тоді як уряд і населення України плазували і загравали з Пекіном.
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22.02.2023 13:07 Відповісти
Ага...а ще треба їх на олімпіаду запросити , щоб і там були "метастази", А що?
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22.02.2023 12:25 Відповісти
 
 