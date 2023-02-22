Литва бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян
Представники Литви бойкотуватимуть зимову сесію Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні після того, як Австрія дозволила російським представникам взяти участь у ній.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Зимова сесія ПА ОБСЄ у Відні відбудеться 23-24 лютого, рівно через рік після вторгнення Росії в Україну.
Очікується, що вісімнадцять російських депутатів візьмуть участь у засіданні.
"Остаточне рішення - не їхати", - заявила голова литовської парламентської делегації Вілія Алекнайте-Абрамікене.
"Ми прийняли рішення, і ми єдині, як більшість, так і опозиція (в литовському парламенті), і тут немає різних поглядів", - сказала голова литовської делегації.
У спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі у Вільнюсі на початку цього місяця, парламентські делегації країн Північної Європи, Балтії та Польщі заявили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії в Україні, і що має бути створений міжнародно-правовий механізм для оцінки злочинів агресора.
Вони зазначили, що участь Росії у засіданні ПА ОБСЄ у Відні буде використана для пропаганди всередині країни та за кордоном і "стане дуже розчаровуючим сигналом для міжнародної спільноти".
Литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту, якщо Росії буде дозволено взяти участь, але безуспішно.
Алекнайте-Абрамікене заявила, що представники інших країн вирішили "боротися з росіянами в одному залі".
Усі члени російської делегації перебувають у санкційних списках ЄС з початку 2014 року.
Нагадаємо, делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії.
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Літтвців -1,5 млн. А кацапів более 100 млн. Австрії начхати на Літва. Австрія - нейтральна країна і часто підтримуе кацапів. А ось лишитися одного ДРУЖНЬОГО УКРАІНЕ голоса в ОБСЕ - це явно сработала фсб прямо у літовському МЗС .
З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"
У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.
Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, пише "Європейська правда".
"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.
"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.
"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.
Нагадаємо, що уряд Угорщини у межах планової ротації має намір ухвалити рішення про відставку чинного посла Угорщини в Україні та вже визначив, хто стане його імовірним наступником. Ним має стати Онтал Гейзер, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/26/7151373/ кар'єрний дипломат, який здобув освіту у "МГИМО" .
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