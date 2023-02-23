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Уряд Чехії схвалив подальше постачання військової допомоги Україні

чехія

Чехія продовжить постачити Україні військову допомогу. Обладнання будуть відправляти зі складів.

Про це повідомило видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова не повідомила подробиць щодо конкретного обладнання, яке Чехія поставляє Україні.

При цьому вона зазначила, що країна відправила Україні 38 танків, 55 броньованих машин, чотири літаки та 13 самохідних гаубиць зі своїх військових резервів. Чехія також відправляла більші поставки від приватних компаній.

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Автор: 

допомога (8378) Україна (5921) Чехія (1639)


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Чехам за підтримку України-черговий респект...
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23.02.2023 14:05 Відповісти
Не найбільша і не найбагатша країна, але активно підтримує нас усім, чим може за що низький уклін та щира подяка усім нашим друзям з Чехії.
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23.02.2023 15:00 Відповісти
Чехи і словаки ще в 1918-1919 були єдиними хто постачав українцям ЗУНР зброю і ********** під час війни проти поляків. Щоправда, в обмін на Карпатську нафту, але жодна країна тоді навіть цього не зробила
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23.02.2023 15:04 Відповісти
 
 