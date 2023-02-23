Уряд Чехії схвалив подальше постачання військової допомоги Україні

Чехія продовжить постачити Україні військову допомогу. Обладнання будуть відправляти зі складів.

Про це повідомило видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова не повідомила подробиць щодо конкретного обладнання, яке Чехія поставляє Україні.

При цьому вона зазначила, що країна відправила Україні 38 танків, 55 броньованих машин, чотири літаки та 13 самохідних гаубиць зі своїх військових резервів. Чехія також відправляла більші поставки від приватних компаній.

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