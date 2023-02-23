РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 121 3

Правительство Чехии одобрило дальнейшие поставки военной помощи Украине

чехія

Чехия продолжит предоставить Украине военную помощь. Оборудование будет отправляться со складов.

Об этом сообщило издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не сообщила подробности относительно конкретного оборудования, которое Чехия поставляет Украине.

При этом она отметила, что страна отправила Украине 38 танков, 55 бронированных машин, четыре самолета и 13 самоходных гаубиц из своих военных резервов. Чехия также отправляла более крупные поставки от частных компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия уже предоставила Украине 89 танков и 226 БМП, - Фиала

помощь (8061) Украина (45071) Чехия (1782)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чехам за підтримку України-черговий респект...
показать весь комментарий
23.02.2023 14:05 Ответить
Не найбільша і не найбагатша країна, але активно підтримує нас усім, чим може за що низький уклін та щира подяка усім нашим друзям з Чехії.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:00 Ответить
Чехи і словаки ще в 1918-1919 були єдиними хто постачав українцям ЗУНР зброю і ********** під час війни проти поляків. Щоправда, в обмін на Карпатську нафту, але жодна країна тоді навіть цього не зробила
показать весь комментарий
23.02.2023 15:04 Ответить
 
 