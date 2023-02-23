Правительство Чехии одобрило дальнейшие поставки военной помощи Украине

Чехия продолжит предоставить Украине военную помощь. Оборудование будет отправляться со складов.

Об этом сообщило издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не сообщила подробности относительно конкретного оборудования, которое Чехия поставляет Украине.

При этом она отметила, что страна отправила Украине 38 танков, 55 бронированных машин, четыре самолета и 13 самоходных гаубиц из своих военных резервов. Чехия также отправляла более крупные поставки от частных компаний.

