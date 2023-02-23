Правительство Чехии одобрило дальнейшие поставки военной помощи Украине
Чехия продолжит предоставить Украине военную помощь. Оборудование будет отправляться со складов.
Об этом сообщило издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова не сообщила подробности относительно конкретного оборудования, которое Чехия поставляет Украине.
При этом она отметила, что страна отправила Украине 38 танков, 55 бронированных машин, четыре самолета и 13 самоходных гаубиц из своих военных резервов. Чехия также отправляла более крупные поставки от частных компаний.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.02.2023 14:05 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий23.02.2023 15:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
bazil rejestrowyj
показать весь комментарий23.02.2023 15:04 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль