Швеція виділила на допомогу Україні ще понад 47 млн євро

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення 520 мільйонів шведських крон (47,04 мільйона євро) для підтримки гуманітарних зусиль та допомоги енергетичному сектору України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Підтримка фінансується через чинні бюджетні програми Швеції й поділена на дві частини: 220 мільйонів крон підуть на гуманітарні операції, а решта 300 мільйонів - на спеціальний енергетичний фонд, створений для України.

Гуманітарна допомога буде розподілена серед гуманітарних організацій і спрямована на закупівлю товарів першої необхідності - зокрема ліків та продуктів харчування. Також із неї буде виплачена безпосередня грошова допомога людям.

Решта коштів підуть до Фонду енергетичної підтримки України, який був створений за ініціативи єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. З нього фінансують енергетичні компанії, які не можуть залучити фінансові ресурси для оплати своїх найнеобхідніших закупівель.

"Підтримка України з боку Швеції є рішучою і має безпосереднє значення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Допомога, яку ми оголошуємо сьогодні, полегшить життя людей, що опинилися в дуже складній ситуації, і в той же час дасть Україні можливість задовольнити свої основні енергетичні потреби", - прокоментував міністр закордонних справ і торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Нагадаємо, на початку лютого шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).